HRMS ve HCM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS) ve İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı, İK teknolojisi alanında çeşitli İK yazılım kategorilerindeki işlevleri kapsayan kapsamlı platformlardır. HRMS, insan kaynakları bilgilerinin tüm yönlerini yönetmek için entegre, modüler bir sistem olarak hizmet eder. Şirketler, işe alım, performans incelemeleri ve çalışan eğitimi gibi kritik İK işlevlerini merkezi bir çerçeve içerisinde kolaylaştırmak ve etkili İK yönetimini ve raporlamayı kolaylaştırmak için İKYS'yi kullanır. Tipik olarak büyük işletmelerdeki İK departmanları tarafından benimsenen HRMS paketleri, belirli organizasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirmeye olanak tanıyan modüler bir yapıyla tasarlanmıştır. Bu sistemler, tamamen entegre paketler halinde veya türünün en iyisi diğer İK yazılım çözümleriyle entegre edilebilen ayrı modüller halinde uygulanabilir. HRMS'de yaygın olarak bulunan temel özellikler arasında temel İK yönetimi, işe alım araçları, performans yönetimi yetenekleri ve kurumsal öğrenme yönetimi sistemi (LMS) işlevleri yer alır.
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HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Uzaktan iş gücü yönetimi ve çeşitli İK fonksiyonları sunar.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Cinode
cinode.com
Cinode, profesyonel ağ oluşturma, yetenek yönetimi ve proje işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.
Access
theaccessgroup.com
Access, 100.000'den fazla müşteriye, iş yazılımlarını dönüştürerek çalışanların önemli işlere odaklanmalarını sağlar.
BrioHR
briohr.com
BrioHR, KOBİ'ler için İK yönetimini dijitalleştiren, işe alım, izin yönetimi ve performans takibi gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir yazılımdır.
Asanify
asanify.com
Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
GoCo
goco.io
GoCo, insan kaynakları süreçlerini yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. İşe alım, bordro ve performans yönetimi gibi işlevler sunar.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim platformudur.
Worknice
worknice.com
Keyifli İK yazılımı -% 100 Tasarlanmış, Yapılmış ve Avustralya'da desteklenmiştir. İK sistemlerinizi ve yapı verilerinizi büyük şeyler elde etmek için kolaylaştırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformunu kullanın. Çalışan, çekirdek İK genelinde piyasaya lider bir kullanıcı deneyimine sahiptir; Acasal kiralama, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişikliği yönetimi, bordro entegrasyonu, zaman-off, incelemeler ve anketler. Şimdi ve yenilerinin zorluklarını çözmesi gereken gelişen İK takımları için inşa edildi.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Papervee HR
papervee.com
Papervee, zaman izleme, izin yönetimi ve belge organizasyonu gibi görevleri kolaylaştırmaya yardımcı olan bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür. Çözüm, zamanlama, uzaktan çalışma, fazla mesai izleme ve daha fazlası gibi İK iş akışlarını merkezileştirir. Ayrıca istihdam sözleşmesi üretimi, işe alım ve proje süresi izlemesini otomatikleştirir.
Armano
armano.io
Armano, zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya ve belge yönetimi, gider yönetimi, iç iletişim ve proje yönetimi gibi özellikler sunan kapsamlı bir İK çözümüdür. Rekabetçi fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir platformla küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR, şirketinizdeki çalışanların yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir araç paketidir. İşe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışanlarınızdan içgörü ve geri bildirim toplamanıza, belgeleri toplamanıza, hedefleri ve kariyer yollarını yönetmenize yardımcı olacak çeşitli çözümler arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm kişilerin verilerini tek bir yerde saklamak, çalışanlarınız hakkında mümkün olan en iyi kararları hızlı bir şekilde vermenizi sağlayacaktır.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, çalışan deneyimini yönetmeye ve İK süreçlerini optimize etmeye yönelik kapsamlı bir insan kaynakları yönetim platformudur.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Namely
namely.com
Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.
Breathe
breathehr.com
Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
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