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İK Hizmet Sağlayıcıları
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İK Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

"İK Hizmet Sağlayıcıları", işletmelere çeşitli insan kaynakları (İK) çözümleri ve hizmetleri sunan şirketleri veya kuruluşları ifade eder. Bu hizmetler, kuruluşların insan sermayelerini etkili bir şekilde yönetmelerine, çeşitli İK ihtiyaçlarını karşılamalarına ve istihdam yasa ve yönetmeliklerine uyumu sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

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ADP

ADP

adp.com

ADP uygulaması, İK, bordro, zaman yönetimi ve performans gibi iş süreçlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy, 200 milyondan fazla konut IP'si sunan, web kazıma ve veri toplama için güvenilir bir proxy hizmetidir.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork, serbest çalışanları farklı hizmetler arayan müşterilerle buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar, profillerini oluşturup, hizmetlerini listeleyebilirler.

Empower

Empower

empower.com

Empower, kullanıcıların gelir ve giderlerini izlemelerine, bütçe oluşturmalarına ve kişiselleştirilmiş finansal öneriler alarak finansal sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Etkileşim Tasarım Vakfı uygulaması, kullanıcı deneyimi tasarımı konusunda çevrimiçi kurslar ve kaynaklar sunarak tasarımcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Central Test

Central Test

centraltest.com

Merkezi Test uygulaması, işe alım ve yetenek geliştirme süreçleri için psikometrik testler, video mülakat ve 360 derece geri bildirim sunar.

Hone

Hone

honehq.com

Hone, çalışanlar için ölçeklenebilir ve ölçülebilir sanal eğitim sunan bir platformdur. Liderlik ve DEIB dersleri vererek sürekli gelişimi destekler.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Alight

Alight

alight.com

Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Proje Yönetim Enstitüsü uygulaması, proje yönetimi için kaynaklar, araçlar ve eğitim materyalleri sunarak profesyonellere projeleri yönetmede yardımcı olur.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

HeartMath uygulaması, kullanıcıların kalp, zihin ve duygularını dengelemelerine yardımcı olmak için kalp ritmini izler ve meditasyonlar sunar.

SHRM

SHRM

shrm.org

SHRM uygulaması, insan kaynakları profesyonellerine endüstri bilgileri, haberler ve araçlar sunarak İK yönetimi konusunda destek sağlar.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik zihinsel sağlık hizmetleri sunan bir dijital platformdur. Kurumlar için özel çözümler de bulunmaktadır.

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire, bulut tabanlı bir işe alım aracıdır; iş ilanı oluşturmayı, aday yönetimini ve işe alım süreçlerini kolaylaştırır.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors uygulaması, bireylere ve işletmelere karmaşık vergi durumlarında vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sunar.

Allevity

Allevity

allevity.com

Allevity, insan kaynakları, bordro, işe alım ve personel çözümleri sunarak işletmelerin iş yükünü hafifletir ve profesyonel istihdam olanakları sağlar.

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity uygulaması, çalışanların İK bilgilerine, faydalarına ve bordro ayrıntılarına mobil cihazları üzerinden kolay erişim sağlamaktadır.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial, kullanıcıların sağlık, servet ve emeklilik yatırımlarını yönetmelerine yardımcı olan finansal hizmetler sunan bir platformdur.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360, organizasyonlarda liderlik becerilerini değerlendiren bir geri bildirim aracıdır; 6 temel alanı ölçer ve basit bir uygulama sunar.

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live, özelleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla ekibinizi güçlendirerek hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi uygulaması, işletmelerin insan kaynakları ihtiyaçları için tam döngü destek sunmaktadır.

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

SuccessCOACHING, Müşteri Başarı yöneticilerine en iyi uygulamaları öğretir ve gerçek hayat senaryolarında uygulanabilirliklerini gösterir.

Relocate.me

Relocate.me

relocate.me

Relocate.me, yurtdışında vize destekli IT iş fırsatları sunan ve yer değiştirme yardımında bulunan bir platformdur.

The Forem

The Forem

theforem.co

The Forem, L&D liderlerinin 10'dan 10.000'den fazla çalışanı aynı anda eğitmesini sağlayan kullanıcı dostu bir eğitim platformudur.

Talaera

Talaera

talaera.com

Talaera, küresel ekipler için kişiselleştirilmiş iş İngilizcesi eğitimi sunar. Takımların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

HappyLocate

HappyLocate

happylocate.com

HappyLocate, çalışanların taşınma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dijital yer değiştirme ve lojistik yönetim platformudur.

PayEntry

PayEntry

payentry.com

Payentry, bordro süreçlerini kolaylaştıran, doğru ödeme ve vergi formları oluşturan bir yönetim uygulamasıdır. Çalışanlar için self servis portalları sunar.

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health, kullanıcıların terapistle hızlıca buluşmasını sağlayan, erişilebilir bir zihinsel sağlık hizmeti platformudur.

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Sawayo uygulaması, işletmelerin belgelerini yönetmelerine, çalışma saatlerini kaydetmelerine ve personel yönetimi yapmalarına yardımcı olur.

