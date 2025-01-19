İK Vaka Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Reunion

Vault Platform

vaultplatform.com

Vault Platform, kurumsal bütünlüğe yönelik bir işletim sistemidir ve işletmelerin suiistimalleri ve ÇSY ihlallerini çözmesine ve önlemesine yardımcı olur. Çünkü günümüzde işletmelerin kusursuz dürüstlük arayışında aktif olmaları gerekmektedir. Vault Platform'un Aktif Bütünlük çözümüyle suiistimalleri ortaya çıkarmak, çözmek ve önlemek için çalışanlar, müşteriler, hissedarlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere iş ekosisteminizdeki herkesi etkinleştirin. Çünkü günümüzde herkes yaptığı işlerle dünya üzerinde olumlu bir etki bırakmak istiyor. Aktif, çok kanallı bir açıklama yaklaşımı benimseyerek, işbirliğine dayalı bir araştırma sürecini merkezileştirerek ve eyleme dönüştürülebilir dürüstlük öngörüleri dağıtarak, kör noktaları azaltacak, çözüm süresini yarıya indirecek, daha fazla yanlış yapmayı önleyecek ve dürüstlüğü rekabet avantajınız haline getireceksiniz. Vault, Airbnb, eToro, OVO Energy, M&C Saatchi ve Kepler Group gibi farklı sektörlerdeki kuruluşların dürüstlüğe yönelik tepkisel bir yaklaşımdan proaktif bir stratejiye geçmelerine ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek kuruluşlar oluşturmak için gereken eylemi ve hesap verebilirliği ölçeklendirmelerine yardımcı oluyor. yer. Vault'un Aktif Bütünlük çözümünün işletmenizin en büyük suistimal risklerinin üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekibimizle iletişime geçin. Apps Kasası'nı seçin. Bu sadece iyi bir iş.