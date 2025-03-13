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Fikir yönetimi yazılımı, ürün geliştirme, günlük operasyonlar, müşteri geri bildirimleri, pazar eğilimleri ve rekabet öngörüleri dahil olmak üzere iş odak alanlarıyla ilgili fikirlerin toplanması ve geliştirilmesi sürecini kolaylaştırır. Amaç, bu fikirleri iyileştirme veya geliştirmeye yönelik organize etmek ve yönetmektir. Bu araçlar kullanıcıların hem iç hem de dış paydaşlardan geri bildirim toplamasına olanak tanır. Bu yazılım, her büyüklükteki şirketin fikir sürecini aktif olarak yönlendirerek yenilik yapmasına ve büyümesine olanak tanır. Kullanıcıların her proje için şeffaflık ve gizlilik düzeyini belirlemesine olanak tanıyan özel izin ayarları sağlar. Fikirler yalnızca Ar-Ge, ürün yönetimi ve pazarlama gibi uzmanlaşmış departmanlardan değil, organizasyonun tamamından elde edilebilir. Ayrıca fikir yönetimi yazılımı, çalışan bağlılığı yazılımı, intranet araçları ve kurumsal geri bildirim yönetimi yazılımı gibi çeşitli işbirliği araçlarıyla entegre olarak hem iç hem de dış kaynaklardan gelen önerilerin yönetimini kolaylaştırabilir.
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MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, görev ve proje yönetimi için web tabanlı bir araçtır; ekiplerin görevleri organize etmesine ve ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur.
Aha!
aha.io
Aha!, ürün geliştirme süreçlerini destekleyen araçlar sunan bir yazılımdır; ekiplerin stratejilerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Canny
canny.io
Canny, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak, organize etmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir yönetim aracıdır.
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage, yenilik ve iyileştirme süreçlerini baştan sona yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Takımların sorunları analiz edip çözümler geliştirmesine yardımcı olur.
UiPath
uipath.com
UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad, ürün yönetimi süreçlerini kolaylaştıran ve ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir yazılımdır. Ürün yol haritaları ve müşteri geri bildirimlerini entegre eder.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote, işletmelerin çalışanlar ve müşterilerden fikir toplamasını, yönetmesini ve uygulamasını sağlayan bulut tabanlı bir inovasyon yönetim platformudur.
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine geribildirim toplama, planlama ve işbirliği yapma imkanı sunan, ürün yönetimi için tasarlanmış bir platformdur.
GroupMap
groupmap.com
GroupMap, gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası ve karar verme süreçlerini kolaylaştıran online bir platformdur. 80'den fazla özelleştirilebilir şablon sunar.
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io, ürün yöneticilerine müşteri geri bildirimlerini analiz ettirerek içgörü sağlamayı ve stratejiler geliştirmeyi amaçlayan bir yapay zeka platformudur.
featureOS
featureos.app
ÖzellikOS, kullanıcı geri bildirimlerini toplama, analiz etme ve önceliklendirme amacıyla geliştirilmiş bir araçtır, proje yönetimi ve iletişimi kolaylaştırır.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale, kuruluşların çalışan fikirlerini toplamasına ve geliştirmesine yardımcı olan bir fikir yönetim platformudur.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, organizasyonların fikir topladığı, yönettiği ve raporlama yaptığı entegre bir inovasyon platformudur. Kullanıcı katılımını artıran gamifikasyon özelliklerine sahiptir.
Howspace
howspace.com
Howspace, işletmelerde işbirlikçi öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen bir yazılım uygulamasıdır.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice, kullanıcı geri bildirimlerini toplayıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, öneri sunabilir ve mevcut fikirler üzerinde oy kullanabilir.
Supahub
supahub.com
Supahub, geri bildirimleri toplamak, yönetmek ve önceliklendirmek için ücretsiz bir araçtır. Özellik talepleri ve hata raporları için özel panolar oluşturabilirsiniz.
Induct
web.induct.net
İnduct, video toplantılar, sohbetler, proje odaları ve sınırsız depolama gibi özelliklerle iş ve ev yaşamını kolaylaştıran ücretsiz bir platformdur.
Yambla
yambla.com
Yambla, fikirlerin toplanıp geliştirilmesine yardımcı olan bir platformdur. Kullanıcıların işbirliği ile yenilik yaratmasını sağlar.
Nectir
nectir.co
Nectir, yenilik odaklı bir platformdur. Şirketlere sürekli yenilik sağlamak, kararları hızlandırmak ve etkileşimi artırmak için tasarlanmıştır.
Brainstory
brainstory.ai
Brainstory, toplantı yerine karar almayı sağlayan asenkron bir işbirliği aracıdır. Geri bildirim verme, toplama ve birleştirme sürecini kolaylaştırır.
Sideways 6
sideways6.com
Sideways 6, çalışan fikirlerini toplamak ve yönetmek için bir platformdur. Microsoft Teams gibi araçlar üzerinde kolayca uygulanabilir ve çalışan katılımını artırır.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz, bulut tabanlı bir fikir yönetim yazılımıdır. Kuruluşlardaki fikirlerin toplanmasını, tartışılmasını ve geliştirilmesini sağlar.
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea, çalışanlar ve müşteriler için fikir toplama, geliştirme ve değerlendirme imkanı sunan bir yenilik yönetimi platformudur.
Hives.co
hives.co
Hives.co, çalışanların fikirlerini kolayca paylaşmasını sağlayan bir platformdur. Organizasyon genelinde etkileşimi artırarak dönüşüm süreçlerine katkı sağlar.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo, şirketlerin yenilik yöneticileri için proje geliştirme ve iş tasarımı desteği sunan, her projeyi ve portföyü yönetmeye yardımcı olan bir platformdur.
Nolt
nolt.io
Nolt, geri bildirim toplamak, görevleri yönetmek ve ekiplerle işbirliği yapmak için tasarlanmış çok yönlü bir platformdur.
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