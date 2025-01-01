Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Fikir Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Norveç
Fikir yönetimi yazılımı, ürün geliştirme, günlük operasyonlar, müşteri geri bildirimleri, pazar eğilimleri ve rekabet öngörüleri dahil olmak üzere iş odak alanlarıyla ilgili fikirlerin toplanması ve geliştirilmesi sürecini kolaylaştırır. Amaç, bu fikirleri iyileştirme veya geliştirmeye yönelik organize etmek ve yönetmektir. Bu araçlar kullanıcıların hem iç hem de dış paydaşlardan geri bildirim toplamasına olanak tanır. Bu yazılım, her büyüklükteki şirketin fikir sürecini aktif olarak yönlendirerek yenilik yapmasına ve büyümesine olanak tanır. Kullanıcıların her proje için şeffaflık ve gizlilik düzeyini belirlemesine olanak tanıyan özel izin ayarları sağlar. Fikirler yalnızca Ar-Ge, ürün yönetimi ve pazarlama gibi uzmanlaşmış departmanlardan değil, organizasyonun tamamından elde edilebilir. Ayrıca fikir yönetimi yazılımı, çalışan bağlılığı yazılımı, intranet araçları ve kurumsal geri bildirim yönetimi yazılımı gibi çeşitli işbirliği araçlarıyla entegre olarak hem iç hem de dış kaynaklardan gelen önerilerin yönetimini kolaylaştırabilir.
Yeni Uygulama Gönder
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, çevik proje yönetimi için mükemmel olan web tabanlı bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Güzel tasarlanmış arayüz, sezgisel işlevsellik ve diğer araçlarla kusursuz entegrasyon, onu proje ekipleri için mantıklı bir seçim haline getiriyor. MeisterTask, kullanıcı başına aylık 12,50 €'dan ...
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza,...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Canny
canny.io
Canny, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde yakalayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve analiz edebileceğiniz kullanıcı geri bildirimlerini yönetmek için hepsi bir arada çözümünüzdür, böylece bilinçli ürün kararları verebilirsiniz. Özellik isteklerini yönetmek ve kullanıcı bilgilerini analiz...
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™, yenilik ve iyileştirme girişimlerini fikir üretiminden uygulamaya kadar başlatmak, izlemek, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış tek çözümdür. Büyümeyi hızlandırmak ve karlılığı artırmak, iyi fikirlerle başlar ve sağlam uygulamayla sona erer. Minitab Engage™, kuruluşların iyileşti...
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritası oluşturma ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün ...
ProdPad
prodpad.com
ProdPad, ürün yolculuğunun tamamını destekleyen orijinal uçtan uca ürün yönetimi yazılımıdır. Her aşamada ürün geliştirme süreçleriyle entegre olan ve tüm işletmenin işbirliğini destekleyen akıllı, dinamik bir araç seti. 2012'den bu yana sürekli olarak geliştirilmekte olan bu SaaS, uzmanlardan oluşa...
Ideanote
ideanote.io
Ideanote'un inovasyon platformu, çalışanlardan ve müşterilerden gelen en iyi fikirlerin toplanmasını, geliştirilmesini ve bunlara göre harekete geçilmesini kolaylaştırır. Artık yapay zeka, otomasyon iş akışları ve entegrasyonları (Zapier ve Microsoft Teams) var. Bugün ücretsiz deneme sürümünü veya k...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
UserVoice
uservoice.com
Ürün keşfi için nihai araç olan UserVoice, ürün ekipleri ile kullanıcıları arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış bir platformdur. Kapsamlı bir geri bildirim yönetim sistemi sunan UserVoice, şirketlerin kullanıcı önerilerini ve öngörülerini toplamasına, önceliklendirmesine ve bunlara göre hare...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale, işletmelerin, hükümetlerin ve toplumsal değişim yaratanların iş gücünü güçlendirmesine yardımcı olan ödüllü bir fikir yönetimi yazılımı çözümüdür. IdeaScale ile bu farklı kuruluşlar, çalışanlarının fikirlerini yakalayabilir ve her fikrin etkisini en üst düzeye çıkarmak için gelişimlerini ...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io, ürün liderlerinin müşteriler için çözme sorunlarını belirlemelerine, eyleme geçirilebilir ürün zekasına dayanarak ne inşa edileceğinize ve iş sonuçlarını artırmak için ürün stratejileri oluşturmalarına yardımcı olan AI ile çalışan bir ürün keşfi ve strateji platformudur. * Müşteri bilgiler...
