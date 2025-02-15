Hibrit Etkinleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

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Hibrit etkinleştirme yazılımı, işletmelerin planlama ve ekip koordinasyonu gibi hibrit işyeri süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Hibrit iş çözümleri, çalışanların meslektaşları, işlevler arası ortaklar ve iş arkadaşlarıyla işbirliğini ve bağlantıyı teşvik etmek için iş yeri tercihlerini planlamalarına ve ekiplerine iletmelerine olanak tanır. Hem uzak çalışanlar hem de ofis tabanlı çalışanlar dahil olmak üzere hibrit ekiplerin yöneticileri ve yöneticileri, hibrit işyeri politikalarını belirlemek ve çalışanlara iletmek için bu çözümleri kullanıyor. Politikalar belirlendikten sonra çalışanlar tercih ettikleri hibrit programları oluşturur ve ekip arkadaşlarının tercih ettiği ofis veya ev bazlı günleri görüntüleyebilir. Bu şeffaflık, çalışanların ofis içi günlerini başkalarıyla aynı hizaya getirerek kişisel işbirliğini, toplantıları veya sosyalleşmeyi kolaylaştırmasına olanak tanır. Hibrit etkinleştirme yazılımı aynı zamanda alan kullanımı ve işyeri eğilimlerine ilişkin değerli bilgiler üreterek şirketlere hibrit politikalar ve gayrimenkul ihtiyaçlarıyla ilgili kararları güçlendirmek için veriler sağlıyor.
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Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, masa ve oda rezervasyonundan teslimat yönetimine ve birleşik doluluk analitiğine kadar iş yerinizi yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiren tek tam entegre çözümdür. Envoy, yaygın işyeri sorunlarını çözen ürünler tasarlayarak şirketlerin ziyaretçileri karşılama, yerinde deneyimi geliştirme, masa ve toplantı odaları için rezervasyon yapma, teslimatları yönetme ve dünya çapında 16.000 lokasyonda doğru ve birleşik işyeri verilerine erişme yöntemlerini yeniden tanımladı. Kullanılmayan alanı boşaltmak ve tekrarlanan görevleri ortadan kaldırmak gibi yaygın iş yeri sorunlarına yönelik akıllı, otomatik çözümlere güvenin. Bu yalnızca alanınızı ve kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin önemli işlere odaklanması için zaman kazandırır. Envoy'un çalışanların gerçekten kullanmaktan keyif aldığı sezgisel teknolojisiyle, ekiplerin sahada çalışmayı koordine etmesini kolaylaştırarak topluluğu ve birlikteliği teşvik eden harika bir iş yeri deneyimi yaratabilirsiniz. Bağlantısız işyeri çözümleri ve farklı (ve çoğu zaman kesin olmayan) veri kaynakları sunan şirketlerin aksine Envoy'un platformu, bilinçli iş kararları alabilmeniz için doğru, kapsamlı ve birleştirilmiş işyeri verileri sağlar. Envoy'un entegre çözümleri, her zaman mevcut en doğru verilere sahip olmanızı sağlamak için birden fazla kaynaktan veri çeker. Daha fazla bilgi için Envoy.com'u ziyaret edin.
Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. RiotGames, Politico, TripAdvisor gibi binlerce şirket üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve ofisteki sürtünmeyi azaltmak için Robin'in işyeri yönetimi platformuna güveniyor. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle mekanlarını optimize etmeye yardımcı oluyoruz.
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde anlamlı, kesintisiz, tamamen entegre çalışan deneyimleri ve etkileşimleri tasarlamalarına yardımcı oluyoruz. Skedda; Microsoft365, Google Workspace ve daha fazlasıyla entegre olur ve G2, Capterra ve SoftwareAdvice'den ödüller kazanmıştır.
