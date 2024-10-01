En Popüler Son Eklenenler İK Vaka Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Namibya

İK vaka yönetimi yazılımı, kuruluşların ve İK profesyonellerinin, çalışanlar tarafından gönderilen tüm vakaları ve talepleri verimli ve gizli bir şekilde ele almalarını sağlar. Bu çözümler, kuruluşların diğer yeteneklerin yanı sıra özel İK iş akışları oluşturmasına, kağıt formları dijitalleştirmesine, raporlar oluşturmasına ve gösterge tabloları sağlamasına olanak tanıyan özellikler sunar. İK vaka yönetimi yazılımının bazı işlevleri İK hizmet dağıtım yazılımıyla örtüşse de, işyerinde şiddet, ayrımcılık, taciz, misilleme ve şikayetler gibi çalışan ilişkileriyle ilgili son derece hassas vakaların yönetimine yönelik belirli özellikler de içerir. Bu sistemlerin çoğu, çalışanları misillemeden korumak için anonim ihbar yetenekleri de sunuyor. Ek olarak, genellikle CRM ve temel İK yazılımı gibi çeşitli iş çözümlerine bağlanmak için uygulama entegrasyon araçlarını (API'ler) içerirler.