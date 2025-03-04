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İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS) ve İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı, İK teknolojisi alanında çeşitli İK yazılım kategorilerindeki işlevleri kapsayan kapsamlı platformlardır. HRMS, insan kaynakları bilgilerinin tüm yönlerini yönetmek için entegre, modüler bir sistem olarak hizmet eder. Şirketler, işe alım, performans incelemeleri ve çalışan eğitimi gibi kritik İK işlevlerini merkezi bir çerçeve içerisinde kolaylaştırmak ve etkili İK yönetimini ve raporlamayı kolaylaştırmak için İKYS'yi kullanır. Tipik olarak büyük işletmelerdeki İK departmanları tarafından benimsenen HRMS paketleri, belirli organizasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirmeye olanak tanıyan modüler bir yapıyla tasarlanmıştır. Bu sistemler, tamamen entegre paketler halinde veya türünün en iyisi diğer İK yazılım çözümleriyle entegre edilebilen ayrı modüller halinde uygulanabilir. HRMS'de yaygın olarak bulunan temel özellikler arasında temel İK yönetimi, işe alım araçları, performans yönetimi yetenekleri ve kurumsal öğrenme yönetimi sistemi (LMS) işlevleri yer alır.
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Rippling
rippling.com
Dalgalanma, işletmelere İK, BT ve Finance - Globally çalıştırmak için bir yer verir. Normalde bordro, masraflar, avantajlar ve bilgisayarlar gibi bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk kez, çalışan yaşam döngüsünün her parçasını tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, yerleşik olun. Dalgalanma ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışan kiralayabilir ve bordrolarını, kurumsal kartlarını, bilgisayarlarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde ayarlayabilirsiniz.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Keka HR
keka.com
İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı inşa etmeye yönelik basamak taşıdır. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekleri, ekibinizi daha etkili hale getiren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
ZingHR
zinghr.com
Zinghr, kuruluşların otomasyonun ötesine geçmesine yardımcı olan ve iş sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek ve çalışan deneyimini geliştirebilecek bir çözüm sunan itici güç olmuştur. Zinghr, çalışan merkezli ve mobil bir ilk yaklaşımı hedeflemektedir. İşgücünün iyileştirilmesi için bir işletme HCM platformu, yerleşikten çıkıştan çıkışa ve ötesine kadar tüm spektrumu kapsayan coğrafi sınırlara bakılmaksızın.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimi için çözümler içeriyor. Kurumsal Yönetim Bulutu ERP kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri daha iyi performans gösteren kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
BrioHR
briohr.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada İK yönetimi platformu. İK yönetimi platformumuz, şirketlerin tüm çalışan yolculuğu boyunca tüm İK işlevlerini tek bir yerden anında dijitalleştirmesine yardımcı olur: - yetenek kazanımı: ATS (başvuru takip sistemi) ile işe alımları dijitalleştirin ve işbirliği yapın, ardından yeni katılımcılarınızı tamamen dijital olarak işe alın - İK yöneticisi: ücretli izinleri, çalışan veritabanını ve belgelerini, maaş bordrosunu (Singapur ve Malezya için daha fazlası gelecek!), gider taleplerini, zaman çizelgelerini yönetin... - Performans yönetimi: KPI'ları / OKR'leri takip edin, performans değerlendirmesini yönetin, 360° geri bildirim toplayın...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/
GoCo
goco.io
GOCO İK verilerini hayata getirir ve herhangi bir İK işlemi, ilkesi veya kontrol listesi için iş akışlarını özelleştirmek için araçlar sağlar. GOCO ile kuruluşlar, onları başarı için hazırlayan ve uygulamadan sonra devam eden özel bir destek ekibi alırlar. Gemiye ve avantajlardan performans yönetimi ve bordrodan elde edilen GOCO, İK'yı tek bir kullanımı kolay çözümde çalıştırmak için gereken her şeyi sunar. GOCO'nun misyonu, işletmelerin manuel, acı verici ve karmaşık İK görevlerine daha az zaman harcamalarına yardımcı olmaktır, böylece daha mutlu, daha üretken ekipler büyümeye odaklanabilirler.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
