İK Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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İK analiz yazılımı, insan kaynakları profesyonellerinin verileri toplamasına ve analiz etmesine olanak tanıyarak, temel iş gücü ölçümlerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu araçlar, İK departmanının genel iş performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek için iş ve çalışan verilerini entegre eder. Şirketler verimsizlikleri tespit etmek, üretkenliği tahmin etmek ve iş gücü organizasyonunu geliştirmek için İK analiz yazılımından yararlanır. İnsan sermayesini yönetmek için gerekli bilgileri sunan bu araçlar, bir şirketin yatırım getirisini artırmaya yardımcı olur. İK analiz yazılımının tahmine dayalı özellikleri, yönetime politika ve yapısal değişikliklerin çalışanların moralini ve performansını nasıl etkileyebileceğine dair içgörü sağlar. Ayrıca bu araçlar, İK profesyonellerini iş yerindeki kültürel değişikliklerin üretkenlik üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgilendirebilir. Bazı İK analiz araçları aynı zamanda işe alım sürecini kolaylaştıracak ve şirket kültürüne uygun adayları belirleyecek özellikler de sunar. Bazı İK yönetimi paketleri ve temel İK çözümleri analitik yetenekleri içerse de yalnızca İK analitiğine odaklanmazlar.
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Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli organizasyonlar için kapsamlı bir İK yazılımıdır. Maaş, personel devam, izin, performans ve istihdam gibi yönetim araçları sunar.
Worknice
worknice.com
Keyifli İK yazılımı -% 100 Tasarlanmış, Yapılmış ve Avustralya'da desteklenmiştir. İK sistemlerinizi ve yapı verilerinizi büyük şeyler elde etmek için kolaylaştırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformunu kullanın. Çalışan, çekirdek İK genelinde piyasaya lider bir kullanıcı deneyimine sahiptir; Acasal kiralama, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişikliği yönetimi, bordro entegrasyonu, zaman-off, incelemeler ve anketler. Şimdi ve yenilerinin zorluklarını çözmesi gereken gelişen İK takımları için inşa edildi.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek için kapsamlı ve kurulumu kolay bir çözümle İK başarısını, memnuniyetini ve gelişen bir şirket kültürünü desteklerken ekibinizi ezici manuel işlerden kurtarıyoruz.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, dahili işbirliği modellerini ortaya çıkarmak, siloları ve darboğazları belirlemek ve en çok bağlantılı ve bağlantısız çalışanları vurgulamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Peoplelogic ile etkili iş kararları vermek için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere ve içgörülere sahip olacaksınız.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rabit, her büyüklükteki şirket için çalışan dinleme, performans yönetimi ve liderlik geliştirme programları ile performans kültürlerini oluşturan modern bir yetenek yönetim platformudur. Rabit, herkesin sevdiği bir geri bildirim deneyimi sunmak için kolay kullanım, mobil ilk teknoloji ve organizasyonel psikoloji harmanlayarak çalışanların katılımı, liderlik gelişimi ve performans yönetiminden acıyı çıkarır. Kuruluşlar, Rabit'in güzel, tamamen özelleştirilebilir İK analitik panolarından ve beyaz eldiven hesap yönetimi ve desteğinden yararlanır. İster yüksek bir katılım anketi ister güçlü liderlik değerlendirmeleri arıyor olun, Rabit, şirketinizin yüksek performanslı, karşı konulmaz bir kültür oluşturmasına yardımcı olmak için yeni bilgiler sunacaktır.
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basit alışkanlıklar oluşturun - Zengin, gerçek zamanlı içgörülerle ekibinizi ilerleme konusunda güçlendirin - Etkileşim kurun, motive edin ve etkinleştirin çalışanlarınızın kendi kariyerlerine sahip olmalarını sağlayın - Rekor sürede olağanüstü çalışan büyümesinin kilidini açın. Progression ile sınıfının en iyisi becerileri ve kariyer yollarını oluşturun, dağıtın ve sürdürün. Bugün gerçek çalışan büyümesine katkıda bulunan ve personel kaybını azaltan binlerce ekibe katılın.
