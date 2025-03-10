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Fikir yönetimi yazılımı, ürün geliştirme, günlük operasyonlar, müşteri geri bildirimleri, pazar eğilimleri ve rekabet öngörüleri dahil olmak üzere iş odak alanlarıyla ilgili fikirlerin toplanması ve geliştirilmesi sürecini kolaylaştırır. Amaç, bu fikirleri iyileştirme veya geliştirmeye yönelik organize etmek ve yönetmektir. Bu araçlar kullanıcıların hem iç hem de dış paydaşlardan geri bildirim toplamasına olanak tanır. Bu yazılım, her büyüklükteki şirketin fikir sürecini aktif olarak yönlendirerek yenilik yapmasına ve büyümesine olanak tanır. Kullanıcıların her proje için şeffaflık ve gizlilik düzeyini belirlemesine olanak tanıyan özel izin ayarları sağlar. Fikirler yalnızca Ar-Ge, ürün yönetimi ve pazarlama gibi uzmanlaşmış departmanlardan değil, organizasyonun tamamından elde edilebilir. Ayrıca fikir yönetimi yazılımı, çalışan bağlılığı yazılımı, intranet araçları ve kurumsal geri bildirim yönetimi yazılımı gibi çeşitli işbirliği araçlarıyla entegre olarak hem iç hem de dış kaynaklardan gelen önerilerin yönetimini kolaylaştırabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io, ürün yöneticilerine müşteri geri bildirimlerini analiz ettirerek içgörü sağlamayı ve stratejiler geliştirmeyi amaçlayan bir yapay zeka platformudur.
Supahub
supahub.com
Supahub, özellik isteklerini toplamak, yönetmek ve önceliklendirmek için kullanılan ücretsiz bir müşteri geri bildirim aracıdır. Artık kaybolan veya göz ardı edilen geri bildirim yok. E-posta veya sohbet yoluyla geri bildirim toplamaya yönelik geleneksel yöntemlerin aksine Supahub, konuşmaları ve e-postaları merkezi bir platformda birleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Supahub panolarıyla özellik istekleri, hata raporları, blog konuları ve SSS'ler gibi belirli konularda geri bildirim için özel bir alan oluşturabilirsiniz. Kurullar herkese açık veya özel olabilir; bu da ekiplerin gerektiğinde geri bildirimi dahili olarak yönetmesine olanak tanır. Supahub ile gönderilere yorum yaparak ve gönderilerin durumunu güncelleyerek geri bildirimleri kolayca takip edebilirsiniz.
Induct
web.induct.net
Induct, evde ve işte hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için tasarlanmış ücretsiz bir platformdur. Görüntülü toplantılara, özel ve grup sohbetlerine, sınırsız depolama alanına, projeler ve çalışma grupları için özel çalışma odasına ve çok daha fazlasına erişim elde edersiniz. İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde; kolay, güvenli ve tamamen ücretsizdir.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz, genel kurumsal gelişim stratejisinin bir parçası olarak geri bildirim, fikir ve önerilerin oluşturulmasını, toplanmasını ve geliştirilmesini sağlayan bulut tabanlı bir Fikir Yönetimi yazılımıdır.
Yambla
yambla.com
Dünyanın en ilgi çekici Fikir ve İnovasyon Yönetim Platformu. Zorluklar başlatın, kitle kaynak fikirleri kullanın ve bunları etkiye dönüştürün. Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve ortaklarınızın katılımını sağlayın ve fikir motorunuzu oluşturmaya başlayın. Yambla Platformu dahili kampanyaları, harici kampanyaları ve açık inovasyonu desteklemektedir. Tamamen entegre bir deneyim için Yambla'yı kurumsal araçlarınıza bağlayın. Dünyanın en ilgi çekici Fikir ve İnovasyon Yönetim Platformu. Zorluklar başlatın, kitle kaynak fikirleri kullanın ve bunları etkiye dönüştürün. Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve ortaklarınızın katılımını sağlayın ve fikir motorunuzu oluşturmaya başlayın. Yambla Platformu dahili kampanyaları, harici kampanyaları ve açık inovasyonu desteklemektedir. Tamamen entegre bir deneyim için Yambla'yı kurumsal araçlarınıza bağlayın.