LEADx

LEADx

leadx.org

Leadx, liderlik ve kişisel gelişim için eğitim kaynakları sunan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, liderlik becerilerini geliştirebilir ve hedefler belirleyebilir.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

G&A Partners uygulaması, İK dış kaynak hizmetleri sunarak işletmelerin çalışan yönetimi ve uyum konularında destek almasını sağlar.

UMR

UMR

member.umr.com

UMR uygulaması, kullanıcıların tıbbi faydalarını ve plan detaylarını mobil cihazları üzerinden yönetmelerine olanak tanır.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

FaydaThub, çalışanlara indirimler ve avantajlar sunarak finansal refahlarını artırmayı hedefleyen bir online platformdur.

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

TalentPulse, çalışan devrini teşhis eden, tahmin eden ve önleyen analiz çözümleri sunar.

Fairtme

Fairtme

fairtime.com.au

Fairtme, Avustralya işletmelerinin bordro uyumluluğunu yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır, personelin her ödeme döngüsünde doğru ücretle ödenmesini sağlar.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ, insan kaynakları ve çalışan gelişimi için değerlendirme, eğitim materyalleri ve stratejik araçlar sunarak etkili çalışma ortamları oluşturmayı destekler.

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

Pryor Learning, çevrimiçi ve yüz yüze eğitim seçenekleri sunarak, kullanıcıların çeşitli alanlarda mesleki gelişim sağlamalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.

Careerminds

Careerminds

careerminds.com

Careerminds, kariyer geçişi ve gelişimi için koçluk ve teknoloji sunan bir platformdur. Bireylerin yeni iş bulmalarına ve şirketlerin yeniden yapılandırmalarına yardımcı olur.

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive, işten çıkarılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sunan modern bir platformdur. Bireysel ihtiyaçlara uygun destek sağlar.

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health, Avustralya iş yerlerine kanıta dayalı kurumsal sağlık hizmetleri sunarak sağlık ve yaşam kalitesi entegrasyonu sağlar.

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bordro otomasyon platformudur, çalışanların ödüllerini 15 dakikada ödeme imkanı sunar.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq, kişisel ve profesyonel gelişim için takım tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir bir sistem sunar.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

Simpli5, bireylerin kendilerini ve işbirliği yaptıkları kişileri anlamalarına yardımcı olan bir platformdur, etkili iletişim ve verimlilik sağlar.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

TraceGenie, emeklilik fonları için üyeleri izleme hizmeti sunan bir uygulamadır. Kontrol, hesap verebilirlik ve hızlı işlem süreleri sağlar.

Bennie

Bennie

bennie.com

Bennie uygulaması, çalışanların fayda bilgilerine kolayca erişmesini sağlar; kimlik kartı görüntüleme, sağlayıcı bulma ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Lumity Avantajları uygulaması, kullanıcıların sağlık planları ve avantajlarını yönetip erişmelerini kolaylaştıran bir platformdur.

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo, organizasyonların iş akışlarını yönetmelerini ve optimize etmelerini sağlayan bir platformdur. Verimlilik ve işbirliği için araçlar sunar.

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Learnexus, sürekli iyileştirme kurumsal eğitimleri, lean six sigma programları ve agile koçluk hizmetleri sunan bir online uygulamadır.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

DeGarmo uygulaması, yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri sunarak müşterilerin gelir artışını, verimliliği ve iş gücü istikrarını destekler.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

StarAgile uygulaması, çevik ve proje yönetimi sertifikaları için dersler, etkileşimli materyaller ve sınavlar sunarak profesyonellere eğitim desteği sağlar.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician, çalışanları davranış değişikliği için 30 günde ölçeklenebilir ve kişiselleştirilmiş dijital deneyimler sunar.

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR, uluslararası istihdam süreçlerini yönetmek için bordro, faydalar ve yasal uyumluluk gibi çözümler sunan bir insan kaynakları yönetim uygulamasıdır.

Corplife

Corplife

corplife.at

Corplife, çalışanlara yan haklar ve vergisiz öğle yemeği avantajları sunan, işveren-çalışan ilişkilerini güçlendiren bir İK yazılımıdır.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizdeki yaklaşan eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab, organizasyonların hedef odaklı kararlar almasını sağlayan, şeffaflık sunan ve ekipleri destekleyen bir iş sonuçları platformudur.

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello, MS Teams ve Slack üzerinden 24/7 veri destekli bireysel koçluk sunan bir uygulamadır.

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp, çalışanların iş yerinde daha mutlu ve verimli olmalarını sağlamak için profesyonel koçlar eşliğinde çalışan bağlılığı platformudur.

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid, Hindistan'ın dijital güven platformudur. 100'den fazla doğrulama hizmeti sunarak kimlik, adres, eğitim ve istihdam kontrolü yapmaktadır.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo, iş arayanlara çağrı merkezi, üretim, nakliye ve hafif sanayi gibi sektörlerde iş bulmalarında yardımcı olan bir uygulamadır.

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İK Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog