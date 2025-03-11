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İK Danışmanlık Sağlayıcıları
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İK Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

İK danışmanlık firmaları, işletmelere İK hizmetlerini ve departmanlarını geliştirmeyi amaçlayan özel uzmanlık ve rehberlik sunar. Bazı firmalar İK'nın tüm yönlerini kapsayan kapsamlı danışmanlık sağlarken, diğerleri yetenek yönetimi gibi belirli alanlara odaklanıyor. Danışmanlar, İK alanına ilişkin derin bilgilerinden yararlanarak, şirket içi personelin gözünden kaçabilecek değerli bilgiler ve çözümler sunar. Tipik olarak işletmeler, İK verimliliğini artırmak veya maliyetleri azaltmak için İK danışmanlarıyla çalışır. Bu danışmanlar genellikle insan kaynakları müdürü veya ilgili bir otorite ile doğrudan işbirliği yapar. İşletmelere, sosyal yardım yönetimi ve işyeri güvenliğinin sağlanması gibi görevler için becerilerin geliştirilmesinde ve stratejiler geliştirilmesinde yardımcı olurlar.

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ADP

ADP

adp.com

ADP uygulaması, İK, bordro, zaman yönetimi ve performans gibi iş süreçlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.

Central Test

Central Test

centraltest.com

Merkezi Test uygulaması, işe alım ve yetenek geliştirme süreçleri için psikometrik testler, video mülakat ve 360 derece geri bildirim sunar.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Alight

Alight

alight.com

Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity uygulaması, çalışanların İK bilgilerine, faydalarına ve bordro ayrıntılarına mobil cihazları üzerinden kolay erişim sağlamaktadır.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi uygulaması, işletmelerin insan kaynakları ihtiyaçları için tam döngü destek sunmaktadır.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

G&A Partners uygulaması, İK dış kaynak hizmetleri sunarak işletmelerin çalışan yönetimi ve uyum konularında destek almasını sağlar.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

Simpli5, bireylerin kendilerini ve işbirliği yaptıkları kişileri anlamalarına yardımcı olan bir platformdur, etkili iletişim ve verimlilik sağlar.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Lumity Avantajları uygulaması, kullanıcıların sağlık planları ve avantajlarını yönetip erişmelerini kolaylaştıran bir platformdur.

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobil uygulamadır. RehvUp, işyeri moralini, üretkenliğini ve kârını artırırken, iş gücünüzün tüm seviyeleri arasındaki bağları daha önce hiç olmadığı şekilde sosyal olarak bağlamak ve güçlendirmek için oluşturulmuş özel bir ağdır.

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid, kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veritabanı ve negatif medya kontrollerini içeren 100'den fazla kontrol sunar.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan yana çalışıyorlar, ardından devam eden başarılarını ölçüp yönlendiriyorlar. Enablo, yüzlerce kuruluşun, insanların ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamak amacıyla kültürlerini dönüştürmelerine yardımcı oldu.

Aflac

Aflac

aflac.com

Aflac ile ister büyük ister küçük bir işletme olun, çalışanlarınıza daha büyük bir şirketten bekleyecekleri faydaları sağlayabilir, işletmenizin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabilirsiniz.

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