Fikir Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

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Fikir yönetimi yazılımı, ürün geliştirme, günlük operasyonlar, müşteri geri bildirimleri, pazar eğilimleri ve rekabet öngörüleri dahil olmak üzere iş odak alanlarıyla ilgili fikirlerin toplanması ve geliştirilmesi sürecini kolaylaştırır. Amaç, bu fikirleri iyileştirme veya geliştirmeye yönelik organize etmek ve yönetmektir. Bu araçlar kullanıcıların hem iç hem de dış paydaşlardan geri bildirim toplamasına olanak tanır. Bu yazılım, her büyüklükteki şirketin fikir sürecini aktif olarak yönlendirerek yenilik yapmasına ve büyümesine olanak tanır. Kullanıcıların her proje için şeffaflık ve gizlilik düzeyini belirlemesine olanak tanıyan özel izin ayarları sağlar. Fikirler yalnızca Ar-Ge, ürün yönetimi ve pazarlama gibi uzmanlaşmış departmanlardan değil, organizasyonun tamamından elde edilebilir. Ayrıca fikir yönetimi yazılımı, çalışan bağlılığı yazılımı, intranet araçları ve kurumsal geri bildirim yönetimi yazılımı gibi çeşitli işbirliği araçlarıyla entegre olarak hem iç hem de dış kaynaklardan gelen önerilerin yönetimini kolaylaştırabilir.
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Zeda.io
zeda.io
Zeda.io, ürün liderlerinin müşteriler için çözme sorunlarını belirlemelerine, eyleme geçirilebilir ürün zekasına dayanarak ne inşa edileceğinize ve iş sonuçlarını artırmak için ürün stratejileri oluşturmalarına yardımcı olan AI ile çalışan bir ürün keşfi ve strateji platformudur. * Müşteri bilgilerini toplayın → Müşteriler için çözmek için sorunları ortaya çıkarın. * Ürün Zekası ile Oluştur → Bir sonraki ve neden ne inşa edileceğinize karar verin. * Strateji Etkisini Ölçün → Ürün stratejileri oluşturun ve sonuçları ölçün.
Supahub
supahub.com
Supahub, özellik isteklerini toplamak, yönetmek ve önceliklendirmek için kullanılan ücretsiz bir müşteri geri bildirim aracıdır. Artık kaybolan veya göz ardı edilen geri bildirim yok. E-posta veya sohbet yoluyla geri bildirim toplamaya yönelik geleneksel yöntemlerin aksine Supahub, konuşmaları ve e-postaları merkezi bir platformda birleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Supahub panolarıyla özellik istekleri, hata raporları, blog konuları ve SSS'ler gibi belirli konularda geri bildirim için özel bir alan oluşturabilirsiniz. Kurullar herkese açık veya özel olabilir; bu da ekiplerin gerektiğinde geri bildirimi dahili olarak yönetmesine olanak tanır. Supahub ile gönderilere yorum yaparak ve gönderilerin durumunu güncelleyerek geri bildirimleri kolayca takip edebilirsiniz.
Induct
web.induct.net
Induct, evde ve işte hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için tasarlanmış ücretsiz bir platformdur. Görüntülü toplantılara, özel ve grup sohbetlerine, sınırsız depolama alanına, projeler ve çalışma grupları için özel çalışma odasına ve çok daha fazlasına erişim elde edersiniz. İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde; kolay, güvenli ve tamamen ücretsizdir.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz, genel kurumsal gelişim stratejisinin bir parçası olarak geri bildirim, fikir ve önerilerin oluşturulmasını, toplanmasını ve geliştirilmesini sağlayan bulut tabanlı bir Fikir Yönetimi yazılımıdır.
Yambla
yambla.com
Dünyanın en ilgi çekici Fikir ve İnovasyon Yönetim Platformu. Zorluklar başlatın, kitle kaynak fikirleri kullanın ve bunları etkiye dönüştürün. Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve ortaklarınızın katılımını sağlayın ve fikir motorunuzu oluşturmaya başlayın. Yambla Platformu dahili kampanyaları, harici kampanyaları ve açık inovasyonu desteklemektedir. Tamamen entegre bir deneyim için Yambla'yı kurumsal araçlarınıza bağlayın. Dünyanın en ilgi çekici Fikir ve İnovasyon Yönetim Platformu. Zorluklar başlatın, kitle kaynak fikirleri kullanın ve bunları etkiye dönüştürün. Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve ortaklarınızın katılımını sağlayın ve fikir motorunuzu oluşturmaya başlayın. Yambla Platformu dahili kampanyaları, harici kampanyaları ve açık inovasyonu desteklemektedir. Tamamen entegre bir deneyim için Yambla'yı kurumsal araçlarınıza bağlayın.
