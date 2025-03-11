Hibrit Etkinleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Hibrit etkinleştirme yazılımı, işletmelerin planlama ve ekip koordinasyonu gibi hibrit işyeri süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Hibrit iş çözümleri, çalışanların meslektaşları, işlevler arası ortaklar ve iş arkadaşlarıyla işbirliğini ve bağlantıyı teşvik etmek için iş yeri tercihlerini planlamalarına ve ekiplerine iletmelerine olanak tanır. Hem uzak çalışanlar hem de ofis tabanlı çalışanlar dahil olmak üzere hibrit ekiplerin yöneticileri ve yöneticileri, hibrit işyeri politikalarını belirlemek ve çalışanlara iletmek için bu çözümleri kullanıyor. Politikalar belirlendikten sonra çalışanlar tercih ettikleri hibrit programları oluşturur ve ekip arkadaşlarının tercih ettiği ofis veya ev bazlı günleri görüntüleyebilir. Bu şeffaflık, çalışanların ofis içi günlerini başkalarıyla aynı hizaya getirerek kişisel işbirliğini, toplantıları veya sosyalleşmeyi kolaylaştırmasına olanak tanır. Hibrit etkinleştirme yazılımı aynı zamanda alan kullanımı ve işyeri eğilimlerine ilişkin değerli bilgiler üreterek şirketlere hibrit politikalar ve gayrimenkul ihtiyaçlarıyla ilgili kararları güçlendirmek için veriler sağlıyor.
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Skedda
skedda.com
Skedda, ofis alanlarının rezervasyonunu ve yönetimini kolaylaştıran bir çalışma alanı yönetim platformudur.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, ofis yönetimini kolaylaştıran rezervasyon ve veri analizi çözümleri sunan entegre bir uygulamadır.
Robin
robinpowered.com
Robin, ofis alanlarını yönetim ve verimlilik için masa ve oda rezervasyon yazılımı sunan bir platformdur.
deskbird
deskbird.com
Deskbird, ofis masası ve toplantı odası rezervasyonu için kullanıcı dostu bir uygulamadır. Çalışanlar, mevcut alanları kolayca görebilir ve rezerve edebilir.
Yoffix
yoffix.com
Yoffix, paylaşılan çalışma alanlarını, oda ve park yeri rezervasyonlarını yönetme işlevi sunan bir ofis yönetim uygulamasıdır.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, esnek çalışma alanları yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Üye profilleri, rezervasyonlar ve finansal analizleri yönetir.
Comeen
comeen.com
Comeen Play, büyük işletmeler için dijital bir içerik yayım platformudur. Kullanıcılar, içeriklerini kolayca yönetebilir ve anında ekiplerine iletebilir.
Whatspot
whatspot.app
Whatspot, ofis alanlarını yönetmek için rezervasyon sistemidir. Kullanıcılar, masalar, toplantı odaları ve park alanları için kolayca rezervasyon yapabilir.
Duome
duome.co
Duome, hibrit çalışma ekipleri için akıllı bir programlama platformudur. Gereksinimlerinize göre en iyi çalışma yerini önerir.
UnSpot
unspot.com
UnSpot, ofis alanlarını yönetmek, masa ve toplantı odaları rezerve etmek için kullanıcı dostu bir uygulamadır. Ekipler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır.
Gable
gable.to
Gable, ofis alanlarını yönetmek için masa ve toplantı odası rezervasyonu, misafir yönetimi gibi özellikler sunan bir platformdur.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ, ofis alanlarını yönetmek ve çalışan deneyimini geliştirmek için kullanıcı dostu araçlar sunan bir işyeri platformudur.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr, kullanıcıların iş yerlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için navigasyon, park ve erişim kontrolü gibi özellikler sunan bir tesis yönetim platformudur.
