İK Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tanzanya

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İK uyumluluk yazılımı, şirketlerin, yöneticilerin ve İK profesyonellerinin tüm İK iş düzenlemeleri ve uyumluluk yasaları konusunda güncel kalmalarına yardımcı olur. Bu araçlar, işletmelerin karmaşık ve sürekli gelişen eyalet ve federal uyumluluk mevzuatı ve kurallarında gezinmesine olanak tanır. Ayrıca şirket ve yasama politikalarının çalışanlara iletilmesine ve uygulanmasına da yardımcı olurlar. Ek olarak, bu çözümler genellikle gizli belgelerin ve raporlama iş akışlarının yönetimini otomatikleştirir. Geleneksel olarak uyumluluk çözümleri öncelikle bordro gibi finansal uyumluluğa odaklanmıştır. Ancak son yıllarda daha kapsamlı çözümler sunacak şekilde geliştiler. Modern İK uyumluluk yazılımı genellikle bordro, sosyal haklar, risk ve güvenlik, işe alım ve çalışan ilişkileri gibi alanları ele alır. Çoğu satıcı, her alanı kapsamak yerine ACA, sosyal haklar veya küçük işletmeler gibi belirli uyumluluk yasalarında uzmanlaşırken, İK uyumluluk yazılımı genellikle işe alım, zaman ve katılım veya sosyal hak yönetimi yazılımı gibi diğer İK yazılımlarıyla birlikte gelir. Ayrıca bağımsız bir çözüm olarak da sunulabilir. Bazı İK uyumluluk çözümleri, bordro raporlarını otomatikleştirmek ve uyumluluk bakımını kolaylaştırmak için temel İK veya bordro yazılımıyla entegrasyonlar içerir.
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Rippling
rippling.com
Dalgalanma, işletmelere İK, BT ve Finance - Globally çalıştırmak için bir yer verir. Normalde bordro, masraflar, avantajlar ve bilgisayarlar gibi bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk kez, çalışan yaşam döngüsünün her parçasını tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, yerleşik olun. Dalgalanma ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışan kiralayabilir ve bordrolarını, kurumsal kartlarını, bilgisayarlarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde ayarlayabilirsiniz.
Deel
deel.com
Deel, küresel ekipler için hepsi bir arada İK platformudur. Bu, herhangi bir ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Dakikalar içinde tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicilere uyumlu bir şekilde işe alın, yerleşik ve ödeme yapın. İlk kez, tüm iş gücünüzün merkezi bir görünümüne tek bir yerde olacak. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi geri ofisini ve yerel olarak sahip olduğu varlıklardan yararlanarak küresel bordroyu mümkün kılar. İşçiler, yöneticiler ve liderler, Deel’in modern self-servis arayüzü aracılığıyla geri çekilme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam bordro harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce diğer görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere 25.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla işçinin her yerden ödeme yapılmasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, zaman ayırma, hibe bonusları, özkaynakları yönetin ve daha fazlasını oluşturun. Deel'in platformu için kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve bugün küresel iş gücünüzün kilidini açın.
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış ekipler oluşturmak için küresel olarak en iyi yeteneklere erişebilecekleri yeni iş dünyası için tasarlandı. Ön ödemeler, gizli maliyetler veya uzun vadeli taahhütler söz konusu değildir. 160'tan fazla ülkede kiralama || 100'den fazla para biriminde ödeme yapın || 24x5 uzman desteği alın
Case IQ
caseiq.com
Dolandırıcılığın, tacizin ve etik ihlallerin gölgelediği dünyada Case IQ iyilik için bir güç olarak duruyor. Misyonumuz? Sizin gibi insanların daha güvenli, daha mutlu ve daha üretken işyerleri yaratmasına yardımcı oluyoruz. 20 yılı aşkın deneyim bize birlikte gerçekten bir fark yaratabileceğimizi gösterdi. Case IQ, güvenli, sezgisel ve güvenilir olan ve dünya çapındaki şirketler tarafından araştırmalarını yönetmek için kullanılan, sınıfının en iyisi yazılım konusunda uluslararası bir üne kavuşmuştur. Case IQ'nun entegre, barındırılan yazılım çözümleri, araştırmaların tutarlı, kapsamlı ve üretken olmasını sağlar. Güçlü bir raporlama aracı, şirketlerin eğilimleri ve iyileştirme fırsatlarını belirleyerek riski azaltmalarına yardımcı olur. Büyük ve küçük şirketler, Case IQ'nun kullanımı kolay ve mobil cihazlar için optimize edilmiş entegre ve tamamen özelleştirilebilir vaka yönetimi çözümünü takdir ediyor. Case IQ'nun esnek soruşturma vaka yönetimi çözümleri, sahadaki araştırmacıların ve denetçilerin bilgi sahibi olmasını sağlar.
