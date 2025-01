Fikir Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar

Hives.co

Çalışanlarınızın katılımını sağlamak ve kuruluşunuzun her yerinden fikirleri kolay bir şekilde toplamak için kullanıma hazır platform. --- Kurdeşen, bilgi ve deneyimin paylaşılması gerektiğine dair basit bir fikirle başladı. Bir zamanlar kuruluşların daha iyi ve daha etkili bir dijital iş yeri yaratmasına yardımcı olacak danışmanlardan oluşan bir ekiptik. Ancak, müşterilerimizin birçoğunun çalışanlarının fikirlerini dile getirmesine ve iyileştirme fikirlerini paylaşmasına olanak sağlamakta zorlandığını erkenden anladık. Sürekli değişim için kalıcı bir modelden yoksunlardı. Fikir toplamanın kolay bir yolu olmadığında, değişim yavaş yavaş gerçekleşecek ve kuruluşun sağlığı (ve zenginliği) tehdit altında olacaktır. Konsept aslında bir arı kovanına çok benziyor. Bu arada arı kovanının sanayinin ve işbirliğinin yaygın olarak kullanılan bir simgesi olduğunu biliyor muydunuz? Kovanda her arının bir amacı ve belirli bir görevi vardır ve hepsi birlikte çalışır, bu çok mantıklıdır. Ve tıpkı bir arı kovanı gibi, bir organizasyonun refahı ve kültürü de onu oluşturan meşgul arılara bağlıdır. Bir arı kovanı şu şekilde çalışır: İç yapısına petek adı verilir ve balmumundan oluşan altıgen prizmatik hücrelerden oluşan bir kütleden oluşur ve gerçek geometrik verimliliğin temel modelini oluşturur. Arılar çiçeklerden nektar ve diğer tatlı suları toplarlar ve bunlar arıların vücutlarında bala dönüşür. Daha sonra balın kendisi söz konusu balmumunun hücrelerinde depolanır. Tanıdık geliyor mu? Bir amaç doğrultusunda birlikte çalışma, nektarı toplayıp bala dönüştürme süreci, biz insanların bir arada yaşama ve işbirliği yapma biçimine oldukça benzer. Güçlü temellere ve verimli iş süreçlerine sahip bir organizasyon için çalıştığımızda başarılı oluyoruz. Daha büyük bir şeyin parçası olmak istiyoruz ve elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz. Gün boyu ilham ve izlenim topluyoruz ve bunlar hiç beklemediğiniz anda gerçek fikirlere dönüşüyor. Peki bu fikirlerin nerede kullanılması ve toplanması gerekiyor? Konuştuğumuz her kuruluşun karşılaştığı zorluk buydu. Biz de bu sorunlara bir çözüm bulmaya ve şirketlere, çalışan(lar)larını mümkün olduğunu bile düşünmedikleri şekillerde güçlendirme olanağı verecek bir araç geliştirmeye karar verdik.