LiveRem
liverem.com
LiveRem, gerçek zamanlı bir İK öngörüleri kıyaslama platformudur. 2024 yılında kurulan LiveRem, İK içgörülerinin her zaman açık bir görünümünü sağlamak için doğrudan bordro ve İK sistemlerine bağlanır ve bunları pazarın geri kalanıyla karşılaştırır. LiveRem, müşterilerin veriye dayalı kararlar almasına, zamandan tasarruf etmesine ve maliyet verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Sonuçta LiveRem kuruluşların yetenekleri çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olur. LiveRem şu anda Yeni Zelanda ve Avustralya'da mevcuttur ve yakında Singapur ve Dubai'de de satışa sunulacak.
eqtble
eqtble.com
Kişi verilerini dönüştürün. İş Kararlarını etkinleştirin. eqtble, insan analistlerine sonsuz sayı hesaplayıcılar yerine problem çözücü olma gücü veriyor. Tek noktadan analiz için geleneksel İK kaynakları, Finans, Satış ve daha fazlasındaki verilerinizi bir araya getirin.
Culture15
culture15.com
Culture15, bir kuruluşun mevcut kültürünü teşhis etmek için çalışan davranışlarını kullanan bir İK analiz platformudur. İster çevik, ister yenilikçi olmak ister çeşitlilik ve katılımı vurgulamak istesinler, liderlik ekiplerinin kendi kültürlerini 'tanımlamalarını' sağlarız; platformumuz kuruluşların bu yeteneğe sahip olup olmadıklarını ve eğer öyleyse ne kadar güçlü olduklarını görmelerine olanak tanır. Kullanıcılar özel yetenekler oluşturabilir ve davranışları işleve, bölgeye veya ayarlamak istedikleri diğer özel segmentasyona göre izleyebilir. Kuruluşunuz hakkında daha fazla bilgi edinmenize olanak tanıyan 15 eksenli özel davranış çerçevemizi temel alan bir anket kullanıyoruz. Ayrıca katılımın kurumsal kültürde de bir rol oynadığına inanıyoruz, bu nedenle platformumuz kuruluşların bunu ölçmeye devam etmesine de olanak tanıyor ancak kültürün ön plana çıkmasına izin vermek gerçekten değişimi tetikliyor.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR, 100'den fazla çalışanı olan büyüyen işletmelere yönelik bulut tabanlı bir İK ve bordro çözümüdür. Kapsamlı paketimiz temel bir İK veritabanı, self-servis, işe alım, performans yönetimi, zaman ve devam, harcamalar, bordro, raporlama ve analizleri içerir. Natural HR ayrıca işe alım ve işten ayrılma gibi süreçleri otomatikleştirmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olacak özelleştirilebilir iş akışlarıyla birlikte gelir. Yazılımlarını öğrenmeyi size bırakan çoğu bulut satıcısının aksine, daha fazlasını hak ettiğinize inanıyoruz. Bizim için bu, size teknoloji sunmaktan daha fazlasıdır. Çözümümüzden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlama konusunda tutkuluyuz. Dost canlısı ve cana yakın müşteri başarı ekibimiz, sürekli eğitim ve teknik destekle hızlı bir şekilde kurulum yapmanıza yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Sysarb
sysarb.se
Yaklaşık 20 yıldır Sysarb dünya çapında adil işyerlerini teşvik ediyor. Bu alanda lider ses olarak tanınan Sysarb, ücret eşitliğini teşvik etmek için verilerden, teknolojiden ve uzmanlıktan yararlanıyor, böylece yeteneklerin elde tutulmasını artırıyor, istihdam katılımını artırıyor ve yasal riskleri azaltıyor. 50'den fazla ülkede 500'ün üzerinde müşterisiyle Sysarb, eşit ücret alanında önemli bir etki yaratıyor. Bu, şirketlerin en son teknolojilerle uyumlu hale gelmelerini sağlamayı da içerir.
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic, stratejik İK liderlerine yönelik insan analitiği platformudur. Dağınık İK ve finans verilerinizi birbirine bağlamanıza, anketler yürütmenize ve çalışanlarınız ve kuruluşunuz hakkındaki kritik sorulara yanıt almanıza yardımcı oluyoruz.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens, stratejik karar zekası sağlayan ödüllü bir yazılım uygulamasıdır. Misyonumuz, şirketlerin iş gücü ile işyeri arasındaki noktaları birleştirmesine yardımcı olarak verilere dayalı, hızlı ve uygun maliyetli kararlar almalarına yardımcı olmaktır. Stratigens, küresel iş gücü ve işyeri verilerini tek bir yerde birleştiren tek yazılım paketidir. Stratigens, binlerce veri kaynağından becerilere, şehirlere ve ülkelere ilişkin milyonlarca veri noktası toplayarak bu bilgileri kolayca sindirilebilir hale getirerek dış verileri zekaya ve öngörülere dönüştürür. Stratigens, danışmanlık maliyetinin çok altında bir maliyetle haftalarca süren araştırmaları saniyelere sığdırır. Stratigens, insan sermayesini etkili bir şekilde yönetmek için verileri kullanarak, insan odaklı stratejilere yatırım yapmanızı sağlar.
