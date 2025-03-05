Whatspot

whatspot.app

WhatSpot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni zirvelere yükseltin. İşletmeler, çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için, kullanımı kolay kalırken masalardan (toplantı) odalara ve park alanlarına kadar dinamik bir çözüm sunuyoruz. Whatspot 3 boşluk ve 15 kullanıcı için sonsuza kadar ücretsizdir! Sezgisel platformumuzla benzersiz verimliliği ücretsiz olarak deneyimleyin ve ölçeklendirme ihtiyacını hissettiğinizde genişletin. Fiyatlandırmamız ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, planlar kullanımınıza dayalı esnek bir fiyatlandırma yapısı sunar. Fayda: Etkileşimli Haritalar, Mobil Uygulama, İşyerinde QR Kodları, Kolay Ziyaretçi Erişimi, Onay Süreci, Uzay Kullanım İstatistikleri. Kullanıcı deneyimini geliştirirken alanınızı kolaylaştırın, rezervasyonları basitleştirin ve kaynak kullanımını optimize edin. Daha akıllı, daha organize bir çalışma alanı için Whatspot'u seçin. Ne elde edersiniz: WhatSpot, bir rezervasyon için uygun bir tarih bulmanıza hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı olacaktır, böylece başkalarıyla çatışmamalıdır. Anında rezervasyonlar, yerinde-hareket halindeyken, basit bir tarama ile anlık rezervasyonlar, profesyonel masalarının hızlı tempolu ihtiyaçlarını ve görsel rezervasyon yaptıran-sıcak masa rezervasyonlarını kolayca etkileşimli kat planlarını kullanarak yönetin. Takımların ve bireylerin etkili bir şekilde çalışabileceği bir çalışma ortamı oluşturun. Gerçek zamanlı olarak hangi masaların mevcut olduğunu, ofiste ve takım arkadaşlarının nerede oturduğunu görün. Rezervasyonları halka açık hale getirin - ziyaretçilerin ve harici ortakların toplantı odaları, masaları ve diğer paylaşılan şirket kaynaklarını kolayca ve hesap oluşturmaya gerek kalmadan rezervasyon yapmalarına izin verin. Hepsi sizin kontrolünüzde. Tek bir yerdeki tüm rezervasyonlar - kendi ve şirketinizin rezervasyonlarına bir takvim veya günlük gündem şeklinde mükemmel bir genel bakışa sahiptir. Cep telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda her zaman hazırdır. Toplam Kontrol, Gerçek Zamanlı İçgörü - Kaynaklara kimin erişebileceğini, rezervasyonları onaylayabileceğini veya reddedebileceğini yönetin. Uzay kullanımını gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece hangi kaynakların ne zaman ve kim tarafından kullanıldığını her zaman bilirsiniz. Doğru faturalandırma için ayrıntılı kullanım raporları - ayrıntılı kullanım raporlarımızla faturalandırma doğruluğunuzu yükseltin. İster sıcak masalar veya toplantı odaları için faturalandırma olsun, yazılımımız kesin veriler sağlar ve her saatin hesaplanmasını sağlar.