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations, inovasyon yönetiminin ön saflarında yer alan lider bir İskandinav yazılım şirketidir. Yapay zeka destekli platformumuz, çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının inovasyon sürecine aktif olarak katkıda bulunmalarını sağlar. Orchidea ile ilgi çekici atölye çalışmaları, hedefe yönelik fikir kampanyaları ve her zaman açık fikir toplama yoluyla fikirleri toplayabilir, geliştirebilir ve değerlendirebilirsiniz. Yapay zeka özelliklerimiz yolculuk boyunca değerli yardımlar sağlayarak inovasyonu hızlandırmanıza ve büyümeyi artırmanıza olanak tanır. Orchidea Innovations ile fikir yönetiminin geleceğini deneyimleyin.
Nectir
nectir.co
Nectir, yenilikçi bir şirket kültürünün geliştirilmesine ve hızlı sonuçlar üretilmesine yardımcı olmak için inovasyona “her zaman açık” yaklaşımını kullanan bir hizmet olarak inovasyon çözümüdür. Nectir, bir inovasyon programının tüm önemli parçalarını tek bir alanda bir araya getiriyor. Mevcut diğer platformlardan daha basit, daha akıllı ve daha sezgiseldir. Platformumuz, darboğazlardan kurtulmak, kararları hızlandırmak ve platform katılımını artırmak için stratejik bir uyum algoritması, çevik inovasyon, oyunlaştırılmış strateji ve organik inovasyon kullanan ilk inovasyon yazılımıdır. Müşterilerimizin IP'sinin mümkün olduğunca güvenli olmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle Nectir, müşterilerimizin her birinin bulunduğu yurt içinde bulunan Azure SQL Sunucularında barındırılmaktadır. Daha fazla güvenlik ve özelleştirme için, Nectir'in bağımsız bir örneğini müşterilerimizin kendi sunucularında yerel olarak barındırmak gibi premium hizmetler sunuyoruz.
Hives.co
hives.co
Çalışanlarınızın katılımını sağlamak ve kuruluşunuzun her yerinden fikirleri kolay bir şekilde toplamak için kullanıma hazır platform. --- Kurdeşen, bilgi ve deneyimin paylaşılması gerektiğine dair basit bir fikirle başladı. Bir zamanlar kuruluşların daha iyi ve daha etkili bir dijital iş yeri yaratmasına yardımcı olacak danışmanlardan oluşan bir ekiptik. Ancak, müşterilerimizin birçoğunun çalışanlarının fikirlerini dile getirmesine ve iyileştirme fikirlerini paylaşmasına olanak sağlamakta zorlandığını erkenden anladık. Sürekli değişim için kalıcı bir modelden yoksunlardı. Fikir toplamanın kolay bir yolu olmadığında, değişim yavaş yavaş gerçekleşecek ve kuruluşun sağlığı (ve zenginliği) tehdit altında olacaktır. Konsept aslında bir arı kovanına çok benziyor. Bu arada arı kovanının sanayinin ve işbirliğinin yaygın olarak kullanılan bir simgesi olduğunu biliyor muydunuz? Kovanda her arının bir amacı ve belirli bir görevi vardır ve hepsi birlikte çalışır, bu çok mantıklıdır. Ve tıpkı bir arı kovanı gibi, bir organizasyonun refahı ve kültürü de onu oluşturan meşgul arılara bağlıdır. Bir arı kovanı şu şekilde çalışır: İç yapısına petek adı verilir ve balmumundan oluşan altıgen prizmatik hücrelerden oluşan bir kütleden oluşur ve gerçek geometrik verimliliğin temel modelini oluşturur. Arılar çiçeklerden nektar ve diğer tatlı suları toplarlar ve bunlar arıların vücutlarında bala dönüşür. Daha sonra balın kendisi söz konusu balmumunun hücrelerinde depolanır. Tanıdık geliyor mu? Bir amaç doğrultusunda birlikte çalışma, nektarı toplayıp bala dönüştürme süreci, biz insanların bir arada yaşama ve işbirliği yapma biçimine oldukça benzer. Güçlü temellere ve verimli iş süreçlerine sahip bir organizasyon için çalıştığımızda başarılı oluyoruz. Daha büyük bir şeyin parçası olmak istiyoruz ve elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz. Gün boyu ilham ve izlenim topluyoruz ve bunlar hiç beklemediğiniz anda gerçek fikirlere dönüşüyor. Peki bu fikirlerin nerede kullanılması ve toplanması gerekiyor? Konuştuğumuz her kuruluşun karşılaştığı zorluk buydu. Biz de bu sorunlara bir çözüm bulmaya ve şirketlere, çalışan(lar)larını mümkün olduğunu bile düşünmedikleri şekillerde güçlendirme olanağı verecek bir araç geliştirmeye karar verdik.
