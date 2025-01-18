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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İK Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Paraguay
"İK Hizmet Sağlayıcıları", işletmelere çeşitli insan kaynakları (İK) çözümleri ve hizmetleri sunan şirketleri veya kuruluşları ifade eder. Bu hizmetler, kuruluşların insan sermayelerini etkili bir şekilde yönetmelerine, çeşitli İK ihtiyaçlarını karşılamalarına ve istihdam yasa ve yönetmeliklerine uyumu sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
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Careerminds
careerminds.com
Careerminds sizi, çalışanlarınızı ve şirketinizin markasını önemseyen küresel bir işe yerleştirme ve kariyer yönetimi ortağıdır. En son teknolojiyi, herkese, her yerde, geleneksel firmalara göre daha düşük maliyetle özelleştirilmiş hizmetler sunmamıza olanak tanıyan kişiselleştirilmiş, bire bir kariyer koçluğuyla birleştiriyoruz. Katılımcıları yeni, anlamlı bir role yerleştirilinceye kadar onlarla birlikte çalışarak tüm süreç boyunca destekleyeceğimize söz veriyoruz. Çalışanlarınızı işe geri döndürmek bizim misyonumuz ve garantimizdir.
Relocate.me
relocate.me
Doğru taşınma fırsatını mı arıyorsunuz? Relocate.me'nin yurtdışında vize sponsorluğu ve yer değiştirme yardımı sunan BT işleri listesini keşfedin.
Fairtme
fairtime.com.au
Bordro Uyumluluğu Artık Kolaylaştı. Avustralyalı işletmelerin maaş bordrosu uyumluluk yükümlülüklerini yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Fairtime yazılımı, personelinizin her ödeme döngüsünde doğru oranda ödeme almasını sağlar.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR, şirketlerin uluslararası ekip istihdam etmesini kolaylaştıran lider bir küresel istihdam platformudur. ChaadHR düzinelerce ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Sağlam fikri mülkiyet korumalarımız ve sektör lideri güvenlik garantimiz, dünya çapında size gönül rahatlığı sağlar. Bütçenizi kontrol etmenize yardımcı olmak için yüzde yerine yalnızca sabit, düşük sabit oranlı ücretler alıyoruz.
Allevity
allevity.com
Allevity, müşterilerine sevdikleri şeyi yapmaya geri dönme özgürlüğü verir. 45 yılı aşkın bir süredir kapsamlı işveren çözümleri paketiyle gönül rahatlığı sağlıyorlar. Müşteriler, İnsan Kaynakları, maaş bordrosu, işe alım ve personel alımı konularını ustaca yönetme konusunda Allevity'ye güveniyor. Allevity'nin misyonu en iyi iş kararınız olmaktır. İNSAN KAYNAKLARI Allevity, işinizi yürütmenize şu yollarla yardımcı olur: -Belirsiz istihdam kanunları ve düzenlemelerini çözerek -Şirketinizin işgücüne uygun kalmasını sağlayarak -Yardımları ve işçi tazminatlarını yöneterek -Sizi sıkıcı çalışan görevlerinden kurtararak BORDRO Allevity'nin bordro dış kaynak kullanımı seçenekleri size eski günlerinize geri dönmenizi sağlar . Sunduklarımız: -Bordro işlemede ağır yük -Gerçek ortaklık deneyimi -Hesabınız için yapılandırılabilir yazılım çerçevesi Sizde: -İstediğiniz kadar çok (veya az) katılım -Bordro için harcayacağınız zaman İŞE ALMA VE PERSONEL ALMA Uzmanımız İşverenler, yanlış uyum için zaman ve para harcamanızı önlemenize yardımcı olur. -En alakalı, nitelikli adayları bulur ve daraltır -Çalışan cirosunu azaltmanıza yardımcı olur -Şirket kültürünüz için en iyi uyumu sağlar -Mülakat süreci boyunca iyi adayların katılımını sağlar -Teklifleri uzatır ve reddedilen başvuru sahiplerini bilgilendirir İŞ ARAYANLAR İÇİN Yalnızca Allevity işe alım görevlileri çalışır Profesyonel işverenlerle: - Kaptan köşkünüzdeki becerileri isteyen - Benzersiz kişiliğinizi takdir eden - Size adil ve uygun şekilde ödeme yapan
PayEntry
payentry.com
Payentry, bordro hizmetlerini basitleştiren bir teknoloji sunar; güçlü bir işleme motoru, en sezgisel iş akışı ve kullanıcı deneyimi. En son sürümümüz NextGen, Payentry çevrimiçi bordro yazılımı platformunu daha da hızlı, daha entegre ve kullanımı daha kolay hale getiriyor. Müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz bordro platformunun müşterilerimiz için farkını görün.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire, iş ilanlarına ilan vermeyi ve adaylarınızı yönetmeyi kolaylaştıran basit ve güçlü bir bulut tabanlı işe alma aracıdır. Zahmetsizce yeni iş ilanları oluşturun ve önemli olan iş kurullarına ilan gönderin. Sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapın ve özgeçmişleri inceleyin, gönderilen dosyaları indirin ve ayrıca geri bildirim, derecelendirme ve anahtar kelimeler ekleyin. TriNet Hires çevrimiçi ve mobil uygulamaları, işletmenizin en iyi yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde işe almasını sağlar.
