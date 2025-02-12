İK Vaka Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

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İK vaka yönetimi yazılımı, kuruluşların ve İK profesyonellerinin, çalışanlar tarafından gönderilen tüm vakaları ve talepleri verimli ve gizli bir şekilde ele almalarını sağlar. Bu çözümler, kuruluşların diğer yeteneklerin yanı sıra özel İK iş akışları oluşturmasına, kağıt formları dijitalleştirmesine, raporlar oluşturmasına ve gösterge tabloları sağlamasına olanak tanıyan özellikler sunar. İK vaka yönetimi yazılımının bazı işlevleri İK hizmet dağıtım yazılımıyla örtüşse de, işyerinde şiddet, ayrımcılık, taciz, misilleme ve şikayetler gibi çalışan ilişkileriyle ilgili son derece hassas vakaların yönetimine yönelik belirli özellikler de içerir. Bu sistemlerin çoğu, çalışanları misillemeden korumak için anonim ihbar yetenekleri de sunuyor. Ek olarak, genellikle CRM ve temel İK yazılımı gibi çeşitli iş çözümlerine bağlanmak için uygulama entegrasyon araçlarını (API'ler) içerirler.
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Ethena
goethena.com
Ethena'nın hepsi bir arada uyumluluk eğitim platformu, tüm kutucuklarınızı işaretlemenize ve daha iyi bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünümüz size çalışanların gerçekten beğeneceği kursların bir kataloğunu, bunların dağıtımını otomatikleştiren bir ÖYS/LMS'yi ve zor durumlarda ekibinizi destekleyecek çalışan ilişkileri araçlarını sunar. Ethena'ya Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp ve daha fazlasındaki ekipler güveniyor. Felicis, GSV, Homebrew, Village Global ve diğer önde gelen yatırımcılar tarafından destekleniyoruz ve danışma ekibimiz Frances Frei ve Leonard Shen gibi Halk Operasyonları ve Hukuk uzmanlarından oluşuyor.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama, modern öğrencilerin içeriği nasıl tükettiğinden ilham alan eğitim kurslarıyla mevcut durumu değiştiriyor. Sektöre özel, sınıfının en iyisi, etkileşimli ve ilgi çekici kurslarımız şirketinize göre kişiselleştirilir, bu kurslar çalışanlarınızla alakalı hale getirilir ve taciz ve ayrımcılıktan uzak, sıcak bir ortamın geliştirilmesine yardımcı olur.
AllVoices
allvoices.co
AllVoices, çalışan ilişkileri sorunlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir Çalışan İlişkileri Platformudur. Yapay zekayı kullanan hepsi bir arada bir çözümle İK ekipleri daha verimli hale gelebilir ve çalışan deneyimini iyileştirmeye odaklanabilir; bu da dava riskini azaltacak, elde tutmayı artıracak ve üretkenliği artıracaktır. Çalışan ilişkileri sorunlarının tek bir yerden yönetilmesini kolaylaştırmak için Sweetgreen, Patagonia ve Duolingo gibi önde gelen şirketler AllVoices'a güveniyor
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform, kurumsal bütünlüğe yönelik bir işletim sistemidir ve işletmelerin suiistimalleri ve ÇSY ihlallerini çözmesine ve önlemesine yardımcı olur. Çünkü günümüzde işletmelerin kusursuz dürüstlük arayışında aktif olmaları gerekmektedir. Vault Platform'un Aktif Bütünlük çözümüyle suiistimalleri ortaya çıkarmak, çözmek ve önlemek için çalışanlar, müşteriler, hissedarlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere iş ekosisteminizdeki herkesi etkinleştirin. Çünkü günümüzde herkes yaptığı işlerle dünya üzerinde olumlu bir etki bırakmak istiyor. Aktif, çok kanallı bir açıklama yaklaşımı benimseyerek, işbirliğine dayalı bir araştırma sürecini merkezileştirerek ve eyleme dönüştürülebilir dürüstlük öngörüleri dağıtarak, kör noktaları azaltacak, çözüm süresini yarıya indirecek, daha fazla yanlış yapmayı önleyecek ve dürüstlüğü rekabet avantajınız haline getireceksiniz. Vault, Airbnb, eToro, OVO Energy, M&C Saatchi ve Kepler Group gibi farklı sektörlerdeki kuruluşların dürüstlüğe yönelik tepkisel bir yaklaşımdan proaktif bir stratejiye geçmelerine ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek kuruluşlar oluşturmak için gereken eylemi ve hesap verebilirliği ölçeklendirmelerine yardımcı oluyor. yer. Vault'un Aktif Bütünlük çözümünün işletmenizin en büyük suistimal risklerinin üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekibimizle iletişime geçin. Apps Kasası'nı seçin. Bu sadece iyi bir iş.
Case IQ
caseiq.com
Dolandırıcılığın, tacizin ve etik ihlallerin gölgelediği dünyada Case IQ iyilik için bir güç olarak duruyor. Misyonumuz? Sizin gibi insanların daha güvenli, daha mutlu ve daha üretken işyerleri yaratmasına yardımcı oluyoruz. 20 yılı aşkın deneyim bize birlikte gerçekten bir fark yaratabileceğimizi gösterdi. Case IQ, güvenli, sezgisel ve güvenilir olan ve dünya çapındaki şirketler tarafından araştırmalarını yönetmek için kullanılan, sınıfının en iyisi yazılım konusunda uluslararası bir üne kavuşmuştur. Case IQ'nun entegre, barındırılan yazılım çözümleri, araştırmaların tutarlı, kapsamlı ve üretken olmasını sağlar. Güçlü bir raporlama aracı, şirketlerin eğilimleri ve iyileştirme fırsatlarını belirleyerek riski azaltmalarına yardımcı olur. Büyük ve küçük şirketler, Case IQ'nun kullanımı kolay ve mobil cihazlar için optimize edilmiş entegre ve tamamen özelleştirilebilir vaka yönetimi çözümünü takdir ediyor. Case IQ'nun esnek soruşturma vaka yönetimi çözümleri, sahadaki araştırmacıların ve denetçilerin bilgi sahibi olmasını sağlar.
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