Brainstory
brainstory.ai
Brainstory ile toplantılar değil, kararlar alın. Brainstory, geri bildirim verme, toplama ve toplamanın bilişsel yükünü ortadan kaldıran eşzamansız bir işbirliği aracıdır.
GroupMap
groupmap.com
GroupMap, gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası ve karar verme süreçlerini kolaylaştıran online bir platformdur. 80'den fazla özelleştirilebilir şablon sunar.
Sideways 6
sideways6.com
"Çalışanların fikri kitle kaynak kullanımı için hiç düşünmeden hazırlanmış bir platform." Ocak 2023 Microsoft Teams, Interact Intranet'iniz ve daha fazlasını kullanarak çalışanlarınızın katılımını sağlayın, organizasyonunuzu geliştirin ve hızlı ve basit bir şekilde bir İnovasyon kültürü oluşturun. Sideways 6'da, çalışanlarınızın fikirler yoluyla iş hedeflerine ulaşmalarına katılmanın önemini anlıyoruz. Ancak fikir programlarını geniş ölçekte çalıştırmak kolaylıkla hantallaşabilir ve etkili bir şekilde yürütülmesi zor olabilir. Bu nedenle, çalışanları merkeze koyan bir kültür aracılığıyla iş hedeflerini yönlendirmek için şirketlerin çalışan fikirlerini paylaşma, yönetme ve inceleme biçiminde devrim yaratan bir çözüm geliştirdik. Yazılımımız, şirketlerin çalışan fikirlerini çalışanlarınızın her gün kullandığı araçlarda paylaşmalarını ve organize etmelerini kolaylaştırarak hiçbir harika fikrin gözden kaçmamasını sağlar. Otomatik ve özelleştirilebilir araçlar, iletişimler, izleme, oylama ve inceleme ile platformumuz, şirketlerin her fikrin potansiyelini hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirmesine ve çalışanların ilgisini çekerken maksimum etki için bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Sideways 6'yı kullanan şirketler fikirleri 3 kat daha hızlı yönetiyor, çalışanları güncellemeye 4 kat daha az zaman harcıyor, %78 daha fazla katılım ve fikir görüyor ve sonuçta somut bir farklılık yaratan fikirleri uyguluyor. İşletmeler, Sideways 6'yı kullanarak kaynak verimliliğinde (Balfour Beatty tarafından 60 milyon dolardan fazla tasarruf edildi), üretkenlikte (Nestlé pazara sunulacak 155 yeni ürün tasarladı) ve katılımda (DXC Teknolojisinde çalışan katılımında %16 artış) önemli bir artış elde etti. Sideways 6, güçlü çalışanların fikirlerinden yararlanarak şirketinizin yeni başarı zirvelerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Rio Tinto, Nestlé, Vodafone ve Marks and Spencer gibi şirketlerin Sideways 6 yaklaşımına neden güvendiğini www.sideways6.com adresinden öğrenin.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, kuruluşların fikir toplamak (kampanyalar, panolar), fikirleri yönetmek, portföyü yönetmek ve gösterge tablosu oluşturmak için kullandığı İnovasyon platformudur. Biz benzersiziz çünkü: - Oyunlaştırma - Gizli kullanım, skor tabloları, hedefler, akıllı bildirimlerle kullanıcıların ilgisini çekin - Entegre platform - tüm inovasyon araçları tek bir platformda ve tamamen entegre. - Gösterge tabloları ve raporlar - yeniliğin başarısını ölçün ve optimize edin. - Entegrasyonlar - Excel, görev ve proje yönetimi sistemleri, Power BI ve SSO için güvenlik entegrasyonları ile entegrasyon.
