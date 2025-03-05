İK Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

RehvUp

rehvup.io

RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobil uygulamadır. RehvUp, işyeri moralini, üretkenliğini ve kârını artırırken, iş gücünüzün tüm seviyeleri arasındaki bağları daha önce hiç olmadığı şekilde sosyal olarak bağlamak ve güçlendirmek için oluşturulmuş özel bir ağdır.