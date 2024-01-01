Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İK Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Bosna-Hersek
"İK Hizmet Sağlayıcıları", işletmelere çeşitli insan kaynakları (İK) çözümleri ve hizmetleri sunan şirketleri veya kuruluşları ifade eder. Bu hizmetler, kuruluşların insan sermayelerini etkili bir şekilde yönetmelerine, çeşitli İK ihtiyaçlarını karşılamalarına ve istihdam yasa ve düzenlemelerine uyumu sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
ADP
adp.com
ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.
Kwork
kwork.com
Kwork, 10 dolardan başlayan sabit fiyatlı hizmetler sunan küresel bir serbest çalışma pazarıdır. Web geliştirme ve tasarımdan müzik oluşturmaya, SMM'ye, SEO'ya, video düzenlemeye ve daha fazlasına kadar her ihtiyaca uygun bir hizmet var!
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy, kazıma proxy kullanım durumunuz için size avantaj sağlayacak 200 milyondan fazla konut ve statik proxy ile en iyi ve en ucuz konut proxy hizmet sağlayıcılarından biridir!
Empower
empower.com
Şu andaki mali refahınızdan gelecekte hayal ettiğiniz emekliliği yaşamaya kadar tüm mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Sektörde tanınan sertifikalarla uzmanlar tarafından verilen çevrimiçi UX tasarım kursları
Central Test
centraltest.com
Tahmine Dayalı Yetenek Değerlendirme Çözümleri: İşe alım ve yetenek geliştirmede en iyi kararları vermek için psikometrik test, video görüşmesi, 360 Geri Bildirim.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...
Hone
honehq.com
Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire, iş ilanlarına ilan vermeyi ve adaylarınızı yönetmeyi kolaylaştıran basit ve güçlü bir bulut tabanlı işe alma aracıdır. Zahmetsizce yeni iş ilanları oluşturun ve önemli olan iş kurullarına ilan gönderin. Sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapın ve özgeçmişleri inceleyin, gönderilen dosyal...
SHRM
shrm.org
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği olan SHRM, işverenlerin ve çalışanların birlikte başarılı olduğu daha iyi işyerleri yaratır. Çalışan her şeyin, çalışanların ve işyerinin sesi olan SHRM, günümüzün gelişen işyerlerini etkileyen konularda önde gelen uzman, toplantı düzenleyen ve düşünce lideridir. 16...
Allevity
allevity.com
Allevity, müşterilerine sevdikleri şeyi yapmaya geri dönme özgürlüğü verir. 45 yılı aşkın bir süredir kapsamlı işveren çözümleri paketiyle gönül rahatlığı sağlıyorlar. Müşteriler, İnsan Kaynakları, maaş bordrosu, işe alım ve personel alımı konularını ustaca yönetme konusunda Allevity'ye güveniyor. A...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.
Relocate.me
relocate.me
Doğru taşınma fırsatını mı arıyorsunuz? Relocate.me'nin yurtdışında vize sponsorluğu ve yer değiştirme yardımı sunan BT işleri listesini keşfedin.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath, bireylerin, kuruluşların ve küresel topluluğun kalp zekasını günlük yaşam deneyimlerine dahil etmelerine yardımcı olmak amacıyla 1991 yılında Doc Childre tarafından kuruldu.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink, bireysel ihtiyaçları karşılamak, doğru desteğe erişimi sağlamak ve takibin doğru şekilde yapılmasını sağlamak için tasarlanmış, yenilikçi ve kapsamlı zihinsel sağlık bakımı sunan bir davranışsal sağlık platformudur. Bu, ReachLink'in dijital platformu ve yüz yüze terapi kadar etkili olan k...
Insperity
insperity.com
Insperity, 1986'dan beri Amerika'nın en iyi şirketlerinin gelişmesine yardımcı olan İK ve iş çözümleri sunmaktadır.
The Forem
theforem.co
CANLI KOHORT EĞİTİMİ İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR ALTYAPI Forem'in kullanımı kolay platformu, öğrenme ve geliştirme liderlerinin aynı anda 10-10.000'den fazla çalışanı eğitmesine olanak tanır.
Project Management Institute
pmi.org
Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletir, organizasyonel başarıyı geliştirir ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırı...
