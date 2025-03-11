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İK hizmet dağıtım yazılımı, kuruluşlar ve İK personeli için karmaşık İK operasyonlarını kolaylaştırır. Bu çözümler, hizmet merkezi ile yardım masası teknolojisini entegre ederek İK ekiplerinin hizmet sunma ve çalışanlarla etkileşim kurma biçimini standart hale getirir. Hem İK personeli hem de çalışanlar tarafından taleplerin sunulmasını, incelenmesini ve yanıtlanmasını kolaylaştırırlar. Temel özellikler arasında kolaylaştırılmış hizmet talepleri, çalışanların self-servis portalı ve İK hizmet süreçlerini ve analitiğini yapılandırmaya ve otomatikleştirmeye yönelik araçlar yer alıyor. Bu çözümlerden bazıları, sık sorulan soruları öğrenerek ve İK departmanından gelen yanıtları entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirmek için de yapay zekayı kullanıyor.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Superworks
superworks.com
Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.
Sympa
sympa.com
Sympa, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış özelleştirilebilir bir yazılımdır. İşe alımdan performans yönetimine kadar çeşitli İK işlemlerini kolaylaştırır.
Siit
siit.io
Siit, HR ve IT ekiplerine çalışanlarla etkili iletişim kurma, talepleri yönetme ve deneyimleri analiz etme imkanı sağlayan iç destek uygulamasıdır.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio, küçük işletmelere organizasyon, HR, IT ve uyumluluk süreçlerini yönetme imkanı sunan kapsamlı bir platformdur.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork, IT ekiplerine AI ile destekleyerek hizmet yönetimini otomatikleştirir ve çalışan verimliliğini artırmak için çeşitli süreçleri entegre eder.
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