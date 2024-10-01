HRMS ve HCM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kuzey Mariana Adaları En Popüler Son Eklenenler

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS) ve İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı, İK teknolojisi alanında çeşitli İK yazılım kategorilerindeki işlevleri kapsayan kapsamlı platformlardır. HRMS, insan kaynakları bilgilerinin tüm yönlerini yönetmek için entegre, modüler bir sistem olarak hizmet eder. Şirketler, işe alım, performans incelemeleri ve çalışan eğitimi gibi kritik İK işlevlerini merkezi bir çerçeve içerisinde kolaylaştırmak ve etkili İK yönetimini ve raporlamayı kolaylaştırmak için İKYS'yi kullanır. Tipik olarak büyük işletmelerdeki İK departmanları tarafından benimsenen HRMS paketleri, belirli organizasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirmeye olanak tanıyan modüler bir yapıyla tasarlanmıştır. Bu sistemler, tamamen entegre paketler halinde veya türünün en iyisi diğer İK yazılım çözümleriyle entegre edilebilen ayrı modüller halinde uygulanabilir. HRMS'de yaygın olarak bulunan temel özellikler arasında temel İK yönetimi, işe alım araçları, performans yönetimi yetenekleri ve kurumsal öğrenme yönetimi sistemi (LMS) işlevleri yer alır.