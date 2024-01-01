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Kimlik Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Kimlik doğrulama yazılımı, ister çevrimiçi platformlara erişiyor, ister fiziksel etkileşimde bulunuyor olsun, bireylerin gerçek dünyadaki kimliklerini doğrulamada çok önemli bir rol oynuyor. İşletmelerin güven oluşturmak, kimlik hırsızlığını önlemek, gizlilik ve dolandırıcılığı önleme düzenlemelerine uymak için kullanıcıların kimliğini doğrulaması önemlidir. Kuruluşlardaki çeşitli departmanlar, kimlikleri doğrulamak için bu yazılımı kullanır: İnsan kaynakları departmanları, potansiyel yeni işe alımları doğrulamak için bu yazılımı kullanırken, hukuk ekipleri, hassas müşteri bilgilerini işlerken uyumluluğu sağlamak için bu yazılıma güvenir. Kimlik doğrulama yöntemleri, kimlik belgelerinin fotoğraf tabanlı doğrulamasını, canlı selfie'ler gibi biyometrik verileri ve kamu kayıtları gibi yerleşik kimlik veritabanlarına karşı kontrolleri içerir.
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ID.me
id.me
ID.me, bireylerin kimliklerini çevrimiçi ortamda kanıtlama ve paylaşma yöntemlerini basitleştirir.
Plaid
plaid.com
Finansal hizmetler için teknoloji katmanı
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Cashfree
cashfree.com
Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu
Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
Onfido
onfido.com
Dijital kimlik basitleştirildi. Müşterilerinizi çevrimiçi olarak tanımanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş eksiksiz, yapay zeka destekli dijital kimlik çözümüyle işe alım ve sonrasında güven yaratın. Otomasyon, küresel KYC ve AML uyumluluğunu karşılarken yeni müşteriler edinmenize ve maliyetleri ...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, çevrimiçi Kimlik Doğrulama, AML ve KYC Çözümleri için lider bir SaaS platformudur. Müşteri kimliklerinizi saniyeler içinde doğrulayın. Bugün bizi deneyin!
Veriff
veriff.com
Veriff, Estonya'nın Tallinn şehrinde kurulmuş ve merkezi bulunan küresel bir kimlik doğrulama hizmeti şirketidir. Şirket, çevrimiçi işletmelere dolandırıcılık girişimlerini azaltmak ve mevzuat uyumluluğuna yardımcı olmak için hizmetler sunmaktadır. Kimlik sahtekarlığına ve kimlik hırsızlığına karşı ...
Persona
withpersona.com
Herhangi bir sektördeki herhangi bir işletmenin, müşteri yaşam döngüsü boyunca kullanıcı kimliklerini toplamasına, doğrulamasına ve yönetmesine yardımcı olan çevrimiçi kimlik doğrulama hizmeti.
Intellicheck
intellicheck.com
Perakende, finansal hizmetler, kolluk kuvvetleri ve yaş sınırlaması olan sektörlerde %99'dan fazla etkili olan tek dolandırıcılıkla mücadele çözümü.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust, işletmelerin hizmetlerini dönüştürmelerine ve sürdürülebilir dijital kanallar geliştirmelerine yardımcı olma misyonuna sahip bir elektronik kimlik ve güven hizmet sağlayıcısıdır. Kimliğin çevrimiçi olarak doğrulanma şeklini yeniden tanımlama vizyonuyla kurulan dijital kimlik doğrulama, e-...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy, uçtan uca kimlik doğrulama hizmetiyle tanınan, küresel, hepsi bir arada kimlik doğrulama, sahtekarlığı önleme ve uyumluluk platformudur. Yapay zeka, biyometrik teknoloji ve şirket içi KYC uzmanlarından oluşan bir ekibi bir araya getiren iDenfy, kullanıcı dostu bir müşteri katılım süreci sağl...
Trulioo
trulioo.com
Trulioo, 195'ten fazla ülkede 5 milyardan fazla kişiye anında çevrimiçi kimlik doğrulama sağlayan küresel kimlik doğrulamada liderdir.
NorthRow
northrow.com
NorthRow, uyumluluk ekiplerinin süreçlerini kolaylaştırmaktan geniş ölçekte gelişmiş görünürlüğe kadar dijital dönüşüme yardımcı olan, ödüllü, son derece güvenli bir KYC (müşterinizi tanıyın), ID&V (kimlik ve doğrulama) bulut yazılımıdır. NorthRow, kapsamlı deneyimi ve lider yazılım çözümleriyle işl...
Pipl
pipl.com
Pipl kimlik güven şirketidir. 28 milyardan fazla benzersiz tanımlayıcı (e-posta, cep telefonu, sosyal medya ve dünya çapındaki diğer veriler) arasında derin bağlantılar kurmak için çok değişkenli bağlantı kullanıyoruz. Çözümlerimiz kuruluşların sorunsuz müşteri deneyimleri sunmasına ve tüketici yaşa...
