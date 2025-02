Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Everlance

Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara cazip bir iş avantajı sunmasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcısıyla Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapılması kolay olmasıyla biliniyor. Uçtan uca platform, aşağıdakilerle eksiksiz bir araç geri ödeme çözümü sunar: Otomatik, GPS tabanlı kilometre günlükleri ve yerleşik gizlilik koruması içeren, App Store'daki 1 numaralı kilometre izleme uygulaması Özelleştirilebilir geri ödeme raporu onay akışları ve aykırı işaretler Aylık, iki aylık veya iki haftalık çalışan geri ödeme seçenekleri Sürücü belgesi ve sigorta doğrulaması Sürekli Motorlu Taşıt Kaydı (MVR) kontrolleri ve sürücü güvenliği eğitimi Entegre gider yönetimi Her adımda görünürlük ile, Çalışanlarınızın kilometre ve masraflarını doğru ve verimli bir şekilde geri ödeyebilirsiniz. Ayrıca çalışanların günlerini nasıl geçirdiklerine ilişkin yeni bilgiler elde ederek hesap verebilirliğin artmasına yardımcı olun ve kaynak tahsisinin daha verimli olmasını sağlayın. Everlance, her türlü vergisiz/düşük vergili araç geri ödeme programını destekler. İster halihazırda şirket araçları sağlıyor olun, ister manuel süreçleri kullanıyor olun, ister başka bir sağlayıcıdan geliyor olun, Everlance'in uzman ekibi işletmeniz için doğru programları belirlemenize ve IRS uyumluluğunu sürdürmenize yardımcı olabilir. Oran geliştirme dahil Sabit ve Değişken Oranlı (FAVR) kişiselleştirilmiş geri ödemeler Mil Başına Cent (CPM) geri ödemeleri Sorumlu Ödenekler Filo Takibi Her müşteri, tek iletişim noktanız olarak hizmet veren ve üç aylık iş incelemelerinizi yürüten, adlandırılmış bir Müşteri Başarı Yöneticisine sahiptir. Yardım masası, sizi ve çalışanlarınızı yolda desteklemek için telefon, sohbet ve e-posta yoluyla haftanın 7 günü hizmetinizdedir.