GroupMap
groupmap.com
Gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliğine dayalı beyin fırtınası ve karar verme. 60'ın üzerinde beyin fırtınası şablonuyla başlayın veya kendinizinkini tasarlayın. Şablonlar arasında SWOT, 6 Düşünce Şapkası, Algısal Haritalar, Paydaş Haritaları, Risk Haritaları, Zihin Haritaları, Yalın İş Kanvası ve çok ...
featureOS
featureos.app
featureOS, dağınık verileri yapay zeka asistanımız KAL tarafından desteklenen eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürerek kullanıcı geri bildirimlerini toplama, analiz etme ve bunlara göre hareket etme şeklinizi dönüştürür. 🦸🏻♂️ featureOS, geri bildirim panoları aracılığıyla ve Intercom sohb...
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, kuruluşların fikir toplamak (kampanyalar, panolar), fikirleri yönetmek, portföyü yönetmek ve gösterge tablosu oluşturmak için kullandığı İnovasyon platformudur. Biz benzersiziz çünkü: - Oyunlaştırma - Gizli kullanım, skor tabloları, hedefler, akıllı bildirimlerle kullanıcıların ilgis...
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmel...
Supahub
supahub.com
Supahub, özellik isteklerini toplamak, yönetmek ve önceliklendirmek için kullanılan ücretsiz bir müşteri geri bildirim aracıdır. Artık kaybolan veya göz ardı edilen geri bildirim yok. E-posta veya sohbet yoluyla geri bildirim toplamaya yönelik geleneksel yöntemlerin aksine Supahub, konuşmaları ve e-...
Induct
web.induct.net
Induct, evde ve işte hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için tasarlanmış ücretsiz bir platformdur. Görüntülü toplantılara, özel ve grup sohbetlerine, sınırsız depolama alanına, projeler ve çalışma grupları için özel çalışma odasına ve çok daha fazlasına erişim elde edersiniz. İhtiyacınız olan her ...
Sideways 6
sideways6.com
"Çalışanların fikri kitle kaynak kullanımı için hiç düşünmeden hazırlanmış bir platform." Ocak 2023 Microsoft Teams, Interact Intranet'iniz ve daha fazlasını kullanarak çalışanlarınızın katılımını sağlayın, organizasyonunuzu geliştirin ve hızlı ve basit bir şekilde bir İnovasyon kültürü oluşturun. S...
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz, genel kurumsal gelişim stratejisinin bir parçası olarak geri bildirim, fikir ve önerilerin oluşturulmasını, toplanmasını ve geliştirilmesini sağlayan bulut tabanlı bir Fikir Yönetimi yazılımıdır.
Yambla
yambla.com
Dünyanın en ilgi çekici Fikir ve İnovasyon Yönetim Platformu. Zorluklar başlatın, kitle kaynak fikirleri kullanın ve bunları etkiye dönüştürün. Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve ortaklarınızın katılımını sağlayın ve fikir motorunuzu oluşturmaya başlayın. Yambla Platformu dahili kampanyaları, har...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations, inovasyon yönetiminin ön saflarında yer alan lider bir İskandinav yazılım şirketidir. Yapay zeka destekli platformumuz, çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının inovasyon sürecine aktif olarak katkıda bulunmalarını sağlar. Orchidea ile ilgi çekici atölye çalışmaları, hedef...
Nectir
nectir.co
Nectir, yenilikçi bir şirket kültürünün geliştirilmesine ve hızlı sonuçlar üretilmesine yardımcı olmak için inovasyona “her zaman açık” yaklaşımını kullanan bir hizmet olarak inovasyon çözümüdür. Nectir, bir inovasyon programının tüm önemli parçalarını tek bir alanda bir araya getiriyor. Mevcut diğe...
Hives.co
hives.co
Çalışanlarınızın katılımını sağlamak ve kuruluşunuzun her yerinden fikirleri kolay bir şekilde toplamak için kullanıma hazır platform. --- Kurdeşen, bilgi ve deneyimin paylaşılması gerektiğine dair basit bir fikirle başladı. Bir zamanlar kuruluşların daha iyi ve daha etkili bir dijital iş yeri yarat...
Brainstory
brainstory.ai
Brainstory ile toplantılar değil, kararlar alın. Brainstory, geri bildirim verme, toplama ve toplamanın bilişsel yükünü ortadan kaldıran eşzamansız bir işbirliği aracıdır.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo, daha fazla değer katan proje ortaya çıkarmak isteyen şirketlerin İnovasyon Yöneticilerine yöneliktir. Vianeo platformu, rakiplerinden farklı bir İş Tasarımı yöntemi sunarken inovasyon iş akışını da destekler. Teklifimiz hepsi bir arada bir çözüm sunar: her proje için destek + portföy vizyonu...
Nolt
nolt.io
Nolt, herkesin müşterilerden, çalışanlardan, arkadaşlardan veya ihtiyacınız olan geri bildirimi sağlayabilecek herhangi bir gruptan kitle kaynaklı geri bildirim toplamasına olanak tanıyan bir platformdur. Geri bildirime öncelik verin, yalnızca birkaç tıklamayla bir yol haritası oluşturun ve otomatik...