Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
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Kimlik doğrulama yazılımı, ister çevrimiçi platformlara erişiyor, ister fiziksel etkileşimde bulunuyor olsun, bireylerin gerçek dünyadaki kimliklerini doğrulamada çok önemli bir rol oynuyor. İşletmelerin güven oluşturmak, kimlik hırsızlığını önlemek ve gizlilik ve dolandırıcılığı önleme düzenlemelerine uymak için kullanıcıların kimliğini doğrulaması önemlidir. Kuruluşlardaki çeşitli departmanlar, kimlikleri doğrulamak için bu yazılımı kullanır: insan kaynakları departmanları, potansiyel yeni işe alımların kimliğini doğrulamak için bu yazılımı kullanırken, hukuk ekipleri, hassas müşteri bilgilerini işlerken uyumluluğu sağlamak için bu yazılıma güvenir. Kimlik doğrulama yöntemleri arasında kimlik belgelerinin fotoğraf tabanlı doğrulaması, canlı selfie'ler gibi biyometrik veriler ve kamu kayıtları gibi yerleşik kimlik veritabanlarına karşı kontroller yer alıyor.
Yeni Uygulama Gönder
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk, kuruluşların hassas bilgilerini koruma ve günümüzün dinamik çalışma ortamında uyumluluğu sağlama yöntemlerinde devrim yaratan güvenilir bir ortaktır. Uzaktan çalışma ve veri korumanın gelişen zorluklarının üstesinden gelmek için Görüntü İşleme Yapay Zekasının gücünden yararlanan gelişmiş çözümler sağlamada uzmanlaşmıştır. Kapsamlı hizmet paketimiz, modern işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle hazırlanmıştır.
Persona
withpersona.com
Persona'nın güvenilir kimlik altyapısı, işletmelerin, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde toplanması ve doğrulanmasından, karar alma ve manuel incelemeler yürütmeye kadar kimlikle ilgili her türlü kullanım durumunu otomatikleştirmesine yardımcı olur. Tamamen uyumlu KYC/AML programlarını yönetin, dolandırıcılıkla mücadele edin ve operasyonları tek bir yerden otomatikleştirin. Mühendislik olsun ya da olmasın, 10 satırdan az kodla öğleden sonra entegre edin. - Ekibimiz Square, Uber, Coursera, Dropbox ve Slack'teki eski mühendis ve tasarımcılardan oluşuyor. First Round Capital ve Coatue gibi en iyi risk sermayesi şirketlerinden bazıları tarafından finanse edilmekten gurur duyuyoruz. Melek Yatırımcılarımızdan bazıları arasında Perret ve William Hockey (Plaid'in kurucu ortakları), Tony Xu (Doordash) ve Dylan Field (Figma'nın Kurucusu ve CEO'su) bulunmaktadır.
Everlance
everlance.com
Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara cazip bir iş avantajı sunmasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcısıyla Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapılması kolay olmasıyla biliniyor. Uçtan uca platform, aşağıdakilerle eksiksiz bir araç geri ödeme çözümü sunar: Otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruması içeren, App Store'daki 1 numaralı kilometre izleme uygulaması Özelleştirilebilir geri ödeme raporu onay akışları ve aykırı işaretler Aylık, iki aylık veya iki haftalık çalışan geri ödeme seçenekleri Sürücü belgesi ve sigorta doğrulaması Sürekli Motorlu Taşıt Kaydı (MVR) kontrolleri ve sürücü güvenliği eğitimi Entegre gider yönetimi Her adımda görünürlük ile, Çalışanlarınızın kilometre ve masraflarını doğru ve verimli bir şekilde geri ödeyebilirsiniz. Ayrıca çalışanların günlerini nasıl geçirdiklerine ilişkin yeni bilgiler elde ederek hesap verebilirliğin artmasına yardımcı olun ve kaynak tahsisinin daha verimli olmasını sağlayın. Everlance, her türlü vergisiz/düşük vergili araç geri ödeme programını destekler. İster halihazırda şirket araçları sağlıyor olun, ister manuel süreçleri kullanıyor olun, ister başka bir sağlayıcıdan geliyor olun, Everlance'in uzman ekibi işletmeniz için doğru programları belirlemenize ve IRS uyumluluğunu sürdürmenize yardımcı olabilir. Oran geliştirme dahil Sabit ve Değişken Oranlı (FAVR) kişiselleştirilmiş geri ödemeler Mil Başına Cent (CPM) geri ödemeleri Sorumlu Ödenekler Filo Takibi Her müşteri, tek iletişim noktanız olarak hizmet veren ve üç aylık iş incelemelerinizi yürüten, adlandırılmış bir Müşteri Başarı Yöneticisine sahiptir. Yardım masası, sizi ve çalışanlarınızı yolda desteklemek için telefon, sohbet ve e-posta yoluyla haftanın 7 günü hizmetinizdedir.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilir, maliyetleri azaltabilir ve işletmenizi koruyabilirsiniz. Sumsub'un Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy ve TransferGo dahil olmak üzere fintech, kripto, ulaşım, ticaret ve oyun sektörlerinde 2.000'den fazla müşterisi var.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir. İşletmenizin müşterilerinizin yaşını doğrulaması gerekiyor mu? Konum? Kimlik? Endişelenmeyin, bu bizim uzmanlığımız. Token of Trust'ın yapılandırılabilir iş akışları sayesinde İşletmeler, yakalanması ve doğrulanması önemli olan tüketici kimlik özelliklerini tanımlayabilir ve ardından onay sürecinin otomatik olarak nasıl yönetileceğine ilişkin kurallar belirleyebilir.