Kwork
kwork.com
Kwork, 10 dolardan başlayan sabit fiyatlı hizmetler sunan küresel bir serbest çalışma pazarıdır. Web geliştirme ve tasarımdan müzik oluşturmaya, SMM'ye, SEO'ya, video düzenlemeye ve daha fazlasına kadar her ihtiyaca uygun bir hizmet var!
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate, Asya'nın İlk Dijital Kurumsal Çalışan Yer Değiştirme Çözümüdür. Teknoloji odaklı çözümümüz, İK ve Yönetici profesyonellerine yer değiştirme sürecini kolaylaştırma, manuel iş akışları, şişirilmiş fiyat teklifleri ve teklif kesintilerinden kaynaklanan zorlukları ortadan kaldırma yetkisi verir. HappyLocate yanınızda olduğunda bu endişeleri geride bırakabilirsiniz. 2016'dan Bu Yana Kanıtlanmış Mükemmellik 2016'dan bu yana, Coca-Cola, SPAR, Diageo, Quess Corp, ITC infotech ve çok daha fazlası gibi birçok büyük kuruluşa çalışan yerleştirme çözümlerimizi sunarak piyasadayız. Geçmiş performansımız zaten ortada; bu şirketlerin zamanlarından %80 tasarruf etmelerine, maliyetleri %18-24 oranında azaltmalarına ve Çalışan Net Tavsiye Skorunu (eNPS) etkileyici bir %30 oranında artırmalarına yardımcı olduk.
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive Career Wellness Platformu, kuruluşların işten çıkarmaları yönetmesine yardımcı olmak ve ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sağlamak için modern işe yerleştirme çözümleri sunuyor. Ödüllü dijital platform, en son teknolojiyi kişiselleştirilmiş yüksek dokunmatik destekle birleştirerek işin geleceği için işe alım sürecini yeniden tasarlıyor. Yaklaşımımız, kariyerlerini ileriye taşımalarına yardımcı olurken her bireyin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Herkes sevdiği, büyüyebileceği ve potansiyelini ortaya çıkarabileceği bir işi hak eder. Kariyer sağlığına ulaşmayı bu şekilde tanımlıyoruz. Daha fazla bilgi içingelişmeycareer.com'u ziyaret edin
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health, işverenlere ve çalışanlarına uygun, kaliteli, erişilebilir ruh sağlığı kaynakları sağlayan kapsamlı bir ruh sağlığı hizmetidir.
Sawayo
sawayo.de
Sawayo yazılımı, şirketleri işveren ve girişimci yükümlülüklerinin uygulanmasında destekler. Araç, gerçek zamanlı iade kontrolü ve denetime dayanıklı arşivleme ile belgelerin yönetimini, Sawayo uygulaması aracılığıyla çalışanların çalışma saatlerinin yasal olarak uyumlu bir şekilde kaydedilmesini ve tatil planlamasıyla personel yönetimini sağlar. Program, ekip üyelerinin uygulama aracılığıyla belgeleri dijital olarak imzalamasına ve ayrıca görüntülenecek bir belge arşivine olanak tanır. Entegre çalışma süresi kaydı, belge ve sözleşme yönetimi, şirketlerin çeşitli uyumluluk gereksinimlerini çok az çabayla, zamandan tasarruf ederek ve yasal olarak uyumlu bir şekilde uygulamasına olanak tanır.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink, bireysel ihtiyaçları karşılamak, doğru desteğe erişimi sağlamak ve takibin doğru şekilde yapılmasını sağlamak için tasarlanmış, yenilikçi ve kapsamlı zihinsel sağlık bakımı sunan bir davranışsal sağlık platformudur. Bu, ReachLink'in dijital platformu ve yüz yüze terapi kadar etkili olan kaliteli bakımıyla mümkün olmaktadır. ReachLink For Enterprises, çalışanlarına ve hizmet verilen diğer nüfuslara ruh sağlığı hizmetleri sunmak isteyen kuruluşlar için özel çözümler sunar.
