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İK Uyumluluk Yazılımı
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İK Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İK uyumluluk yazılımı, şirketlerin, yöneticilerin ve İK profesyonellerinin tüm İK iş düzenlemeleri ve uyumluluk yasaları konusunda güncel kalmalarına yardımcı olur. Bu araçlar, işletmelerin karmaşık ve sürekli gelişen eyalet ve federal uyumluluk mevzuatı ve kurallarında gezinmesine olanak tanır. Ayrıca şirket ve yasama politikalarının çalışanlara iletilmesine ve uygulanmasına da yardımcı olurlar. Ek olarak, bu çözümler genellikle gizli belgelerin ve raporlama iş akışlarının yönetimini otomatikleştirir. Geleneksel olarak uyumluluk çözümleri öncelikle bordro gibi finansal uyumluluğa odaklanmıştır. Ancak son yıllarda daha kapsamlı çözümler sunacak şekilde geliştiler. Modern İK uyumluluk yazılımı genellikle bordro, sosyal haklar, risk ve güvenlik, işe alım ve çalışan ilişkileri gibi alanları ele alır. Çoğu satıcı, her alanı kapsamak yerine ACA, sosyal haklar veya küçük işletmeler gibi belirli uyumluluk yasalarında uzmanlaşırken, İK uyumluluk yazılımı genellikle işe alım, zaman ve katılım veya sosyal hak yönetimi yazılımı gibi diğer İK yazılımlarıyla birlikte gelir. Ayrıca bağımsız bir çözüm olarak da sunulabilir. Bazı İK uyumluluk çözümleri, bordro raporlarını otomatikleştirmek ve uyumluluk bakımını kolaylaştırmak için temel İK veya bordro yazılımıyla entegrasyonlar içerir.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral, 1 milyondan fazla şirket tarafından güvenilen bir İK ve uyumluluk uygulamasıdır. Online eğitim, rehberlik ve kaynaklar sunar.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.

Maus

Maus

maus.com

Maus, stratejik, finansal ve çıkış planlaması için tümleşik bir platformdur. İş planları oluşturup uygulamayı, ölçmeyi ve büyümeyi sağlar.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.

Plane

Plane

plane.com

Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.

Localyze

Localyze

localyze.com

Localyze, global hareketliliği kolaylaştıran merkezi bir platformdur. İnsanların istedikleri yerde çalışıp yaşamalarını sağlamaktadır.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent, uluslararası işe alım ve bordro yönetimini basitleştiren, 160 ülkede uyum sağlayan bir platformdur.

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

AbstractOps, uzaktan çalışan şirketler için, eyalet uyumunu otomatikleştiren bir uygulamadır. Kayıt, bordro ve mail yönetimini merkezi olarak sağlar.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright, işe alım süreçlerini hızlandırarak yeni çalışanların belge yüklemelerini ve formları uzaktan tamamlamalarını sağlar.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ, araştırma süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan özelleştirilebilir bir vaka yönetim sistemidir.

WorkFlex

WorkFlex

getworkflex.com

WorkFlex, şirketlerin çalışanlarının yurt dışı çalışma ve iş seyahatlerini uyumlu şekilde yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Trusaic

Trusaic

trusaic.com

Trusaic uygulaması, ACA uyumu için veri yönetimi, uzman destek ve denetim koruması sunarak işverenlerin riskleri azaltmasına yardımcı olur.

SixFifty

SixFifty

sixfifty.com

SixFifty, işletmelere istihdam yasalarına uyumu otomatikleştiren, belgeler oluşturan ve güncel bilgileri sağlayan bir uygulamadır.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo, uzaktan işe alım sürecini yönetmek için aday bulma, işe alma ve iletişim hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Envoy Global

Envoy Global

envoyglobal.com

Envoy Global uygulaması, ABD ve yurtdışında çalışma vizelerini sponsorlama ve yönetme işlemlerini basit hale getirir.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion, uluslararası ekipleri kolayca işe almayı ve yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. 160'tan fazla ülkede uyumlu istihdam süreçleri sunar.

OnBlick

OnBlick

onblick.com

OnBlick, ABD'deki işverenlere HR uyumluluğu ve göçmenlik süreçlerini yönetmeleri için rehberlik eden bir SaaS platformudur.

LitLingo

LitLingo

litlingo.com

LitLingo, işletmelerin iletişimlerini iyileştirerek gerçek zamanlı olarak riskli dili tespit eder ve uyumlu mesajların gönderilmesini sağlar.

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