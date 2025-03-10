İK Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Culture15

culture15.com

Culture15, bir kuruluşun mevcut kültürünü teşhis etmek için çalışan davranışlarını kullanan bir İK analiz platformudur. İster çevik, ister yenilikçi olmak ister çeşitlilik ve katılımı vurgulamak istesinler, liderlik ekiplerinin kendi kültürlerini 'tanımlamalarını' sağlarız; platformumuz kuruluşların bu yeteneğe sahip olup olmadıklarını ve eğer öyleyse ne kadar güçlü olduklarını görmelerine olanak tanır. Kullanıcılar özel yetenekler oluşturabilir ve davranışları işleve, bölgeye veya ayarlamak istedikleri diğer özel segmentasyona göre izleyebilir. Kuruluşunuz hakkında daha fazla bilgi edinmenize olanak tanıyan 15 eksenli özel davranış çerçevemizi temel alan bir anket kullanıyoruz. Ayrıca katılımın kurumsal kültürde de bir rol oynadığına inanıyoruz, bu nedenle platformumuz kuruluşların bunu ölçmeye devam etmesine de olanak tanıyor ancak kültürün ön plana çıkmasına izin vermek gerçekten değişimi tetikliyor.