featureOS
featureos.app
ÖzellikOS, kullanıcı geri bildirimlerini toplama, analiz etme ve önceliklendirme amacıyla geliştirilmiş bir araçtır, proje yönetimi ve iletişimi kolaylaştırır.
Howspace
howspace.com
HowSpace, kurumsal şirketler, öğrenme hizmetleri ve derneklerdeki bilgi çalışanları için ortak bir öğrenme ve geliştirme yazılımıdır. HowSpace ile öğrenme ve gelişim girişimlerinizin etkisini, ölçekte, katılımdan ödün vermeden geliştirebilirsiniz. Howspace, kuruluşları öğrenmek, işbirliği yapmak ve etki yaratan kararlara varmak için insanlarını bir araya getirmeleri için güç verir. Platform rehberleri paylaşılan yolculuklar, yapay zeka ile büyük ölçekli konuşmalar anlamıyor ve herkesin etki yaratmada rol oynamasını sağlıyor. Howspace için idealdir: - Uzak, melez ve eşzamansız işbirliği - fikir ve beyin fırtınası - Stratejik Planlama ve Danışmanlık - Çalıştaylar ve etkinlikler - Eğitim programları - Çalışan ve geliştirme - Organizasyonel dönüşüm ve değişim yönetimi - Ağ ve topluluk oluşturma - ve çok daha fazlası!
Aha!
aha.io
Aha!, ürün geliştirme süreçlerini destekleyen araçlar sunan bir yazılımdır; ekiplerin stratejilerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote, işletmelerin çalışanlar ve müşterilerden fikir toplamasını, yönetmesini ve uygulamasını sağlayan bulut tabanlı bir inovasyon yönetim platformudur.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo, daha fazla değer katan proje ortaya çıkarmak isteyen şirketlerin İnovasyon Yöneticilerine yöneliktir. Vianeo platformu, rakiplerinden farklı bir İş Tasarımı yöntemi sunarken inovasyon iş akışını da destekler. Teklifimiz hepsi bir arada bir çözüm sunar: her proje için destek + portföy vizyonu.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice, kullanıcı geri bildirimlerini toplayıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, öneri sunabilir ve mevcut fikirler üzerinde oy kullanabilir.
UiPath
uipath.com
UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad, ürün yönetimi süreçlerini kolaylaştıran ve ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir yazılımdır. Ürün yol haritaları ve müşteri geri bildirimlerini entegre eder.
Nolt
nolt.io
Nolt, herkesin müşterilerden, çalışanlardan, arkadaşlardan veya ihtiyacınız olan geri bildirimi sağlayabilecek herhangi bir gruptan kitle kaynaklı geri bildirim toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Geri bildirime öncelik verin, yalnızca birkaç tıklamayla bir yol haritası oluşturun ve otomatik güncellemelerle herkesin güncel bilgilere sahip olmasını sağlayın.
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage, yenilik ve iyileştirme süreçlerini baştan sona yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Takımların sorunları analiz edip çözümler geliştirmesine yardımcı olur.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, görev ve proje yönetimi için web tabanlı bir araçtır; ekiplerin görevleri organize etmesine ve ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale, kuruluşların çalışan fikirlerini toplamasına ve geliştirmesine yardımcı olan bir fikir yönetim platformudur.
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine geribildirim toplama, planlama ve işbirliği yapma imkanı sunan, ürün yönetimi için tasarlanmış bir platformdur.
Canny
canny.io
Canny, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak, organize etmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir yönetim aracıdır.
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