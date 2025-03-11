İK Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

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"İK Hizmet Sağlayıcıları", işletmelere çeşitli insan kaynakları (İK) çözümleri ve hizmetleri sunan şirketleri veya kuruluşları ifade eder. Bu hizmetler, kuruluşların insan sermayelerini etkili bir şekilde yönetmelerine, çeşitli İK ihtiyaçlarını karşılamalarına ve istihdam yasa ve yönetmeliklerine uyumu sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
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ADP
adp.com
ADP uygulaması, İK, bordro, zaman yönetimi ve performans gibi iş süreçlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy, 200 milyondan fazla konut IP'si sunan, web kazıma ve veri toplama için güvenilir bir proxy hizmetidir.
Kwork
kwork.com
Kwork, serbest çalışanları farklı hizmetler arayan müşterilerle buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar, profillerini oluşturup, hizmetlerini listeleyebilirler.
Empower
empower.com
Empower, kullanıcıların gelir ve giderlerini izlemelerine, bütçe oluşturmalarına ve kişiselleştirilmiş finansal öneriler alarak finansal sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Etkileşim Tasarım Vakfı uygulaması, kullanıcı deneyimi tasarımı konusunda çevrimiçi kurslar ve kaynaklar sunarak tasarımcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Central Test
centraltest.com
Merkezi Test uygulaması, işe alım ve yetenek geliştirme süreçleri için psikometrik testler, video mülakat ve 360 derece geri bildirim sunar.
Hone
honehq.com
Hone, çalışanlar için ölçeklenebilir ve ölçülebilir sanal eğitim sunan bir platformdur. Liderlik ve DEIB dersleri vererek sürekli gelişimi destekler.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Alight
alight.com
Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath uygulaması, kullanıcıların kalp, zihin ve duygularını dengelemelerine yardımcı olmak için kalp ritmini izler ve meditasyonlar sunar.
Project Management Institute
pmi.org
Proje Yönetim Enstitüsü uygulaması, proje yönetimi için kaynaklar, araçlar ve eğitim materyalleri sunarak profesyonellere projeleri yönetmede yardımcı olur.
SHRM
shrm.org
SHRM uygulaması, insan kaynakları profesyonellerine endüstri bilgileri, haberler ve araçlar sunarak İK yönetimi konusunda destek sağlar.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik zihinsel sağlık hizmetleri sunan bir dijital platformdur. Kurumlar için özel çözümler de bulunmaktadır.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire, bulut tabanlı bir işe alım aracıdır; iş ilanı oluşturmayı, aday yönetimini ve işe alım süreçlerini kolaylaştırır.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors uygulaması, bireylere ve işletmelere karmaşık vergi durumlarında vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sunar.
Allevity
allevity.com
Allevity, insan kaynakları, bordro, işe alım ve personel çözümleri sunarak işletmelerin iş yükünü hafifletir ve profesyonel istihdam olanakları sağlar.
Insperity
insperity.com
Insperity uygulaması, çalışanların İK bilgilerine, faydalarına ve bordro ayrıntılarına mobil cihazları üzerinden kolay erişim sağlamaktadır.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial, kullanıcıların sağlık, servet ve emeklilik yatırımlarını yönetmelerine yardımcı olan finansal hizmetler sunan bir platformdur.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360, organizasyonlarda liderlik becerilerini değerlendiren bir geri bildirim aracıdır; 6 temel alanı ölçer ve basit bir uygulama sunar.
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live, özelleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla ekibinizi güçlendirerek hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi uygulaması, işletmelerin insan kaynakları ihtiyaçları için tam döngü destek sunmaktadır.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING, Müşteri Başarı yöneticilerine en iyi uygulamaları öğretir ve gerçek hayat senaryolarında uygulanabilirliklerini gösterir.
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me, yurtdışında vize destekli IT iş fırsatları sunan ve yer değiştirme yardımında bulunan bir platformdur.
The Forem
theforem.co
The Forem, L&D liderlerinin 10'dan 10.000'den fazla çalışanı aynı anda eğitmesini sağlayan kullanıcı dostu bir eğitim platformudur.
Talaera
talaera.com
Talaera, küresel ekipler için kişiselleştirilmiş iş İngilizcesi eğitimi sunar. Takımların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate, çalışanların taşınma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dijital yer değiştirme ve lojistik yönetim platformudur.
PayEntry
payentry.com
Payentry, bordro süreçlerini kolaylaştıran, doğru ödeme ve vergi formları oluşturan bir yönetim uygulamasıdır. Çalışanlar için self servis portalları sunar.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health, kullanıcıların terapistle hızlıca buluşmasını sağlayan, erişilebilir bir zihinsel sağlık hizmeti platformudur.
