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İK Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Bulgaristan

"İK Hizmet Sağlayıcıları", işletmelere çeşitli insan kaynakları (İK) çözümleri ve hizmetleri sunan şirketleri veya kuruluşları ifade eder. Bu hizmetler, kuruluşların insan sermayelerini etkili bir şekilde yönetmelerine, çeşitli İK ihtiyaçlarını karşılamalarına ve istihdam yasa ve düzenlemelerine uyumu sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

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ADP

ADP

adp.com

ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork, 10 dolardan başlayan sabit fiyatlı hizmetler sunan küresel bir serbest çalışma pazarıdır. Web geliştirme ve tasarımdan müzik oluşturmaya, SMM'ye, SEO'ya, video düzenlemeye ve daha fazlasına kadar her ihtiyaca uygun bir hizmet var!

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy, kazıma proxy kullanım durumunuz için size avantaj sağlayacak 200 milyondan fazla konut ve statik proxy ile en iyi ve en ucuz konut proxy hizmet sağlayıcılarından biridir!

Empower

Empower

empower.com

Şu andaki mali refahınızdan gelecekte hayal ettiğiniz emekliliği yaşamaya kadar tüm mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için buradayız.

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Sektörde tanınan sertifikalarla uzmanlar tarafından verilen çevrimiçi UX tasarım kursları

Central Test

Central Test

centraltest.com

Tahmine Dayalı Yetenek Değerlendirme Çözümleri: İşe alım ve yetenek geliştirmede en iyi kararları vermek için psikometrik test, video görüşmesi, 360 Geri Bildirim.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .

Alight

Alight

alight.com

Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...

Hone

Hone

honehq.com

Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire, iş ilanlarına ilan vermeyi ve adaylarınızı yönetmeyi kolaylaştıran basit ve güçlü bir bulut tabanlı işe alma aracıdır. Zahmetsizce yeni iş ilanları oluşturun ve önemli olan iş kurullarına ilan gönderin. Sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapın ve özgeçmişleri inceleyin, gönderilen dosyal...

SHRM

SHRM

shrm.org

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği olan SHRM, işverenlerin ve çalışanların birlikte başarılı olduğu daha iyi işyerleri yaratır. Çalışan her şeyin, çalışanların ve işyerinin sesi olan SHRM, günümüzün gelişen işyerlerini etkileyen konularda önde gelen uzman, toplantı düzenleyen ve düşünce lideridir. 16...

Allevity

Allevity

allevity.com

Allevity, müşterilerine sevdikleri şeyi yapmaya geri dönme özgürlüğü verir. 45 yılı aşkın bir süredir kapsamlı işveren çözümleri paketiyle gönül rahatlığı sağlıyorlar. Müşteriler, İnsan Kaynakları, maaş bordrosu, işe alım ve personel alımı konularını ustaca yönetme konusunda Allevity'ye güveniyor. A...

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.

Relocate.me

Relocate.me

relocate.me

Doğru taşınma fırsatını mı arıyorsunuz? Relocate.me'nin yurtdışında vize sponsorluğu ve yer değiştirme yardımı sunan BT işleri listesini keşfedin.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

HeartMath, bireylerin, kuruluşların ve küresel topluluğun kalp zekasını günlük yaşam deneyimlerine dahil etmelerine yardımcı olmak amacıyla 1991 yılında Doc Childre tarafından kuruldu.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink, bireysel ihtiyaçları karşılamak, doğru desteğe erişimi sağlamak ve takibin doğru şekilde yapılmasını sağlamak için tasarlanmış, yenilikçi ve kapsamlı zihinsel sağlık bakımı sunan bir davranışsal sağlık platformudur. Bu, ReachLink'in dijital platformu ve yüz yüze terapi kadar etkili olan k...

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity, 1986'dan beri Amerika'nın en iyi şirketlerinin gelişmesine yardımcı olan İK ve iş çözümleri sunmaktadır.

The Forem

The Forem

theforem.co

CANLI KOHORT EĞİTİMİ İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR ALTYAPI Forem'in kullanımı kolay platformu, öğrenme ve geliştirme liderlerinin aynı anda 10-10.000'den fazla çalışanı eğitmesine olanak tanır.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletir, organizasyonel başarıyı geliştirir ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırı...