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health, Avustralya'daki işletmeler için sağlık ve refah entegrasyonu sağlayan, kanıta dayalı bir kurumsal sağlık hizmeti sunmaktadır.
Corplife
corplife.at
Ek faydalar konusuna odaklanan bir İK Teknoloji Yazılımı sunuyoruz. Corplife'ın misyonu çalışanların işte kalmasını teşvik etmek ve işveren ile çalışan arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. İşveren, günlük yaşam için Çalışanlara Sağlanan Faydaların yanı sıra işgücüne vergiden muaf faydalar da sağlayabilir. USP'lerden biri, Corplife Benefits (Çalışan Avantajları) ve Corplife Lunch (vergisiz Öğle Yemeği Yardımı) özelliklerinin birleşimidir, böylece çalışanlar iki kat fayda sağlar. İnsan Kaynakları departmanı, önleyici tedbirlerle hareket etmek ve çalışanlarınızı uzun vadede bağlamak için çalışanlar hakkında anonim, değerli bilgiler alır. Şu anda DACH'ta yayındayız ve 400'den fazla kurum yazılımımızı kullanıyor.
Runa HR
runahr.com
Runa HR, Meksika'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veren ana otomatik bordro platformudur ve bulutta barındırılmaktadır. Runa ile bordro tecrübesi olan veya olmayan herkes, çalışanlarına sadece 15 dakikada ödeme yapabiliyor.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.
EchoSpan
echospan.com
EchoSpan, isteğe bağlı, web tabanlı inceleme araçları paketiyle çalışan performans yönetiminizin ve liderlik geliştirme programlarınızın kontrolünü size verir.
TalentPulse
talentpulse.net
Retensa'nın eksiksiz yetenek analitiği çözümleri paketiyle Teşhis Edin, Tahmin Edin ve Devri Önleyin.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Etkileşim Tasarımı Vakfı, dünyanın en büyük çevrimiçi tasarım okuludur. 2002 yılında kurulduğumuzdan bu yana kurslarımız, web seminerlerimiz ve açık kaynak literatürümüz, 159.232'den fazla mevcut ve gelecek vaat eden tasarımcıya UI/UX tasarım yolculuklarında rehberlik etti. Misyonumuz, tasarım eğitiminin kalitesini hem erişilebilir hem de uygun maliyetli tutarak artırmaya devam etmektir. Yardımımızla dünyanın her yerindeki öğrenciler, UX tasarımına hayatlarını değiştirecek bir geçiş yapmak veya kariyerlerinde ilerlemek için sektörde tanınan kurs sertifikalarımızı kullanabilirler. Hikayemizin tamamı: https://www.interaction-design.org/about
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmelerine yardımcı oluyoruz. SuccessCOACHING Öğrenme Programları ile deneyimli müşteri başarısı uzmanları tarafından tasarlanan Özel Öğrenim yollarına, öğrendiklerinizi nasıl uygulayacağınızı anlamanıza yardımcı olan Gerçek dünya egzersizlerine, en son gelişmelerle güncel kalan, sürekli gelişen bir müfredata erişim kazanırsınız. en iyi uygulamalar ve mesleki gelişime olan bağlılığınızı gösteren akredite, sektörde tanınan bir sertifika. 750'den fazla şirketle çalışmaktan elde edilen içgörüleri derledik ve dünya çapında önde gelen şirketlerin CSM'lerinin güvendiği kapsamlı, takip edilmesi kolay bir Müşteri Başarısı eğitim programı oluşturduk.