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations, inovasyon yönetiminin ön saflarında yer alan lider bir İskandinav yazılım şirketidir. Yapay zeka destekli platformumuz, çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının inovasyon sürecine aktif olarak katkıda bulunmalarını sağlar. Orchidea ile ilgi çekici atölye çalışmaları, hedefe yönelik fikir kampanyaları ve her zaman açık fikir toplama yoluyla fikirleri toplayabilir, geliştirebilir ve değerlendirebilirsiniz. Yapay zeka özelliklerimiz yolculuk boyunca değerli yardımlar sağlayarak inovasyonu hızlandırmanıza ve büyümeyi artırmanıza olanak tanır. Orchidea Innovations ile fikir yönetiminin geleceğini deneyimleyin.
Nectir
nectir.co
Nectir, yenilikçi bir şirket kültürünün geliştirilmesine ve hızlı sonuçlar üretilmesine yardımcı olmak için inovasyona “her zaman açık” yaklaşımını kullanan bir hizmet olarak inovasyon çözümüdür. Nectir, bir inovasyon programının tüm önemli parçalarını tek bir alanda bir araya getiriyor. Mevcut diğer platformlardan daha basit, daha akıllı ve daha sezgiseldir. Platformumuz, darboğazlardan kurtulmak, kararları hızlandırmak ve platform katılımını artırmak için stratejik bir uyum algoritması, çevik inovasyon, oyunlaştırılmış strateji ve organik inovasyon kullanan ilk inovasyon yazılımıdır. Müşterilerimizin IP'sinin mümkün olduğunca güvenli olmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle Nectir, müşterilerimizin her birinin bulunduğu yurt içinde bulunan Azure SQL Sunucularında barındırılmaktadır. Daha fazla güvenlik ve özelleştirme için, Nectir'in bağımsız bir örneğini müşterilerimizin kendi sunucularında yerel olarak barındırmak gibi premium hizmetler sunuyoruz.
Hives.co
hives.co
Çalışanlarınızın katılımını sağlamak ve kuruluşunuzun her yerinden fikirleri kolay bir şekilde toplamak için kullanıma hazır platform. --- Kurdeşen, bilgi ve deneyimin paylaşılması gerektiğine dair basit bir fikirle başladı. Bir zamanlar kuruluşların daha iyi ve daha etkili bir dijital iş yeri yaratmasına yardımcı olacak danışmanlardan oluşan bir ekiptik. Ancak, müşterilerimizin birçoğunun çalışanlarının fikirlerini dile getirmesine ve iyileştirme fikirlerini paylaşmasına olanak sağlamakta zorlandığını erkenden anladık. Sürekli değişim için kalıcı bir modelden yoksunlardı. Fikir toplamanın kolay bir yolu olmadığında, değişim yavaş yavaş gerçekleşecek ve kuruluşun sağlığı (ve zenginliği) tehdit altında olacaktır. Konsept aslında bir arı kovanına çok benziyor. Bu arada arı kovanının sanayinin ve işbirliğinin yaygın olarak kullanılan bir simgesi olduğunu biliyor muydunuz? Kovanda her arının bir amacı ve belirli bir görevi vardır ve hepsi birlikte çalışır, bu çok mantıklıdır. Ve tıpkı bir arı kovanı gibi, bir organizasyonun refahı ve kültürü de onu oluşturan meşgul arılara bağlıdır. Bir arı kovanı şu şekilde çalışır: İç yapısına petek adı verilir ve balmumundan oluşan altıgen prizmatik hücrelerden oluşan bir kütleden oluşur ve gerçek geometrik verimliliğin temel modelini oluşturur. Arılar çiçeklerden nektar ve diğer tatlı suları toplarlar ve bunlar arıların vücutlarında bala dönüşür. Daha sonra balın kendisi söz konusu balmumunun hücrelerinde depolanır. Tanıdık geliyor mu? Bir amaç doğrultusunda birlikte çalışma, nektarı toplayıp bala dönüştürme süreci, biz insanların bir arada yaşama ve işbirliği yapma biçimine oldukça benzer. Güçlü temellere ve verimli iş süreçlerine sahip bir organizasyon için çalıştığımızda başarılı oluyoruz. Daha büyük bir şeyin parçası olmak istiyoruz ve elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz. Gün boyu ilham ve izlenim topluyoruz ve bunlar hiç beklemediğiniz anda gerçek fikirlere dönüşüyor. Peki bu fikirlerin nerede kullanılması ve toplanması gerekiyor? Konuştuğumuz her kuruluşun karşılaştığı zorluk buydu. Biz de bu sorunlara bir çözüm bulmaya ve şirketlere, çalışan(lar)larını mümkün olduğunu bile düşünmedikleri şekillerde güçlendirme olanağı verecek bir araç geliştirmeye karar verdik.