Prembly
prembly.com
Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Güvenlik ve Uyumluluk Altyapısı. Kimlik Doğrulama, Dolandırıcılık Tespiti/Önleme ve Geçmiş Kontrolleri konusunda gelişmekte olan pazarlardaki yüzlerce dijital işletmenin güvendiği; Gerekli mevzuata uygunluk kontrollerini sürdürürken, güvenle ve kısıtlama olmadan müşterileri güvenli bir şekilde edinmek, kabul ettirmek ve sınırlar ötesinde sorunsuz işlemler gerçekleştirmek.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, uçtan uca kimlik doğrulama hizmetiyle tanınan, küresel, hepsi bir arada kimlik doğrulama, sahtekarlığı önleme ve uyumluluk platformudur. Yapay zeka, biyometrik teknoloji ve şirket içi KYC uzmanlarından oluşan bir ekibi bir araya getiren iDenfy, kullanıcı dostu bir müşteri katılım süreci sağlarken sahtekarlığın önlenmesine ve uyumluluğun korunmasına yardımcı olur. Yakın zamanda iDenfy, tamamen özelleştirilebilir bir İş Doğrulama çözümü olan kendi KYB sürümünü tanıttı.
Pipl
pipl.com
Pipl kimlik güven şirketidir. 28 milyardan fazla benzersiz tanımlayıcı (e-posta, cep telefonu, sosyal medya ve dünya çapındaki diğer veriler) arasında derin bağlantılar kurmak için çok değişkenli bağlantı kullanıyoruz. Çözümlerimiz kuruluşların sorunsuz müşteri deneyimleri sunmasına ve tüketici yaşam döngüsü boyunca güven oluşturmasına olanak tanır.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust, işletmelerin hizmetlerini dönüştürmelerine ve sürdürülebilir dijital kanallar geliştirmelerine yardımcı olma misyonuna sahip bir elektronik kimlik ve güven hizmet sağlayıcısıdır. Kimliğin çevrimiçi olarak doğrulanma şeklini yeniden tanımlama vizyonuyla kurulan dijital kimlik doğrulama, e-imza ve kimlik doğrulama için güvenli, verimli ve kullanıcı dostu çözümler sunmaya çalışıyoruz. Son 7 yıldır 11 ülkeden yüzlerce işletme, Evrotrust'u dijital hizmetlerinin temeli haline getirdi. 15 büyük AB bankası, uzun vadede güvenlik ve uyumluluk ikilemini çözmek için düzenlemeye tabi uzaktan müşteri tanımlama ve e-imzalama çözümlerimizi tercih ediyor. Evrotrust mobil uygulaması aracılığıyla 57 milletten 1,3 milyondan fazla kullanıcıya ücretsiz, yeniden kullanılabilir elektronik kimlik sağlıyoruz. Evrotrust, kuruluşlara müşterileriyle dijital etkileşimleri sırasında güçlü yasal ve güvenlik koruması sunarken, son kullanıcıya deneyimlerini mümkün olduğunca kusursuz hale getiren kullanımı kolay çevik bir araç sunar. Uzmanlığımız ve hizmetlerimizin kalitesi uluslararası alanda en üst düzeyde tanınmaktadır. Evrotrust aynı zamanda AB'nin QTSP listesinde yer alan nitelikli bir güven hizmeti sağlayıcısıdır ve çözümümüz, eIDAS kapsamında bildirimli eID planı olarak seçilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.evrotrust.com
Cognito
cognitohq.com
Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, daha hızlı ve daha doğru finansal karar almayı sağlayan bir belge yapay zeka platformudur. Şirket, format veya kaliteden bağımsız olarak belgeleri %99'un üzerinde doğrulukla analiz eder ve banka hesap özetleri, maaş bordroları ve vergi formları dahil yüzlerce belge türünü destekler. Ocrolus, küçük işletmeler, ipotek ve tüketici kredilerinden vergi hazırlığı ve Medicaid uygunluğuna kadar çeşitli kullanım durumlarında 400'den fazla müşteri için dolandırıcılığı tespit etmek ve kararları kolaylaştırmak için güvenilir bir çözüm sağlar. Enova, PayPal, Brex, CrossCountry Mortgage, Plaid ve SoFi gibi müşteriler, keyifli kullanıcı deneyimleri oluşturmak için Ocrolus otomasyonundan yararlanıyor. Daha fazla bilgi edinmek için Ocrolus.com'u ziyaret edin.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly, işletmelerin müşterilerini doğrulamak için kolayca birden fazla yöntem eklemesine olanak tanır. Başlamak için kodlamaya gerek yoktur ve mevcut dolandırıcılık araçlarına entegrasyonlarla gelişmiş iş akışları oluşturulabilir. Gerektiğinde doğru sürtünmeyi uygulayarak işletmelerin dolandırıcılıkla uyumlu bir şekilde mücadele etmesine yardımcı oluyoruz. SMS doğrulamasından kimlik, Bankacılık, Ses ve 3D Secure'a kadar tüm kontrollerin karşılandığından emin olabilirsiniz. Çözümümüz her türlü sahtekarlığa karşı özelleştirilebilir ve tam veri sahipliği isteyen işletmeler için yapılandırılabilir.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az geçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğinden dolandırıcılığın azaltılmasına kadar diğer alanlarda uzun süredir devam eden geçmiş tarama endüstrisi uygulamalarına sizin adınıza meydan okumaya devam edeceğiz. Konser pazarları, personel alımı, ulaşım ve sağlık hizmetleri alanlarındaki sektörlerden binlerce müşteri, tarama çözümlerini geliştirmek için bize güveniyor. https://yardstik.com adresindeki entegre platformumuzda tarama, dolandırıcılık ve uyumluluk ürünlerinden oluşan karışımımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Yardstik: Ölçülebilir derecede daha iyi.
Veremark
veremark.com
Veremark, şirketlerin işe alım süreçlerine basitlik, güven ve hız katan otomatik bir istihdam doğrulama platformudur.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard, hepsi bir arada uyumluluk platformunuzdur. Birleşik Krallık merkezli Checkboard, Hukuk firmalarına, Taşıyıcılara, Emlak Acentelerine, Ev Sahiplerine ve Gayrimenkul Geliştiricilerine en değerli AML, KYC ve Biyometrik Kimlik kontrollerini gerçekleştirme olanağı sunar. Gayrimenkul profesyonellerine, onları doğrudan şık Checkboard platformundan yönetebilmeleri ve 15 dakika içinde müşterileri hakkında kapsamlı bir derecelendirilmiş rapor alabilmeleri nedeniyle tam özerkliğe olanak tanıyor.
