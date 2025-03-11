İK Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

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İK danışmanlık firmaları, işletmelere İK hizmetlerini ve departmanlarını geliştirmeyi amaçlayan özel uzmanlık ve rehberlik sunar. Bazı firmalar İK'nın tüm yönlerini kapsayan kapsamlı danışmanlık sağlarken, diğerleri yetenek yönetimi gibi belirli alanlara odaklanıyor. Danışmanlar, İK alanına ilişkin derin bilgilerinden yararlanarak, şirket içi personelin gözünden kaçabilecek değerli bilgiler ve çözümler sunar. Tipik olarak işletmeler, İK verimliliğini artırmak veya maliyetleri azaltmak için İK danışmanlarıyla çalışır. Bu danışmanlar genellikle insan kaynakları müdürü veya ilgili bir otorite ile doğrudan işbirliği yapar. İşletmelere, sosyal yardım yönetimi ve işyeri güvenliğinin sağlanması gibi görevler için becerilerin geliştirilmesinde ve stratejiler geliştirilmesinde yardımcı olurlar.
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ADP
adp.com
ADP uygulaması, İK, bordro, zaman yönetimi ve performans gibi iş süreçlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.
Central Test
centraltest.com
Merkezi Test uygulaması, işe alım ve yetenek geliştirme süreçleri için psikometrik testler, video mülakat ve 360 derece geri bildirim sunar.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Alight
alight.com
Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Insperity
insperity.com
Insperity uygulaması, çalışanların İK bilgilerine, faydalarına ve bordro ayrıntılarına mobil cihazları üzerinden kolay erişim sağlamaktadır.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi uygulaması, işletmelerin insan kaynakları ihtiyaçları için tam döngü destek sunmaktadır.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners uygulaması, İK dış kaynak hizmetleri sunarak işletmelerin çalışan yönetimi ve uyum konularında destek almasını sağlar.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5, bireylerin kendilerini ve işbirliği yaptıkları kişileri anlamalarına yardımcı olan bir platformdur, etkili iletişim ve verimlilik sağlar.
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity Avantajları uygulaması, kullanıcıların sağlık planları ve avantajlarını yönetip erişmelerini kolaylaştıran bir platformdur.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, çalışanların iş yerinde daha mutlu ve verimli olmalarını sağlamak için profesyonel koçlar eşliğinde çalışan bağlılığı platformudur.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, Hindistan'ın dijital güven platformudur. 100'den fazla doğrulama hizmeti sunarak kimlik, adres, eğitim ve istihdam kontrolü yapmaktadır.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanlara çağrı merkezi, üretim, nakliye ve hafif sanayi gibi sektörlerde iş bulmalarında yardımcı olan bir uygulamadır.
Enablo
enablo.com
Enablo, organizasyonların iş akışlarını yönetmelerini ve optimize etmelerini sağlayan bir platformdur. Verimlilik ve işbirliği için araçlar sunar.
Aflac
aflac.com
Aflac uygulaması, sigorta sahiplerinin bilgilerine erişim, talep takibi ve performans izleme gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.
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