Worknice
worknice.com
Keyifli İK yazılımı -% 100 Tasarlanmış, Yapılmış ve Avustralya'da desteklenmiştir. İK sistemlerinizi ve yapı verilerinizi büyük şeyler elde etmek için kolaylaştırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformunu kullanın. Çalışan, çekirdek İK genelinde piyasaya lider bir kullanıcı deneyimine sahiptir; Acasal kiralama, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişikliği yönetimi, bordro entegrasyonu, zaman-off, incelemeler ve anketler. Şimdi ve yenilerinin zorluklarını çözmesi gereken gelişen İK takımları için inşa edildi.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Papervee HR
papervee.com
Papervee, zaman takibi, izin yönetimi ve belge organizasyonu gibi görevleri kolaylaştırmaya yardımcı olan bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür. Çözüm, planlama, uzaktan çalışma, fazla mesai takibi ve daha fazlası gibi İK iş akışlarını merkezileştirir. Ayrıca iş sözleşmesi oluşturmayı, işe almayı ve proje zaman takibini de otomatikleştirir.
Armano
armano.io
Armano, zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya ve belge yönetimi, gider yönetimi, iç iletişim ve proje yönetimi gibi özellikler sunan kapsamlı bir İK çözümüdür. Rekabetçi fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir platformla küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR, şirketinizdeki çalışanların yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir araç paketidir. İşe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışanlarınızdan içgörü ve geri bildirim toplamanıza, belgeleri toplamanıza, hedefleri ve kariyer yollarını yönetmenize yardımcı olacak çeşitli çözümler arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm kişilerin verilerini tek bir yerde saklamak, çalışanlarınız hakkında mümkün olan en iyi kararları hızlı bir şekilde vermenizi sağlayacaktır.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK işlemlerini düzene sokarken ve otomatikleştirirken karmaşık İK zorluklarını çözen kapsamlı bir İK-teknoloji platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Katar Wire ürünleri ve diğer 2.500 diğer organizasyonlar tarafından güvenilen Zimyo Başvuru izleme, katılım, LMS ve 50+ modül. Bu çözümlerden yararlanarak, herhangi bir boyuttaki kuruluşlar İK işlemlerini otomatikleştirebilir, hatasız bordroyu çalıştırabilir, maaşları zamanında kullanabilir, çalışanların katılımını izleyebilir, yerleşik/dış çalışanları takip edebilir, çalışan performansını izleyebilir, işten ayrılabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Zimyo'da senin için ne var? * Çalışan katılımı: çalışan nabız anketleri; Eşler arası doğrudan ve grup sohbetleri; Duyurular, Tartışma Forumları ve Anketleri; Mutluluk Endeksi; Anonim geri bildirim; Yardım Masası ve Biletleme * Çekirdek İK: Çalışan Veri Yönetimi; Çalışan Self Service; Belgeler ve politikalar; İşe alım; Çalışanlardan çalışan; İK analizi ve raporlama * Bordro: Bordro İşleme Otomasyonu; Gider yönetimi ve ödemeler; Yasal uyum yönetimi; Çoklu varlık bordro * Zaman ve Katılım: Katılım Yönetimi; Geo-etiketleme ve coğrafi fencing; Kadro Yönetimi; Katılım hatırlatıcıları; Saha gezisi yönetimi * Performans Yönetim Yazılımı: OKRS; İncelemeler (KRA/KPIS); sürekli geri bildirim; Bire bir; Tazminat ve Değerleme Yönetimi * İşe Alım Yönetimi Yazılımı: Aday Yönetimi; Yetenek havuzu yönetimi; Röportajlar Zamanlama ve Beceri Tabanlı Derecelendirme Geri Bildirimi; Özel işe alım işlemi akışları; Beceri Değerlendirmesi; Ayrıştırmaya devam edin; Kaynak kullanımı için iş panosu entegrasyonları Ayrıca, Zimyo HRMS, sorularınızı derhal ele almak için 24 saat müşteri desteği sağlar.