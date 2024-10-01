Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İK Uyumluluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mauritius
İK uyumluluk yazılımı, şirketlerin, yöneticilerin ve İK profesyonellerinin tüm İK iş düzenlemeleri ve uyumluluk yasaları konusunda güncel kalmalarına yardımcı olur. Bu araçlar, işletmelerin karmaşık ve sürekli gelişen eyalet ve federal uyumluluk mevzuatı ve kurallarında gezinmesine olanak tanır. Ayrıca şirket ve yasama politikalarının çalışanlara iletilmesine ve uygulanmasına da yardımcı olurlar. Ek olarak, bu çözümler genellikle gizli belgelerin ve raporlama iş akışlarının yönetimini otomatikleştirir. Geleneksel olarak uyumluluk çözümleri öncelikle bordro gibi finansal uyumluluğa odaklanmıştır. Ancak son yıllarda daha kapsamlı çözümler sunacak şekilde geliştiler. Modern İK uyumluluk yazılımı genellikle bordro, sosyal haklar, risk ve güvenlik, işe alım ve çalışan ilişkileri gibi alanları ele alır. Çoğu satıcı, her alanı kapsamak yerine ACA, sosyal haklar veya küçük işletmeler gibi belirli uyumluluk yasalarında uzmanlaşırken, İK uyumluluk yazılımı genellikle işe alım, zaman ve katılım veya sosyal hak yönetimi yazılımı gibi diğer İK yazılımlarıyla birlikte gelir. Ayrıca bağımsız bir çözüm olarak da sunulabilir. Bazı İK uyumluluk çözümleri, bordro raporlarını otomatikleştirmek ve uyumluluk bakımını kolaylaştırmak için temel İK veya bordro yazılımıyla entegrasyonlar içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platformumuz kuruluşların verileri, ekipleri ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust'un iş dünyasında güveni nasıl oluşturduğunu ve operasyonel hale getirdiğini keşfedin.
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
WorkBright
workbright.com
WorkBright işe alımı yavaşlatan darboğazları ortadan kaldırır, böylece yeni çalışanların güvenlikten veya doğruluktan ödün vermeden 8 kata kadar daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Etkili işe alım ekipleri güçlendirir, kalıcı bağlantıları teşvik eder ve çalışanların mutluluğunu geliştirir. İK ...
Mineral
trustmineral.com
1 milyondan fazla şirketin güvendiği Mineral, büyüyen işletmeler için İK ve uyumluluk lideridir. Proaktif çözümlerimiz, İK ve uyumluluk konularında tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırarak müşterilerin gönül rahatlığı yaşamasını sağlar. Yeniliği ve kişiselleştirilmiş rehberliği desteklemek için v...
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ...
Maus
maus.com
İş değerini katlayan Stratejik Planlama ve uygulama. Maus, büyük fikirleri eyleme dönüştüren stratejik, finansal ve çıkış planlamasına yönelik hepsi bir arada bir platformdur. Kullanımı kolay tek bir platformda işinizi planlayabilir, uygulayabilir, ölçebilir ve büyütebilirsiniz. Sadece bir plan oluş...
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzman...
Localyze
localyze.com
Küresel Mobilite hizmetleri, hepsi tek bir platformda. Kapsam ne olursa olsun, yeteneğiniz ne olursa olsun bir sonraki hamlenizin kilidini açıyoruz. Sınırlardan ve bürokrasiden açıklık ve sadeliğe. Localyze ile kusursuz teknolojiyi, şeffaflığı ve rakipsiz hizmeti bir araya getirerek insanların işe ...
Warp
joinwarp.com
Warp, kurucular için oluşturulmuş modern bir maaş bordrosu, uyumluluk ve sosyal haklar platformudur. Tüm eyalet vergi kayıtlarını ve uyumluluğunu otomatik pilota alıyoruz, böylece bir daha başka bir .gov web sitesinde oturum açmanıza gerek kalmaz.
AbstractOps
abstractops.com
Uzak şirketleri büyüten liderler, devlet uyumluluğunun getirdiği stresi, belirsizliği ve mali riski ortadan kaldırmak için AbstractOps'u kullanıyor. *Kayıtları Otomatikleştirin* Maaş bordrosu ve tüzel kişilik kayıtları, dışişleri bakanlığı başvuruları ve kayıtlı acente gereksinimlerinin hepsi bir ar...
Case IQ
caseiq.com
Dolandırıcılığın, tacizin ve etik ihlallerin gölgelediği dünyada Case IQ iyilik için bir güç olarak duruyor. Misyonumuz? Sizin gibi insanların daha güvenli, daha mutlu ve daha üretken işyerleri yaratmasına yardımcı oluyoruz. 20 yılı aşkın deneyim bize birlikte gerçekten bir fark yaratabileceğimizi g...
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex, şirketlerin, çalışanların yurt dışından geçici olarak ve iş gezilerinde mevzuata tam uyum içinde ve uyum riski olmadan çalışabilmesini sağlamalarına yardımcı olur. Yazılım, uyumluluk risklerinin değerlendirilmesine ve A1 sertifikalarına başvurulması, AB raporlama yükümlülüklerinin (PWD) ka...
Trusaic
trusaic.com
Uygun Fiyatlı Bakım Yasası karmaşıktır. ACA Complete, işverenlerin riski azaltmasına, maliyetli cezalardan kaçınmasına ve ACA'nın karmaşıklıklarını güvenle yönetmesine yardımcı olmak için en son teknolojiye sahip veri çözümlerini, düzenleyici uzmanlığı ve denetim korumasını birleştiren kapsamlı, tam...
SixFifty
sixfifty.com
50 eyaletin tamamında çalışanları işe almak ve yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz sözleşmeleri, politikaları ve belgeleri otomatikleştirmek için ülkedeki en iyi iş hukuku firmalarıyla çalıştık. Kullanımı kolay platformumuz, istihdam yaşam döngüsünün her aşaması için gerekli belgeleri oluşturmanıza ve ...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo, uzaktan işe alım için uçtan uca bir çözümdür. Adayları bulun, işveren hizmetimiz aracılığıyla işe alın, her şeyi platformumuzdan yönetin
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirket...
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uz...
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global'in ABD'de ve yurt dışında çalışma vizelerine sponsorluk ve yönetim konusundaki basit yaklaşımı, siz ve çalışanlarınız için en kolay başvuru deneyimini sağlar.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion, ulusal sınırlara bakılmaksızın uluslararası düzeyde işe alım yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek işyerlerini dönüştürüyor. Almanya'daki verimliliğimizle tanınan, işverenler ile küresel yetenekler arasındaki boşluğu dolduran önde gelen Avrupalı oyunculardan biriyiz. Çözüml...
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR', İK Uyumluluğu ve Göçmenlik konusundaki nüanslarla ABD'deki İşverenleri Güçlendiren bir SaaS platformudur. OnBlick'in yönlendirmeli süreçleri standart RFE'leri en aza indirmeye ve Onayları en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Uyumluluğu otomatik hale getirir ve PAF / I9 ve Ücret ile il...
LitLingo
litlingo.com
LitLingo işletmelerin daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur. Yapay zekamız, mesaj gönderilmeden önce riskli veya uyumsuz dili işaretleyerek çalışan iletişimlerindeki sorunlu dili gerçek zamanlı olarak proaktif bir şekilde tanımlar. Siz yazmakla meşgulken, algoritmalarımız mesajınızdaki aksaklıkl...