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex, şirketlerin, çalışanların yurt dışından geçici olarak ve iş gezilerinde mevzuata tam uyum içinde ve uyum riski olmadan çalışabilmesini sağlamalarına yardımcı olur. Yazılım, uyumluluk risklerinin değerlendirilmesine ve A1 sertifikalarına başvurulması, AB raporlama yükümlülüklerinin (PWD) karşılanması ve sigorta ve vize hizmetlerinin yönetilmesi gibi gerekli önlemlerin uygulanmasına yardımcı olur. WorkFlex, şirketleri her türlü vergi riskinden korur ve herhangi bir riskin ortaya çıkması durumunda sorumluluğu üstlenir. Bu, İK departmanlarının üzerindeki yükü hafifletir ve olası cezalardan ve yüksek yasal maliyetlerden kaçınır. Ayrıca WorkFlex, %100 uyumluluk esnekliği sağlayarak şirketlerin iş piyasasında öne çıkmasına ve en iyi yetenekleri çekmesine olanak tanır. Çalışanlarının uluslararası görevlerini uyumlu bir şekilde yönetmek için WorkFlex'i kullanan 100'den fazla şirkete bugün katılın.
LitLingo
litlingo.com
LitLingo işletmelerin daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur. Yapay zekamız, mesaj gönderilmeden önce riskli veya uyumsuz dili işaretleyerek çalışan iletişimlerindeki sorunlu dili gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde tanımlar. Siz yazmakla meşgulken, algoritmalarımız mesajınızdaki aksaklıkları yeniden ayarlamak ve riskli konuşmalardan tamamen kaçınmanıza yardımcı olmak için perde arkasında yoğun bir şekilde çalışıyor. LitLingo, şirketinizin halihazırda kullanmakta olduğu tüm kurumsal iletişim kanallarıyla (ör. Gmail, Outlook, Slack, Microsoft Teams ve Zendesk) entegre olarak son kullanıcılara gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak mesajların uyumlu olmasını ve varlıklarınızın korunmasını sağlar. korumalı.
Trusaic
trusaic.com
Uygun Fiyatlı Bakım Yasası karmaşıktır. ACA Complete, işverenlerin riski azaltmasına, maliyetli cezalardan kaçınmasına ve ACA'nın karmaşıklıklarını güvenle yönetmesine yardımcı olmak için en son teknolojiye sahip veri çözümlerini, düzenleyici uzmanlığı ve denetim korumasını birleştiren kapsamlı, tam hizmet bir çözümdür. ACA Complete şunları içerir: Verilerin farklı platformlarda konsolidasyonu da dahil olmak üzere veri düzenleme ve hazırlama ACA uzmanlarından oluşan ekibimizin özel desteğiyle düzenleyici uzmanlık Sorunsuz federal ve eyalet ACA dosyalama, tam doğruluk ve zamanında gönderim sağlanması Savunma dahil denetim koruması IRS denetimi veya 226J Mektubu alınması durumunda ADP Workforce Now® ile entegrasyon, büyük iş gücü, yüksek ciro veya değişken saatli çalışanlara sahip ADP® müşterileri için tam hizmet ACA uyumluluğu sağlar. şirket verileri Yolun her adımında güvenebileceğiniz tam hizmet rehberliği ve desteği Trusaic ayrıca şunları içeren ACA Basic'i de sunar: Uzman desteğiyle form hazırlama ve dosyalama 1094-C/1095-C IRS ve durum1 dosyalama 1095-C PDF'ler 1095-C yazdır ve postala1 Ceza Riski Değerlendirmesi 1094-C/1095-C hazırlığı 1095-C incelemesi ve onayı Yıllık dosyalama için uzman desteği
SixFifty
sixfifty.com
İşletmelerin iş kanunlarına uygunluğu ve dokümantasyonu otomatikleştirmesine yardımcı olan bir şirket olan SixFifty, bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her iş kanununun mantığını kataloglama, özetleme ve kodlama çabası olan İş Kanunu Bilişim Projesi'nin (ELIP) ilk aşamasını yayınladı. Hem akademik hukuki araştırmayı hem de pratik iş kullanımını geliştirin. SixFifty, eyalete özel araştırmaları, belge taslağını ve devam eden yasal güncellemeleri otomatik hale getirerek İK uyumluluğundaki zorlukları ve tahminleri ortadan kaldırır. SixFifty, İK ekiplerinin eyalete özgü karmaşık uyumluluk çalışmalarını kendi başlarına güvenle üstlenmelerine yardımcı olur. SixFifty ile, özelleştirilmiş istihdam belgelerini (politikalar, anlaşmalar ve eyalet zeyilnameleri gibi) yalnızca birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz; üstelik bir avukatın bunları sizin için hazırlaması için kol ve bacak ödemenize gerek kalmaz.