Sawayo
sawayo.de
Sawayo uygulaması, işletmelerin belgelerini yönetmelerine, çalışma saatlerini kaydetmelerine ve personel yönetimi yapmalarına yardımcı olur.
LEADx
leadx.org
Leadx, liderlik ve kişisel gelişim için eğitim kaynakları sunan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, liderlik becerilerini geliştirebilir ve hedefler belirleyebilir.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners uygulaması, İK dış kaynak hizmetleri sunarak işletmelerin çalışan yönetimi ve uyum konularında destek almasını sağlar.
UMR
member.umr.com
UMR uygulaması, kullanıcıların tıbbi faydalarını ve plan detaylarını mobil cihazları üzerinden yönetmelerine olanak tanır.
BenefitHub
benefithub.com
FaydaThub, çalışanlara indirimler ve avantajlar sunarak finansal refahlarını artırmayı hedefleyen bir online platformdur.
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse, çalışan devrini teşhis eden, tahmin eden ve önleyen analiz çözümleri sunar.
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme, Avustralya işletmelerinin bordro uyumluluğunu yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır, personelin her ödeme döngüsünde doğru ücretle ödenmesini sağlar.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ, insan kaynakları ve çalışan gelişimi için değerlendirme, eğitim materyalleri ve stratejik araçlar sunarak etkili çalışma ortamları oluşturmayı destekler.
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning, çevrimiçi ve yüz yüze eğitim seçenekleri sunarak, kullanıcıların çeşitli alanlarda mesleki gelişim sağlamalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.
Careerminds
careerminds.com
Careerminds, kariyer geçişi ve gelişimi için koçluk ve teknoloji sunan bir platformdur. Bireylerin yeni iş bulmalarına ve şirketlerin yeniden yapılandırmalarına yardımcı olur.
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive, işten çıkarılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sunan modern bir platformdur. Bireysel ihtiyaçlara uygun destek sağlar.
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health, Avustralya iş yerlerine kanıta dayalı kurumsal sağlık hizmetleri sunarak sağlık ve yaşam kalitesi entegrasyonu sağlar.
Runa HR
runahr.com
Runa HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bordro otomasyon platformudur, çalışanların ödüllerini 15 dakikada ödeme imkanı sunar.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, kişisel ve profesyonel gelişim için takım tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir bir sistem sunar.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5, bireylerin kendilerini ve işbirliği yaptıkları kişileri anlamalarına yardımcı olan bir platformdur, etkili iletişim ve verimlilik sağlar.
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie, emeklilik fonları için üyeleri izleme hizmeti sunan bir uygulamadır. Kontrol, hesap verebilirlik ve hızlı işlem süreleri sağlar.
Bennie
bennie.com
Bennie uygulaması, çalışanların fayda bilgilerine kolayca erişmesini sağlar; kimlik kartı görüntüleme, sağlayıcı bulma ve danışmanlık hizmetleri sunar.
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Avantajları uygulaması, kullanıcıların sağlık planları ve avantajlarını yönetip erişmelerini kolaylaştıran bir platformdur.
Learnexus
learnexus.com
Sürekli iyileştirme kurumsal eğitimi, yalın altı sigma eğitim programları ve çevik koçluk için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group, müşterilerin gelir artışını, üretkenliği ve iş gücü istikrarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yenilikçi yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri geliştirir ve dağıtır.
StarAgile
staragile.com
2016 yılında kurulan StarAgile, Eğitim ve Danışmanlık alanında lider bir dev haline geldi ve dünya çapındaki öğrencilere ve profesyonellere birinci sınıf, birinci sınıf çevrimiçi eğitim sunarak yardımcı oldu. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya kararlı, tutkulu bir grup profesyonele ev sahipliği yapıyoruz. Hizmetlerimizi küresel olarak ABD, İngiltere, BAE, Singapur, Avustralya ve Hindistan dahil olmak üzere 25'ten fazla ülkede sunuyoruz, sınırları aşan ve çok uzaklardan öğrencilere ulaşan sağlam bir küresel ayak izi oluşturduk. Tutkulu ve kendini adamış uzmanlardan oluşan ekibimiz, Agile ve Scrum, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi ve DevOps'un da aralarında bulunduğu çok çeşitli alanlarda 3.00.000'den fazla öğrenciye ve profesyonele başarıyla eğitim vermiştir ve mükemmellik seviyelerinizi yükseltmeye ve işlerinizi hızlandırmaya kendilerini adamıştır. kariyer!
