HRMS ve HCM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

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İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS) ve İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı, İK teknolojisi alanında çeşitli İK yazılım kategorilerindeki işlevleri kapsayan kapsamlı platformlardır. HRMS, insan kaynakları bilgilerinin tüm yönlerini yönetmek için entegre, modüler bir sistem olarak hizmet eder. Şirketler, işe alım, performans incelemeleri ve çalışan eğitimi gibi kritik İK işlevlerini merkezi bir çerçeve içerisinde kolaylaştırmak ve etkili İK yönetimini ve raporlamayı kolaylaştırmak için İKYS'yi kullanır. Tipik olarak büyük işletmelerdeki İK departmanları tarafından benimsenen HRMS paketleri, belirli organizasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirmeye olanak tanıyan modüler bir yapıyla tasarlanmıştır. Bu sistemler, tamamen entegre paketler halinde veya türünün en iyisi diğer İK yazılım çözümleriyle entegre edilebilen ayrı modüller halinde uygulanabilir. HRMS'de yaygın olarak bulunan temel özellikler arasında temel İK yönetimi, işe alım araçları, performans yönetimi yetenekleri ve kurumsal öğrenme yönetimi sistemi (LMS) işlevleri yer alır.
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HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, sosyal haklarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR, kuruluşların Otomasyonun ötesine geçmesine ve İş Sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek ve Çalışan Deneyimini Geliştirebilecek bir çözüm sunmasına yardımcı olan itici güç olmuştur. ZingHR, Çalışan Odaklı ve mobil öncelikli bir yaklaşımı hedeflemektedir. İşe Alım'dan Çıkış'a ve ötesine kadar tüm yelpazeyi kapsayan, coğrafi sınırlara bakılmaksızın iş gücünün iyileştirilmesine yönelik bir Kurumsal HCM platformu.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
BrioHR
briohr.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada İK yönetimi platformu. İK yönetimi platformumuz, şirketlerin tüm çalışan yolculuğu boyunca tüm İK işlevlerini tek bir yerden anında dijitalleştirmesine yardımcı olur: - yetenek kazanımı: ATS (başvuru takip sistemi) ile işe alımları dijitalleştirin ve işbirliği yapın, ardından yeni katılımcılarınızı tamamen dijital olarak işe alın - İK yöneticisi: ücretli izinleri, çalışan veritabanını ve belgelerini, maaş bordrosunu (Singapur ve Malezya için daha fazlası gelecek!), gider taleplerini, zaman çizelgelerini yönetin... - Performans yönetimi: KPI'ları / OKR'leri takip edin, performans değerlendirmesini yönetin, 360° geri bildirim toplayın...
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
GoCo
goco.io
GoCo, İK süreçlerinizi ve verilerinizi kolaylaştırmayı kolaylaştıran, birinci sınıf müşteri desteğine sahip, modern, hepsi bir arada bir İK çözümüdür. GoCo, işe alım ve avantajlardan performans yönetimi ve maaş bordrosuna kadar, İK'yı tek ve kullanımı kolay bir çözümde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. GoCo olarak misyonumuz, işletmelerin manuel, zahmetli ve karmaşık İK görevlerine daha az zaman harcamasına yardımcı olmak, böylece daha mutlu, daha üretken ekipler oluşturmaya odaklanabilmelerini sağlamaktır.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
Worknice
worknice.com
Harika İK yazılımı - %100 Avustralya'da tasarlandı, üretildi ve desteklendi. Harika şeyler başarmak amacıyla İK sistemlerinizi kolaylaştırmak ve verilerinizi yapılandırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformundan yararlanın. Worknice, temel İK alanında pazar lideri bir kullanıcı deneyimine sahiptir; kolaylaştırılmış işe alım, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişiklik yönetimi, bordro entegrasyonu, izinler, incelemeler ve anketler. Şimdiki ve yeni ortaya çıkan zorlukları çözmesi gereken başarılı İK ekipleri için tasarlandı.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Papervee HR
papervee.com
Papervee, zaman takibi, izin yönetimi ve belge organizasyonu gibi görevleri kolaylaştırmaya yardımcı olan bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür. Çözüm, planlama, uzaktan çalışma, fazla mesai takibi ve daha fazlası gibi İK iş akışlarını merkezileştirir. Ayrıca iş sözleşmesi oluşturmayı, işe almayı ve proje zaman takibini de otomatikleştirir.
