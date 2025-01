Hibrit Etkinleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar

Whatspot

Whatspot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni boyutlara yükseltin. İşletmeler, ortak çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan bu ürünümüz, kullanımı kolay kalarak masalardan (toplantı) odalarına ve park alanlarına kadar tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için dinamik bir çözüm sunuyoruz. Whatspot 3 alan ve 15 kullanıcıya kadar sonsuza kadar ÜCRETSİZ! Sezgisel platformumuzla benzersiz verimliliği ücretsiz olarak deneyimleyin ve ölçeklendirme ihtiyacı duyduğunuzda genişletin. Fiyatlandırmamız ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır; planlar, kullanımınıza bağlı olarak esnek bir fiyatlandırma yapısı sunar. Şunlardan yararlanın: İnteraktif Haritalar, Mobil Uygulama, İşyeri'ndeki QR kodları, Kolay Ziyaretçi Erişimi, Onay süreci, Alan kullanım istatistikleri. Kullanıcı deneyimini geliştirirken alanınızı kolaylaştırın, rezervasyonları basitleştirin ve kaynak kullanımını optimize edin. Daha akıllı, daha düzenli bir çalışma alanı için Whatspot'u seçin. Ne elde edersiniz: Whatspot, başkalarıyla çakışmaması için rezervasyon için uygun bir tarih bulmanıza hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı olacaktır. Anlık rezervasyonlar, Yerinde - Profesyonellerin hızlı ihtiyaçlarını karşılayan, basit bir taramayla hareket halindeyken anlık rezervasyonları etkinleştirin Masalar ve alan rezervasyonları görselleştirildi - Etkileşimli kat planlarını kullanarak sıcak masa rezervasyonlarını kolayca yönetin. Ekiplerin ve bireylerin etkili bir şekilde çalışabileceği bir çalışma ortamı yaratın. Gerçek zamanlı olarak hangi masaların mevcut olduğunu, kimin ofiste olduğunu ve ekip arkadaşlarının nerede oturduğunu görün. Rezervasyonları herkese açık hale getirin - Ziyaretçilerin ve harici ortakların toplantı odaları, masalar ve diğer paylaşılan şirket kaynakları için kolayca ve hesap oluşturmaya gerek kalmadan rezervasyon yapmasına olanak tanıyın. Hepsi sizin kontrolünüzde. Tüm rezervasyonlar tek bir yerde - Kendi ve şirketinizin tüm rezervasyonlarına takvim veya günlük gündem şeklinde mükemmel bir genel bakışa sahip olun. Cep telefonunuzda, tabletinizde veya bilgisayarınızda her zaman elinizin altında. Tam kontrol, gerçek zamanlı içgörü - Kaynaklara kimlerin erişebileceğini, rezervasyonları kimlerin onaylayabileceğini veya reddedebileceğini yönetin. Alan kullanımını gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece hangi kaynakların ne zaman ve kim tarafından kullanıldığını her zaman bilirsiniz. Doğru faturalandırma için ayrıntılı kullanım raporları - Ayrıntılı kullanım raporlarımızla faturalandırma doğruluğunuzu artırın. İster sıcak masalar ister toplantı odaları için faturalandırma olsun, yazılımımız kesin veriler sağlayarak her saatin hesaba katılmasını sağlar.