deskbird
deskbird.com
Deskbird, çalışanlara öncelik veren işyeri yönetimi uygulamasıdır. Platform, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların ofisin doluluk durumunu kolayca kontrol etmesine ve programlarını buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Yalnızca 2 tıklamayla mobil, masaüstü, Slack veya MS Teams uygulamasında masa rezervasyonu yapabilirsiniz. Bu yüzden çalışanlar onu seviyor! - Gelmek için doğru günü seçmelerine izin vererek insanları ofise geri getirin, işe gidip gelme pişmanlığından kurtulun ve daha verimli bir şekilde işbirliği yapın. Çalışanlar, meslektaşlarının ne zaman ofiste mi yoksa evden mi çalışacaklarını görebilirler. - Şahsen toplantılara öncelik vererek, ofis etkinlikleri oluşturarak ve rezervasyon masası ve toplantı odaları için hatırlatıcılar ayarlayarak işyerinde ekip işbirliğini ve katılımını artırın. Kullanıcılar, ofis günleri için ortak çalışma masaları, toplantı odaları ve park alanları gibi kaynakları 2 tıklamayla rezerve edebilir. - Güçlü masa kuşu analitiği aracılığıyla ofis maliyetini optimize edin ve enerji tüketimini azaltın. Asgari kullanım alanını sınırlayın ve yardımcı maliyetlerden tasarruf etmek için daha akıllı temizlik yapın. Ofis analitiği aynı zamanda optimum masa paylaşım oranını bulmaya yönelik veriler de sağlar. - Belirli çalışanlara masalar ve park yerleri atayarak, kusursuz bir hibrit iş deneyimi sağlamak için erişimi kısıtlayarak veya öncelikli erişim vererek, MS Teams, Slack, HRIS aracı ve daha fazlasıyla entegre ederek ofis yönetimini basitleştirin. Deskbird, AB'de barındırılan ve işlenen tüm verilerle %100 GDPR uyumludur (ISO 27001 sertifikalı). Deskbird gibi basit ama güçlü bir yazılım çözümü, hibrit iş modelini başarıyla yönetmenizi sağlar.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, binlerce şirketin esnek ve hibrit işyeri yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan sekiz yıllık deneyime sahip küresel bir yazılım satıcısıdır. En etkili kaynak yönetimi için kurulumu kolay ve tam entegre çözümler ve analitikler kullanarak şirketlerin geleneksel ofis ortamlarından hibrit ortamlara geçiş yapmasına yardımcı oluyoruz.
Comeen
comeen.com
Comeen Play, dahili ve operasyonel iletişim için Kurumsal düzeyde bir dijital tabela platformudur. Büyük kuruluşlar için tasarlanan çözüm, tek tıklamayla ekiplerinize içerik yayınlamanıza olanak tanır. Şablonlardan kendi içeriğinizi içe aktarın veya oluşturun ve tüm kullanıcı haklarını modern bir kontrol panelinden kolayca yönetin. Comeen Play, Google Slaytlar, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps ve hatta YouTube dahil 60'tan fazla entegrasyon sunar; çalışanlarınızın en iyi bilgilere gerçek zamanlı olarak erişmesine olanak tanır. Dijital tabela çözümümüzü ChromeOS, Windows, Android veya Samsung Smart Signage Platformunda dağıtın. Hızlı büyüyen girişimlerden Veolia, Sanofi, Imerys veya Sanmina gibi büyük işletmelere kadar yüzlerce şirket Comeen Play'e güveniyor.