Careerminds

Careerminds

careerminds.com

Careerminds sizi, çalışanlarınızı ve şirketinizin markasını önemseyen küresel bir işe yerleştirme ve kariyer yönetimi ortağıdır. En son teknolojiyi, herkese, her yerde, geleneksel firmalara göre daha düşük maliyetle özelleştirilmiş hizmetler sunmamıza olanak tanıyan kişiselleştirilmiş, bire bir kari...

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Sawayo yazılımı, şirketleri işveren ve girişimci yükümlülüklerinin uygulanmasında destekler. Araç, gerçek zamanlı iade kontrolü ve denetime dayanıklı arşivleme ile belgelerin yönetimini, Sawayo uygulaması aracılığıyla çalışanların çalışma saatlerinin yasal olarak uyumlu bir şekilde kaydedilmesini ve...

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health, Avustralya'daki işletmeler için sağlık ve refah entegrasyonu sağlayan, kanıta dayalı bir kurumsal sağlık hizmeti sunmaktadır.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360, bir kuruluştaki bireylerin liderlik becerilerini ve yeterliliklerini değerlendirmeye yardımcı olan 360 derece geri bildirimli bir liderlik değerlendirme aracıdır. Araç, 6 temel alanı ölçmek üzere tasarlanmıştır: Yönetici Mevcudiyeti Liderlik Personel Yönetimi İlişki Yönetimi Öz Yönetim S...

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi Consulting, işletmenizin tüm insan sermayesi ihtiyaçları için yaşam döngüsü boyunca tam İK desteği sağlar.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub, ABD'de pazarın bir numaralı çevrimiçi fayda portalı ve çalışan indirimi pazarıdır.

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

Retensa'nın eksiksiz yetenek analitiği çözümleri paketiyle Teşhis Edin, Tahmin Edin ve Devri Önleyin.

Fairtme

Fairtme

fairtime.com.au

Bordro Uyumluluğu Artık Kolaylaştı. Avustralyalı işletmelerin maaş bordrosu uyumluluk yükümlülüklerini yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Fairtime yazılımı, personelinizin her ödeme döngüsünde doğru oranda ödeme almasını sağlar.

Talaera

Talaera

talaera.com

Küresel ekipler için iş İngilizcesi eğitimi. Uluslararası iş yeriniz için kişiselleştirilmiş ve isteğe bağlı öğrenme çözümleriyle Talaera, farklı kanallar, saat dilimleri ve kültürler genelinde hızlı tempolu ortamlarda iletişim kuran profesyoneller için eğitim sunar. Ekiplerinizin iş iletişimi becer...

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Sürekli iyileştirme kurumsal eğitimi, yalın altı sigma eğitim programları ve çevik koçluk için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ, mükemmel insan becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim kaynakları yayıncısıdır. Şirket, kağıt üzerinde ve çevrimiçi değerlendirmeler, deneyimsel oyunlar, simülasyonlar ve tekrarlanabilir eğitim programlarını içeren çok çeşitli araştırmaya dayalı ürünler sunmaktadır.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

DeGarmo Group, müşterilerin gelir artışını, üretkenliği ve iş gücü istikrarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yenilikçi yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri geliştirir ve dağıtır.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

2016 yılında kurulan StarAgile, Eğitim ve Danışmanlık alanında lider bir dev haline geldi ve dünya çapındaki öğrencilere ve profesyonellere birinci sınıf, birinci sınıf çevrimiçi eğitim sunarak yardımcı oldu. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve tüm ihtiyaç...

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

40 yılı aşkın bir süredir öğrenme sektöründe lider olan Pryor, kapsamlı, uygun fiyatlı ve kullanışlı iş, uyumluluk ve güvenlik eğitimleri sunarak 11 milyondan fazla kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veri odaklı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. C...

HappyLocate

HappyLocate

happylocate.com

HappyLocate, Asya'nın İlk Dijital Kurumsal Çalışan Yer Değiştirme Çözümüdür. Teknoloji odaklı çözümümüz, İK ve Yönetici profesyonellerine yer değiştirme sürecini kolaylaştırma, manuel iş akışları, şişirilmiş fiyat teklifleri ve teklif kesintilerinden kaynaklanan zorlukları ortadan kaldırma yetkisi v...