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo, uzaktan işe alım için uçtan uca bir çözümdür. Adayları bulun, işveren hizmetimiz aracılığıyla işe alın, her şeyi platformumuzdan yönetin
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirketler ve uzak ekipler için maaş bordrosunu ve avantajları yeniden keşfediyoruz. Şirketler için hepsi bir arada çözümümüz, uzaktan çalışma yaşam döngüsünün tamamını kontrol etmenize yardımcı olarak 150 ülkedeki uzak ekipleri zahmetsizce başlatmanıza, ödeme yapmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Ekipler ve yükleniciler için RemotePass, zamanında ve seçtiğiniz ödeme yöntemi ve para biriminde ödeme almanızı sağlar ve süper uygulamamız, dünyanın neresinde olursanız olun önde gelen finansal hizmetlere ve avantajlara kesintisiz erişim sağlar. Ekibimiz kullanıcı deneyimine odaklanmıştır ve tüketici sınıfı UX ile karmaşık bir ürün işletmekteyiz. İK ve finans ekiplerinin manuel işlerden kaçınmasını ve uyumlu kalmasını sağlamayı çok önemsiyoruz, böylece siz de en iyi küresel yetenekleri çekmeye ve elinizde tutmaya odaklanabilirsiniz. RemotePass'in işe alım ve maaş bordronuzu gerçekten zahmetsiz hale nasıl getirebileceğini öğrenmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın. RemotePass: Gemiye binin ve herkese, her yerden ödeme yapın.
Maus
maus.com
İş değerini katlayan Stratejik Planlama ve uygulama. Maus, büyük fikirleri eyleme dönüştüren stratejik, finansal ve çıkış planlamasına yönelik hepsi bir arada bir platformdur. Kullanımı kolay tek bir platformda işinizi planlayabilir, uygulayabilir, ölçebilir ve büyütebilirsiniz. Sadece bir plan oluşturmak yeterli değildir. Maus ile stratejinizi, finansal ve iş değeri hedeflerinizle uyumlu hale getirirken başarıya giden yol haritasına dönüştürebilirsiniz.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
Localyze
localyze.com
Küresel Mobilite hizmetleri, hepsi tek bir platformda. Kapsam ne olursa olsun, yeteneğiniz ne olursa olsun bir sonraki hamlenizin kilidini açıyoruz. Sınırlardan ve bürokrasiden açıklık ve sadeliğe. Localyze ile kusursuz teknolojiyi, şeffaflığı ve rakipsiz hizmeti bir araya getirerek insanların işe gitmek için nasıl hareket edeceğini yeniden tasarlıyoruz. Yeteneği sınırlardan kurtarmanın önemine inanıyoruz, bu nedenle merkezi olmayan bir dünya için merkezi bir platform inşa ediyoruz. Şirketlerin her yerden işe alım alabildiği ve insanların istedikleri yerde çalışıp yaşayabildikleri bir dünya.
Warp
joinwarp.com
Warp, kurucular için oluşturulmuş modern bir maaş bordrosu, uyumluluk ve sosyal haklar platformudur. Tüm eyalet vergi kayıtlarını ve uyumluluğunu otomatik pilota alıyoruz, böylece bir daha başka bir .gov web sitesinde oturum açmanıza gerek kalmaz.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uzaktan işe almayı sizin için kolaylaştırıyoruz. Çalışanlarınızı ekibinizin bir parçası gibi hissetmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve destekle donatırken, 160 ülkede tüm istihdam yönetimi ve uyumluluk görevlerini üstleniyoruz. Zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz ve işinizi yürütmeye devam edebilmeniz için işleri mümkün olduğunca basit tutacak güvenebileceğiniz bir ortağa ihtiyacınız var. Her Yerde Çalışın. Her yerde hazır olun.