UnSpot
unspot.com
Pandemi sonrası artık birçok çalışanın haftanın 5 günü ofisten çalışmasına gerek kalmıyor, şirketlerin de artık sadece 1 kişiye tahsis edilmiş bir iş yeri olmasına gerek kalmıyor, farklı günlerde farklı kişilerin aynı yerde oturmasına izin veriliyor. Doğru ekipmana sahip en iyi işyerini bulun veya birlikte oturmak istediğiniz bir iş arkadaşınızı bulun. Tek tıklamayla bir masa veya toplantı odası rezervasyonu yapın. Programınızı uzun tartışmalara gerek kalmadan ekibin ofiste olacağı zamana göre planlayın. Konuşmak istediğiniz bir iş arkadaşınızın ofise geleceği günleri kaçırmayın. Nadiren ziyaret ettiğiniz ofislerde veya katlarda yolunuzu bulun. Sistem, Active Directory, Google ve Exchange takvimleri gibi kullanım kolaylığı için gerekli tüm entegrasyonları içerir. Ayrıca toplantı odalarını bulmak ve rezerve etmek için odanın ön kısmına ekran yerleştirmek de dahil olmak üzere oldukça gelişmiş bir işlevselliğe sahiptir. Bir şirket kısmen de olsa esnek işleri uygulamaya koyarsa, bu insanlara bir seçenek sunar ve şirket, başka bir ofise masraflı bir yer değiştirmeye gerek kalmadan personelini artırma fırsatına sahip olur. Hibrit çalışmanın birlikte çalışmanın önüne geçmesine izin vermeyin. Hem masaüstü hem de mobil uygulamadan, çalışanlara karma programlarını yönetmeleri, iş arkadaşlarını tesise davet etmeleri ve tek tıklamayla yakındaki bir masa için rezervasyon yaptırmaları için kolay bir yol sunun.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fiziksel alanlarınızı akıllı, haritalanmış ve anında erişilebilen alanlara dönüştüren Wayleadr, her türden işletmenin uyum yaratan ve üretkenliği artıran verimlilikleri artırmasına olanak tanıyan sorunsuz bir varış deneyimi yaratır. OpenAI, Uber ve Sanofi gibi günümüzün 21. yüzyıl şirketlerinin neden çalışanlarının daha kolay ulaşmalarına yardımcı olmak için Wayleadr'ı seçtiklerini görmek için wayleadr.com'u bugün ziyaret edin.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq, gayrimenkul stratejisi ile çalışan deneyimini mükemmel bir şekilde senkronize ederken kuruluşların ofis alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir işyeri deneyimi platformudur. İş yeri ekiplerine, çalışma alanlarını gerçek zamanlı verilere dayalı olarak güvenle optimize etmeleri, esnek çalışma politikalarını yönetmeleri ve kusursuz bir iş yeri deneyimi yaratmaları için kullanıcı dostu araçlar sağlıyoruz.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly bir işyeri rezervasyon ve ofis yönetimi uygulamasıdır. Ofisly, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış en iyi işyeri rezervasyon ve ofis yönetimi uygulaması. Kullanımı kolay arayüzümüz, gücü çalışanlarınızın ellerine vererek bir masa veya park yeri rezervasyonunu çok kolay ve birkaç tıklamayla yapmanızı sağlar. Ziyaretçi yönetimi, paket takibi ve olay raporlama gibi ön büro araçlarıyla geleneksel ofis yönetiminin zorluklarına elveda deyin; tamamı Ofisly'ye sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Ofis yöneticilerinin öngörüleriyle oluşturulan Ofisly, çalışma alanı operasyonlarınızı kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Artık uzun satış toplantılarına son; Ofisly'yi bağımsız olarak kullanmaya başlayın ve ofis düzeninize göre özelleştirebileceğiniz interaktif kat planları ve haritaların verimliliğini deneyimleyin. İster hibrit bir ekibi yönetiyor olun ister esnek ofislerden çalışıyor olun, Ofisly ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Web tarayıcıları üzerinden erişilebilen, iOS ve Android platformlarında kullanılabilen Ofisly, ofis alanınızı optimize etmenin ve ekibinizin verimliliğini artırmanın anahtarıdır. Ofisly'yi bugün deneyin ve Samsung, Societe Generale, BNP Paribas ve Shipmonk gibi dünyanın güvendiği şirketlerin iş yeri deneyimlerini geliştirmek için neden bize güvendiklerini keşfedin.