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, tüm çalışan deneyiminizi sorunsuz bir şekilde yöneten ve çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini aktaran hepsi bir arada bir İK platformudur. Bir İK ekosistemi olarak PeopleForce, tamamen işlevli ve özelleştirilebilir altı ürün sunar: CoreHR, işe alım, performans, nabız, zaman ve masa, işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve süreçleri kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran kapsamlı bir platform sağlayan kapsamlı bir platform sunar. PeopleForce ile, maliyet etkinliğini sağlayarak ve yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkararak ihtiyacınız olan belirli ürünleri seçme ve ödeme esnekliğine sahipsiniz. Çalışanların uygulamada neler yapabileceği: -Bırak dengesi bilgilerini güncel olarak izleyin - Talep ve süreyi yönetin, yokluğun nedenini belirtir, dürtücüler. - Kişisel profillere hızlı erişim sağlayın ve aranabilir çalışanların diziniyle iletişim bilgileri - Bugün kimin çıktığını ve yokluğunun nedenlerini görün -Güncel Şirket Haberlerine ve Duyurularına Erişim -Yapılacaklara genel bakış, atanan görevleri görüntüleme ve eksiksiz - Belgelerine erişin Ayrıca yöneticiler - İzin talepleriyle bildirim alın ve bunları hızlı bir şekilde inceleyebilir ve onaylayabilir veya reddedebilir. -Görevlerinizi, onaylarınızı ve yapılacakları kolayca yönetin. PeopleForce'un misyonu, işletmeleri süreçlere değil, güçlendirici ve keyifli bir işyeri ortamı yaratan insanlara odaklanırken ilerlemeye güç vermektir. İK uzmanları, yöneticiler ve çalışanlar için iş deneyiminde devrim yaratan bir oyun değiştirici olarak PeopleForce, Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax ve diğerleri gibi yenilikçiler de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme için tercih edilen seçim haline geldi.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc., bordro, faydalar, insan kaynakları ve sigorta hizmetleri için entegre insan sermayesi yönetimi çözümlerinin önde gelen sağlayıcısıdır. Yenilikçi bir hizmet olarak yazılım teknolojisi ve mobilite platformunu özel, kişisel hizmetle birleştirerek Paychex, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine işlerinin büyümesine ve yönetimine odaklanmalarını sağlar. 45 yılı aşkın endüstri uzmanlığıyla desteklenen Paychex, 31 Mayıs 2019 itibariyle ABD ve Avrupa'daki 100'den fazla yerde yaklaşık 670.000 bordro müşterisine hizmet vermektedir ve her 12 Amerikan özel sektör çalışanından birini ödemektedir. Paychex Flex, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir saat çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknoloji ile Paychex, işletmeniz nereye gidersin, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümlerinin ve özel desteğin doğru birleşimine sahiptir. * Çalışanları güvenle işe alın, ödeyin, yönetin ve tutun * 7/7/365 canlı destek ekibimizle nerede ve ne zaman ihtiyacınız olan deneyimli, ödüllü destek alın * Uyum uzmanlarımızla değişen yasa ve düzenlemelerin önünde kalın * Paychex flex mobil uygulamasıyla hareket halindeyken bilgilerinize erişin * Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutma ve geliştirin ve işe alma ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. * İşgücü yönetimi: Hayati işgücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve verimliliğini artırın. * Bordro ve finansal destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, giderleri ve daha fazlasını yönetin, böylece işletmenize odaklanmaya devam edebilirsiniz. * Çalışanlara Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanların avantajları sunarak en iyi yetenekleri çekin ve koruyun. * PEO ve İK dış kaynak kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca işletmenizi destekleyin. * Çalışan Deneyimi: Çalışanlara self servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişim sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu geliştirin. * Entegrasyonlar: Yazılımınız ve Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlanın ve paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğini korurken, şimdi işletmeniz için doğru teknoloji ve desteği seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirelim.
