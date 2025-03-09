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İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS) ve İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı, İK teknolojisi alanında çeşitli İK yazılım kategorilerindeki işlevleri kapsayan kapsamlı platformlardır. HRMS, insan kaynakları bilgilerinin tüm yönlerini yönetmek için entegre, modüler bir sistem olarak hizmet eder. Şirketler, işe alım, performans incelemeleri ve çalışan eğitimi gibi kritik İK işlevlerini merkezi bir çerçeve içerisinde kolaylaştırmak ve etkili İK yönetimini ve raporlamayı kolaylaştırmak için İKYS'yi kullanır. Tipik olarak büyük işletmelerdeki İK departmanları tarafından benimsenen HRMS paketleri, belirli organizasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirmeye olanak tanıyan modüler bir yapıyla tasarlanmıştır. Bu sistemler, tamamen entegre paketler halinde veya türünün en iyisi diğer İK yazılım çözümleriyle entegre edilebilen ayrı modüller halinde uygulanabilir. HRMS'de yaygın olarak bulunan temel özellikler arasında temel İK yönetimi, işe alım araçları, performans yönetimi yetenekleri ve kurumsal öğrenme yönetimi sistemi (LMS) işlevleri yer alır.
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Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
HROne
hrone.cloud
Hrone, İK işlemlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK'yı otopilotta ayarlamak için peşimizde, tüm çalışan yaşam döngüsünde İK işlevlerini başarıyla kolaylaştırdık ve 1100'den fazla işletme için milyonlarca saat tasarruf ettik. Bu sayı 20'den fazla endüstriden isimleri içerir: Timex, ABP, Lux Cozi, Dreom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Hasat Altın, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, Travelxp, Kariyer Başlatıcısı ve PayNearby birkaç isim. En iyi bölüm? Kullanıcılarımıza her yerde İK otomasyonunun gerçek gücünü deneyimlemelerine yardımcı olmak için sıfır maliyetle bir mobil uygulamaya hediye ediyoruz. İK yazılım pazarında kendimizi aşağıdaki göze çarpan işlevlerle ayırt ediyoruz- İK İK için ilk Gmail'den ilham alan gelen kutu, zaman içinde iş yapmak için yenilikçi görev anlayışları ✅ Sezgisel Global Arama Kutusunu izlemek ve erişmek için sadece vaat etmek ve aslında size gerçek ROI gösteren bir sistem. Tüm İK görevleri üzerinde gerçek zamanlı işlemler yapan ilk HCM olarak, birikmiş işleri ince hatırlatıcılarla cesaretlendirerek, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırladık. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin- https://hrone.cloud/
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Uzaktan iş gücü yönetimi ve çeşitli İK fonksiyonları sunar.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
BrioHR
briohr.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada İK yönetimi platformu. İK yönetimi platformumuz, şirketlerin tüm çalışan yolculuğu boyunca tüm İK işlevlerini tek bir yerden anında dijitalleştirmesine yardımcı olur: - yetenek kazanımı: ATS (başvuru takip sistemi) ile işe alımları dijitalleştirin ve işbirliği yapın, ardından yeni katılımcılarınızı tamamen dijital olarak işe alın - İK yöneticisi: ücretli izinleri, çalışan veritabanını ve belgelerini, maaş bordrosunu (Singapur ve Malezya için daha fazlası gelecek!), gider taleplerini, zaman çizelgelerini yönetin... - Performans yönetimi: KPI'ları / OKR'leri takip edin, performans değerlendirmesini yönetin, 360° geri bildirim toplayın...
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
GoCo
goco.io
GOCO İK verilerini hayata getirir ve herhangi bir İK işlemi, ilkesi veya kontrol listesi için iş akışlarını özelleştirmek için araçlar sağlar. GOCO ile kuruluşlar, onları başarı için hazırlayan ve uygulamadan sonra devam eden özel bir destek ekibi alırlar. Gemiye ve avantajlardan performans yönetimi ve bordrodan elde edilen GOCO, İK'yı tek bir kullanımı kolay çözümde çalıştırmak için gereken her şeyi sunar. GOCO'nun misyonu, işletmelerin manuel, acı verici ve karmaşık İK görevlerine daha az zaman harcamalarına yardımcı olmaktır, böylece daha mutlu, daha üretken ekipler büyümeye odaklanabilirler.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
Worknice
worknice.com
Keyifli İK yazılımı -% 100 Tasarlanmış, Yapılmış ve Avustralya'da desteklenmiştir. İK sistemlerinizi ve yapı verilerinizi büyük şeyler elde etmek için kolaylaştırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformunu kullanın. Çalışan, çekirdek İK genelinde piyasaya lider bir kullanıcı deneyimine sahiptir; Acasal kiralama, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişikliği yönetimi, bordro entegrasyonu, zaman-off, incelemeler ve anketler. Şimdi ve yenilerinin zorluklarını çözmesi gereken gelişen İK takımları için inşa edildi.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Papervee HR
papervee.com
Papervee, zaman izleme, izin yönetimi ve belge organizasyonu gibi görevleri kolaylaştırmaya yardımcı olan bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür. Çözüm, zamanlama, uzaktan çalışma, fazla mesai izleme ve daha fazlası gibi İK iş akışlarını merkezileştirir. Ayrıca istihdam sözleşmesi üretimi, işe alım ve proje süresi izlemesini otomatikleştirir.