Careerminds
careerminds.com
Careerminds sizi, çalışanlarınızı ve şirketinizin markasını önemseyen küresel bir işe yerleştirme ve kariyer yönetimi ortağıdır. En son teknolojiyi, herkese, her yerde, geleneksel firmalara göre daha düşük maliyetle özelleştirilmiş hizmetler sunmamıza olanak tanıyan kişiselleştirilmiş, bire bir kari...
Sawayo
sawayo.de
Sawayo yazılımı, şirketleri işveren ve girişimci yükümlülüklerinin uygulanmasında destekler. Araç, gerçek zamanlı iade kontrolü ve denetime dayanıklı arşivleme ile belgelerin yönetimini, Sawayo uygulaması aracılığıyla çalışanların çalışma saatlerinin yasal olarak uyumlu bir şekilde kaydedilmesini ve...
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health, Avustralya'daki işletmeler için sağlık ve refah entegrasyonu sağlayan, kanıta dayalı bir kurumsal sağlık hizmeti sunmaktadır.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360, bir kuruluştaki bireylerin liderlik becerilerini ve yeterliliklerini değerlendirmeye yardımcı olan 360 derece geri bildirimli bir liderlik değerlendirme aracıdır. Araç, 6 temel alanı ölçmek üzere tasarlanmıştır: Yönetici Mevcudiyeti Liderlik Personel Yönetimi İlişki Yönetimi Öz Yönetim S...
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub, ABD'de pazarın bir numaralı çevrimiçi fayda portalı ve çalışan indirimi pazarıdır.
TalentPulse
talentpulse.net
Retensa'nın eksiksiz yetenek analitiği çözümleri paketiyle Teşhis Edin, Tahmin Edin ve Devri Önleyin.
Fairtme
fairtime.com.au
Bordro Uyumluluğu Artık Kolaylaştı. Avustralyalı işletmelerin maaş bordrosu uyumluluk yükümlülüklerini yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Fairtime yazılımı, personelinizin her ödeme döngüsünde doğru oranda ödeme almasını sağlar.
Talaera
talaera.com
Küresel ekipler için iş İngilizcesi eğitimi. Uluslararası iş yeriniz için kişiselleştirilmiş ve isteğe bağlı öğrenme çözümleriyle Talaera, farklı kanallar, saat dilimleri ve kültürler genelinde hızlı tempolu ortamlarda iletişim kuran profesyoneller için eğitim sunar. Ekiplerinizin iş iletişimi becer...
Learnexus
learnexus.com
Sürekli iyileştirme kurumsal eğitimi, yalın altı sigma eğitim programları ve çevik koçluk için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ, mükemmel insan becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim kaynakları yayıncısıdır. Şirket, kağıt üzerinde ve çevrimiçi değerlendirmeler, deneyimsel oyunlar, simülasyonlar ve tekrarlanabilir eğitim programlarını içeren çok çeşitli araştırmaya dayalı ürünler sunmaktadır.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group, müşterilerin gelir artışını, üretkenliği ve iş gücü istikrarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yenilikçi yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri geliştirir ve dağıtır.
StarAgile
staragile.com
2016 yılında kurulan StarAgile, Eğitim ve Danışmanlık alanında lider bir dev haline geldi ve dünya çapındaki öğrencilere ve profesyonellere birinci sınıf, birinci sınıf çevrimiçi eğitim sunarak yardımcı oldu. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve tüm ihtiyaç...
Pryor Learning
pryor.com
40 yılı aşkın bir süredir öğrenme sektöründe lider olan Pryor, kapsamlı, uygun fiyatlı ve kullanışlı iş, uyumluluk ve güvenlik eğitimleri sunarak 11 milyondan fazla kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.
Cognician
cognician.com
Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veri odaklı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. C...
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate, Asya'nın İlk Dijital Kurumsal Çalışan Yer Değiştirme Çözümüdür. Teknoloji odaklı çözümümüz, İK ve Yönetici profesyonellerine yer değiştirme sürecini kolaylaştırma, manuel iş akışları, şişirilmiş fiyat teklifleri ve teklif kesintilerinden kaynaklanan zorlukları ortadan kaldırma yetkisi v...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR, şirketlerin uluslararası ekip istihdam etmesini kolaylaştıran lider bir küresel istihdam platformudur. ChaadHR düzinelerce ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Sağlam fikri mülkiyet korumalarımız ve sektör lideri güve...
