PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify, yeni müşteri, çalışan veya iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerini toplamaya yönelik tekrarlanan süreci kolaylaştırır/otomatikleştirir. Kullanıcının tüm verilerini kendi cihazı aracılığıyla sağlamasına akıllıca olanak tanıyarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Kuruluşlar sıklıkla işe alım yaparken, yeni çalışanlarından veri veya belge bulma sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Bu, meşgul İK profesyonellerinin acil bir durumda doğru kimliğe, çalışma iznine veya vekaletname sahibi olamama riskini ve endişesini hafifletecek bir veya iki önemli belgeyi almaya çalışırken sürekli olarak e-posta, çağrı veya mesaj gönderme ihtiyacı anlamına gelebilir. sürpriz denetim. PlanetVerify, Microsoft Azure üzerinde tutulan, bu süreci güvenli bir şekilde otomatikleştiren ve birkaç dakika içinde kurulabilen çok basit bir Kontrol Paneli sağlar. Kullanıcı toplanması gereken öğeleri seçer ve bir veya daha fazla tarafa GÖNDER tuşuna basar. Bunlar daha sonra kendi cihazlarıyla veri öğeleri girerek ve belgeler için kameralarını kullanarak yanıt verebilir. Eksik bir şey varsa kullanıcıya e-posta/SMS hatırlatıcıları gönderilecek ve her şey tamamlandığında size bilgi verilecek - iş bitti! Takipte kazanılan zaman dışında tüm veriler çalışan tarafından girildiği için çift giriş yapılmasına gerek kalmaz. PlanetVerify, giriş noktasında IBAN numaraları gibi öğeleri bile doğrular; böylece artık uzun ve sıklıkla hatalı banka numaralarının yazıya geçirilmesine gerek kalmaz. Diğer isteğe bağlı doğrulama araçlarına PlanetVerify Kontrol Panelinden kolayca erişilebilir. Özellikle başvuru sahibinin işi reddedilmesi durumunda verilerin yasal gerekliliklerin ötesinde tutulmamasını sağlamak için planlı arşivleme ve temizleme kuralları ayarlanabilir. Belge yanlışsa veya yetersiz kalitedeyse, reddet düğmesine basın ve açılır listeden nedenini seçin; çalışan bilgilendirilecektir. Kişisel verilerin alınmasının çok sayıda bilinmeyen ve riskli eklerle birlikte damlama şeklinde geldiği e-postanın aksine, PlanetVerify tüm öğeleri risksiz olarak Kontrol Panelinde düzgün, tek ekranlı bir profilde kullanıcıya sunar. Tüm bunlar PlanetVerify tarafından otomatik olarak yapıldığından sıralama ve depolama gerekmez. Docusign'ın iş ortağı olan PlanetVerify da tam entegre e-İmza ihtiyaçlarını sağlıyor, böylece iş sözleşmeleri veri talebine dahil edilebiliyor ve bireyler tarafından anında kendi cihazlarında imzalanabiliyor.