Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları
Kimlik doğrulama yazılımı, ister çevrimiçi platformlara erişiyor, ister fiziksel etkileşimde bulunuyor olsun, bireylerin gerçek dünyadaki kimliklerini doğrulamada çok önemli bir rol oynuyor. İşletmelerin güven oluşturmak, kimlik hırsızlığını önlemek ve gizlilik ve dolandırıcılığı önleme düzenlemelerine uymak için kullanıcıların kimliğini doğrulaması önemlidir. Kuruluşlardaki çeşitli departmanlar, kimlikleri doğrulamak için bu yazılımı kullanır: insan kaynakları departmanları, potansiyel yeni işe alımların kimliğini doğrulamak için bu yazılımı kullanırken, hukuk ekipleri, hassas müşteri bilgilerini işlerken uyumluluğu sağlamak için bu yazılıma güvenir. Kimlik doğrulama yöntemleri arasında kimlik belgelerinin fotoğraf tabanlı doğrulaması, canlı selfie'ler gibi biyometrik veriler ve kamu kayıtları gibi yerleşik kimlik veritabanlarına karşı kontroller yer alıyor.
Yeni Uygulama Gönder
ID.me
id.me
ID.me, bireylerin kimliklerini çevrimiçi ortamda kanıtlama ve paylaşma yöntemlerini basitleştirir. ID.me güvenli dijital kimlik ağının 98 milyondan fazla kullanıcısının yanı sıra 30 eyalet, 10 federal kurum ve 500'ün üzerinde markalı perakendeciyle ortaklığı bulunmaktadır. Şirket, farklı sektörlerde...
Plaid
plaid.com
Plaid, geliştiricilerin banka hesaplarıyla etkileşime girebilecek, ödemeleri gerçekleştirebilecek ve riski yönetebilecek finansal uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir ürün paketine sahip bir platformdur. Kullanıcının kolayca kimlik doğrulaması yapmasına, banka hesabını herhangi bir uygulamay...
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Cashfree
cashfree.com
İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir ödeme platformu - ödemeleri toplayın, ödeme gönderin, uluslararası ödemeleri yönetin ve daha fazlasını yapın. Nakitsiz Ödemeler, yeni kurulan şirketlerden şirketlere kadar web sitesinde, mobil uygulamada veya Whatsapp, sosyal medya vb. diğe...
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımc...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo...
Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
Persona
withpersona.com
Persona'nın güvenilir kimlik altyapısı, işletmelerin, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde toplanması ve doğrulanmasından, karar alma ve manuel incelemeler yürütmeye kadar kimlikle ilgili her türlü kullanım durumunu otomatikleştirmesine yardımcı olur. Tamamen uyumlu KYC/AML programlarını yönet...
Veriff
veriff.com
Veriff, yapay zeka tarafından desteklenen yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş kimlik doğrulama yazılımı sunar. Platformları dolandırıcılıkla mücadele etmek, uyumluluğu sağlamak ve müşterileri korumak için tasarlandı. İşletmeler Veriff ile güvenilir dijital topluluklar oluşturabilir, kullanıcı deneyi...
Veremark
veremark.com
Veremark, şirketlerin işe alım süreçlerine basitlik, güven ve hız katan otomatik bir istihdam doğrulama platformudur.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalış...
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly, işletmelerin müşterilerini doğrulamak için kolayca birden fazla yöntem eklemesine olanak tanır. Başlamak için kodlamaya gerek yoktur ve mevcut dolandırıcılık araçlarına entegrasyonlarla gelişmiş iş akışları oluşturulabilir. Gerektiğinde doğru sürtünmeyi uygulayarak işletmelerin doland...
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust, işletmelerin hizmetlerini dönüştürmelerine ve sürdürülebilir dijital kanallar geliştirmelerine yardımcı olma misyonuna sahip bir elektronik kimlik ve güven hizmet sağlayıcısıdır. Kimliğin çevrimiçi olarak doğrulanma şeklini yeniden tanımlama vizyonuyla kurulan dijital kimlik doğrulama, e-...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, uçtan uca kimlik doğrulama hizmetiyle tanınan, küresel, hepsi bir arada kimlik doğrulama, sahtekarlığı önleme ve uyumluluk platformudur. Yapay zeka, biyometrik teknoloji ve şirket içi KYC uzmanlarından oluşan bir ekibi bir araya getiren iDenfy, kullanıcı dostu bir müşteri katılım süreci sağl...
Pipl
pipl.com
Pipl kimlik güven şirketidir. 28 milyardan fazla benzersiz tanımlayıcı (e-posta, cep telefonu, sosyal medya ve dünya çapındaki diğer veriler) arasında derin bağlantılar kurmak için çok değişkenli bağlantı kullanıyoruz. Çözümlerimiz kuruluşların sorunsuz müşteri deneyimleri sunmasına ve tüketici yaşa...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir....