Brainstory
brainstory.ai
Brainstory ile toplantılar değil, kararlar alın. Brainstory, geri bildirim verme, toplama ve toplamanın bilişsel yükünü ortadan kaldıran eşzamansız bir işbirliği aracıdır.
GroupMap
groupmap.com
Gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliğine dayalı beyin fırtınası ve karar verme. 60'ın üzerinde beyin fırtınası şablonuyla başlayın veya kendinizinkini tasarlayın. Şablonlar arasında SWOT, 6 Düşünce Şapkası, Algısal Haritalar, Paydaş Haritaları, Risk Haritaları, Zihin Haritaları, Yalın İş Kanvası ve çok daha fazlası yer alıyor…
Sideways 6
sideways6.com
"Çalışanların fikri kitle kaynak kullanımı için hiç düşünmeden hazırlanmış bir platform." Ocak 2023 Microsoft Teams, Interact Intranet'iniz ve daha fazlasını kullanarak çalışanlarınızın katılımını sağlayın, organizasyonunuzu geliştirin ve hızlı ve basit bir şekilde bir İnovasyon kültürü oluşturun. Sideways 6'da, çalışanlarınızın fikirler yoluyla iş hedeflerine ulaşmalarına katılmanın önemini anlıyoruz. Ancak fikir programlarını geniş ölçekte çalıştırmak kolaylıkla hantallaşabilir ve etkili bir şekilde yürütülmesi zor olabilir. Bu nedenle, çalışanları merkeze koyan bir kültür aracılığıyla iş hedeflerini yönlendirmek için şirketlerin çalışan fikirlerini paylaşma, yönetme ve inceleme biçiminde devrim yaratan bir çözüm geliştirdik. Yazılımımız, şirketlerin çalışan fikirlerini çalışanlarınızın her gün kullandığı araçlarda paylaşmalarını ve organize etmelerini kolaylaştırarak hiçbir harika fikrin gözden kaçmamasını sağlar. Otomatik ve özelleştirilebilir araçlar, iletişimler, izleme, oylama ve inceleme ile platformumuz, şirketlerin her fikrin potansiyelini hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirmesine ve çalışanların ilgisini çekerken maksimum etki için bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Sideways 6'yı kullanan şirketler fikirleri 3 kat daha hızlı yönetiyor, çalışanları güncellemeye 4 kat daha az zaman harcıyor, %78 daha fazla katılım ve fikir görüyor ve sonuçta somut bir farklılık yaratan fikirleri uyguluyor. İşletmeler, Sideways 6'yı kullanarak kaynak verimliliğinde (Balfour Beatty tarafından 60 milyon dolardan fazla tasarruf edildi), üretkenlikte (Nestlé pazara sunulacak 155 yeni ürün tasarladı) ve katılımda (DXC Teknolojisinde çalışan katılımında %16 artış) önemli bir artış elde etti. Sideways 6, güçlü çalışanların fikirlerinden yararlanarak şirketinizin yeni başarı zirvelerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Rio Tinto, Nestlé, Vodafone ve Marks and Spencer gibi şirketlerin Sideways 6 yaklaşımına neden güvendiğini www.sideways6.com adresinden öğrenin.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, kuruluşların fikir toplamak (kampanyalar, panolar), fikirleri yönetmek, portföyü yönetmek ve gösterge tablosu oluşturmak için kullandığı İnovasyon platformudur. Biz benzersiziz çünkü: - Oyunlaştırma - Gizli kullanım, skor tabloları, hedefler, akıllı bildirimlerle kullanıcıların ilgisini çekin - Entegre platform - tüm inovasyon araçları tek bir platformda ve tamamen entegre. - Gösterge tabloları ve raporlar - yeniliğin başarısını ölçün ve optimize edin. - Entegrasyonlar - Excel, görev ve proje yönetimi sistemleri, Power BI ve SSO için güvenlik entegrasyonları ile entegrasyon.