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
Bob HR
hibob.com
Bob, insan yönetimini basitleştiren ve her çalışan için iş deneyimini modernize eden İK platformudur - katılım, kültür ve üretkenlik. Bob, çalışma şekliniz için yapılandırılabilir - kolluk, uzak veya hibrit çalışma. İK ve yöneticilere performansı ve elde tutmayı artırmalarını sağlayarak daha sağlıklı ve daha üretken ekiplere yol açar. Bob ile, verimliliğinizi artırmak, tüm temas noktalarını kapsamak ve değerli zamandan tasarruf etmek için otomatik iş akışlarını kullanarak katılım, performans yönetimi ve tazminat yönetimi gibi temel İK işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bob, kârlılığı etkileyen stratejik kararları bilgilendirebilecek gerçek zamanlı ölçülebilir veriler sağlar. Bob, dinamik şirketlerin çalışanlarında en iyisini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Hibob’un ABD, İngiltere, Avrupa, İsrail ve Avustralya'daki özel takımları her gün 1.400'den fazla modern, hızlı büyüyen, orta ölçekli işletmelere hizmet etmek için çalışıyor.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel, bir merkezi sistemdeki zaman, yetenek ve belgeleri yönetmenize yardımcı olan, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götürmenize yardımcı olan hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK yazılımı küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için tasarlanmıştır, tüm manuel işlemlerinizi optimize etmenizi ve dijitalleştirmenizi sağlayan basit ve sezgisel bir arayüzle problemleri çözerek elektronik tabloları unutacaksınız. Şirketlerin yönetimlerini geliştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olmak için bilgi ve bilgiler sağlayarak idari süreçleri otomatikleştiren, basitleştiren ve kolaylaştıran eksiksiz bir İK çözümü. - Saat in: Çeşitli projelere ve iş yerlerine kolaylıkla zaman çizelgeleri atayarak katılımınızı sadece birkaç muslukla sorunsuz bir şekilde izleyin. - Devamsızlık yönetimi: Tatil, tıbbi ve kişisel yaprakları zahmetsizce isteyin, yönetici onayı üzerine hızlı bildirimler alır. Ayrıca, ekip yöneticileri mobil uygulamadan gelen istekleri onaylayabilir veya reddedebilir. - Vardiyalar: Yaklaşan iş vardiyalarınızı veya ekibinizin vardiyalarınızı inceleyerek organizasyonu sürdürün. - Sosyal: Haberler, etkinlikler, yeni birleştiriciler, doğum günleri ve daha fazlası dahil olmak üzere değerli şirket bilgilerine erişin. - Belgeler: Uygulama aracılığıyla önemli belgeleri güvenli bir şekilde inceleyin, yükleyin ve imzalayın. - Giderler: Makbuzunuzun bir fotoğrafını çekerek ve doğrudan uygulama içindeki onay sürecini izleyerek masraflarınızı hızlı bir şekilde gönderin. - Görevler: Bekleyen görevleri verimli bir şekilde inceleyerek ve yöneterek sorumluluklarınızın üstünde kalın. - Takvim: Etkin bir şekilde planlamak için takım arkadaşlarınızın kullanılabilirliğini uygun bir takvim biçiminde görüntüleyin. - Çalışan Dizini ve Profili: Kendi ilgili bilgilerinizi güncellerken iş arkadaşlarınızın rollerini ve iletişim bilgilerini keşfedin. Bordronunuzu etkileyebilecek adresiniz veya banka hesabı değişiklikleri gibi ayrıntılarda doğruluğu sağlayın.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern işgücü için küresel insan platformudur. Bir kurumsal HCM çözümü olan Dayforce, bugünün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, avantajlar, yetenek yönetimi, işgücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların tüm işgücü potansiyellerinin kilidini açmasına ve dünyada nerede faaliyet gösterdikleri önemli değil, güvenle çalışmasına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da dünyanın dört bir yanındaki operasyonları bulunmaktadır. Şirketin marka iş hayatını daha iyi hale getirme vaadi, sadece müşteriler için değil, kendi insanları ve Day Force'un faaliyet gösterdiği topluluklar için yaptığı taahhüttür. Anahtar ürün alanları: * Hris * Global Bordro, İsteğe Bağlı Ücret * Faydalar * Zaman ve katılım ve görev yönetimi dahil olmak üzere işgücü yönetimi * İşe alım ve işe alım dahil yetenek edinimi * Performans yönetimi, ardıllık planlaması, tazminat yönetimi, katılım araştırmaları ve entegre bir öğrenme yönetim sistemi dahil olmak üzere yetenek yönetimi * Gelişmiş Raporlama, Analytics ve Gösterge Tabloları * Dayforce Mobile Uygulaması aracılığıyla İK Self Services