Prembly
prembly.com
Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Güvenlik ve Uyumluluk Altyapısı. Kimlik Doğrulama, Dolandırıcılık Tespiti/Önleme ve Geçmiş Kontrolleri konusunda gelişmekte olan pazarlardaki yüzlerce dijital işletmenin güvendiği; Gerekli mevzuata uygunluk kontrollerini sürdürürken, güvenle ve kısıtlama olmadan m...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılay...
Everlance
everlance.com
Everlance, şirketlerin geri ödeme maliyetlerini azaltmasına, zamandan tasarruf etmesine ve mobil çalışanlara cazip bir iş avantajı sunmasına yardımcı olan bir tür kilometre ve gider yazılımıdır. 3 milyondan fazla kullanıcısı olan Everlance, kullanımı kolay, yönetimi kolay ve iş yapılması kolay olmas...
Loqate
loqate.com
Doğru Birleşik Krallık adreslerini yakalayarak veri kalitesini artırın. Posta kodu adresi doğrulama ve coğrafi kodlama teknolojisiyle dönüşümleri ve kullanıcı deneyimini artırın.
Vouched
vouched.id
Vouched, uçtan uca görsel kimlik doğrulamayı, KYC, KYP'yi ve çevrimiçi sahtekarlık tespitini gerçek zamanlı olarak destekleyen, ödüllü bir yapay zeka ve bilgisayar görüşüdür. 70'den fazla ülkede 600'den fazla devlet tarafından verilen kimlik belgesi konusunda uzman olan Vouched, bankaların, insan ka...
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify, yeni müşteri, çalışan veya iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verilerini toplamaya yönelik tekrarlanan süreci kolaylaştırır/otomatikleştirir. Kullanıcının tüm verilerini kendi cihazı aracılığıyla sağlamasına akıllıca olanak tanıyarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Kuruluşl...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard, hepsi bir arada uyumluluk platformunuzdur. Birleşik Krallık merkezli Checkboard, Hukuk firmalarına, Taşıyıcılara, Emlak Acentelerine, Ev Sahiplerine ve Gayrimenkul Geliştiricilerine en değerli AML, KYC ve Biyometrik Kimlik kontrollerini gerçekleştirme olanağı sunar. Gayrimenkul profesyon...
Veremark
veremark.com
Veremark, şirketlerin işe alım süreçlerine basitlik, güven ve hız katan otomatik bir istihdam doğrulama platformudur.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik ile daha az özgeçmiş kontrolü yapar ve ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar alırsınız. Çığır açan sıralı tarama teknolojimiz gereksiz adımları ortadan kaldırır ve aday değerlendirmelerini hızlandırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ve bu sadece başlangıç. Müşteri desteğind...
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly, işletmelerin müşterilerini doğrulamak için kolayca birden fazla yöntem eklemesine olanak tanır. Başlamak için kodlamaya gerek yoktur ve mevcut dolandırıcılık araçlarına entegrasyonlarla gelişmiş iş akışları oluşturulabilir. Gerektiğinde doğru sürtünmeyi uygulayarak işletmelerin doland...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus, daha hızlı ve daha doğru finansal karar almayı sağlayan bir belge yapay zeka platformudur. Şirket, format veya kaliteden bağımsız olarak belgeleri %99'un üzerinde doğrulukla analiz eder ve banka hesap özetleri, maaş bordroları ve vergi formları dahil yüzlerce belge türünü destekler. Ocrolus...
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk, kuruluşların hassas bilgilerini koruma ve günümüzün dinamik çalışma ortamında uyumluluğu sağlama yöntemlerinde devrim yaratan güvenilir bir ortaktır. Uzaktan çalışma ve veri korumanın gelişen zorluklarının üstesinden gelmek için Görüntü İşleme Yapay Zekasının gücünden yararlanan gelişmiş...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir....
Cognito
cognitohq.com
Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.
GOVX
govx.com
Binlerce önde gelen marka, müşterilerin perakende satış veya bilet satış sitelerinde özel indirimler için uygunluğunu anında ve güvenli bir şekilde doğrulamak ve kendilerini uygun olmayan müşterilerin sahtekarlık amaçlı kullanımlarından korumak için GOVX ID'yi kullanıyor. Doğrulama hızlıdır, kapsaml...
Lightico
lightico.com
Güvenli ve Uyumlu Müşteri Süreçleri için Yapay Zeka Destekli Belge Toplama, e-İmzalar, Kimlik Doğrulama ve Formlar.
TrueLayer
truelayer.com
Yeni nesil ödemeleri ve finansal verileri herhangi bir uygulamaya kolayca entegre edin. Müşterilerinizin sevdiği güçlü ürünler oluşturun.
Signicat
signicat.com
Müşteri yolculuğunun her adımında, sınırların ötesindeki tüm dijital kimlik ihtiyaçlarınız için tek entegrasyon noktası.
Socure
socure.com
Kimlik Burada Başlar. Dijital kimlik doğrulama ve dolandırıcılık çözümlerinin lider sağlayıcısı Socure ile daha fazla yeni müşteriyi doğru bir şekilde doğrulayın ve kabul edin.
Alloy
alloy.com
Alloy, bankaların ve fintech şirketlerinin işe alım, işlem izleme ve kredi sigortalama kararlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan Kimlik Karar Verme Platformudur.