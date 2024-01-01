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Hibrit Etkinleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana
Hibrit etkinleştirme yazılımı, işletmelerin planlama ve ekip koordinasyonu gibi hibrit işyeri süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Hibrit iş çözümleri, çalışanların meslektaşları, işlevler arası ortaklar ve iş arkadaşlarıyla işbirliğini ve bağlantıyı teşvik etmek için iş yeri tercihlerini planlamalarına ve ekiplerine iletmelerine olanak tanır. Hem uzak çalışanlar hem de ofis tabanlı çalışanlar dahil olmak üzere hibrit ekiplerin yöneticileri ve yöneticileri, hibrit işyeri politikalarını belirlemek ve çalışanlara iletmek için bu çözümleri kullanıyor. Politikalar belirlendikten sonra çalışanlar tercih ettikleri hibrit programları oluşturur ve ekip arkadaşlarının tercih ettiği ofis veya ev bazlı günleri görüntüleyebilir. Bu şeffaflık, çalışanların ofis içi günlerini başkalarıyla aynı hizaya getirerek kişisel işbirliğini, toplantıları veya sosyalleşmeyi kolaylaştırmasına olanak tanır. Hibrit etkinleştirme yazılımı aynı zamanda alan kullanımı ve işyeri eğilimlerine ilişkin değerli bilgiler üreterek şirketlere hibrit politikalar ve gayrimenkul ihtiyaçlarıyla ilgili kararları güçlendirmek için veriler sağlıyor.
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Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde ...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, masa ve oda rezervasyonundan teslimat yönetimine ve birleşik doluluk analitiğine kadar iş yerinizi yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiren tek tam entegre çözümdür. Envoy, yaygın işyeri sorunlarını çözen ürünler tasarlayarak şirketlerin ziyaretçil...
Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine y...
deskbird
deskbird.com
Deskbird, çalışanlara öncelik veren işyeri yönetimi uygulamasıdır. Platform, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların ofisin doluluk durumunu kolayca kontrol etmesine ve programlarını buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Yalnızca 2 tıklamayla mobil, masaüstü, Slack veya MS Te...
Yoffix
yoffix.com
Ofis kullanımını optimize etmek ve çalışanların sevdiği mutlu, hibrit bir çalışma ortamı yaratmak mı istiyorsunuz? İnsan odaklı işyeri platformumuz sayesinde çalışanlar ofis günlerini kolayca planlayabilir ve Ortak Masalar, Odalar ve otoparklar için rezervasyon yapabilir, şirketler ise ofis varlıkla...
Whatspot
whatspot.app
Whatspot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni boyutlara yükseltin. İşletmeler, ortak çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan bu ürünümüz, kullanımı kolay kalarak masalardan (toplantı) odalarına ve park alanlarına kadar tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için dinamik bir çözüm...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, binlerce şirketin esnek ve hibrit işyeri yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan sekiz yıllık deneyime sahip küresel bir yazılım satıcısıdır. En etkili kaynak yönetimi için kurulumu kolay ve tam entegre çözümler ve analitikler kullanarak şirketlerin geleneksel ofis ortamlarından hibrit...
Duome
duome.co
Duome, hibrit çalışma ekipleri için akıllı bir planlama platformudur; görmeniz gereken kişilere ve yapılması gereken işe göre elinizdeki görevi gerçekleştirmek için en iyi yer hakkındaki öneriler aracılığıyla işbirliğini ve ofis kullanımını geliştirir.
Team Today
team-today.com
Team Today'in sunduğu, iş arkadaşlarının nereden çalışmayı planladıklarını, hangi ofislerin en yoğun olduğunu ve insanların hangi günlerde çalıştığını göstererek çalışanların nereden ve ne zaman çalışacaklarına karar vermelerini sağlayan, kullanımı kolay bir planlama ve yönetim aracıdır. Bu bilgiler...
Gable
gable.to
Gable'ın Genel Merkez platformu, işyeri ve emlak ekiplerinin, kiralanan ofis alanlarını masa ve toplantı odası rezervasyonu, rozet entegrasyonları, ziyaretçi yönetimi ile yönetmelerine olanak tanır; bunların tümünü esnek politikalarını, bütçelemelerini ve kontrollerini yürütebilecekleri aynı platfor...
Booxpace
booxpace.com
Gelişen iş modellerine uygun, esnek, güvenli ve çalışan odaklı çözümler sunan bir ofis rezervasyon uygulaması. Kendi Çalışma Alanınızı Yaratın Çalışanlarınızın Booxpace'i kullanarak ofis zamanlarını ihtiyaçları doğrultusunda her yerden hızlı bir şekilde planlayabilmelerine, kendileri ve ekip arkadaş...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly bir işyeri rezervasyon ve ofis yönetimi uygulamasıdır. Ofisly, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış en iyi işyeri rezervasyon ve ofis yönetimi uygulaması. Kullanımı kolay arayüzümüz, gücü çalışanlarınızın ellerine vererek bir masa veya park yeri rezervasyonunu çok kolay ve birkaç tı...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq, gayrimenkul stratejisi ile çalışan deneyimini mükemmel bir şekilde senkronize ederken kuruluşların ofis alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir işyeri deneyimi platformudur. İş yeri ekiplerine, çalışma alanlarını gerçek zamanlı verilere dayalı olarak güvenle optimize etmeleri, esnek çalış...
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fi...
UnSpot
unspot.com
Pandemi sonrası artık birçok çalışanın haftanın 5 günü ofisten çalışmasına gerek kalmıyor, şirketlerin de artık sadece 1 kişiye tahsis edilmiş bir iş yeri olmasına gerek kalmıyor, farklı günlerde farklı kişilerin aynı yerde oturmasına izin veriliyor. Doğru ekipmana sahip en iyi işyerini bulun veya b...
Comeen
comeen.com
Comeen Play, dahili ve operasyonel iletişim için Kurumsal düzeyde bir dijital tabela platformudur. Büyük kuruluşlar için tasarlanan çözüm, tek tıklamayla ekiplerinize içerik yayınlamanıza olanak tanır. Şablonlardan kendi içeriğinizi içe aktarın veya oluşturun ve tüm kullanıcı haklarını modern bir ko...