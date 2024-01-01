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Fikir Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Fikir yönetimi yazılımı, ürün geliştirme, günlük operasyonlar, müşteri geri bildirimleri, pazar eğilimleri ve rekabet öngörüleri dahil olmak üzere iş odak alanlarıyla ilgili fikirlerin toplanması ve geliştirilmesi sürecini kolaylaştırır. Amaç, bu fikirleri iyileştirme veya geliştirmeye yönelik organize etmek ve yönetmektir. Bu araçlar kullanıcıların hem iç hem de dış paydaşlardan geri bildirim toplamasına olanak tanır. Bu yazılım, her büyüklükteki şirketin fikir sürecini aktif olarak yönlendirerek yenilik yapmasına ve büyümesine olanak tanır. Kullanıcıların her proje için şeffaflık ve gizlilik düzeyini belirlemesine olanak tanıyan özel izin ayarları sağlar. Fikirler yalnızca Ar-Ge, ürün yönetimi ve pazarlama gibi uzmanlaşmış departmanlardan değil, organizasyonun tamamından elde edilebilir. Ayrıca fikir yönetimi yazılımı, çalışan bağlılığı yazılımı, intranet araçları ve kurumsal geri bildirim yönetimi yazılımı gibi çeşitli işbirliği araçlarıyla entegre olarak hem iç hem de dış kaynaklardan gelen önerilerin yönetimini kolaylaştırır.
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MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, web üzerindeki en sezgisel işbirliği ve görev yönetimi aracıdır. Kaydolun, ekibinizi davet edin ve çalışmaya başlayın. Eğitim gerekmez.
Aha!
aha.io
Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Canny
canny.io
Canny, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve yol haritanıza öncelik vermek için özellik isteklerini toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritalama ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt si...
Minitab Engage
minitab.com
Başarmak. Yenilik ve iyileştirme girişimlerini fikir üretiminden uygulamaya kadar başlatmak, izlemek, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış tek çözüm.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad, ürün yöneticilerinin ürün stratejisi geliştirmelerine yardımcı olan ürün yönetimi yazılımıdır. Ekipleri, müşterileri ve yol haritalarını kolayca yönetin. Ücretsiz deneme!
UserVoice
uservoice.com
Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote, fikirlerle çalışmanın yeni bir yoludur. Daha hızlıdır, daha verimlidir ve baştan sona tamamen özelleştirilebilir bir fikir yönetimi akışı oluşturmanıza olanak tanır.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale lider inovasyon yönetimi yazılım platformudur. Hükümetin, işletmelerin ve üniversitelerin birlikte daha iyi bir gelecek yaratmasına yardımcı oluyoruz. Bugün keşfedin.
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io, ürününüzü tanımlamak, yönetmek ve üzerinde işbirliği yapmak için gereken her şeyi tek bir yerde toplayan bir ürün yönetimi yazılımıdır. Şimdi bir demo rezervasyonu yapın.
GroupMap
groupmap.com
Gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliğine dayalı beyin fırtınası ve karar verme. 60'ın üzerinde beyin fırtınası şablonuyla başlayın veya kendinizinkini tasarlayın. Şablonlar arasında SWOT, 6 Düşünce Şapkası, Algısal Haritalar, Paydaş Haritaları, Risk Haritaları, Zihin Haritaları, Yalın İş Kanvası ve çok ...
Sideways 6
sideways6.com
"Çalışanların fikri kitle kaynak kullanımı için hiç düşünmeden hazırlanmış bir platform." Ocak 2023 Microsoft Teams, Interact Intranet'iniz ve daha fazlasını kullanarak çalışanlarınızın katılımını sağlayın, organizasyonunuzu geliştirin ve hızlı ve basit bir şekilde bir İnovasyon kültürü oluşturun. S...
featureOS
featureos.app
Geri Bildirim Yönetim Yazılımı Müşteri geribildirimi. Tamamen yönetiliyor. featureOS, müşterilerinizle ilgili geri bildirimleri toplamanız, önceliklendirmeniz ve bunlara göre harekete geçmeniz gereken şeydir. Bir ürün yol haritası oluşturmanın en iyi yolu budur.
