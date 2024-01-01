Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya En Popüler Son Eklenenler

Kimlik doğrulama yazılımı, ister çevrimiçi platformlara erişiyor, ister fiziksel etkileşimde bulunuyor olsun, bireylerin gerçek dünyadaki kimliklerini doğrulamada çok önemli bir rol oynuyor. İşletmelerin güven oluşturmak, kimlik hırsızlığını önlemek, gizlilik ve dolandırıcılığı önleme düzenlemelerine uymak için kullanıcıların kimliğini doğrulaması önemlidir. Kuruluşlardaki çeşitli departmanlar, kimlikleri doğrulamak için bu yazılımı kullanır: İnsan kaynakları departmanları, potansiyel yeni işe alımları doğrulamak için bu yazılımı kullanırken, hukuk ekipleri, hassas müşteri bilgilerini işlerken uyumluluğu sağlamak için bu yazılıma güvenir. Kimlik doğrulama yöntemleri, kimlik belgelerinin fotoğraf tabanlı doğrulamasını, canlı selfie'ler gibi biyometrik verileri ve kamu kayıtları gibi yerleşik kimlik veritabanlarına karşı kontrolleri içerir.