NorthRow
northrow.com
NorthRow, uyumluluk ekiplerinin süreçlerini kolaylaştırmaktan geniş ölçekte gelişmiş görünürlüğe kadar dijital dönüşüme yardımcı olan, ödüllü, son derece güvenli bir KYC (müşterinizi tanıyın), ID&V (kimlik ve doğrulama) bulut yazılımıdır. NorthRow, kapsamlı deneyimi ve lider yazılım çözümleriyle işletmelerin yeni müşterileri ve çalışanları başarılı bir şekilde işe almasına yardımcı olur. Bunu, risk yönetimi yükünün halledildiğini bilerek size gönül rahatlığı sağlayan güçlü uyumluluk, izleme ve iyileştirme yetenekleriyle yapıyoruz. En önemli göreve, yani işinizi güvenli bir şekilde büyütmeye odaklanmanız için size daha fazla zaman kazandırıyoruz.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify, yeni müşteri, çalışan veya iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerini toplamaya yönelik tekrarlanan süreci kolaylaştırır/otomatikleştirir. Kullanıcının tüm verilerini kendi cihazı aracılığıyla sağlamasına akıllıca olanak tanıyarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Kuruluşlar sıklıkla işe alım yaparken, yeni çalışanlarından veri veya belge bulma sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Bu, meşgul İK profesyonellerinin acil bir durumda doğru kimliğe, çalışma iznine veya vekaletname sahibi olamama riskini ve endişesini hafifletecek bir veya iki önemli belgeyi almaya çalışırken sürekli olarak e-posta, çağrı veya mesaj gönderme ihtiyacı anlamına gelebilir. sürpriz denetim. PlanetVerify, Microsoft Azure üzerinde tutulan, bu süreci güvenli bir şekilde otomatikleştiren ve birkaç dakika içinde kurulabilen çok basit bir Kontrol Paneli sağlar. Kullanıcı toplanması gereken öğeleri seçer ve bir veya daha fazla tarafa GÖNDER tuşuna basar. Bunlar daha sonra kendi cihazlarıyla veri öğeleri girerek ve belgeler için kameralarını kullanarak yanıt verebilir. Eksik bir şey varsa kullanıcıya e-posta/SMS hatırlatıcıları gönderilecek ve her şey tamamlandığında size bilgi verilecek - iş bitti! Takipte kazanılan zaman dışında tüm veriler çalışan tarafından girildiği için çift giriş yapılmasına gerek kalmaz. PlanetVerify, giriş noktasında IBAN numaraları gibi öğeleri bile doğrular; böylece artık uzun ve sıklıkla hatalı banka numaralarının yazıya geçirilmesine gerek kalmaz. Diğer isteğe bağlı doğrulama araçlarına PlanetVerify Kontrol Panelinden kolayca erişilebilir. Özellikle başvuru sahibinin işi reddedilmesi durumunda verilerin yasal gerekliliklerin ötesinde tutulmamasını sağlamak için planlı arşivleme ve temizleme kuralları ayarlanabilir. Belge yanlışsa veya yetersiz kalitedeyse, reddet düğmesine basın ve açılır listeden nedenini seçin; çalışan bilgilendirilecektir. Kişisel verilerin alınmasının çok sayıda bilinmeyen ve riskli eklerle birlikte damlama şeklinde geldiği e-postanın aksine, PlanetVerify tüm öğeleri risksiz olarak Kontrol Panelinde düzgün, tek ekranlı bir profilde kullanıcıya sunar. Tüm bunlar PlanetVerify tarafından otomatik olarak yapıldığından sıralama ve depolama gerekmez. Docusign'ın iş ortağı olan PlanetVerify da tam entegre e-İmza ihtiyaçlarını sağlıyor, böylece iş sözleşmeleri veri talebine dahil edilebiliyor ve bireyler tarafından anında kendi cihazlarında imzalanabiliyor.
Vouched
vouched.id
Vouched, uçtan uca görsel kimlik doğrulamayı, KYC, KYP'yi ve çevrimiçi sahtekarlık tespitini gerçek zamanlı olarak destekleyen, ödüllü bir yapay zeka ve bilgisayar görüşüdür. 70'den fazla ülkede 600'den fazla devlet tarafından verilen kimlik belgesi konusunda uzman olan Vouched, bankaların, insan kaynaklarının ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının yaşamın en kritik hizmetlerine erişimi güçlendirmek için kullanıcı kimliğini sorunsuz bir şekilde doğrulamasına, yerleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur.
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir standardı destekler Yeni katılım sırasında ve müşteri yolculuğu boyunca dijital etkileşimler ve katılım için kimlik güveninin kilidini açmak.
Cashfree
cashfree.com
İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir ödeme platformu - ödemeleri toplayın, ödeme gönderin, uluslararası ödemeleri yönetin ve daha fazlasını yapın. Nakitsiz Ödemeler, yeni kurulan şirketlerden şirketlere kadar web sitesinde, mobil uygulamada veya Whatsapp, sosyal medya vb. diğer kanallarda ödeme kabul etmeye kadar her türden işletme için oluşturulmuştur. 1.00.000'den fazla satıcı ve IRCTC, Nykaa, BigBasket gibi lider markalar, Cred ve çok daha fazlası, ödeme işlemleri için Cashfree Payments'a güveniyor.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalışır hale getirilebilen IDN-Portal aracılığıyla ulaşılabilir. Intellicheck bir mobil cihaz, tarayıcı veya perakende pos/tarayıcı aracılığıyla kullanılabilir.