Cognician
cognician.com
Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veriye dayalı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. Cognician'ın kullanıcı dostu arayüzü sohbet tabanlı ve etkileşimlidir ve çalışanlara yeni düşünme yollarını benimsemeleri ve kişisel gelişim, ekip işbirliği, yenilik ve üretkenlik için harekete geçmeleri konusunda rehberlik eder.
SHRM
shrm.org
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği olan SHRM, işverenlerin ve çalışanların birlikte başarılı olduğu daha iyi işyerleri yaratır. Çalışan her şeyin, çalışanların ve işyerinin sesi olan SHRM, günümüzün gelişen işyerlerini etkileyen konularda önde gelen uzman, toplantı düzenleyen ve düşünce lideridir. 165 ülkede 300.000'den fazla İK ve şirket yöneticisi üyesiyle SHRM, dünya çapında 115 milyondan fazla işçinin ve ailenin hayatını etkiliyor.
Project Management Institute
pmi.org
Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletiyor, organizasyonel başarıyı geliştiriyor ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırıyoruz.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath, bireylerin, kuruluşların ve küresel topluluğun kalp zekasını günlük yaşam deneyimlerine dahil etmelerine yardımcı olmak amacıyla 1991 yılında Doc Childre tarafından kuruldu.
Pryor Learning
pryor.com
40 yılı aşkın bir süredir öğrenme sektöründe lider olan Pryor, kapsamlı, uygun fiyatlı ve kullanışlı iş, uyumluluk ve güvenlik eğitimleri sunarak 11 milyondan fazla kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.
StarAgile
staragile.com
2016 yılında kurulan StarAgile, Eğitim ve Danışmanlık alanında lider bir dev haline geldi ve dünya çapındaki öğrencilere ve profesyonellere birinci sınıf, birinci sınıf çevrimiçi eğitim sunarak yardımcı oldu. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya kararlı, tutkulu bir grup profesyonele ev sahipliği yapıyoruz. Hizmetlerimizi küresel olarak ABD, İngiltere, BAE, Singapur, Avustralya ve Hindistan dahil olmak üzere 25'ten fazla ülkede sunuyoruz, sınırları aşan ve çok uzaklardan öğrencilere ulaşan sağlam bir küresel ayak izi oluşturduk. Tutkulu ve kendini adamış uzmanlardan oluşan ekibimiz, Agile ve Scrum, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi ve DevOps'un da aralarında bulunduğu çok çeşitli alanlarda 3.00.000'den fazla öğrenciye ve profesyonele başarıyla eğitim vermiştir ve mükemmellik seviyelerinizi yükseltmeye ve işlerinizi hızlandırmaya kendilerini adamıştır. kariyer!
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group, müşterilerin gelir artışını, üretkenliği ve iş gücü istikrarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yenilikçi yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri geliştirir ve dağıtır.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ, mükemmel insan becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim kaynakları yayıncısıdır. Şirket, kağıt üzerinde ve çevrimiçi değerlendirmeler, deneyimsel oyunlar, simülasyonlar ve tekrarlanabilir eğitim programlarını içeren çok çeşitli araştırmaya dayalı ürünler sunmaktadır.
Learnexus
learnexus.com
Sürekli iyileştirme kurumsal eğitimi, yalın altı sigma eğitim programları ve çevik koçluk için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.
Talaera
talaera.com
Küresel ekipler için iş İngilizcesi eğitimi. Uluslararası iş yeriniz için kişiselleştirilmiş ve isteğe bağlı öğrenme çözümleriyle Talaera, farklı kanallar, saat dilimleri ve kültürler genelinde hızlı tempolu ortamlarda iletişim kuran profesyoneller için eğitim sunar. Ekiplerinizin iş iletişimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olun - sunumlar, sanal toplantılar, müzakereler, profesyonel e-postalar, telaffuz, kültürler arası iletişim... 1:1 oturumlar, grup kursları, çalıştaylar, web seminerleri veya Mix'n'match içeren kişiselleştirilmiş programlar.
The Forem
theforem.co
CANLI KOHORT EĞİTİMİ İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR ALTYAPI Forem'in kullanımı kolay platformu, öğrenme ve geliştirme liderlerinin aynı anda 10-10.000'den fazla çalışanı eğitmesine olanak tanır.
Insperity
insperity.com
Insperity, 1986'dan bu yana Amerika'nın en iyi şirketlerinin gelişmesine yardımcı olan İK ve iş çözümleri sunmaktadır.
