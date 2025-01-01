İK Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
"İK Hizmet Sağlayıcıları", işletmelere çeşitli insan kaynakları (İK) çözümleri ve hizmetleri sunan şirketleri veya kuruluşları ifade eder. Bu hizmetler, kuruluşların insan sermayelerini etkili bir şekilde yönetmelerine, çeşitli İK ihtiyaçlarını karşılamalarına ve istihdam yasa ve yönetmeliklerine uyumu sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
ADP
adp.com
ADP uygulaması, İK, bordro, zaman yönetimi ve performans gibi iş süreçlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy, 200 milyondan fazla konut IP'si sunan, web kazıma ve veri toplama için güvenilir bir proxy hizmetidir.
Kwork
kwork.com
Kwork, serbest çalışanları farklı hizmetler arayan müşterilerle buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar, profillerini oluşturup, hizmetlerini listeleyebilirler.
Empower
empower.com
Empower, kullanıcıların gelir ve giderlerini izlemelerine, bütçe oluşturmalarına ve kişiselleştirilmiş finansal öneriler alarak finansal sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Etkileşim Tasarım Vakfı uygulaması, kullanıcı deneyimi tasarımı konusunda çevrimiçi kurslar ve kaynaklar sunarak tasarımcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Central Test
centraltest.com
Merkezi Test uygulaması, işe alım ve yetenek geliştirme süreçleri için psikometrik testler, video mülakat ve 360 derece geri bildirim sunar.
Hone
honehq.com
Hone, çalışanlar için ölçeklenebilir ve ölçülebilir sanal eğitim sunan bir platformdur. Liderlik ve DEIB dersleri vererek sürekli gelişimi destekler.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Alight
alight.com
Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Project Management Institute
pmi.org
Proje Yönetim Enstitüsü uygulaması, proje yönetimi için kaynaklar, araçlar ve eğitim materyalleri sunarak profesyonellere projeleri yönetmede yardımcı olur.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath uygulaması, kullanıcıların kalp, zihin ve duygularını dengelemelerine yardımcı olmak için kalp ritmini izler ve meditasyonlar sunar.
SHRM
shrm.org
SHRM uygulaması, insan kaynakları profesyonellerine endüstri bilgileri, haberler ve araçlar sunarak İK yönetimi konusunda destek sağlar.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik zihinsel sağlık hizmetleri sunan bir dijital platformdur. Kurumlar için özel çözümler de bulunmaktadır.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire, bulut tabanlı bir işe alım aracıdır; iş ilanı oluşturmayı, aday yönetimini ve işe alım süreçlerini kolaylaştırır.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors uygulaması, bireylere ve işletmelere karmaşık vergi durumlarında vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sunar.
Allevity
allevity.com
Allevity, insan kaynakları, bordro, işe alım ve personel çözümleri sunarak işletmelerin iş yükünü hafifletir ve profesyonel istihdam olanakları sağlar.
Insperity
insperity.com
Insperity uygulaması, çalışanların İK bilgilerine, faydalarına ve bordro ayrıntılarına mobil cihazları üzerinden kolay erişim sağlamaktadır.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial, kullanıcıların sağlık, servet ve emeklilik yatırımlarını yönetmelerine yardımcı olan finansal hizmetler sunan bir platformdur.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360, organizasyonlarda liderlik becerilerini değerlendiren bir geri bildirim aracıdır; 6 temel alanı ölçer ve basit bir uygulama sunar.
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live, özelleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla ekibinizi güçlendirerek hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi uygulaması, işletmelerin insan kaynakları ihtiyaçları için tam döngü destek sunmaktadır.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING, Müşteri Başarı yöneticilerine en iyi uygulamaları öğretir ve gerçek hayat senaryolarında uygulanabilirliklerini gösterir.
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me, yurtdışında vize destekli IT iş fırsatları sunan ve yer değiştirme yardımında bulunan bir platformdur.
The Forem
theforem.co
The Forem, L&D liderlerinin 10'dan 10.000'den fazla çalışanı aynı anda eğitmesini sağlayan kullanıcı dostu bir eğitim platformudur.
Talaera
talaera.com
Talaera, küresel ekipler için kişiselleştirilmiş iş İngilizcesi eğitimi sunar. Takımların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate, çalışanların taşınma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dijital yer değiştirme ve lojistik yönetim platformudur.
PayEntry
payentry.com
Payentry, bordro süreçlerini kolaylaştıran, doğru ödeme ve vergi formları oluşturan bir yönetim uygulamasıdır. Çalışanlar için self servis portalları sunar.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health, kullanıcıların terapistle hızlıca buluşmasını sağlayan, erişilebilir bir zihinsel sağlık hizmeti platformudur.
Sawayo
sawayo.de
Sawayo uygulaması, işletmelerin belgelerini yönetmelerine, çalışma saatlerini kaydetmelerine ve personel yönetimi yapmalarına yardımcı olur.