featureOS
featureos.app
featureOS, dağınık verileri yapay zeka asistanımız KAL tarafından desteklenen eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürerek kullanıcı geri bildirimlerini toplama, analiz etme ve bunlara göre hareket etme şeklinizi dönüştürür. 🦸🏻♂️ featureOS, geri bildirim panoları aracılığıyla ve Intercom sohbetleri, Zendesk biletleri vb. gibi diğer birçok kaynaktan bilgi toplayabilir ve ayrıntılı ürün yol haritaları oluşturmanıza ve güncellemeleri sürüm notlarıyla iletmenize yardımcı olur. Gelişmiş aramamız ve filtrelerimiz sayesinde geri bildirimleri düzenlemek zahmetsizdir. Jira gibi araçlarla kusursuz entegrasyon sağlayan featureOS, ilerlemeyi takip etmenizi ve projelerinizden haberdar olmanızı kolaylaştırır. Neden featureOS'u seçmelisiniz? - Ekip iletişimini ve karar almayı basitleştirin. - Uygun fiyatlı, kullanıcı dostu ve iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış. - Müşteri katılımını ve ürün farkındalığını artırın. - Sağlam ürün yol haritaları oluşturmak için geri bildirimlere öncelik verin. - Geri bildirimi daha derin bir düzeyde anlamak için yapay zeka destekli duyarlılık analizi. - Hızlı içgörüler için akıllı geri bildirim özetleme. - Gelişmiş üretkenlik için Jira, ClickUp, Salesforce, Intercom ve Zendesk ile kusursuz entegrasyon.
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmeleri anlamlandırır ve herkesin etki yaratmada rol almasını sağlar. Howspace aşağıdakiler için idealdir: - Uzaktan, hibrit ve eş zamanlı olmayan işbirliği - Fikir oluşturma ve beyin fırtınası - Stratejik planlama ve danışmanlık - Atölye çalışmaları ve etkinlikler - Eğitim programları - Çalışan katılımı ve gelişimi - Organizasyonel dönüşüm ve değişim yönetimi - Ağ ve topluluk oluşturma - Ve çok daha fazlası ! Şablon Galerisi: Artık ortak projenize topluluk şablonlarımızdan herhangi birini kullanarak başlayabilirsiniz!
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza, rehberli şablonlarımıza ve eğitim programlarımıza güveniyor! Akademi ellerinden gelenin en iyisini yapmak. Oldukça farklı türde, hızlı büyüyen bir SaaS şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. İşletme kendi kendini finanse ediyor, kârlı ve %100 uzaktan çalışıyor. Çalışılacak en iyi uzaktan şirketlerden biri olarak tanınıyoruz, Bootstrap Hareketi'ni destekliyoruz ve Aha! aracılığıyla ihtiyacı olan insanlara 1 milyon dolardan fazla bağışta bulunduk! Umurunda. * Aha! Ürün yöneticilerinin, belirli iş akışı gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilecek sağlam bir ortamla, kolaylaştırılmış ve iyi koordine edilmiş ürün stratejileri sunmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. * İncelemeciler sıklıkla aracın kapsamlı işlevselliğinden, onu kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirebilme yeteneğinden, hızlı ve yararlı teknik desteğinden ve Jira ve SFDC gibi diğer platformlarla etkili entegrasyonundan bahsetmektedir. * Gözden geçirenler, özelleştirme seçeneklerinde, özellikle de yazı tipi stillerinde ve hazır simgelerde sınırlamalar, ilk kurulum aşamasında dikkate değer bir karmaşıklık, dik bir öğrenme eğrisi ve raporlama yeteneklerinde sınırlamalar, özellikle de kayıtlarda yapılan değişiklikler hakkında rapor oluşturamama gibi sorunlarla karşılaştı.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote'un inovasyon platformu, çalışanlardan ve müşterilerden gelen en iyi fikirlerin toplanmasını, geliştirilmesini ve bunlara göre harekete geçilmesini kolaylaştırır. Artık yapay zeka, otomasyon iş akışları ve entegrasyonları (Zapier ve Microsoft Teams) var. Bugün ücretsiz deneme sürümünü veya kişisel demoyu edinin! Fikir koleksiyonlarını anında başlatın, fikirleri daha verimli bir şekilde yönetin ve inovasyon etkinizi ölçün. İşletmeler tamamen özelleştirilmiş inovasyon programlarını aylar yerine birkaç gün içinde başlatma konusunda Ideanote'a güveniyor. 500'den fazla beş yıldızlı yorum.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo, daha fazla değer katan proje ortaya çıkarmak isteyen şirketlerin İnovasyon Yöneticilerine yöneliktir. Vianeo platformu, rakiplerinden farklı bir İş Tasarımı yöntemi sunarken inovasyon iş akışını da destekler. Teklifimiz hepsi bir arada bir çözüm sunar: her proje için destek + portföy vizyonu.
UserVoice
uservoice.com
Ürün keşfi için nihai araç olan UserVoice, ürün ekipleri ile kullanıcıları arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış bir platformdur. Kapsamlı bir geri bildirim yönetim sistemi sunan UserVoice, şirketlerin kullanıcı önerilerini ve öngörülerini toplamasına, önceliklendirmesine ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır. Sezgisel bir arayüz aracılığıyla kullanıcılar düşüncelerini gönderebilir, mevcut fikirlere oy verebilir ve önerilerin ilerleyişini izleyebilir, böylece marka ile müşterileri arasında şeffaflık ve güven artar. Gelişmiş analiz araçları, ürün ekiplerine müşterilerinin gerçekten ne arzuladığına dair net bilgiler sağlayarak, bilinçli kararlar almalarına ve kullanıcı tabanlarında yankı uyandıran ürünler oluşturmalarına olanak tanır. UserVoice yalnızca geri bildirimle ilgili değildir; kolektif zekanın gücüyle daha iyi, daha müşteri odaklı bir ürün oluşturmakla ilgilidir.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılarak gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere, tekrarlanan ön ve arka ofis görevlerini otomatikleştirmek için kullanıcı faaliyetlerini izliyor. Aralık 2020'de şirket, halka arz için gizli olarak başvuruda bulundu ve 21 Nisan 2021'de halka açıldı.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad, ürün yolculuğunun tamamını destekleyen orijinal uçtan uca ürün yönetimi yazılımıdır. Her aşamada ürün geliştirme süreçleriyle entegre olan ve tüm işletmenin işbirliğini destekleyen akıllı, dinamik bir araç seti. 2012'den bu yana sürekli olarak geliştirilmekte olan bu SaaS, uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından ürün yönetiminin en iyi uygulamalarını diğer PM'ler için uygulanabilir hale getirmek üzere tasarlanmıştır. ProdPad, ürün yöneticilerine harika fikirleri müşterilerin sevdiği harika ürünlere dönüştürme gücü verir.
Nolt
nolt.io
Nolt, herkesin müşterilerden, çalışanlardan, arkadaşlardan veya ihtiyacınız olan geri bildirimi sağlayabilecek herhangi bir gruptan kitle kaynaklı geri bildirim toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Geri bildirime öncelik verin, yalnızca birkaç tıklamayla bir yol haritası oluşturun ve otomatik güncellemelerle herkesin güncel bilgilere sahip olmasını sağlayın.