Booxpace
booxpace.com
Gelişen iş modellerine uygun, esnek, güvenli ve çalışan odaklı çözümler sunan bir ofis rezervasyon uygulaması. Kendi Çalışma Alanınızı Yaratın Çalışanlarınızın Booxpace'i kullanarak ofis zamanlarını ihtiyaçları doğrultusunda her yerden hızlı bir şekilde planlayabilmelerine, kendileri ve ekip arkadaşları için rezervasyon yapabilmelerine olanak tanıyın. • Çalışma Alanı Tanımlama • Kapasite ve Rezervasyon Yönetimi • Maksimum Gün Kontrolü İletişim Çalışanlarınızı bilgilendirmek, akıllı öneride bulunmak, etkinlik ve eğitim rezervasyonlarınızı yönetmek için Booxpace'i kullanın. • Mobil Bildirimler • Şirket İçi Duyurular • İpuçları ve Püf Noktaları Ölçün ve İyileştirin Çalışanlarınızın ofisinizi nasıl kullandıklarına ilişkin çeşitli analizler yoluyla kaynaklarınıza olan talebi ölçün ve kaynak verimliliğinizi artıracak stratejiler geliştirin. • En Sık Kullanılan Alanlar • Kişilerin Lokasyonlara Göre Dağılımı • Talep Yönetimi (yemekhane, otopark vb.) Çalışanlarınızı Dahil Edin Çalışanlarınızın Booxpace'i kullanarak ihtiyaçları doğrultusunda ofis zamanlarını her yerden hızlı bir şekilde planlamalarını ve kendilerine rezervasyon yaptırmalarını sağlayın ve takım arkadaşları. • Takım Arkadaşları Rezervasyonu • Ortak Çalışma Alanı Rezervasyonu • Sosyal Etkinlik Planlama Evcil Hayvanlarınızı Unutmayın “Evcil Hayvanımı Getir” özelliği, evcil hayvanlarınızı ofise getirip sizinle sosyalleşmelerini sağlar.
Duome
duome.co
Duome, hibrit çalışma ekipleri için akıllı bir planlama platformudur; görmeniz gereken kişilere ve yapılması gereken işe göre elinizdeki görevi gerçekleştirmek için en iyi yer hakkındaki öneriler aracılığıyla işbirliğini ve ofis kullanımını geliştirir.
Gable
gable.to
Gable'ın Genel Merkez platformu, işyeri ve emlak ekiplerinin, kiralanan ofis alanlarını masa ve toplantı odası rezervasyonu, rozet entegrasyonları, ziyaretçi yönetimi ile yönetmelerine olanak tanır; bunların tümünü esnek politikalarını, bütçelemelerini ve kontrollerini yürütebilecekleri aynı platformda gerçekleştirir. Gable, hibrit ve uzak çalışma ortamının tam 360 derecelik görünümünü, onu yönetmek ve optimize etmek için gereken veri ve analizlerle birlikte sunar.
Team Today
team-today.com
Team Today'in sunduğu, iş arkadaşlarının nereden çalışmayı planladıklarını, hangi ofislerin en yoğun olduğunu ve insanların hangi günlerde çalıştığını göstererek çalışanların nereden ve ne zaman çalışacaklarına karar vermelerini sağlayan, kullanımı kolay bir planlama ve yönetim aracıdır. Bu bilgiler daha sonra ofis alanınızın nasıl kullanıldığına dair içgörüler ve eğilimler sağlamak için analiz edilir.
Whatspot
whatspot.app
Whatspot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni boyutlara yükseltin. İşletmeler, ortak çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan bu ürünümüz, kullanımı kolay kalarak masalardan (toplantı) odalarına ve park alanlarına kadar tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için dinamik bir çözüm sunuyoruz. Whatspot 3 alan ve 15 kullanıcıya kadar sonsuza kadar ÜCRETSİZ! Sezgisel platformumuzla benzersiz verimliliği ücretsiz olarak deneyimleyin ve ölçeklendirme ihtiyacı duyduğunuzda genişletin. Fiyatlandırmamız ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır; planlar, kullanımınıza bağlı olarak esnek bir fiyatlandırma yapısı sunar. Şunlardan yararlanın: İnteraktif Haritalar, Mobil Uygulama, İşyeri'ndeki QR kodları, Kolay Ziyaretçi Erişimi, Onay süreci, Alan kullanım istatistikleri. Kullanıcı deneyimini geliştirirken alanınızı kolaylaştırın, rezervasyonları basitleştirin ve kaynak kullanımını optimize edin. Daha akıllı, daha düzenli bir çalışma alanı için Whatspot'u seçin. Ne elde edersiniz: Whatspot, başkalarıyla çakışmaması için rezervasyon için uygun bir tarih bulmanıza hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı olacaktır. Anlık rezervasyonlar, Yerinde - Profesyonellerin