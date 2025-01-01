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İK vaka yönetimi yazılımı, kuruluşların ve İK profesyonellerinin, çalışanlar tarafından gönderilen tüm vakaları ve talepleri verimli ve gizli bir şekilde ele almalarını sağlar. Bu çözümler, kuruluşların diğer yeteneklerin yanı sıra özel İK iş akışları oluşturmasına, kağıt formları dijitalleştirmesine, raporlar oluşturmasına ve gösterge tabloları sağlamasına olanak tanıyan özellikler sunar. İK vaka yönetimi yazılımının bazı işlevleri İK hizmet dağıtım yazılımıyla örtüşse de, işyerinde şiddet, ayrımcılık, taciz, misilleme ve şikayetler gibi çalışan ilişkileriyle ilgili son derece hassas vakaların yönetimine yönelik belirli özellikler de içerir. Bu sistemlerin çoğu, çalışanları misillemeden korumak için anonim ihbar yetenekleri de sunuyor. Ek olarak, genellikle CRM ve temel İK yazılımı gibi çeşitli iş çözümlerine bağlanmak için uygulama entegrasyon araçlarını (API'ler) içerirler.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Ethena
goethena.com
Ethena, çalışanlar için uygun uyum eğitimleri sunan bir platformdur; kurslar, otomatik LMS ve çalışan ilişkileri araçları sağlar.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ, araştırma süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan özelleştirilebilir bir vaka yönetim sistemidir.
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform, işletmelere yolsuzlukları çözümleme ve önleme konusunda yardımcı olan bir kurumsal entegrite yönetim sistemidir.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama, çalışanlara kişiselleştirilmiş, etkileşimli eğitim kursları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İK uyumluluğunu destekler.
AllVoices
allvoices.co
AllVoices, çalışan ilişkilerini yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. AI kullanarak HR ekiplerinin verimliliğini artırmayı hedefler.
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