Armano
armano.io
Armano, zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya ve belge yönetimi, gider yönetimi, iç iletişim ve proje yönetimi gibi özellikler sunan kapsamlı bir İK çözümüdür. Rekabetçi fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir platformla küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR, şirketinizdeki çalışanların yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir araç paketidir. İşe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışanlarınızdan içgörü ve geri bildirim toplamanıza, belgeleri toplamanıza, hedefleri ve kariyer yollarını yönetmenize yardımcı olacak çeşitli çözümler arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm kişilerin verilerini tek bir yerde saklamak, çalışanlarınız hakkında mümkün olan en iyi kararları hızlı bir şekilde vermenizi sağlayacaktır.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, tüm çalışan deneyiminizi sorunsuz bir şekilde yöneten ve çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini aktaran hepsi bir arada bir İK platformudur. Bir İK ekosistemi olarak PeopleForce, tamamen işlevli ve özelleştirilebilir altı ürün sunar: CoreHR, işe alım, performans, nabız, zaman ve masa, işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve süreçleri kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran kapsamlı bir platform sağlayan kapsamlı bir platform sunar. PeopleForce ile, maliyet etkinliğini sağlayarak ve yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkararak ihtiyacınız olan belirli ürünleri seçme ve ödeme esnekliğine sahipsiniz. Çalışanların uygulamada neler yapabileceği: -Bırak dengesi bilgilerini güncel olarak izleyin - Talep ve süreyi yönetin, yokluğun nedenini belirtir, dürtücüler. - Kişisel profillere hızlı erişim sağlayın ve aranabilir çalışanların diziniyle iletişim bilgileri - Bugün kimin çıktığını ve yokluğunun nedenlerini görün -Güncel Şirket Haberlerine ve Duyurularına Erişim -Yapılacaklara genel bakış, atanan görevleri görüntüleme ve eksiksiz - Belgelerine erişin Ayrıca yöneticiler - İzin talepleriyle bildirim alın ve bunları hızlı bir şekilde inceleyebilir ve onaylayabilir veya reddedebilir. -Görevlerinizi, onaylarınızı ve yapılacakları kolayca yönetin. PeopleForce'un misyonu, işletmeleri süreçlere değil, güçlendirici ve keyifli bir işyeri ortamı yaratan insanlara odaklanırken ilerlemeye güç vermektir. İK uzmanları, yöneticiler ve çalışanlar için iş deneyiminde devrim yaratan bir oyun değiştirici olarak PeopleForce, Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax ve diğerleri gibi yenilikçiler de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme için tercih edilen seçim haline geldi.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, rampa yapmasına, tanımasına ve tutmasına yardımcı olmak, ClearCompany’nin uçtan uca yetenek yönetim platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin, çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasını sağladı. ClearCompany, veri güdümlü en iyi uygulamaları, uzman bilgilendirilmiş içeriği ve özel yazılım araçlarını, çalışanları ve iş başarısını elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirmek, birleştirmek, rampa yapmak, tanımak ve elde tutmak için entegre eder. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru bir şekilde planlamak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve kültürü kasıtlı olarak oluşturmak için gerekli araçlara sahip olduğunda elde edilir - bu yetenek maksimizasyon sütunları yetenek yönetim platformunun özüdür. ClearCompany, kuruluşların çalışanların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için insanları, platformları ve süreçleri birleştirerek görevlerine ulaşmalarına yardımcı olan tam spektrumlu bir yetenek yönetim platformudur. Eşsiz yaklaşımı, şirket misyonunu her müşterinin yetenek süreçlerinin merkezine koyar. İşe alım, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımını birleştiren tek İK yazılım sağlayıcısı olan ClearCompany platformu, tüm çalışanların yaşam döngüsü boyunca kuruluşları destekler.
ChartHop
charthop.com
Charthop, tüm insanların verilerini içgörü, uyum ve eylem yoluyla güçlendirmek için birleştiren ve görselleştiren dinamik bir insan operasyon platformudur. Charthop, kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma görevidir, böylece çalışanlar ve kuruluşlar gelişir. Dinamik bir insan operasyon platformu olan Charthop, içgörü, hizalama ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insanlara verileri birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bir yaklaşım getiren Charthop’un People Operations platformu, insanların verileri için birleşik bir kaynak ve günlük programlar, süreçler ve girişimler için ana eylem noktasıdır. İnsanlardan ve finans yöneticilerinden yöneticilere ve çalışanlara kadar Charthop, organizasyondaki herkes için tasarlanmıştır. Charthop, İK Tech yığınındaki sağlam entegrasyonlar yoluyla düzinelerce platformla iyi oynar ve 1Password, YipitData, BetterCloud ve Starburst gibi şirketlere hizmet verir. 2019 yılında Ian White tarafından kurulan Charthop, Andreessen Horowitz ve Cox Enterprises tarafından desteklenmektedir.
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den fazla kişiyi yönetmek için İngiltere merkezli 15.000'den fazla küçük işletme ve hayır kurumunun güvendiği bir şirkettir. Breathe, 600'den fazla ortaktan oluşan bir ağ tarafından onaylanmakta ve tavsiye edilmektedir. Breathe'i kullanan kuruluşlar arasında AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA ve daha fazlası yer alıyor. Özellikler şunları içerir: Ürün özellikleri şunları içerir: - Tatil ve İzin Yönetimi - Hastalık ve Devamsızlık İzleme - Performans Yönetimi - Gider Yönetimi - Çalışan Planlama - Zaman Takibi - Çalışan Veritabanı ve Analitik - Sınırsız Belge Depolama - Rota, Zaman ve Devam 14 günlük deneme sürümünüzü başlatın bugün ve Breathe'in sezgisel ürünlerinin size ve işinize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
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