Supahub
supahub.com
Supahub, özellik isteklerini toplamak, yönetmek ve önceliklendirmek için kullanılan ücretsiz bir müşteri geri bildirim aracıdır. Artık kaybolan veya göz ardı edilen geri bildirim yok. E-posta veya sohbet yoluyla geri bildirim toplamaya yönelik geleneksel yöntemlerin aksine Supahub, konuşmaları ve e-...
Induct
web.induct.net
Induct, evde ve işte hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için tasarlanmış ücretsiz bir platformdur. Görüntülü toplantılara, özel ve grup sohbetlerine, sınırsız depolama alanına, projeler ve çalışma grupları için özel çalışma odasına ve çok daha fazlasına erişim elde edersiniz. İhtiyacınız olan her ...
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz, genel kurumsal gelişim stratejisinin bir parçası olarak geri bildirim, fikir ve önerilerin oluşturulmasını, toplanmasını ve geliştirilmesini sağlayan bulut tabanlı bir Fikir Yönetimi yazılımıdır.
Yambla
yambla.com
Dünyanın en ilgi çekici Fikir ve İnovasyon Yönetim Platformu. Zorluklar başlatın, kitle kaynak fikirleri kullanın ve bunları etkiye dönüştürün. Çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve ortaklarınızın katılımını sağlayın ve fikir motorunuzu oluşturmaya başlayın. Yambla Platformu dahili kampanyaları, har...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations, inovasyon yönetiminin ön saflarında yer alan lider bir İskandinav yazılım şirketidir. Yapay zeka destekli platformumuz, çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının inovasyon sürecine aktif olarak katkıda bulunmalarını sağlar. Orchidea ile ilgi çekici atölye çalışmaları, hedef...
Nectir
nectir.co
Nectir, yenilikçi bir şirket kültürünün geliştirilmesine ve hızlı sonuçlar üretilmesine yardımcı olmak için inovasyona “her zaman açık” yaklaşımını kullanan bir hizmet olarak inovasyon çözümüdür. Nectir, bir inovasyon programının tüm önemli parçalarını tek bir alanda bir araya getiriyor. Mevcut diğe...
Hives.co
hives.co
Çalışanlarınızın katılımını sağlamak ve kuruluşunuzun her yerinden fikirleri kolay bir şekilde toplamak için kullanıma hazır platform. --- Kurdeşen, bilgi ve deneyimin paylaşılması gerektiğine dair basit bir fikirle başladı. Bir zamanlar kuruluşların daha iyi ve daha etkili bir dijital iş yeri yarat...
Brainstory
brainstory.ai
Brainstory ile toplantılar değil, kararlar alın. Brainstory, geri bildirim verme, toplama ve toplamanın bilişsel yükünü ortadan kaldıran eşzamansız bir işbirliği aracıdır.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission, kuruluşların fikir toplamak (kampanyalar, panolar), fikirleri yönetmek, portföyü yönetmek ve gösterge tablosu oluşturmak için kullandığı İnovasyon platformudur. Biz benzersiziz çünkü: - Oyunlaştırma - Gizli kullanım, skor tabloları, hedefler, akıllı bildirimlerle kullanıcıların ilgis...
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmel...
Vianeo
vianeo.com
Fikirden işe giden en kısa yol. İş Tasarımı ile dijital platformun benzersiz birleşimi.
Nolt
nolt.io
Kullanıcılarınızın seveceği merkezi bir yerde geri bildirim toplayın. Geri bildirime öncelik verin, yalnızca birkaç tıklamayla bir yol haritası oluşturun ve otomatik güncellemelerle herkesin güncel bilgilere sahip olmasını sağlayın.