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
AbstractOps
abstractops.com
Uzak şirketleri büyüten liderler, devlet uyumluluğunun getirdiği stresi, belirsizliği ve mali riski ortadan kaldırmak için AbstractOps'u kullanıyor. *Kayıtları Otomatikleştirin* Maaş bordrosu ve tüzel kişilik kayıtları, dışişleri bakanlığı başvuruları ve kayıtlı acente gereksinimlerinin hepsi bir arada. Artık beklemek veya 1998'den beri web sayfalarını doldurmak yok. *Devlet Postasını Merkezileştirin* Acil bildirimi bulmak için kağıt yığınlarını taramayı unutun. E-postalardan ve dijitalleştirilmiş salyangoz postalarından eyleme geçirilebilir görevlerin doğrudan AbstractOps sanal posta kutunuza gönderilmesini sağlayın. *Kontrolü Elinize Alın*
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global'in ABD'de ve yurt dışında çalışma vizelerine sponsorluk ve yönetim konusundaki basit yaklaşımı, siz ve çalışanlarınız için en kolay başvuru deneyimini sağlar.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ekiplerini tek bir yerde bir araya getirir. Platformumuz, yetenek kaynaklarından uyumluluk kontrollerine, belgelere, ödemelere ve içgörülere kadar dünyanın önde gelen şirketlerine maliyetleri azaltmada, işe alım sürelerini hızlandırmada ve 150'den fazla ülkede yanlış sınıflandırmaya karşı koruma sağlamada yardımcı olur. Platformu ücretsiz olarak keşfedin veya bugün bir demo rezervasyonu yaptırın - PepsiCo, Depop ve dünyanın önde gelen 12.000'den fazla şirketinin yüklenicilerle zahmetsizce çalışmak için YunoJuno'yu nasıl kullandığını görün.
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion, ulusal sınırlara bakılmaksızın uluslararası düzeyde işe alım yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek işyerlerini dönüştürüyor. Almanya'daki verimliliğimizle tanınan, işverenler ile küresel yetenekler arasındaki boşluğu dolduran önde gelen Avrupalı oyunculardan biriyiz. Çözümlerimizle şirketlerin yerel bir kuruluş kurmalarına gerek kalmadan ekiplerini küresel ölçekte büyütmelerine olanak sağlıyoruz. Platformumuz, zaman alan işe alım süreçlerini ve küresel maaş bordrosunu otomatikleştirir ve şirketlerin 160'tan fazla ülkeden yetenekleri hızlı, kolay ve uyumlu bir şekilde işe almalarını sağlar. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız buradan bir demo rezervasyonu yaptırın: https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzmanlarından oluşan bir ekipten yararlanıyor.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
WorkBright
workbright.com
WorkBright işe alımı yavaşlatan darboğazları ortadan kaldırır, böylece yeni çalışanların güvenlikten veya doğruluktan ödün vermeden 8 kata kadar daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Etkili işe alım ekipleri güçlendirir, kalıcı bağlantıları teşvik eder ve çalışanların mutluluğunu geliştirir. İK için en üstün çalışan işe alım yazılımını kullanmaya başlayın. İşe Alımı Hızlandıracak İşe Alım Yazılımı: 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 Form I-9'u WorkBright'ın kolaylaştırılmış süreciyle 5 dakikadan kısa sürede doldurun. Kullanıcı dostu iş akışları ve gelişmiş konum belirleme teknolojileri, I-9 uzaktan doğrulamayı fiziksel olarak tamamlamanın %100 uyumlu, hatasız bir yolunu oluşturur. Hiçbir zaman yavaşlamayan işe alım ile çalışanların daha hızlı çalışmasını sağlayın. Çalışanlara yönelik üst düzey işe alım yazılımımız sayesinde karmaşık ve hantal evrak işleri hiç bu kadar kolay olmamıştı. WorkBright tekrarlanan alanları otomatik olarak doldurur, hataları yapılmadan önce yakalar ve formların bitiş çizgisine hızla ulaşması için otomatik hatırlatıcılar gönderir. Otomatik iş ilanları, özgeçmiş tarama, mülakat yönetimi ve ekip işbirliği araçlarıyla daha kaliteli başvuru sahiplerinin ilgisini çekin. Bir sonraki süperstarınızı bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
OneTrust
onetrust.com
Güven İstihbarat Platformu, kuruluşların veri, ekipler ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust’un misyonu, veri ve yapay zekanın sorumlu kullanımını sağlamaktır. Platformu, verilerin onay ve tercihlerle toplanmasını basitleştirir, gizlilik, güvenlik, BT/Tech, üçüncü taraf ve yapay zeka riski arasında entegre risk yönetimi olan verilerin yönetişimini otomatikleştirir ve verileri uygulayarak ve uygulayarak verilerin sorumlu kullanımını etkinleştirir Tüm veri mülkü ve yaşam döngüsü boyunca politikalar. OneTrust, hızlı ve güvenilir inovasyonu artırmak için veri ekipleri ve risk ekipleri arasındaki sorunsuz işbirliğini destekler. Bir pazar öncüsü ve lider olarak tanınan Onetrust, 300'den fazla patentle övünüyor ve endüstri devlerinden küçük işletmelere kadar küresel olarak 14.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor. * Onay ve Tercihler: Tüketici şeffaflığı için rıza ve tercih yönetimini kolaylaştırın. * Gizlilik Otomasyonu: Gizlilik Programınızı Operasyonelleştirerek Veri Yaşam Döngüsü boyunca sorumlu kullanımı etkinleştirin. * Teknik Risk ve Uyum: Kaynaklarınızı ölçeklendirin ve risk ve uyum yaşam döngünüzü optimize edin. * Üçüncü Taraf Yönetimi: Üçüncü taraf yönetimini alımdan risk değerlendirmesine, hafifletmeye, devam eden izleme ve raporlamaya kadar otomatikleştirin.