LEADx
leadx.org
Leadx, liderlik ve kişisel gelişim için eğitim kaynakları sunan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, liderlik becerilerini geliştirebilir ve hedefler belirleyebilir.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners uygulaması, İK dış kaynak hizmetleri sunarak işletmelerin çalışan yönetimi ve uyum konularında destek almasını sağlar.
UMR
member.umr.com
UMR uygulaması, kullanıcıların tıbbi faydalarını ve plan detaylarını mobil cihazları üzerinden yönetmelerine olanak tanır.
BenefitHub
benefithub.com
FaydaThub, çalışanlara indirimler ve avantajlar sunarak finansal refahlarını artırmayı hedefleyen bir online platformdur.
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse, çalışan devrini teşhis eden, tahmin eden ve önleyen analiz çözümleri sunar.
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme, Avustralya işletmelerinin bordro uyumluluğunu yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır, personelin her ödeme döngüsünde doğru ücretle ödenmesini sağlar.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ, insan kaynakları ve çalışan gelişimi için değerlendirme, eğitim materyalleri ve stratejik araçlar sunarak etkili çalışma ortamları oluşturmayı destekler.
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning, çevrimiçi ve yüz yüze eğitim seçenekleri sunarak, kullanıcıların çeşitli alanlarda mesleki gelişim sağlamalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.
Careerminds
careerminds.com
Careerminds, kariyer geçişi ve gelişimi için koçluk ve teknoloji sunan bir platformdur. Bireylerin yeni iş bulmalarına ve şirketlerin yeniden yapılandırmalarına yardımcı olur.
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive, işten çıkarılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sunan modern bir platformdur. Bireysel ihtiyaçlara uygun destek sağlar.
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health, Avustralya iş yerlerine kanıta dayalı kurumsal sağlık hizmetleri sunarak sağlık ve yaşam kalitesi entegrasyonu sağlar.
Runa HR
runahr.com
Runa HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bordro otomasyon platformudur, çalışanların ödüllerini 15 dakikada ödeme imkanı sunar.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, kişisel ve profesyonel gelişim için takım tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir bir sistem sunar.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5, bireylerin kendilerini ve işbirliği yaptıkları kişileri anlamalarına yardımcı olan bir platformdur, etkili iletişim ve verimlilik sağlar.
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie, emeklilik fonları için üyeleri izleme hizmeti sunan bir uygulamadır. Kontrol, hesap verebilirlik ve hızlı işlem süreleri sağlar.
Bennie
bennie.com
Bennie uygulaması, çalışanların fayda bilgilerine kolayca erişmesini sağlar; kimlik kartı görüntüleme, sağlayıcı bulma ve danışmanlık hizmetleri sunar.
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Avantajları uygulaması, kullanıcıların sağlık planları ve avantajlarını yönetip erişmelerini kolaylaştıran bir platformdur.
Enablo
enablo.com
Enablo, organizasyonların iş akışlarını yönetmelerini ve optimize etmelerini sağlayan bir platformdur. Verimlilik ve işbirliği için araçlar sunar.
Learnexus
learnexus.com
Learnexus, sürekli iyileştirme kurumsal eğitimleri, lean six sigma programları ve agile koçluk hizmetleri sunan bir online uygulamadır.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo uygulaması, yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri sunarak müşterilerin gelir artışını, verimliliği ve iş gücü istikrarını destekler.
StarAgile
staragile.com
StarAgile uygulaması, çevik ve proje yönetimi sertifikaları için dersler, etkileşimli materyaller ve sınavlar sunarak profesyonellere eğitim desteği sağlar.
Cognician
cognician.com
Cognician, çalışanları davranış değişikliği için 30 günde ölçeklenebilir ve kişiselleştirilmiş dijital deneyimler sunar.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR, uluslararası istihdam süreçlerini yönetmek için bordro, faydalar ve yasal uyumluluk gibi çözümler sunan bir insan kaynakları yönetim uygulamasıdır.
Corplife
corplife.at
Corplife, çalışanlara yan haklar ve vergisiz öğle yemeği avantajları sunan, işveren-çalışan ilişkilerini güçlendiren bir İK yazılımıdır.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizdeki yaklaşan eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab, organizasyonların hedef odaklı kararlar almasını sağlayan, şeffaflık sunan ve ekipleri destekleyen bir iş sonuçları platformudur.
Coachello
coachello.io
Coachello, MS Teams ve Slack üzerinden 24/7 veri destekli bireysel koçluk sunan bir uygulamadır.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, çalışanların iş yerinde daha mutlu ve verimli olmalarını sağlamak için profesyonel koçlar eşliğinde çalışan bağlılığı platformudur.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, Hindistan'ın dijital güven platformudur. 100'den fazla doğrulama hizmeti sunarak kimlik, adres, eğitim ve istihdam kontrolü yapmaktadır.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanlara çağrı merkezi, üretim, nakliye ve hafif sanayi gibi sektörlerde iş bulmalarında yardımcı olan bir uygulamadır.
© 2025 WebCatalog, Inc.