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru adresi anında sağlamak için konum gibi girdi nüanslarını tahmin eder. Loqate ile kullanıcılarınızın sitenizdeki deneyimini optimize etmeye başlayabilir ve kullanıcılara adreslerini daha hızlı girmelerini sağlayarak sepet veya form terk etme oranlarını azaltabilirsiniz. Ayrıca Loqate'in Adres Yakalama ve Doğrulama özelliği, düşük veri kalitesini ve kaçırılan teslimatların maliyetini önleyerek verimliliği artırır. Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama aşağıdaki özelliklere sahiptir: - Daha iyi veriler – adresler, adresin en doğru sürümünü elde etmek için birleştirilmeden, çapraz referanslanmadan ve temizlenmeden önce birden fazla veri kümesinden alınır. - Bulanık eşleştirme - doğal dil işleme yapay zekamız, herhangi bir yazım hatasını, değiştirilmiş harfi veya diğer hataları yanıt süresinde gecikme olmadan düzeltir. - Unicode – müşteriler artık adreslerini ana dil ve karakter setinde yazabilirler. - Konuma ağırlık verme – aramaya yardımcı olmak için kullanıcının konumunu otomatik olarak algılar ve tam adresi yazmadan daha hızlı sonuçlar üretir. - Sonuç filtreleme – sonuçları belirli alanlarla sınırlandırmak veya herhangi bir bölgenin dışındaki adresleri hariç tutmak için kolay segmentasyon amacıyla döndürülen adreslerin parametrelerini özelleştirin. Dünyadaki her işletmenin dünyadaki her müşteriye ulaşmasına yardımcı oluyoruz Loqate bir GBG çözümüdür. GBG, dünyanın önde gelen Kimlik Veri İstihbaratı uzmanı olup, 70'ten fazla ülkedeki kuruluşlara yaklaşık 4,5 milyar insan hakkındaki verileri anlamlandırma yeteneği vermektedir. Trilyonlarca veri kaydını birleştirerek müşterilerimizin kişisel verileri yakalama ve yönetme, risk yönetimi, dolandırıcılıkla mücadele ve istihdam konularında bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Küresel, ödüllü çözümlerimiz özelleştirilebilir SaaS, mobil ve şirket içi platformlar aracılığıyla sunulmaktadır.
Plaid
plaid.com
Plaid, geliştiricilerin banka hesaplarıyla etkileşime girebilecek, ödemeleri gerçekleştirebilecek ve riski yönetebilecek finansal uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir ürün paketine sahip bir platformdur. Kullanıcının kolayca kimlik doğrulaması yapmasına, banka hesabını herhangi bir uygulamaya bağlamasına ve bu uygulamanın banka benzeri işlevselliklerinden yararlanmasına olanak tanır. Plaid ile kullanıcıların banka hesaplarıyla senkronize olan, bütçelerini takip eden, yöneten ve fon aktaran uygulamalar geliştirebileceksiniz. Temel olarak bankalar ve finansal teknolojiler arasında bağlantı görevi görüyor. Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood ve Level Money gibi birçok tanınmış marka şu anda Plaid'in ürünlerini ve çözümlerini kullanıyor. Popüler entegre çevrimiçi İK hizmeti Gusto durumunda, bordro doğrudan yatırma hizmetini desteklemek için Plaid'in otomatik takas odası (ACH) işlevini kullanıyor. Bütçeleme uygulaması Level Money gibi diğer fintech'ler, paralarını yönetmelerine ve bütçelemelerine yardımcı olmak için kullanıcının çeşitli banka hesaplarındaki verileri birleştirmek ve temizlemek için platformu kullanıyor. Geniş anlamda Plaid, ödemelerin ayarlanması ve finansal verilerin doğrulanması da dahil olmak üzere finansal hizmetlerin kritik bölümlerini kapsar. ACH ödemelerini düzenlemenize ve yürütmenize, işlem verilerini toplamanıza, kullanıcının kimliğini doğrulamanıza, istihdam ve gelir verilerini incelemenize, kullanıcıların riskliliğini değerlendirmenize ve banka entegrasyonlarını doğrudan borçlu akışlarına yerleştirmenize yardımcı olabilir. Kendi uygulamanızı geliştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı; yalnızca birkaç satır kodla, inşa ettiğiniz her şeye Plaid'i sığdırabilirsiniz. Plaid'in avantajlarına genel bakış: Daha iyi ACH kimlik doğrulaması Bankalar arası ödemeler için hesapların kimlik doğrulaması daha basit, daha hızlı ve daha kullanıcı dostu hale getirildi. Mikro para yatırma işlemlerini beklemeden transferlerin kimliğini anında doğrulayabilecek, ayrıca kullanıcıları doğrulayıp ACH'ye yönlendirerek başarısız işlemleri azaltabileceksiniz. Kullanıcıları zaten bildikleri bilgilere göre ayarlayabileceğiniz ve çek defteri avcılığını etkili bir şekilde ortadan kaldırabileceğiniz için bu, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayrıca, çok daha iyi dönüşüm sağlayan, mobil cihazlar için optimize edilmiş bir akışı dağıtmanıza izin vererek dönüşümleri artırır. Bakiyeleri gerçek zamanlı olarak kontrol edin Finansal verilerle çalışmak Plaid ile basitleştirilmiştir. Yalnızca birkaç adımda geçmiş verileri ve gerçek zamanlı bakiyeyi alabilir, mevcut ve mevcut bakiye bilgilerini ve hesap durumu ve türüyle ilgili ayrıntıları alabilirsiniz. Transfer yapmanız gerektiğinde kullanıcılarınızın bakiyelerini anında kontrol edebilirsiniz. Kredili mevduatların önlenmesine yardımcı olur ve bakiyelere ilişkin bilgilerle işlemlerin önceden finanse edilmesini sağlar. Ayrıca, transferinizden önce mevcut fonları görünür hale getirerek, yeterli olmayan fon (NSF) ücretlerini önlersiniz, böylece dolandırıcılık maliyetini tamamen ortadan kaldırmasa da azaltırsınız. Banka dolandırıcılığını azaltın Plaid, kimlikleri doğrulamak ve banka dolandırıcılığını azaltmak için banka verilerini kullanmanızı sağlar. Ad, telefon numarası, adres ve e-posta gibi kullanıcı kimliklerini doğrulayabilir ve bilgileri bankadaki kayıtlarla karşılaştırabilirsiniz. Bankada kayıtlı hesap sahibi bilgilerine dayalı otomatik doldurma formlarıyla daha da kolaylaştırılan basit kimlik kontrolü yoluyla kullanıcılarınızı tanıyabileceksiniz. Temiz ve kategorilere ayrılmış işlemler 24 aya kadar geriye giden temiz, kategorize edilmiş işlem verileri elde ettiğinizde para yönetimi kolaylaştırılır. Coğrafi konum, satıcı ve kategori bilgileri bağlamına yerleştirildiğinde işlemler hakkında daha iyi ayrıntılara sahip olacaksınız. Mümkün olduğu kadar geriye uzanan güvenilir, gerçek zamanlı verilerle, müşterilerinize daha iyi hizmet vermek ve ek teknik kaynak gerektirmeyen düşük gecikmeli bağlantılarla maliyetleri düşürmek için değerli bilgiler elde edersiniz. Borçlunun varlıklarını doğrudan kaynaktan doğrulayın Borçlular, dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için banka hesaplarını saniyeler içinde bağlayabilir. Ödünç alan için sürtünmeyi azaltmak amacıyla Plaid'i kendi deneyiminize sorunsuz bir şekilde bağlayan entegre bir teknolojiyle yüksek işlem hızlarına sahip olursunuz. Ayrıca bağlantıları hızlandırmak, düzenli ağ sızma testleri ve güvenlik incelemeleriyle birlikte gelen kurumsal düzeyde 256 bit AES şifrelemenin kullanılması gibi güvenlik taahhüdüdür.
