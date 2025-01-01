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HRMS ve HCM Yazılımı
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HRMS ve HCM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS) ve İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı, İK teknolojisi alanında çeşitli İK yazılım kategorilerindeki işlevleri kapsayan kapsamlı platformlardır. HRMS, insan kaynakları bilgilerinin tüm yönlerini yönetmek için entegre, modüler bir sistem olarak hizmet eder. Şirketler, işe alım, performans incelemeleri ve çalışan eğitimi gibi kritik İK işlevlerini merkezi bir çerçeve içerisinde kolaylaştırmak ve etkili İK yönetimini ve raporlamayı kolaylaştırmak için İKYS'yi kullanır. Tipik olarak büyük işletmelerdeki İK departmanları tarafından benimsenen HRMS paketleri, belirli organizasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirmeye olanak tanıyan modüler bir yapıyla tasarlanmıştır. Bu sistemler, tamamen entegre paketler halinde veya türünün en iyisi diğer İK yazılım çözümleriyle entegre edilebilen ayrı modüller halinde uygulanabilir. HRMS'de yaygın olarak bulunan temel özellikler arasında temel İK yönetimi, işe alım araçları, performans yönetimi yetenekleri ve kurumsal öğrenme yönetimi sistemi (LMS) işlevleri yer alır.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Uzaktan iş gücü yönetimi ve çeşitli İK fonksiyonları sunar.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.

HROne

HROne

hrone.cloud

Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Namely

Namely

namely.com

Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access, 100.000'den fazla müşteriye, iş yazılımlarını dönüştürerek çalışanların önemli işlere odaklanmalarını sağlar.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce, çalışan deneyimini yönetmeye ve İK süreçlerini optimize etmeye yönelik kapsamlı bir insan kaynakları yönetim platformudur.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR, KOBİ'ler için İK yönetimini dijitalleştiren, işe alım, izin yönetimi ve performans takibi gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir yazılımdır.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro, inşaat sektörüne yönelik bir iş gücü yönetimi yazılımıdır; başvuru izleme, işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi modüller sunar.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim platformudur.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode, profesyonel ağ oluşturma, yetenek yönetimi ve proje işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo, insan kaynakları süreçlerini yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. İşe alım, bordro ve performans yönetimi gibi işlevler sunar.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice, İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak işe alım, çalışan geçişleri ve belgeleri kolaylaştıran bir yazılımdır.

Armano

Armano

armano.io

Armano, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir HR çözümüdür. Zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya yönetimi ve proje yönetimi gibi özellikler sunar.

Papervee HR

Papervee HR

papervee.com

Papervee, İK süreçlerini kolaylaştıran, zaman takibi, izin yönetimi ve belge organizasyonu gibi görevleri merkezi hale getiren bulut tabanlı bir çözümdür.

Ostendi

Ostendi

ostendihr.com

OstendiHR, çalışan yaşam döngüsünü yönetmek için tasarlanmış araçlar sunan bir uygulamadır; işe alım, geri bildirim, belgeler ve kariyer yönetimi işlemlerini kolaylaştırır.

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