Team Today
team-today.com
Team Today'in sunduğu, iş arkadaşlarının nereden çalışmayı planladıklarını, hangi ofislerin en yoğun olduğunu ve insanların hangi günlerde çalıştığını göstererek çalışanların nereden ve ne zaman çalışacaklarına karar vermelerini sağlayan, kullanımı kolay bir planlama ve yönetim aracıdır. Bu bilgiler daha sonra ofis alanınızın nasıl kullanıldığına dair içgörüler ve eğilimler sağlamak için analiz edilir.
Booxpace
booxpace.com
Gelişen iş modellerine uygun, esnek, güvenli ve çalışan odaklı çözümler sunan bir ofis rezervasyon uygulaması. Kendi Çalışma Alanınızı Yaratın Çalışanlarınızın Booxpace'i kullanarak ofis zamanlarını ihtiyaçları doğrultusunda her yerden hızlı bir şekilde planlayabilmelerine, kendileri ve ekip arkadaşları için rezervasyon yapabilmelerine olanak tanıyın. • Çalışma Alanı Tanımlama • Kapasite ve Rezervasyon Yönetimi • Maksimum Gün Kontrolü İletişim Çalışanlarınızı bilgilendirmek, akıllı öneride bulunmak, etkinlik ve eğitim rezervasyonlarınızı yönetmek için Booxpace'i kullanın. • Mobil Bildirimler • Şirket İçi Duyurular • İpuçları ve Püf Noktaları Ölçün ve İyileştirin Çalışanlarınızın ofisinizi nasıl kullandıklarına ilişkin çeşitli analizler yoluyla kaynaklarınıza olan talebi ölçün ve kaynak verimliliğinizi artıracak stratejiler geliştirin. • En Sık Kullanılan Alanlar • Kişilerin Lokasyonlara Göre Dağılımı • Talep Yönetimi (yemekhane, otopark vb.) Çalışanlarınızı Dahil Edin Çalışanlarınızın Booxpace'i kullanarak ihtiyaçları doğrultusunda ofis zamanlarını her yerden hızlı bir şekilde planlamalarını ve kendilerine rezervasyon yaptırmalarını sağlayın ve takım arkadaşları. • Takım Arkadaşları Rezervasyonu • Ortak Çalışma Alanı Rezervasyonu • Sosyal Etkinlik Planlama Evcil Hayvanlarınızı Unutmayın “Evcil Hayvanımı Getir” özelliği, evcil hayvanlarınızı ofise getirip sizinle sosyalleşmelerini sağlar.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly bir işyeri rezervasyon ve ofis yönetimi uygulamasıdır. Ofisly, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış en iyi işyeri rezervasyon ve ofis yönetimi uygulaması. Kullanımı kolay arayüzümüz, gücü çalışanlarınızın ellerine vererek bir masa veya park yeri rezervasyonunu çok kolay ve birkaç tıklamayla yapmanızı sağlar. Ziyaretçi yönetimi, paket takibi ve olay raporlama gibi ön büro araçlarıyla geleneksel ofis yönetiminin zorluklarına elveda deyin; tamamı Ofisly'ye sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Ofis yöneticilerinin öngörüleriyle oluşturulan Ofisly, çalışma alanı operasyonlarınızı kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Artık uzun satış toplantılarına son; Ofisly'yi bağımsız olarak kullanmaya başlayın ve ofis düzeninize göre özelleştirebileceğiniz interaktif kat planları ve haritaların verimliliğini deneyimleyin. İster hibrit bir ekibi yönetiyor olun ister esnek ofislerden çalışıyor olun, Ofisly ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Web tarayıcıları üzerinden erişilebilen, iOS ve Android platformlarında kullanılabilen Ofisly, ofis alanınızı optimize etmenin ve ekibinizin verimliliğini artırmanın anahtarıdır. Ofisly'yi bugün deneyin ve Samsung, Societe Generale, BNP Paribas ve Shipmonk gibi dünyanın güvendiği şirketlerin iş yeri deneyimlerini geliştirmek için neden bize güvendiklerini keşfedin.
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