PayEntry
payentry.com
Payentry, bordro hizmetlerini basitleştiren bir teknoloji sunar; güçlü bir işleme motoru, en sezgisel iş akışı ve kullanıcı deneyimi. En son sürümümüz NextGen, Payentry çevrimiçi bordro yazılımı platformunu daha da hızlı, daha entegre ve kullanımı daha kolay hale getiriyor. Müşterilerimizle birlikte...
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive Career Wellness Platformu, kuruluşların işten çıkarmaları yönetmesine yardımcı olmak ve ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sağlamak için modern işe yerleştirme çözümleri sunuyor. Ödüllü dijital platform, en son teknolojiyi kişiselleştirilmiş yüksek dokunmatik destekle birleştirerek işi...
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health, işverenlere ve çalışanlarına uygun, kaliteli, erişilebilir ruh sağlığı kaynakları sağlayan kapsamlı bir ruh sağlığı hizmetidir.
Corplife
corplife.at
Ek faydalar konusuna odaklanan bir İK Teknoloji Yazılımı sunuyoruz. Corplife'ın misyonu çalışanların işte kalmasını teşvik etmek ve işveren ile çalışan arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. İşveren, günlük yaşam için Çalışanlara Sağlanan Faydaların yanı sıra işgücüne vergiden muaf faydalar da sağlaya...
Runa HR
runahr.com
Runa HR, Meksika'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veren ana otomatik bordro platformudur ve bulutta barındırılmaktadır. Runa ile bordro tecrübesi olan veya olmayan herkes, çalışanlarına sadece 15 dakikada ödeme yapabiliyor.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab, kuruluşların önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olan yeni iş sonuç platformudur. Platform, elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin şeffaflığı ve netliği kolaylaştırırken, bu sonuçlara ulaşmak için kuruluşunuzda ihtiyaç duyulan disiplini teşvik edecek yerleşik araçlara da sahiptir....
Coachello
coachello.io
Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri ...
LEADx
leadx.org
LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics yalnızca tek seferde tamamlanan bir değerlendirme değildir; bireylerin kendilerini, birlikte çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişileri daha iyi anlamalarını sağlayan ortak bir dildir. Her kişinin masaya getirdiği farklı bakış açılarının farkına varılarak sürtüşme noktaları en aza ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobi...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid; kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veri tabanı ...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor
Enablo
enablo.com
Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan...
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting, işletmenizin tüm insan sermayesi ihtiyaçları için yaşam döngüsü boyunca tam İK desteği sağlar.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners, insan kaynakları, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro yönetimi ve işyeri güvenliği alanlarında kanıtlanmış çözümler ve teknoloji sunarak sıkıcı idari görevlerin yükünü hafifletir ve işletme sahiplerinin zamanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini şirketlerini büyütmeye odaklamalarına ...
Aflac
aflac.com
Aflac ile ister büyük ister küçük bir işletme olun, çalışanlarınıza daha büyük bir şirketten bekleyecekleri faydaları sağlayabilir, işletmenizin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabilirsiniz.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ, komisyoncuların işverenler için çalışan sosyal hakları teklifinde bulunmasına yardımcı olan bir çalışan sosyal hakları fiyatlandırma sistemidir.
MMChr
mmchr.com
İnsan kaynakları ve iş kanunlarına uyum konusunda uzmanlaşmış İK Dış Kaynak Kullanımı ve Danışmanlık firması.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits kurumsal avantajlar ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İşletmenizin verimliliğini artırmanıza ve çalışanlarınızın katılımını artırmanıza yardımcı oluyoruz.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum, dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal haklar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Emekli Sandığı sektörünün takip hizmet sağlayıcısı Takip Edilemeyen Üyeler: Fon Baş Görevlisinin Kabusu Ortak bir hedefimiz var, TraceGenie'nin fonunuza yardımcı olmasına izin verin. Ücretlerimiz piyasayla bağlantılıdır ve TraceGenie platformunun kullanımıyla kapsamlı kontrol ve sorumluluk, hızlı ge...