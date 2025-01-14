Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İK Hizmet Sunum Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pitcairn Adaları
İK hizmet dağıtım yazılımı, kuruluşlar ve İK personeli için karmaşık İK operasyonlarını kolaylaştırır. Bu çözümler, hizmet merkezi ile yardım masası teknolojisini entegre ederek İK ekiplerinin hizmet sunma ve çalışanlarla etkileşim kurma biçimini standart hale getirir. Hem İK personeli hem de çalışanlar tarafından taleplerin sunulmasını, incelenmesini ve yanıtlanmasını kolaylaştırırlar. Temel özellikler arasında kolaylaştırılmış hizmet talepleri, çalışanların self-servis portalı ve İK hizmet süreçlerini ve analitiğini yapılandırmaya ve otomatikleştirmeye yönelik araçlar yer alıyor. Bu çözümlerden bazıları, sık sorulan soruları öğrenerek ve İK departmanından gelen yanıtları entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirmek için de yapay zekayı kullanıyor.
Yeni Uygulama Gönder
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork, BT ekiplerine yapay zeka yoluyla çalışan desteğini ve hizmet sunumunu otomatikleştirme yetkisi veren modern hizmet yönetimi yazılımının lider sağlayıcısıdır. Atomicwork, kuruluşunuz genelinde üretkenlik etkisi yaratmak için çalışanlarınızı, BT sistemlerinizi, İK operasyonlarınızı ve iş süreci otomasyonunu bir araya getirir. Atomicwork, yapay zeka öncelikli iş akışları otomasyonu ile tüm iş süreçlerinde size dijital bir kurumsal deneyim sunarak çalışan üretkenliğini ve kurumsal verimliliği artırmanıza yardımcı olur.
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS olarak biz, işletmelerde devrim yaratma ve gelişmiş üretkenliği teşvik eden dinamik işyerleri yaratmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaklaşımımız, insanlara öncelik vermek ve her bireyin profesyonel ortamında motive, değerli ve tatmin olmuş hissetmesini sağlamak üzerine kuruludur. Temelimizde, teknolojik evrime öncülük etme ve müşterilerimize gelecekteki başarı için gerekli araçları sağlama vizyonuyla hareket ediyoruz. Hizmet olarak yazılımın (SaaS) gücüyle işletmelerin katlanarak büyüme elde etmelerini desteklemeye inanıyoruz. Misyonumuz, yalnızca iş operasyonlarını basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda süreçleri kolaylaştıran, her alanda verimlilik ve etkinlik sağlayan ileri teknoloji çözümleri sunmaktır.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio, Küçük İşletmenizin düzgün bir şekilde organize olmasına olanak tanıyan ve en iyi endüstri standartlarına uygun olarak Google, PayPal ve SAP gibi önde gelen şirketlerle çalışmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada bir platformdur. Platformumuz tüm süreçlerinizi organize edecek ve yönetilmesi kolay olacak şekilde entegre edecektir. MyLenio, İK + BT + Uyumluluk alanlarında en yüksek standartlara ulaşmanıza yardımcı olarak işinizi basitleştirir Küçük işletmenizi kolaylaştırın ve şirketinizi Fortune-500 Şirketleriyle çalışacak şekilde düzenleyin!
Siit
siit.io
Siit, İK & BT ekiplerine çalışanlarıyla anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurma gücü sağlar. İlk özel dahili yardım masasını sağlayarak, artık mükemmel bir çalışan hizmeti deneyimi sunmak mümkün. Mevcut kanallarınız (Slack, e-postalar,...) üzerinden çalışan taleplerini kolaylaştırın ve çalışan iletişimini yönetin, manuel işleri otomatikleştirin ve eylemlerinizi analiz edin, Siit, çalışan deneyimlerinizi kontrol altına almanıza yardımcı olur. 2021 yılında Paris'te kurulan Siit, insanları ve şirketleri yeniden bir araya getirme misyonuyla yola çıkıyor.