Trulioo
trulioo.com
Trulioo, önde gelen şirketlerin doğrulama ihtiyaçları için güvendiği dünyanın kimlik platformudur. Dünya çapında işletme ve kişi doğrulaması sunan Trulioo, 195 ülkeyi kapsıyor ve 6.000'den fazla izleme listesini kontrol ederken 13.000'den fazla kimlik belgesini ve 700 milyon ticari kuruluşu doğrulay...
NorthRow
northrow.com
NorthRow, uyumluluk ekiplerinin süreçlerini kolaylaştırmaktan geniş ölçekte gelişmiş görünürlüğe kadar dijital dönüşüme yardımcı olan, ödüllü, son derece güvenli bir KYC (müşterinizi tanıyın), ID&V (kimlik ve doğrulama) bulut yazılımıdır. NorthRow, kapsamlı deneyimi ve lider yazılım çözümleriyle işl...
Prembly
prembly.com
Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Güvenlik ve Uyumluluk Altyapısı. Kimlik Doğrulama, Dolandırıcılık Tespiti/Önleme ve Geçmiş Kontrolleri konusunda gelişmekte olan pazarlardaki yüzlerce dijital işletmenin güvendiği; Gerekli mevzuata uygunluk kontrollerini sürdürürken, güvenle ve kısıtlama olmadan m...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılay...
GOVX
govx.com
Binlerce lider marka, perakende satış veya biletleme web sitelerinde özel indirimler için müşterilerin uygunluğunu anında ve güvenli bir şekilde doğrulamak ve kendilerini uygun olmayan müşterilerin sahtekarlık amaçlı kullanımlarından korumak için GOVX ID'yi kullanıyor. Doğrulama hızlıdır, kapsamlıdı...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, daha hızlı ve daha doğru finansal karar almayı sağlayan bir belge yapay zeka platformudur. Şirket, format veya kaliteden bağımsız olarak belgeleri %99'un üzerinde doğrulukla analiz eder ve banka hesap özetleri, maaş bordroları ve vergi formları dahil yüzlerce belge türünü destekler. Ocrolus...
Everlance
everlance.com
Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara cazip bir iş avantajı sunmasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcısıyla Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapılması kolay olmasıy...
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir...
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru ...
Vouched
vouched.id
Vouched, uçtan uca görsel kimlik doğrulamayı, KYC, KYP'yi ve çevrimiçi sahtekarlık tespitini gerçek zamanlı olarak destekleyen, ödüllü bir yapay zeka ve bilgisayar görüşüdür. 70'den fazla ülkede 600'den fazla devlet tarafından verilen kimlik belgesi konusunda uzman olan Vouched, bankaların, insan ka...
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify, yeni müşteri, çalışan veya iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerini toplamaya yönelik tekrarlanan süreci kolaylaştırır/otomatikleştirir. Kullanıcının tüm verilerini kendi cihazı aracılığıyla sağlamasına akıllıca olanak tanıyarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Kuruluşl...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard, hepsi bir arada uyumluluk platformunuzdur. Birleşik Krallık merkezli Checkboard, Hukuk firmalarına, Taşıyıcılara, Emlak Acentelerine, Ev Sahiplerine ve Gayrimenkul Geliştiricilerine en değerli AML, KYC ve Biyometrik Kimlik kontrollerini gerçekleştirme olanağı sunar. Gayrimenkul profesyon...
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az geçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğinden...
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk, kuruluşların hassas bilgilerini koruma ve günümüzün dinamik çalışma ortamında uyumluluğu sağlama yöntemlerinde devrim yaratan güvenilir bir ortaktır. Uzaktan çalışma ve veri korumanın gelişen zorluklarının üstesinden gelmek için Görüntü İşleme Yapay Zekasının gücünden yararlanan gelişmiş...
Cognito
cognitohq.com
Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.
Lightico
lightico.com
Güvenli ve Uyumlu Müşteri Süreçleri için Yapay Zeka Destekli Belge Toplama, e-İmzalar, Kimlik Doğrulama ve Formlar.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer, Avrupa'nın lider açık bankacılık ödeme ağıdır. Gerçek zamanlı banka ödemelerini finansal ve kimlik verileriyle birleştirerek daha akıllı, daha güvenli ve daha hızlı çevrimiçi ödemeleri destekliyoruz. Büyük ve küçük işletmeler yeni kullanıcıları kazanmak, para kabul etmek ve saniyeler için...
Signicat
signicat.com
Signica, dünyanın en gelişmiş dijital kimlik pazarlarında rakipsiz bir geçmişe sahip, öncü, pan-Avrupa dijital kimlik şirketidir. Dijital Kimlik Platformu, hepsine tek bir entegrasyon noktasından erişilebilen dünyadaki en kapsamlı kimlik doğrulama ve kimlik doğrulama sistemleri paketini içerir. Plat...
Alloy
alloy.com
Alloy, bankaların ve fintech şirketlerinin işe alım, işlem izleme ve kredi sigortalama kararlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan Kimlik Karar Verme Platformudur.