Empower
empower.com
Vizyonumuz finansal yaşamları tavsiye, insanlar ve teknoloji aracılığıyla dönüştürmektir. Misyonumuz herkes için finansal özgürlüğü güçlendirmektir.
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity'nin modern sosyal haklar çözümü, hem işverenler hem de çalışanlar için sağlık planlarını ve sosyal yardımları yönetme ve seçme sıkıntısını hafifletmek amacıyla özel hizmet ve uzmanlığı güçlü veri öngörüleri ve teknolojiyle birleştiriyor.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial Hakkında Inspira Financial, sağlık ve servet yolculuğunu güçlendiren ve basitleştiren sağlık, servet, emeklilik ve sosyal yardım çözümleri sunar. 7 milyondan fazla müşterisinin 62 milyar doların üzerinde varlığa sahip olduğu Inspira, binlerce işveren, plan sponsoru, kayıt sorumlusu, TPA ve diğer kurumsal ortaklarla birlikte çalışarak değer verdikleri kişilerin daha parlak bir gelecek için planlama yapmasına, tasarruf etmesine ve yatırım yapmasına yardımcı olur. . Inspira, otomatik devretme hizmetlerimiz, sağlık tasarruf hesaplarımız, acil durum tasarruf fonlarımız, saklama hizmetlerimiz ve daha fazlası ile durmaksızın herkes için daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır. Daha fazla bilgiyi inspirafinancial.com adresinde bulabilirsiniz.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub, ABD'de pazarın bir numaralı çevrimiçi fayda portalı ve çalışan indirimi pazarıdır.
UMR
member.umr.com
UMR, sağlık bakım maliyetlerinizin minimumda tutulabilmesi ve refahınıza odaklanabilmeniz için tazminat taleplerinizin doğru şekilde ödenmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla işvereniniz tarafından tutulan bir üçüncü taraf yöneticidir (TPA).
Bennie
bennie.com
Bennie'nin küresel yan haklar platformu, işverenlerin, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin danışmanlık, sigorta ve koçluk dahil olmak üzere çeşitli modern çözümlerle başarılı olmasına yardımcı olur. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin güvendiği Bennie, geleneksel faydaların ötesine geçen ve çalışan koçluğu, P&C sigortası ve daha fazlasını içeren tek noktadan bir çözümdür. Bennie Uygulaması, çalışanların fayda bilgilerini kolayca bulup anlamaları için başvurulacak bir kaynaktır. Kimlik kartlarını görüntülemekten ağ içi sağlayıcıları bulmaya ve Bennie's Marketplace'e göz atmaya kadar üyelerin ihtiyaç duydukları avantaj bilgileri ve araçları parmaklarının ucundadır. Bennie'nin sağlık hizmetleri görevlisi Ask Bennie, özel üye desteği için mükemmel bir araçtır. Üyeler, açık kayıt, kapsam, fatura müzakereleri/hatalar, sağlayıcı bulma ve daha fazlası hakkında sorular konusunda yardım almak için doğrudan uygulama üzerinden Ask Bennie Avukatı ile sohbet edebilir.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Emekli Sandığı sektörünün takip hizmet sağlayıcısı Takip Edilemeyen Üyeler: Fon Baş Görevlisinin Kabusu Ortak bir hedefimiz var, TraceGenie'nin fonunuza yardımcı olmasına izin verin. Ücretlerimiz piyasayla bağlantılıdır ve TraceGenie platformunun kullanımıyla kapsamlı kontrol ve sorumluluk, hızlı geri dönüş süreleri, minimum dolandırıcılık riski ve talimatlarınızın en yetenekli ellerde olduğunu bilmenin rahatlığı konusunda güvence alırsınız.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal yardımlar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits kurumsal avantajlar ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İşletmenizin verimliliğini artırmanıza ve çalışanlarınızın katılımını artırmanıza yardımcı oluyoruz.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy, kazıma proxy kullanım durumunuz için size avantaj sağlayacak 200 milyondan fazla konut ve statik proxy ile en iyi ve en ucuz konut proxy hizmet sağlayıcılarından biridir!
MMChr
mmchr.com
İnsan kaynakları ve iş kanunlarına uyum konusunda uzmanlaşmış İK Dış Kaynak Kullanımı ve Danışmanlık firması.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ, komisyoncuların işverenler için çalışan sosyal hakları teklifinde bulunmasına yardımcı olan bir çalışan sosyal hakları fiyatlandırma sistemidir.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi sonuçlar elde edin.