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR, şirketlerin uluslararası ekip istihdam etmesini kolaylaştıran lider bir küresel istihdam platformudur. ChaadHR düzinelerce ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Sağlam fikri mülkiyet korumalarımız ve sektör lideri güve...

PayEntry

PayEntry

payentry.com

Payentry, bordro hizmetlerini basitleştiren bir teknoloji sunar; güçlü bir işleme motoru, en sezgisel iş akışı ve kullanıcı deneyimi. En son sürümümüz NextGen, Payentry çevrimiçi bordro yazılımı platformunu daha da hızlı, daha entegre ve kullanımı daha kolay hale getiriyor. Müşterilerimizle birlikte...

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive Career Wellness Platformu, kuruluşların işten çıkarmaları yönetmesine yardımcı olmak ve ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sağlamak için modern işe yerleştirme çözümleri sunuyor. Ödüllü dijital platform, en son teknolojiyi kişiselleştirilmiş yüksek dokunmatik destekle birleştirerek işi...

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health, işverenlere ve çalışanlarına uygun, kaliteli, erişilebilir ruh sağlığı kaynakları sağlayan kapsamlı bir ruh sağlığı hizmetidir.

Corplife

Corplife

corplife.at

Ek faydalar konusuna odaklanan bir İK Teknoloji Yazılımı sunuyoruz. Corplife'ın misyonu çalışanların işte kalmasını teşvik etmek ve işveren ile çalışan arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. İşveren, günlük yaşam için Çalışanlara Sağlanan Faydaların yanı sıra işgücüne vergiden muaf faydalar da sağlaya...

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR, Meksika'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veren ana otomatik bordro platformudur ve bulutta barındırılmaktadır. Runa ile bordro tecrübesi olan veya olmayan herkes, çalışanlarına sadece 15 dakikada ödeme yapabiliyor.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab, kuruluşların önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olan yeni iş sonuç platformudur. Platform, elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin şeffaflığı ve netliği kolaylaştırırken, bu sonuçlara ulaşmak için kuruluşunuzda ihtiyaç duyulan disiplini teşvik edecek yerleşik araçlara da sahiptir....

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri ...

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

5 Dynamics yalnızca tek seferde tamamlanan bir değerlendirme değildir; bireylerin kendilerini, birlikte çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişileri daha iyi anlamalarını sağlayan ortak bir dildir. Her kişinin masaya getirdiği farklı bakış açılarının farkına varılarak sürtüşme noktaları en aza ...

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobi...

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid; kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veri tabanı ...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan...

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

G&A Partners, insan kaynakları, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro yönetimi ve işyeri güvenliği alanlarında kanıtlanmış çözümler ve teknoloji sunarak sıkıcı idari görevlerin yükünü hafifletir ve işletme sahiplerinin zamanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini şirketlerini büyütmeye odaklamalarına ...

Aflac

Aflac

aflac.com

Aflac ile ister büyük ister küçük bir işletme olun, çalışanlarınıza daha büyük bir şirketten bekleyecekleri faydaları sağlayabilir, işletmenizin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ, komisyoncuların işverenler için çalışan sosyal hakları teklifinde bulunmasına yardımcı olan bir çalışan sosyal hakları fiyatlandırma sistemidir.

MMChr

MMChr

mmchr.com

İnsan kaynakları ve iş kanunlarına uyum konusunda uzmanlaşmış İK Dış Kaynak Kullanımı ve Danışmanlık firması.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits kurumsal avantajlar ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İşletmenizin verimliliğini artırmanıza ve çalışanlarınızın katılımını artırmanıza yardımcı oluyoruz.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

FrankCrum, dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal haklar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

Emekli Sandığı sektörünün takip hizmet sağlayıcısı Takip Edilemeyen Üyeler: Fon Baş Görevlisinin Kabusu Ortak bir hedefimiz var, TraceGenie'nin fonunuza yardımcı olmasına izin verin. Ücretlerimiz piyasayla bağlantılıdır ve TraceGenie platformunun kullanımıyla kapsamlı kontrol ve sorumluluk, hızlı ge...

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