Armano
armano.io
Armano, zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya ve belge yönetimi, gider yönetimi, iç iletişim ve proje yönetimi gibi özellikler sunan kapsamlı bir İK çözümüdür. Rekabetçi fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir platformla küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR, şirketinizdeki çalışanların yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir araç paketidir. İşe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışanlarınızdan içgörü ve geri bildirim toplamanıza, belgeleri toplamanıza, hedefleri ve kariyer yollarını yönetmenize yardımcı olacak çeşitli çözümler arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm kişilerin verilerini tek bir yerde saklamak, çalışanlarınız hakkında mümkün olan en iyi kararları hızlı bir şekilde vermenizi sağlayacaktır.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, en iyi çalışan deneyimi için hepsi bir arada bir İK platformudur. Çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini kolaylaştırmak için merkezi bir çözümdür. Misyonumuz işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: - İK süreçlerini basitleştirmek; - yüksek performanslı bir kültür oluşturmak; - işe alım, işe alım, çalışan katılımı, zaman takibi, izin yönetimi ve performans incelemelerini kolaylaştırın. PeopleForce, süreçlere değil insanlara odaklanırken işletmelerin ilerlemesine yardımcı olur. Güçlendirici ve keyifli bir çalışma yeri yaratın.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahiptir.•Çalışanları güvenle işe alın, ödeme yapın, yönetin ve elinizde tutun• 7/24/365 ABD merkezli canlı destek ekibimizle ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda deneyimli, ödüllü destek alın•Uyumluluk uzmanlarımızla değişen yasa ve yönetmeliklerin önünde kalın•Bilgilerinize hareket halindeyken erişin Paychex Flex Mobil Uygulaması Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutun ve geliştirin ve işe alım ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. İşgücü Yönetimi: Hayati önem taşıyan iş gücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Bordro ve Mali Destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, masrafları ve daha fazlasını yönetin; böylece işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanlara sağlanan faydalar sunarak en iyi yetenekleri çekin ve elinizde tutun. PEO ve İK Dış Kaynak Kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle işinizi tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca destekleyin. Çalışan Deneyimi: Çalışanların self-servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişmesini sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu artırın. Entegrasyonlar: Yazılımınız ile Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlantı kurun ve veri paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğinizi korurken işletmeniz için doğru teknoloji ve destek düzeyini hemen seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirmemize izin verin.
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tüm manuel süreçlerinizi optimize etmenize ve dijitalleştirmenize olanak tanıyan basit ve sezgisel bir arayüzle sorunları çözerek elektronik tabloları unutacaksınız. Şirketlerin yönetimlerini iyileştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olacak bilgi ve öngörüler sağlayarak idari süreçleri otomatikleştiren, basitleştiren ve kolaylaştıran eksiksiz bir İK çözümü.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanın neresinde faaliyet gösterirlerse göstersinler tüm iş gücü potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve güvenle çalışmalarına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un genel merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır ve dünya genelinde operasyonları bulunmaktadır. Şirketin iş hayatını daha iyi hale getirmeye yönelik marka vaadi, yalnızca müşterilere değil, kendi çalışanlarına ve Dayforce'un faaliyet gösterdiği topluluklara da verdiği taahhüttür. Temel ürün alanları: · HRIS · Küresel bordro, isteğe bağlı ödeme · Avantajlar · İş gücü yönetimi Zaman, katılım ve görev yönetimi dahil Yetenek kazanımı İşe alma ve işe alım dahil Yetenek yönetimi Performans yönetimi, yedekleme planlaması, ücret yönetimi, katılım anketleri ve entegre öğrenme yönetim sistemi dahil Yetenek yönetimi Gelişmiş raporlama, analiz ve gösterge tabloları Kendi İK Dayforce mobil uygulaması aracılığıyla hizmet
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç veriyor.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdı. ClearCompany, çalışanları işe almak, geliştirmek, tanımak ve elde tutmak için veri odaklı en iyi uygulamaları, uzman bilgili içeriği ve özel yazılım araçlarını entegre ederek iş başarısı elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirir. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru planlama yapmak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve bilinçli bir şekilde kültür oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olması durumunda elde edilir; yetenek maksimizasyonunun bu temel direkleri, Yetenek Yönetimi platformumuzun temelini oluşturur.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bir yaklaşım getiren ChartHop'un İnsan Operasyonları Platformu, insan verileri için birleşik bir kaynak ve günlük programlar, süreçler ve girişimler için ana eylem noktasıdır. ChartHop, People ve Finance yöneticilerinden yöneticilere ve çalışanlara kadar organizasyondaki herkes için tasarlanmıştır. ChartHop, İK teknoloji yığınındaki güçlü entegrasyonlar sayesinde düzinelerce platformla iyi bir şekilde oynuyor ve 1Password, YipitData, BetterCloud ve Starburst gibi şirketlere hizmet veriyor. 2019 yılında Ian White tarafından kurulan ChartHop, Andreessen Horowitz ve Cox Enterprises tarafından desteklenmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için ChartHop.com'u ziyaret edin ve ChartHop'u Twitter ve LinkedIn'de takip edin.
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den fazla kişiyi yönetmek için İngiltere merkezli 15.000'den fazla küçük işletme ve hayır kurumunun güvendiği bir şirkettir. Breathe, 600'den fazla ortaktan oluşan bir ağ tarafından onaylanmakta ve tavsiye edilmektedir. Breathe'i kullanan kuruluşlar arasında AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA ve daha fazlası yer alıyor. Özellikler şunları içerir: Ürün özellikleri şunları içerir: - Tatil ve İzin Yönetimi - Hastalık ve Devamsızlık İzleme - Performans Yönetimi - Gider Yönetimi - Çalışan Planlama - Zaman Takibi - Çalışan Veritabanı ve Analitik - Sınırsız Belge Depolama - Rota, Zaman ve Devam 14 günlük deneme sürümünüzü başlatın bugün ve Breathe'in sezgisel ürünlerinin size ve işinize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
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