Cognician
cognician.com
Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veriye dayalı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. Cognician'ın kullanıcı dostu arayüzü sohbet tabanlı ve etkileşimlidir ve çalışanlara yeni düşünme yollarını benimsemeleri ve kişisel gelişim, ekip işbirliği, yenilik ve üretkenlik için harekete geçmeleri konusunda rehberlik eder.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR, şirketlerin uluslararası ekip istihdam etmesini kolaylaştıran lider bir küresel istihdam platformudur. ChaadHR düzinelerce ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Sağlam fikri mülkiyet korumalarımız ve sektör lideri güvenlik garantimiz, dünya çapında size gönül rahatlığı sağlar. Bütçenizi kontrol etmenize yardımcı olmak için yüzde yerine yalnızca sabit, düşük sabit oranlı ücretler alıyoruz.
Corplife
corplife.at
Ek faydalar konusuna odaklanan bir İK Teknoloji Yazılımı sunuyoruz. Corplife'ın misyonu çalışanların işte kalmasını teşvik etmek ve işveren ile çalışan arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. İşveren, günlük yaşam için Çalışanlara Sağlanan Faydaların yanı sıra işgücüne vergiden muaf faydalar da sağlayabilir. USP'lerden biri, Corplife Benefits (Çalışan Avantajları) ve Corplife Lunch (vergisiz Öğle Yemeği Yardımı) özelliklerinin birleşimidir, böylece çalışanlar iki kat fayda sağlar. İnsan Kaynakları departmanı, önleyici tedbirlerle hareket etmek ve çalışanlarınızı uzun vadede bağlamak için çalışanlar hakkında anonim, değerli bilgiler alır. Şu anda DACH'ta yayındayız ve 400'den fazla kurum yazılımımızı kullanıyor.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab, kuruluşların önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olan yeni iş sonuç platformudur. Platform, elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin şeffaflığı ve netliği kolaylaştırırken, bu sonuçlara ulaşmak için kuruluşunuzda ihtiyaç duyulan disiplini teşvik edecek yerleşik araçlara da sahiptir. Şunlara yöneliktir: - Dönüşüm, büyüme ve işlemlerden geçen şirketler - Daha iyi sonuçlar için insanları değişimin merkezine koyan yöneticiler - Sonuç elde etmek için sesini duyurmak, güvenmek ve desteklenmek isteyen ekipler Platform: 1. Yöneticilere ve organizasyon genelinde bilgi akışını sorunsuz bir şekilde kolaylaştırarak yöneticilerin daha iyi ve daha bütünsel kararlar almasını sağlar 2. Ekiplere talep üzerine kullanabilecekleri modüler araçlar, iş akışları ve şablonlar sağlayarak hızla değer sunacak şekilde donatır Platform çevik ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır - Bir kuruluşun çalışma ortamının sürekli değiştiği bir ortamda JourneyLab'ın platformu hızlı bir şekilde uygulanabilir ve planlama ve teslimat becerilerinizi geliştirmek için çalışanlarınızla ve süreçlerinizle birlikte çalışır. Amacımız kuruluşların daha etkili çalışmasına ve geleceğe uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Uyarlanabilir planlamayı daha fazla şirket için erişilebilir hale getirirken, daha fazla kişinin anlamlı çalışmalarla potansiyellerini açığa çıkarmasına yardımcı olmak istiyoruz ve bunların el ele ilerleyebileceğine inanıyoruz. İnsanların büyük sorunları sürtüşmeden çözmek için bir araya geldiği bir dünya hayal ediyoruz. Hem bireysel inisiyatif ekiplerinin hem de yöneticilerin başarılı olmalarına imkan verildiğini hissettiği yer. Parçaların toplamının bütünden büyük olduğu yer.
Coachello
coachello.io
Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri yoktur. Coachello bu sorunu mümkün olan en verimli ve ölçülebilir şekilde çözüyor.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobil uygulamadır. RehvUp, işyeri moralini, üretkenliğini ve kârını artırırken, iş gücünüzün tüm seviyeleri arasındaki bağları daha önce hiç olmadığı şekilde sosyal olarak bağlamak ve güçlendirmek için oluşturulmuş özel bir ağdır.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid, kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veritabanı ve negatif medya kontrollerini içeren 100'den fazla kontrol sunar.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor
Enablo
enablo.com
Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan yana çalışıyorlar, ardından devam eden başarılarını ölçüp yönlendiriyorlar. Enablo, yüzlerce kuruluşun, insanların ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamak amacıyla kültürlerini dönüştürmelerine yardımcı oldu.
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