Veriff
veriff.com
Veriff, yapay zeka tarafından desteklenen yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş kimlik doğrulama yazılımı sunar. Platformları dolandırıcılıkla mücadele etmek, uyumluluğu sağlamak ve müşterileri korumak için tasarlandı. İşletmeler Veriff ile güvenilir dijital topluluklar oluşturabilir, kullanıcı deneyimini iyileştirebilir ve büyümeyi hızlandırabilir. Yapay zeka teknolojisi ile şirket içi insan doğrulama ekiplerinin birleşimi, Veriff'in sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemesine ve gerçek kullanıcılar için müşteri yolculukları sırasında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmesine olanak tanır. Kimlik doğrulama çözümleri arasında güçlü belge ve kimlik doğrulama, adres kanıtı, veri tabanı doğrulama kontrolleri ve yaş doğrulama yer alır. Bu özellikler, tüm kullanıcıların güvenliğini ve emniyetini sağlamak için katılım süreçlerini kolaylaştırmaya, düzenlemelere uymaya ve yaş kontrollerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.Veriff ayrıca, sürekli izleme ve karşı koruma için kolaylaştırılmış KYC katılım kontrolleri ve AML taraması da dahil olmak üzere Müşterinizi Tanıyın (KYC) çözümleri sunar. potansiyel kara para aklama faaliyetleri. Ek olarak, biyometrik kimlik doğrulama özellikleri şifresiz ve güvenli hesap erişimi sağlarken, yaş tahmin özelliği de selfie tabanlı yaş doğrulama yoluyla dönüşümleri artırır. Dolandırıcılığı etkili bir şekilde azaltmak için Veriff, işletmeleri kimlik sahtekarlığından korumak için sahtekarlığa karşı koruma hizmetlerinin yanı sıra sahtekarlık istihbaratı da sağlar. Gelişmiş istihbarat yetenekleriyle sahtekarlığı azaltma çabalarını geliştirecek araçlar. Genel olarak, Veriff'in yapay zeka destekli kimlik doğrulama yazılımı, işletmelerin çevrimiçi güven ve şeffaflık oluşturmasına, sahtekarlık faaliyetlerine karşı koruma sağlamasına, düzenlemelere uyumlu kalmasına ve küresel olarak büyümesine yardımcı olur.
ID.me
id.me
ID.me, bireylerin kimliklerini çevrimiçi ortamda kanıtlama ve paylaşma yöntemlerini basitleştirir. ID.me güvenli dijital kimlik ağının 98 milyondan fazla kullanıcısının yanı sıra 30 eyalet, 10 federal kurum ve 500'ün üzerinde markalı perakendeciyle ortaklığı bulunmaktadır. Şirket, farklı sektörlerdeki kuruluşlara kimlik doğrulama, kimlik doğrulama ve topluluk doğrulama hizmetleri sağlıyor. Şirketin teknolojisi, tüketici kimlik doğrulaması için federal standartları karşılıyor ve Kantara Girişimi tarafından NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2 uyumlu kimlik bilgisi hizmet sağlayıcısı olarak onaylandı. ID.me'nin Kimlik Ağ Geçidi aynı zamanda Federal Risk ve Yetkilendirme Yönetimi Programına (FedRAMP) Orta Derecede İşletme Yetkisine (ATO) sahiptir. ID.me, görüntülü sohbeti olan tek sağlayıcıdır ve kendini aşağıdakilere adamıştır:
Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo-verilerini dünya çapında 3.000'den fazla veri noktasıyla doğrulayarak dijital müşteri katılımı ve eKYC süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı oluyor. ComplyCube şu anda fintech, bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve e-ticaret alanlarındaki yerleşik işletmelere güç sağlıyor.
Alloy
alloy.com
300'den fazla şirket, 160'tan fazla veri kaynağına bağlanmak, hesap oluşturma sırasında kimlik kararlarını otomatikleştirmek ve bunları sürekli olarak izlemek için Alloy'un API tabanlı platformunu kullanıyor. Alloy, en yenilikçi bankalardan bazılarının ve en hızlı büyüyen fintech şirketlerinin daha fazla iyi müşteri bulmalarına ve dolandırıcılık riskini artırmadan bunları ürünlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak büyümelerine ve operasyonlarını ölçeklendirmelerine yardımcı oldu.