hızlı ihtiyaçlarını karşılayan, basit bir taramayla hareket halindeyken anlık rezervasyonları etkinleştirin Masalar ve alan rezervasyonları görselleştirildi - Etkileşimli kat planlarını kullanarak sıcak masa rezervasyonlarını kolayca yönetin. Ekiplerin ve bireylerin etkili bir şekilde çalışabileceği bir çalışma ortamı yaratın. Gerçek zamanlı olarak hangi masaların mevcut olduğunu, kimin ofiste olduğunu ve ekip arkadaşlarının nerede oturduğunu görün. Rezervasyonları herkese açık hale getirin - Ziyaretçilerin ve harici ortakların toplantı odaları, masalar ve diğer paylaşılan şirket kaynakları için kolayca ve hesap oluşturmaya gerek kalmadan rezervasyon yapmasına olanak tanıyın. Hepsi sizin kontrolünüzde. Tüm rezervasyonlar tek bir yerde - Kendi ve şirketinizin tüm rezervasyonlarına takvim veya günlük gündem şeklinde mükemmel bir genel bakışa sahip olun. Cep telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda her zaman elinizin altında. Tam kontrol, gerçek zamanlı içgörü - Kaynaklara kimlerin erişebileceğini, rezervasyonları kimlerin onaylayabileceğini veya reddedebileceğini yönetin. Alan kullanımını gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece hangi kaynakların ne zaman ve kim tarafından kullanıldığını her zaman bilirsiniz. Doğru faturalandırma için ayrıntılı kullanım raporları - Ayrıntılı kullanım raporlarımızla faturalandırma doğruluğunuzu artırın. İster sıcak masalar ister toplantı odaları için faturalandırma olsun, yazılımımız kesin veriler sağlayarak her saatin hesaba katılmasını sağlar.
Yoffix
yoffix.com
Ofis kullanımını optimize etmek ve çalışanların sevdiği mutlu, hibrit bir çalışma ortamı yaratmak mı istiyorsunuz? İnsan odaklı işyeri platformumuz sayesinde çalışanlar ofis günlerini kolayca planlayabilir ve Ortak Masalar, Odalar ve otoparklar için rezervasyon yapabilir, şirketler ise ofis varlıklarını takip edebilir, yönetebilir ve optimize edebilir. Yoffix'in kurulumu kolaydır (sadece birkaç saat içinde), kullanımı sezgiseldir, özelleştirilebilir ve Microsoft Teams ve Slack ile mükemmel şekilde entegre edilmiştir. Ofis yönetimi uygulamamız, çalışma alanı kullanımını optimize etmek, ekip üretkenliğini artırmak ve günümüzün dinamik çalışma ortamında esneklik sunmak için tasarlanmış sezgisel bir çözümdür. Küçük ekiplerden büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletmeye hitap etmektedir. Yofix, hibrit çalışmada ustalaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar: - Çalışanları ofise geri dönmeye motive etmek için ofis ve uzak günlerin planlanması - Etkileşimli 3D kat planları - Tüm ofis kaynakları için sınırlı erişim seçeneği - 1-2 tıklamayla masa rezervasyonu (saatlik, haftalık tekrarlanabilir veya birden fazla günlük rezervasyonlar) - Yarın ofiste kimlerin olduğunu kontrol edin ve iş arkadaşlarınızı yerinde bulun - Outlook ile 2 yönlü senkronizasyonla oda rezervasyonu - Masa rezervasyonu kullanıcı deneyimine sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş park yeri rezervasyonu - Ekiplerinizi bir araya getirmek için ekip rezervasyonları birlikte kullanın ve haftalık ofis kullanımını optimize edin - İşyeri analitiği ve katılım istatistikleri - Özel hibrit kurallar, ofis girişi ve bildirimler. AD ve Outlook ile entegre Microsoft Teams'de hibrit çalışmanızı kolayca yönetin. İşbirliği araçlarınızla, HRIS ve donanım eklentilerinizle (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins) ek entegrasyonlardan yararlanın. Avantajları: - İnsanların sevdiği ve kullandığı masa rezervasyonu - Birkaç saat içinde kolay kurulum ve sezgisel katılım - Hibrit kurulum ve ofis katılımı üzerinde tam kontrol - >%30-50 ofis alanı ve maliyet optimizasyonu - GDPR ve çalışma konseyi uyumlu - Kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneme Büyümeyi, verimliliği ve memnun bir iş gücünü teşvik etmek için Yoffix'i seçin.
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