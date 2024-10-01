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İK Vaka Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları
İK vaka yönetimi yazılımı, kuruluşların ve İK profesyonellerinin, çalışanlar tarafından gönderilen tüm vakaları ve talepleri verimli ve gizli bir şekilde ele almalarını sağlar. Bu çözümler, kuruluşların diğer yeteneklerin yanı sıra özel İK iş akışları oluşturmasına, kağıt formları dijitalleştirmesine, raporlar oluşturmasına ve gösterge tabloları sağlamasına olanak tanıyan özellikler sunar. İK vaka yönetimi yazılımının bazı işlevleri İK hizmet dağıtım yazılımıyla örtüşse de, işyerinde şiddet, ayrımcılık, taciz, misilleme ve şikayetler gibi çalışan ilişkileriyle ilgili son derece hassas vakaların yönetimine yönelik belirli özellikler de içerir. Bu sistemlerin çoğu, çalışanları misillemeden korumak için anonim ihbar yetenekleri de sunuyor. Ek olarak, genellikle CRM ve temel İK yazılımı gibi çeşitli iş çözümlerine bağlanmak için uygulama entegrasyon araçlarını (API'ler) içerirler.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Ethena
goethena.com
Ethena'nın hepsi bir arada uyumluluk eğitim platformu, tüm kutucuklarınızı işaretlemenize ve daha iyi bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünümüz size çalışanların gerçekten beğeneceği kursların bir kataloğunu, bunların dağıtımını otomatikleştiren bir ÖYS/LMS'yi ve zor durumlarda ekibinizi des...
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform, kurumsal bütünlüğe yönelik bir işletim sistemidir ve işletmelerin suiistimalleri ve ÇSY ihlallerini çözmesine ve önlemesine yardımcı olur. Çünkü günümüzde işletmelerin kusursuz dürüstlük arayışında aktif olmaları gerekmektedir. Vault Platform'un Aktif Bütünlük çözümüyle suiistimaller...
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama, modern öğrencilerin içeriği nasıl tükettiğinden ilham alan eğitim kurslarıyla mevcut durumu değiştiriyor. Sektöre özel, sınıfının en iyisi, etkileşimli ve ilgi çekici kurslarımız şirketinize göre kişiselleştirilerek çalışanlarınızla alakalı hale getirilir ve taciz ve ayrımcılıktan uzak, s...
AllVoices
allvoices.co
AllVoices, çalışan ilişkileri sorunlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir Çalışan İlişkileri Platformudur. Yapay zekayı kullanan hepsi bir arada bir çözümle İK ekipleri daha verimli hale gelebilir ve çalışan deneyimini iyileştirmeye odaklanabilir; bu da dava riskini azaltacak, elde tutmayı artıracak ve ...