Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan

Plaid

plaid.com

Plaid, geliştiricilerin banka hesaplarıyla etkileşime girebilecek, ödemeleri gerçekleştirebilecek ve riski yönetebilecek finansal uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir ürün paketine sahip bir platformdur. Kullanıcının kolayca kimlik doğrulaması yapmasına, banka hesabını herhangi bir uygulamaya bağlamasına ve bu uygulamanın banka benzeri işlevselliklerinden yararlanmasına olanak tanır. Plaid ile kullanıcıların banka hesaplarıyla senkronize olan, bütçelerini takip eden, yöneten ve fon aktaran uygulamalar geliştirebileceksiniz. Temel olarak bankalar ve finansal teknolojiler arasında bağlantı görevi görüyor. Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood ve Level Money gibi birçok tanınmış marka şu anda Plaid'in ürünlerini ve çözümlerini kullanıyor. Popüler entegre çevrimiçi İK hizmeti Gusto durumunda, bordro doğrudan yatırma hizmetini desteklemek için Plaid'in otomatik takas odası (ACH) işlevini kullanıyor. Bütçeleme uygulaması Level Money gibi diğer fintech'ler, paralarını yönetmelerine ve bütçelemelerine yardımcı olmak için kullanıcının çeşitli banka hesaplarındaki verileri birleştirmek ve temizlemek için platformu kullanıyor. Geniş anlamda Plaid, ödemelerin ayarlanması ve finansal verilerin doğrulanması da dahil olmak üzere finansal hizmetlerin kritik bölümlerini kapsar. ACH ödemelerini düzenlemenize ve yürütmenize, işlem verilerini toplamanıza, kullanıcının kimliğini doğrulamanıza, istihdam ve gelir verilerini incelemenize, kullanıcıların riskliliğini değerlendirmenize ve banka entegrasyonlarını doğrudan borçlu akışlarına yerleştirmenize yardımcı olabilir. Kendi uygulamanızı geliştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı; yalnızca birkaç satır kodla, inşa ettiğiniz her şeye Plaid'i sığdırabilirsiniz. Plaid'in avantajlarına genel bakış: Daha iyi ACH kimlik doğrulaması Bankalar arası ödemeler için hesapların kimlik doğrulaması daha basit, daha hızlı ve daha kullanıcı dostu hale getirildi. Mikro para yatırma işlemlerini beklemeden transferlerin kimliğini anında doğrulayabilecek, ayrıca kullanıcıları doğrulayıp ACH'ye yönlendirerek başarısız işlemleri azaltabileceksiniz. Kullanıcıları zaten bildikleri bilgilere göre ayarlayabileceğiniz ve çek defteri avcılığını etkili bir şekilde ortadan kaldırabileceğiniz için bu, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayrıca, çok daha iyi dönüşüm sağlayan, mobil cihazlar için optimize edilmiş bir akışı dağıtmanıza izin vererek dönüşümleri artırır. Bakiyeleri gerçek zamanlı olarak kontrol edin Finansal verilerle çalışmak Plaid ile basitleştirilmiştir. Yalnızca birkaç adımda geçmiş verileri ve gerçek zamanlı bakiyeyi alabilir, mevcut ve mevcut bakiye bilgilerini ve hesap durumu ve türüyle ilgili ayrıntıları alabilirsiniz. Transfer yapmanız gerektiğinde kullanıcılarınızın bakiyelerini anında kontrol edebilirsiniz. Kredili mevduatların önlenmesine yardımcı olur ve bakiyelere ilişkin bilgilerle işlemlerin önceden finanse edilmesini sağlar. Ayrıca, transferinizden önce mevcut fonları görünür hale getirerek, yeterli olmayan fon (NSF) ücretlerini önlersiniz, böylece dolandırıcılık maliyetini tamamen ortadan kaldırmasa da azaltırsınız. Banka dolandırıcılığını azaltın Plaid, kimlikleri doğrulamak ve banka dolandırıcılığını azaltmak için banka verilerini kullanmanızı sağlar. Ad, telefon numarası, adres ve e-posta gibi kullanıcı kimliklerini doğrulayabilir ve bilgileri bankadaki kayıtlarla karşılaştırabilirsiniz. Bankada kayıtlı hesap sahibi bilgilerine dayalı otomatik doldurma formlarıyla daha da kolaylaştırılan basit kimlik kontrolü yoluyla kullanıcılarınızı tanıyabileceksiniz. Temiz ve kategorilere ayrılmış işlemler 24 aya kadar geriye giden temiz, kategorize edilmiş işlem verileri elde ettiğinizde para yönetimi kolaylaştırılır. Coğrafi konum, satıcı ve kategori bilgileri bağlamına yerleştirildiğinde işlemler hakkında daha iyi ayrıntılara sahip olacaksınız. Mümkün olduğu kadar geriye uzanan güvenilir, gerçek zamanlı verilerle, müşterilerinize daha iyi hizmet vermek ve ek teknik kaynak gerektirmeyen düşük gecikmeli bağlantılarla maliyetleri düşürmek için değerli bilgiler elde edersiniz. Borçlunun varlıklarını doğrudan kaynaktan doğrulayın Borçlular, dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için banka hesaplarını saniyeler içinde bağlayabilir. Ödünç alan için sürtünmeyi azaltmak amacıyla Plaid'i kendi deneyiminize sorunsuz bir şekilde bağlayan entegre bir teknolojiyle yüksek işlem hızlarına sahip olursunuz. Ayrıca bağlantıları hızlandırmak, düzenli ağ sızma testleri ve güvenlik incelemeleriyle birlikte gelen kurumsal düzeyde 256 bit AES şifrelemenin kullanılması gibi güvenlik taahhüdüdür.