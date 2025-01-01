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İK analiz yazılımı, insan kaynakları profesyonellerinin verileri toplamasına ve analiz etmesine olanak tanıyarak, temel iş gücü ölçümlerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu araçlar, İK departmanının genel iş performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek için iş ve çalışan verilerini entegre eder. Şirketler verimsizlikleri tespit etmek, üretkenliği tahmin etmek ve iş gücü organizasyonunu geliştirmek için İK analiz yazılımından yararlanır. İnsan sermayesini yönetmek için gerekli bilgileri sunan bu araçlar, bir şirketin yatırım getirisini artırmaya yardımcı olur. İK analiz yazılımının tahmine dayalı özellikleri, yönetime politika ve yapısal değişikliklerin çalışanların moralini ve performansını nasıl etkileyebileceğine dair içgörü sağlar. Ayrıca bu araçlar, İK profesyonellerini iş yerindeki kültürel değişikliklerin üretkenlik üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgilendirebilir. Bazı İK analiz araçları aynı zamanda işe alım sürecini kolaylaştıracak ve şirket kültürüne uygun adayları belirleyecek özellikler de sunar. Bazı İK yönetimi paketleri ve temel İK çözümleri analitik yetenekleri içerse de yalnızca İK analitiğine odaklanmazlar.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli organizasyonlar için kapsamlı bir İK yazılımıdır. Maaş, personel devam, izin, performans ve istihdam gibi yönetim araçları sunar.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, çalışan deneyimini yönetmeye ve İK süreçlerini optimize etmeye yönelik kapsamlı bir insan kaynakları yönetim platformudur.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Polinode
polinode.com
Polinode, ağ verilerini yükleyip analiz ederek görselleştiren bir araçtır. Kullanıcıların ağ yapılarını anlamalarına yardımcı olur.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, çalışan bağlılığını artırmak için gerçek zamanlı veri ve yapay zeka ile HR ve Operasyon liderlerine destek veren bir yazılımdır.
Culture15
culture15.com
Culture15, çalışan davranışlarını analiz ederek organizasyon kültürünü değerlendiren bir HR analiz platformudur.
Progression
progression.co
Progression, kariyer gelişimini tanımlayıp ölçen bir platformdur. Kariyer çerçeveleri oluşturur, gelişimi destekler ve çalışanların kariyerlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sunan, çalışan katılımını ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir platformdur.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam, KOBİ'lere karmaşık insan süreçlerini basitleştiren esnek bir İK platformu sunar, manuel işleri azaltarak kontrol ve görünürlük sağlar.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.
Worknice
worknice.com
Worknice, İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak işe alım, çalışan geçişleri ve belgeleri kolaylaştıran bir yazılımdır.
Sympa
sympa.com
Sympa, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış özelleştirilebilir bir yazılımdır. İşe alımdan performans yönetimine kadar çeşitli İK işlemlerini kolaylaştırır.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore, çalışanların dijital etkileşimlerini izleyen ve üretkenlik verilerini sunan bir uygulamadır. İşletmelerin performansı artırmasına yardımcı olur.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp, çalışan memnuniyetini artırmak ve işyeri etkileşimlerini geliştirmek için veri odaklı geri bildirim ve analiz sağlayan bir platformdur.
Sysarb
sysarb.se
Sysarb, dünya genelinde adil ücretlendirmeyi destekleyen bir uygulamadır. Veri, teknoloji ve uzmanlık kullanarak şirketlere uyum sağlamalarına yardımcı olur.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR, 100+ çalışanı olan işletmeler için bulut tabanlı bir insan kaynakları ve bordro çözümüdür, süreçleri otomatikleştirir ve verimliliği artırır.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit Analytics, kuruluşların çalışan katılımını ve performansını analiz eden, veriye dayalı içgörüler sunan modern bir yönetim platformudur.
Visier
visier.com
Visier, insan analizi ile işgücü verilerini analiz eder, öngörücü analitikler sunar ve kuruluşlara stratejik kararlar almalarında yardımcı olur.
Knoetic
knoetic.com
Knoetic, organizasyonel süreçleri kolaylaştırarak veri analizi ve stratejik planlama sunan bir platformdur.
Flowtrace
flowtrace.io
Flowtrace, iş akışlarını yönetmeye ve optimize etmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Kullanıcıların verimliliği artırmalarını sağlar.
Diversio
diversio.com
Diversio, kuruluşların çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme çabalarını izleyip geliştiren bir platformdur. Çalışan deneyimlerini ölçer ve önyargıları analiz eder.
HRCast
hrcast.io
HRCast, insan kaynakları, maaş, muhasebe ve diğer verileri birleştirerek analiz yapmayı sağlayan bir planlama ve analiz yazılımıdır.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens, veriye dayalı hızlı ve uygun maliyetli stratejik kararlar almak için iş gücü ve çalışma alanı verilerini bir araya getiren bir yazılımdır.
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic, İK ve finans verilerini birleştirerek stratejik karar alma, anket yapma ve insan kaynakları performansını artırmada destek sağlayan bir analitik platformdur.
LiveRem
liverem.com
LiveRem, gerçek zamanlı İK verileri sunan bir platformdur. İK ve bordro sistemleriyle bağlantı kurarak pazarla karşılaştırma yapar.
eqtble
eqtble.com
EQTBLE, verileri analiz ederek çeşitlilik ve eşitliği artıran, insan kaynakları ve iş gücü dinamiklerini geliştiren bir İK analizi platformudur.
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