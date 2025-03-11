AllVoices

allvoices.co

AllVoices, çalışan ilişkileri sorunlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir çalışan ilişkileri platformudur. Yapay zeka kullanan hepsi bir arada bir çözümle, İK ekipleri daha verimli hale gelebilir ve çalışan deneyimini geliştirmeye odaklanabilir, bu da dava riskini azaltacak, elde tutmayı artıracak ve üretkenliği artıracaktır. AllVoices, Zillow, Sweetgreen, Patagonia ve Duolingo gibi önde gelen şirketler tarafından sadece daha büyük işyeri sorunlarının önüne geçmekle kalmayıp aynı zamanda mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için güvenilir - bu yüzden AllVoices, çalışan katılımında bir lider olarak adlandırılmıştır. İK vaka yönetimi ve G2 tarafından bilgi uçurma kategorileri.