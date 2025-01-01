İK Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İK uyumluluk yazılımı, şirketlerin, yöneticilerin ve İK profesyonellerinin tüm İK iş düzenlemeleri ve uyumluluk yasaları konusunda güncel kalmalarına yardımcı olur. Bu araçlar, işletmelerin karmaşık ve sürekli gelişen eyalet ve federal uyumluluk mevzuatı ve kurallarında gezinmesine olanak tanır. Ayrıca şirket ve yasama politikalarının çalışanlara iletilmesine ve uygulanmasına da yardımcı olurlar. Ek olarak, bu çözümler genellikle gizli belgelerin ve raporlama iş akışlarının yönetimini otomatikleştirir. Geleneksel olarak uyumluluk çözümleri öncelikle bordro gibi finansal uyumluluğa odaklanmıştır. Ancak son yıllarda daha kapsamlı çözümler sunacak şekilde geliştiler. Modern İK uyumluluk yazılımı genellikle bordro, sosyal haklar, risk ve güvenlik, işe alım ve çalışan ilişkileri gibi alanları ele alır. Çoğu satıcı, her alanı kapsamak yerine ACA, sosyal haklar veya küçük işletmeler gibi belirli uyumluluk yasalarında uzmanlaşırken, İK uyumluluk yazılımı genellikle işe alım, zaman ve katılım veya sosyal hak yönetimi yazılımı gibi diğer İK yazılımlarıyla birlikte gelir. Ayrıca bağımsız bir çözüm olarak da sunulabilir. Bazı İK uyumluluk çözümleri, bordro raporlarını otomatikleştirmek ve uyumluluk bakımını kolaylaştırmak için temel İK veya bordro yazılımıyla entegrasyonlar içerir.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Warp
joinwarp.com
Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Netchex
netchex.com
Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.
Maus
maus.com
Maus, stratejik, finansal ve çıkış planlaması için tümleşik bir platformdur. İş planları oluşturup uygulamayı, ölçmeyi ve büyümeyi sağlar.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.
Skuad
skuad.io
Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.
AbstractOps
abstractops.com
AbstractOps, uzaktan çalışan şirketler için, eyalet uyumunu otomatikleştiren bir uygulamadır. Kayıt, bordro ve mail yönetimini merkezi olarak sağlar.
Mineral
trustmineral.com
Mineral, 1 milyondan fazla şirket tarafından güvenilen bir İK ve uyumluluk uygulamasıdır. Online eğitim, rehberlik ve kaynaklar sunar.
Oyster
oysterhr.com
Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.
Localyze
localyze.com
Localyze, global hareketliliği kolaylaştıran merkezi bir platformdur. İnsanların istedikleri yerde çalışıp yaşamalarını sağlamaktadır.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ, araştırma süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan özelleştirilebilir bir vaka yönetim sistemidir.
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex, şirketlerin çalışanlarının yurt dışı çalışma ve iş seyahatlerini uyumlu şekilde yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Trusaic
trusaic.com
Trusaic uygulaması, ACA uyumu için veri yönetimi, uzman destek ve denetim koruması sunarak işverenlerin riskleri azaltmasına yardımcı olur.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, işletmelerin serbest çalışanları bulması, işe alması, yönetmesi ve ödemesini kolaylaştıran bir platformdur.
WorkBright
workbright.com
WorkBright, işe alım süreçlerini hızlandırarak yeni çalışanların belge yüklemelerini ve formları uzaktan tamamlamalarını sağlar.
Plane
plane.com
Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion, uluslararası ekipleri kolayca işe almayı ve yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. 160'tan fazla ülkede uyumlu istihdam süreçleri sunar.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent, uluslararası işe alım ve bordro yönetimini basitleştiren, 160 ülkede uyum sağlayan bir platformdur.
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global uygulaması, ABD ve yurtdışında çalışma vizelerini sponsorlama ve yönetme işlemlerini basit hale getirir.
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty, işletmelere istihdam yasalarına uyumu otomatikleştiren, belgeler oluşturan ve güncel bilgileri sağlayan bir uygulamadır.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo, uzaktan işe alım sürecini yönetmek için aday bulma, işe alma ve iletişim hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.
OnBlick
onblick.com
OnBlick, ABD'deki işverenlere HR uyumluluğu ve göçmenlik süreçlerini yönetmeleri için rehberlik eden bir SaaS platformudur.
G-P
globalization-partners.com
G-P, 180'den fazla ülkede çalışanları işe alma, yönetme ve ödeme süreçlerini basitleştiren bir küresel istihdam platformudur.
LitLingo
litlingo.com
LitLingo, işletmelerin iletişimlerini iyileştirerek gerçek zamanlı olarak riskli dili tespit eder ve uyumlu mesajların gönderilmesini sağlar.