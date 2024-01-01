Hibrit Etkinleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Hibrit etkinleştirme yazılımı, işletmelerin planlama ve ekip koordinasyonu gibi hibrit işyeri süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Hibrit iş çözümleri, çalışanların meslektaşları, işlevler arası ortaklar ve iş arkadaşlarıyla işbirliğini ve bağlantıyı teşvik etmek için iş yeri tercihlerini planlamalarına ve ekiplerine iletmelerine olanak tanır. Hem uzak çalışanlar hem de ofis tabanlı çalışanlar dahil olmak üzere hibrit ekiplerin yöneticileri ve yöneticileri, hibrit işyeri politikalarını belirlemek ve çalışanlara iletmek için bu çözümleri kullanıyor. Politikalar belirlendikten sonra çalışanlar tercih ettikleri hibrit programları oluşturur ve ekip arkadaşlarının tercih ettiği ofis veya ev bazlı günleri görüntüleyebilir. Bu şeffaflık, çalışanların ofis içi günlerini diğer kişilerle uyumlu hale getirerek kişisel işbirliğini, toplantıları veya sosyalleşmeyi kolaylaştırmasına olanak tanır. Hibrit etkinleştirme yazılımı aynı zamanda alan kullanımı ve işyeri eğilimlerine ilişkin değerli bilgiler üreterek şirketlere hibrit politikalar ve gayrimenkul ihtiyaçlarıyla ilgili kararları güçlendirmek için veriler sağlıyor.
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Skedda
skedda.com
Ofisler, ortak çalışma alanları, üniversiteler, spor salonları, stüdyolar ve kiliseler; masalarının, odalarının, kortlarının, stüdyolarının, salonlarının ve diğer tüm 'alanların' kullanımını Skedda ile yöneten yerlerden sadece birkaçı.
Envoy
envoy.com
İnsanları esnek bir işyerinde bir araya getirin İçerideki herkesin gelişebilmesi için hibrit işyerlerinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için Envoy'a güvenen binlerce şirkete katılın.
Robin
robinpowered.com
Robin, insanları odalarla, masalarla ve birbirleriyle buluşturan sektör lideri esnek işyeri platformudur. Zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz araçlarla entegre olarak benimsemeyi kolaylaştırıyoruz.
deskbird
deskbird.com
Tıklayın, Rezervasyon Yapın, Çalışın Sonunda kullanıcıların sevdiği bir masa rezervasyon yazılımı. En sezgisel çalışma alanı rezervasyon çözümüyle hibrit bir iş yerine geçin; çalışanlarınız bunu ilk günden itibaren sevecek. Sıcak masa ve ofis planlaması doğru yapıldı.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD ürünleri ortak çalışmayı, esnek alanları ve hibrit iş yerlerini yönetmenize ve insanlara olağanüstü iş yeri deneyimi sunmanıza yardımcı olur.
Yoffix
yoffix.com
Want to optimize office use & create a happy hybrid work environment employees love? With our people centric workplace platform employees can easily schedule their office days and book Shared Desks, Rooms and parking lots, while companies can track, manage and optimize their office assets. Yoffix is...
Whatspot
whatspot.app
Elevate your workspace management to new heights with Whatspot. Perfect for businesses, coworking spaces, universities and public institutions, we offer a dynamic solution for all your booking needs – from desks to (meeting) rooms and parking spaces while remaining easy-to-use. Whatspot is FREE fore...
Team Today
team-today.com
Team Today offers is an easy-to-use planning and management tools that empower employees to decide where to work from and when by showing where colleagues are planning on working from, which offices are the busiest, and what days people are working. This is information is then analyzed to provide in...
Gable
gable.to
Gable's HQ platform allows workplace and real estate teams to manage their leased office spaces with desk and meeting room booking, badging integrations, visitor management -- all in the same platform they can run their flex policy, budgeting and controls out of. Gable gives a full 360 degree view o...
Duome
duome.co
Duome is a smart scheduling platform for hybrid working teams, enhancing collaboration and office usage through recommendations about the best place to do the task at hand based on the people you need to see and the work that needs to be done.
Booxpace
booxpace.com
An office reservation application offering flexible, safe and employee-oriented solutions that fit evolving business models. Create Your Own Workspace Allow your employees to use Booxpace to quickly plan their office times from anywhere in line with their needs and make reservations for themselves a...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly is a workplace booking & office management app. Ofisly, the ultimate workplace booking and office management app designed with simplicity in mind. Our easy-to-use interface puts the power in the hands of your employees, making booking a desk or a parking spot a breeze and a few clicks away. S...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq is a workplace experience platform that enables organizations to manage office space while perfectly syncing real estate strategy and employee experience. We provide workplace teams with user-friendly tools to confidently optimize their workspaces based on real-time data, manage flexible worki...
Wayleadr
wayleadr.com
At Wayleadr we believe the way your employees arrive at work can change the mood and the value of your business. As the world’s #1 Arrival Platform, Wayleadr is helping more people arrive easier, faster and with less stress. Turning your physical spaces, like parking, desks and meeting rooms, into s...
UnSpot
unspot.com
After the pandemic, many employees no longer need to work from the office 5 days a week, and companies no longer need to have a workplace assigned to only 1 person, allowing different people to sit at the same place on different days. Find the best workplace, with the right equipment, or find a coll...
Comeen
comeen.com
Dijital tabela, toplantı odası rezervasyonu, haftalık planlama, işyeri analitiği: İnsanlar ve işyerleri arasında kusursuz bir deneyim yaratın. Comeen'i bugün keşfedin ve bizden 14 günlük ücretsiz deneme süresinden yararlanın.