Signicat
signicat.com
Signica, dünyanın en gelişmiş dijital kimlik pazarlarında rakipsiz bir geçmişe sahip, öncü, pan-Avrupa dijital kimlik şirketidir. Dijital Kimlik Platformu, hepsine tek bir entegrasyon noktasından erişilebilen dünyadaki en kapsamlı kimlik doğrulama ve kimlik doğrulama sistemleri paketini içerir. Platform, tanınma ve katılımdan, oturum açma ve onaya, zamana karşı dayanıklı iş anlaşmaları yapmaya kadar kimlik yolculuğunun tamamını destekler. Signicat 2006 yılında kuruldu ve 2019 yılında Avrupalı önde gelen özel sermaye yatırımcısı Nordic Capital tarafından satın alındı. Merkezi Trondheim, Norveç'tedir. Signicat hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.signicat.com adresini ziyaret edin.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo, önde gelen şirketlerin doğrulama ihtiyaçları için güvendiği dünyanın kimlik platformudur. Dünya çapında işletme ve kişi doğrulaması sunan Trulioo, 195 ülkeyi kapsıyor ve 6.000'den fazla izleme listesini kontrol ederken 13.000'den fazla kimlik belgesini ve 700 milyon ticari kuruluşu doğrulayabiliyor. Tek bir otomatik platformda entegre edilmiş kapsamlı şirket içi yetenekler paketi, her türlü pazar gereksinimini karşılayacak şekilde uyarlanmış, özelleştirilebilir işe alım iş akışlarına güç sağlar. En son teknolojiyi farklı pazarlardaki uzman doğrulama bilgisiyle birleştiren Trulioo, en yüksek doğrulama güvence seviyelerini sağlar, ilk katılım maliyetlerini optimize eder ve küresel dijital ekonomiye olan güveni artırır.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer, Avrupa'nın lider açık bankacılık ödeme ağıdır. Gerçek zamanlı banka ödemelerini finansal ve kimlik verileriyle birleştirerek daha akıllı, daha güvenli ve daha hızlı çevrimiçi ödemeleri destekliyoruz. Büyük ve küçük işletmeler yeni kullanıcıları kazanmak, para kabul etmek ve saniyeler içinde ve geniş ölçekte ödeme yapmak için ürünlerimizi kullanıyor. 21 ülkede yayındayız ve 20 milyondan fazla kullanıcı, işlemlerini gerçekleştirmek için bize güveniyor. Gerçi burada durmayacağız. Dünyanın ödeme şeklini değiştirme görevindeyiz. Ve ödemelerin tam potansiyelini açığa çıkarana kadar durmayacağız.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek Kimlik Platformumuz, işletmelerin sahtekarlığı durdururken ve KYC, AML ve diğer düzenleyici gereklilikleri yönetirken, müşterileri geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde bünyesine katmasına yardımcı olur.
Lightico
lightico.com
Güvenli ve Uyumlu Müşteri Süreçleri için Yapay Zeka Destekli Belge Toplama, e-İmzalar, Kimlik Doğrulama ve Formlar.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
GOVX
govx.com
Binlerce lider marka, perakende satış veya biletleme web sitelerinde özel indirimler için müşterilerin uygunluğunu anında ve güvenli bir şekilde doğrulamak ve kendilerini uygun olmayan müşterilerin sahtekarlık amaçlı kullanımlarından korumak için GOVX ID'yi kullanıyor. Doğrulama hızlıdır, kapsamlıdır ve yalnızca bir kez gereklidir. GOVX ID ile müşterilerinizin yeniden doğrulama yapmasına gerek kalmaz, bu da yüksek değerli tekrar alıcılarla mümkün olan en iyi dönüşüm oranlarına yol açar. GOVX ID herhangi bir web sitesine kolayca ve sorunsuz bir şekilde entegre olur. Mobil uyumludur ve tüm cihazlarda tamamen duyarlıdır ve müşteri verilerini korumak için OAuth 2.0 protokolü ve JWT kimlik doğrulaması kullanılarak güvenlidir. Doğrulama deneyimi, markanıza ve mesajınıza göre tamamen özelleştirilebilir; bu, doğrulamayı hedeflemek istediğiniz belirli gruplarla sınırlamanıza olanak tanır. Shopify satıcısıysanız doğrulama daha da kolaydır. Shopify'daki bir numaralı askeri indirim uygulaması olan GOVX Shopify uygulaması sayesinde, hizmet topluluğuna teşekkür etmeye başlamak sadece birkaç tıklamayla mümkün! GOVX ID, GOVX ile ortaklık kurmanın üç yolundan yalnızca biridir. Önde gelen tüketici markaları, profesyonel spor takımları, eğlence sanatçıları, seyahat ortakları ve daha fazlası, 7,5 milyondan fazla üyeden oluşan son derece hak eden ve etkileşimli bir kitleye ulaşmak için her gün GOVX kapalı kanal e-ticaret pazarından yararlanıyor. Çoklu entegrasyon seçenekleriyle başlamak kolaydır. Pek çok marka aynı zamanda GOVX Pazarlama Hizmetleri çözümlerini yüksek katılımlı GOVX üye topluluğu içinde ürün veya hizmetlerini geliştirmek ve aynı zamanda hizmet verenlere olan desteğini güçlendirmek için kullanıyor. İşletmeniz için en iyi ortaklık seçeneklerini keşfetmek için bugün GOVX ekibiyle iletişime geçin.
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