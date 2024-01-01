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İK Danışmanlık Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Gana
İK danışmanlık firmaları, işletmelere İK hizmetlerini ve departmanlarını geliştirmeyi amaçlayan özel uzmanlık ve rehberlik sunar. Bazı firmalar İK'nın tüm yönlerini kapsayan kapsamlı danışmanlık sağlarken, diğerleri yetenek yönetimi gibi belirli alanlara odaklanıyor. Danışmanlar, İK alanına ilişkin derin bilgilerinden yararlanarak, şirket içi personelin gözünden kaçabilecek değerli bilgiler ve çözümler sunar. Tipik olarak işletmeler, İK verimliliğini artırmak veya maliyetleri azaltmak için İK danışmanlarıyla çalışır. Bu danışmanlar genellikle insan kaynakları müdürü veya ilgili bir otorite ile doğrudan işbirliği yapar. İşletmelere, sosyal yardım yönetimi ve işyeri güvenliğinin sağlanması gibi görevler için becerilerin geliştirilmesinde ve stratejiler geliştirilmesinde yardımcı olurlar.
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ADP
adp.com
ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.
Central Test
centraltest.com
Tahmine Dayalı Yetenek Değerlendirme Çözümleri: İşe alım ve yetenek geliştirmede en iyi kararları vermek için psikometrik test, video görüşmesi, 360 Geri Bildirim.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...
Insperity
insperity.com
Insperity, 1986'dan bu yana Amerika'nın en iyi şirketlerinin gelişmesine yardımcı olan İK ve iş çözümleri sunmaktadır.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting, işletmenizin tüm insan sermayesi ihtiyaçları için yaşam döngüsü boyunca tam İK desteği sağlar.
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics yalnızca tek seferde tamamlanan bir değerlendirme değildir; bireylerin kendilerini, birlikte çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişileri daha iyi anlamalarını sağlayan ortak bir dildir. Her kişinin masaya getirdiği farklı bakış açılarının farkına varılarak sürtüşme noktaları en aza ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobi...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid, kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veritabanı v...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor
Enablo
enablo.com
Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan...
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners, insan kaynakları, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro yönetimi ve işyeri güvenliği alanlarında kanıtlanmış çözümler ve teknoloji sunarak sıkıcı idari görevlerin yükünü hafifletir ve işletme sahiplerinin zamanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini şirketlerini büyütmeye odaklamalarına ...
Aflac
aflac.com
Aflac ile ister büyük ister küçük bir işletme olun, çalışanlarınıza daha büyük bir şirketten bekleyecekleri faydaları sağlayabilir, işletmenizin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabilirsiniz.
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity'nin modern sosyal haklar çözümü, hem işverenler hem de çalışanlar için sağlık planlarını ve sosyal yardımları yönetme ve seçme sıkıntısını hafifletmek amacıyla özel hizmet ve uzmanlığı güçlü veri öngörüleri ve teknolojiyle birleştiriyor.