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™, yenilik ve iyileştirme girişimlerini fikir üretiminden uygulamaya kadar başlatmak, izlemek, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış tek çözümdür. Büyümeyi hızlandırmak ve karlılığı artırmak, iyi fikirlerle başlar ve sağlam uygulamayla sona erer. Minitab Engage™, kuruluşların iyileştirme ve yenilik programları oluşturmasına, bunları sorun çözme araçları ve kanıtlanmış proje yönetimi metodolojilerinin yardımıyla yürütmesine ve ardından yatırım getirisini göstermek için temel performans ölçümlerini gerçek zamanlı olarak izlemesine yardımcı olur. Minitab, yaklaşık 50 yıldır kapsamlı ve sınıfının en iyisi veri analizi ve süreç iyileştirme araçları paketi sunarak şirketlerin ve kurumların trendleri tespit etmelerine, sorunları çözmelerine ve verilerdeki değerli içgörüleri keşfetmelerine yardımcı oldu. Benzersiz kullanım kolaylığıyla birleşen Minitab, verilerden derinlemesine içgörüler elde etmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. En İyi 10 Fortune Şirketi ve Fortune 500'ün %85'i de dahil olmak üzere dünya çapında her boyutta ve sektörden binlerce işletme Minitab® Statistical Software, Minitab Engage™, Minitab Workspace®, Minitab Connect®, Quality Trainer® ve Salford Predictive'i kullanıyor ve güveniyor Modeler® iş mükemmelliğini artırmak için daha iyi, daha hızlı ve daha doğru kararlar verir.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, çevik proje yönetimi için mükemmel olan web tabanlı bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Güzel tasarlanmış arayüz, sezgisel işlevsellik ve diğer araçlarla kusursuz entegrasyon, onu proje ekipleri için mantıklı bir seçim haline getiriyor. MeisterTask, kullanıcı başına aylık 12,50 €'dan başlayan ücretli aboneliklerle ücretsiz bir Temel plan (3 projeye kadar) sunar. Özelleştirilebilir, Kanban tarzı proje panolarının yanı sıra MeisterTask, proje çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış çok sayıda güçlü özelliğe sahiptir. İş yükü Zaman Çizelgesi ile yönetilebilir: Darboğazları belirleyen ve projelerin sorunsuz ilerlemesini sağlayan Gantt tarzı görevlere genel bakış. Manuel çalışmayı hızlandırmak veya belirli görevleri otomatik olarak tamamlamak için Otomasyonları ayarlayın. MeisterTask, kusursuz iş akışı yönetimine yönelik bir ürün grubu olan Meister Suite'in bir parçasıdır. Zihin haritalama aracımız MindMeister'daki fikirlerden MeisterNote'taki çevrimiçi belgelere kadar ekibiniz, projeleri her adımda yönlendiren güçlü bir araç setinin kilidini açar.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale, işletmelerin, hükümetlerin ve toplumsal değişim yaratanların iş gücünü güçlendirmesine yardımcı olan ödüllü bir fikir yönetimi yazılımı çözümüdür. IdeaScale ile bu farklı kuruluşlar, çalışanlarının fikirlerini yakalayabilir ve her fikrin etkisini en üst düzeye çıkarmak için gelişimlerini kolaylaştırabilir.
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritası oluşturma ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt sistemi haline gelir: önemli ürün kararlarını destekleyen yetkili veri kaynağı, ürün yöneticilerinin daha güvenli olmasına, paydaşları etkilemesine ve otoriteyle liderlik etmesine olanak tanır.
Canny
canny.io
Canny, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde yakalayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve analiz edebileceğiniz kullanıcı geri bildirimlerini yönetmek için hepsi bir arada çözümünüzdür, böylece bilinçli ürün kararları verebilirsiniz. Özellik isteklerini yönetmek ve kullanıcı bilgilerini analiz etmek, halka açık yol haritaları oluşturmaya ve ürün güncellemelerini duyurmaya kadar hepsini Canny ile yapabilirsiniz. Fikirlerin çatlaklardan geçmesine izin vermeyi bırakın ve bugün Canny ile daha iyi ürünler inşa etmeye başlayın! Müşterilerimizin sevdiği özellikler: • Autopilot ile yapılan görüşmelerden müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak çekin. • Fikirleri ölçebilmeniz için kopyaları algılayın ve birleştirin. • Geri bildirim ve önceliğe göre özellik talepleri. • Hangi ürün özelliği isteğinin en yüksek puan aldığına göre yol haritaları oluşturun. • Özellik farkındalığını artırmak için ChangeLog ile ürün güncellemelerini duyurun. • Bir özelliği yayınladığınızda insanları otomatik olarak takip edin. • Mevcut entegrasyonların geniş menzilli, mevcut teknoloji yığını ile iyi çalışır.
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