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR', İK Uyumluluğu ve Göçmenlik konusundaki nüanslarla ABD'deki İşverenleri Güçlendiren bir SaaS platformudur. OnBlick'in yönlendirmeli süreçleri standart RFE'leri en aza indirmeye ve Onayları en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Uyumluluğu otomatik hale getirir ve PAF / I9 ve Ücret ile ilgili olası DOL Denetimlerine hazırlıklılığı artırarak Verileri dijitalleştirir. Zamanında yapılan uyarılar, eski belge veya veri kalmamasını sağlar. FDNS özelliği İptal olasılıklarını azaltır. Saha Dışı Denetim özelliği ile Çalışan-İşveren ilişkisi kurun. İK, Göçmenlik, H-1B, RFE'ler, DOL, ICE, FDNS denetimleri, I-9, Form I-983 ve PAF'ler, BT İşe Alma ve Personel Alma Endüstrisi, Geçici İşe Alma, İnsan Kaynakları, 360 Derece Kurumsal Uyumluluğu mümkün kılan İK için En İyisi
Mineral
trustmineral.com
1 milyondan fazla şirketin güvendiği Mineral, büyüyen işletmeler için İK ve uyumluluk lideridir. Proaktif çözümlerimiz, İK ve uyumluluk konularında tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırarak müşterilerin gönül rahatlığı yaşamasını sağlar. Yeniliği ve kişiselleştirilmiş rehberliği desteklemek için verileri, teknolojiyi ve insan uzmanlığını birleştiriyoruz. Mineral çözümleri arasında çevrimiçi çalışan eğitimi, el kitabı ve araç seti oluşturma, İK uzmanlarından oluşan bir ekipten canlı uzman tavsiyesi ve ücretsiz web seminerleri ve kılavuzlar da dahil olmak üzere kuruluşların zamandan ve paradan tasarruf etmek için oluşturulmuş, kullanıcı dostu uyumluluk bilgileri ve İK en iyi uygulamalarından oluşan kapsamlı bir kaynak kitaplığı bulunur. ve kontrol listeleri. Mineral'in ortaklık ağı, ABD'deki en büyük İK topluluğunu oluşturmasını sağladı. Mineral, daha önce ThinkHR ve Mammoth'un birleşik kuruluşu olarak biliniyordu. Daha fazla bilgi için www.trustmineral.com adresini ziyaret edin ve bizi Twitter'da @Trust_Mineral adresinden takip edin.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern işgücü için küresel insan platformudur. Bir kurumsal HCM çözümü olan Dayforce, bugünün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, avantajlar, yetenek yönetimi, işgücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların tüm işgücü potansiyellerinin kilidini açmasına ve dünyada nerede faaliyet gösterdikleri önemli değil, güvenle çalışmasına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da dünyanın dört bir yanındaki operasyonları bulunmaktadır. Şirketin marka iş hayatını daha iyi hale getirme vaadi, sadece müşteriler için değil, kendi insanları ve Day Force'un faaliyet gösterdiği topluluklar için yaptığı taahhüttür. Anahtar ürün alanları: * Hris * Global Bordro, İsteğe Bağlı Ücret * Faydalar * Zaman ve katılım ve görev yönetimi dahil olmak üzere işgücü yönetimi * İşe alım ve işe alım dahil yetenek edinimi * Performans yönetimi, ardıllık planlaması, tazminat yönetimi, katılım araştırmaları ve entegre bir öğrenme yönetim sistemi dahil olmak üzere yetenek yönetimi * Gelişmiş Raporlama, Analytics ve Gösterge Tabloları * Dayforce Mobile Uygulaması aracılığıyla İK Self Services
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