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç veriyor.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, rampa yapmasına, tanımasına ve tutmasına yardımcı olmak, ClearCompany’nin uçtan uca yetenek yönetim platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin, çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasını sağladı. ClearCompany, veri güdümlü en iyi uygulamaları, uzman bilgilendirilmiş içeriği ve özel yazılım araçlarını, çalışanları ve iş başarısını elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirmek, birleştirmek, rampa yapmak, tanımak ve elde tutmak için entegre eder. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru bir şekilde planlamak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve kültürü kasıtlı olarak oluşturmak için gerekli araçlara sahip olduğunda elde edilir - bu yetenek maksimizasyon sütunları yetenek yönetim platformunun özüdür. ClearCompany, kuruluşların çalışanların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için insanları, platformları ve süreçleri birleştirerek görevlerine ulaşmalarına yardımcı olan tam spektrumlu bir yetenek yönetim platformudur. Eşsiz yaklaşımı, şirket misyonunu her müşterinin yetenek süreçlerinin merkezine koyar. İşe alım, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımını birleştiren tek İK yazılım sağlayıcısı olan ClearCompany platformu, tüm çalışanların yaşam döngüsü boyunca kuruluşları destekler.
ChartHop
charthop.com
Charthop, tüm insanların verilerini içgörü, uyum ve eylem yoluyla güçlendirmek için birleştiren ve görselleştiren dinamik bir insan operasyon platformudur. Charthop, kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma görevidir, böylece çalışanlar ve kuruluşlar gelişir. Dinamik bir insan operasyon platformu olan Charthop, içgörü, hizalama ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insanlara verileri birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bir yaklaşım getiren Charthop’un People Operations platformu, insanların verileri için birleşik bir kaynak ve günlük programlar, süreçler ve girişimler için ana eylem noktasıdır. İnsanlardan ve finans yöneticilerinden yöneticilere ve çalışanlara kadar Charthop, organizasyondaki herkes için tasarlanmıştır. Charthop, İK Tech yığınındaki sağlam entegrasyonlar yoluyla düzinelerce platformla iyi oynar ve 1Password, YipitData, BetterCloud ve Starburst gibi şirketlere hizmet verir. 2019 yılında Ian White tarafından kurulan Charthop, Andreessen Horowitz ve Cox Enterprises tarafından desteklenmektedir.
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den fazla kişiyi yönetmek için İngiltere merkezli 15.000'den fazla küçük işletme ve hayır kurumunun güvendiği bir şirkettir. Breathe, 600'den fazla ortaktan oluşan bir ağ tarafından onaylanmakta ve tavsiye edilmektedir. Breathe'i kullanan kuruluşlar arasında AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA ve daha fazlası yer alıyor. Özellikler şunları içerir: Ürün özellikleri şunları içerir: - Tatil ve İzin Yönetimi - Hastalık ve Devamsızlık İzleme - Performans Yönetimi - Gider Yönetimi - Çalışan Planlama - Zaman Takibi - Çalışan Veritabanı ve Analitik - Sınırsız Belge Depolama - Rota, Zaman ve Devam 14 günlük deneme sürümünüzü başlatın bugün ve Breathe'in sezgisel ürünlerinin size ve işinize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
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