Central Test
centraltest.com
Tahmine Dayalı Yetenek Değerlendirme Çözümleri: İşe alım ve yetenek geliştirmede en iyi kararları vermek için psikometrik test, video görüşmesi, 360 Geri Bildirim.
ADP
adp.com
ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.
Aflac
aflac.com
Aflac ile ister büyük ister küçük bir işletme olun, çalışanlarınıza daha büyük bir şirketten bekleyecekleri faydaları sağlayabilir, işletmenizin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabilirsiniz.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners, insan kaynakları, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro yönetimi ve işyeri güvenliği alanlarında kanıtlanmış çözümler ve teknoloji sunarak sıkıcı idari görevlerin yükünü hafifletir ve işletme sahiplerinin zamanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini şirketlerini büyütmeye odaklamalarına olanak tanır. Bir İK dış kaynak sağlayıcısı olarak G&A Partners, işinize odaklanmanız için ihtiyaç duyduğunuz zamanı size geri verir. Ortaklığımız bir satış konuşmasıyla başlamaz; benzersiz iş ihtiyaçlarınızı keşfetmek ve özelleştirilmiş, şeffaf bir çözüm oluşturmakla başlar. Sertifikalı İK uzmanları, en son teknoloji ve müşteri odaklı yaklaşımımızla İK yükünüzü hafifletiyor ve zamanı tekrar ellerinize veren insan stratejileri oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting, işletmenizin tüm insan sermayesi ihtiyaçları için yaşam döngüsü boyunca tam İK desteği sağlar.
Enablo
enablo.com
Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan yana çalışıyorlar, ardından devam eden başarılarını ölçüp yönlendiriyorlar. Enablo, yüzlerce kuruluşun, insanların ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamak amacıyla kültürlerini dönüştürmelerine yardımcı oldu.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid, kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veritabanı ve negatif medya kontrollerini içeren 100'den fazla kontrol sunar.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobil uygulamadır. RehvUp, işyeri moralini, üretkenliğini ve kârını artırırken, iş gücünüzün tüm seviyeleri arasındaki bağları daha önce hiç olmadığı şekilde sosyal olarak bağlamak ve güçlendirmek için oluşturulmuş özel bir ağdır.
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics yalnızca tek seferde tamamlanan bir değerlendirme değildir; bireylerin kendilerini, birlikte çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişileri daha iyi anlamalarını sağlayan ortak bir dildir. Her kişinin masaya getirdiği farklı bakış açılarının farkına varılarak sürtüşme noktaları en aza indirilir ve üretkenlik hızlandırılır. Metodolojimiz daha iyi bir anlayışın kapısını açar ve Simpli5 platformumuz günlük yaşamınızda sürekli uygulamaya olanak tanır. Elinizdeki işe doğrudan uygulanabilecek ve şirketinizin kültürünün özüne entegre edilebilecek bir araç arıyorsanız 5 Dynamics tam size göre.
Hone
honehq.com
Hone, ölçeklenebilir, ölçülebilir ve çalışanların en önemli anlar için becerilerini artıran canlı, sanal çalışan eğitimi sunuyor. Yöneticiler, IC'ler ve Kıdemli Liderler için birinci sınıf koçlar tarafından yönetilen ve yeni nesil bir platform tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi, canlı liderlik ve DEIB sınıfları sağlıyoruz. Hone, Liderlik, Performans Yönetimi, Değişim Yönetimi, DEIB ve daha fazlası gibi güçlü becerileri destekleyerek, her yere dağılmış ekipler için davranış değişikliğine, insan bağlantısına ve sürekli gelişime olanak tanır. Yalın Öğrenme ve Geliştirme ekipleri Hone'u seviyor çünkü platformumuz programların dağıtımını kolaylaştırıyor ve değerlendirmelerimiz/raporlamalarımız yöneticilerin eğitim ROI'lerini kolayca raporlamasına olanak tanıyor. Deloitte, Subway, Steve Madden, Aramark ve Indeed dahil olmak üzere dünyanın en yenilikçi şirketlerinin çoğu, ekiplerinin ilerlemesine, büyümesine ve liderlik etmesine yardımcı olmak için her gün Hone'a güveniyor.