HRCast
hrcast.io
HRCast bir insan planlama ve analiz yazılımıdır. Yazılım, analiz için İK, bordro, muhasebe ve diğer ilgili veri kaynaklarını birleşik bir veritabanında birleştirir. HRCast, kullanıcıların bütçeler ve tahminler için farklı planlama senaryoları oluşturmasına, karşılaştırmasına ve birleştirmesine ve raporlar oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, personel veri analitiği ve görselleştirmesi ile yönetim, İK ve finans arasındaki işbirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
Diversio
diversio.com
Diversio Platformu, Inclusion Framework™ kapsamında her çalışanın deneyimini ölçerek, takip ederek ve iyileştirerek DEI çabalarının artırılmasına yardımcı olur. Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company ve Danone gibi şirketler, şirket kültürlerini güçlendirmek için Diversio'ya güveniyor. Diversio, İK ve DEI ekiplerinin ve yatırımcıların daha kapsayıcı bir şirket kültürü yaratarak yetenekleri elde tutmasını ve performansı artırmasını sağlar.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore, günlük dijital katılımın görünürlüğünü sağlayan, müdahalesiz ve çalışan merkezli bir veri görselleştirme ve Çalışan Verimliliği İzleme çözümüdür. Verilere dayanan ve saniyeler içinde sindirilebilen eyleme dönüştürülebilir içgörüler ortaya çıkaran Prodoscore, liderlerin daha bilgili ve daha hazırlıklı olmasını sağlarken çalışanlar için esneklik ve işverenler için hesap verebilirlik sağlar. Eyleme dönüştürülebilir bilgiler, organizasyonun ve bireysel başarının desteklenmesine yardımcı olur. Üretkenlik zekası sağlamak için Makine Öğrenimi, Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme'yi kullanarak CRM, ofis paketiniz ve telefon sisteminiz gibi temel iş uygulamalarınızdaki binlerce günlük etkinlik noktasını ölçüyoruz. Tescilli puanlama sistemimiz saniyeler içinde sindirilebilen temel göstergeler üretir, böylece liderler verilerden yola çıkarak iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilir. Karmaşık makine öğrenimi algoritmalarımız tek bir puan vererek fırsatları hızla değerlendirmenizi kolaylaştırır. Birden fazla raporun incelendiği ve sorunlu alanları belirlemek için zorlu görüşmeler yapıldığı günler çoktan geride kaldı. Uygulama 15 dakikadan az sürer ve son kullanıcı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Çalışan üretkenliğini ölçmenin birçok nedeni vardır; ancak gerçekten işe yarayan ve uygulaması ve kullanımı kolay çok az araç vardır.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
Flowtrace
flowtrace.io
Şirketinizde işlerin nasıl yapıldığını anlamanıza ve optimize etmenize yardımcı oluyoruz. Daha üretken bir iş gücüne, bağlı çalışanlara ve müşterileriniz hak ettikleri hizmeti alacak. Daha üretken bir ekip oluşturabilmeniz için kuruluşunuzun bilgi akışı ve ilişkilerinin kapsamlı bir görünümünü sağlıyoruz. Temel yetkinliklerimiz şunlardır: 1. Ekipler Arası ve Fonksiyonlar Arası İşbirliği 2. İşbirliği süresi ve üretkenlik eğilimleri 3. Bilgi akışı ve düşünce lideri analitiği
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, çalışan deneyimini yönetmeye ve İK süreçlerini optimize etmeye yönelik kapsamlı bir insan kaynakları yönetim platformudur.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp, çalışan memnuniyetini artırmak ve işyeri etkileşimlerini geliştirmek için veri odaklı geri bildirim ve analiz sağlayan bir platformdur.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, İK ve operasyonların çalışanların cirosunu azaltmasına, verimliliği artırmasına ve saatlik işgücüne katılımı artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen çalışan katılım yazılımı çözümüdür. WorkStep, özellikle cephe takımları için tasarlanmış AI destekli çalışan katılım yazılımı sağlar. İK ve operasyon liderlerini gerçek zamanlı anlayışlarla güçlendirerek, WorkStep, maliyetlerin maliyetli sorunlar haline gelmeden önce tanımlanmasına ve ele alınmasına yardımcı olur ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlar. WorkStep'in Çalışan Deneyim Çözümü, kapsamlı çalışanların dinleme, katılım, çalışanın sesi ve aşağıdakileri içeren iletişim işlevselliği sağlar: *Çalışan Geri Bildirimi: WorkStep, kilometre taşı nabzı, her zaman açık, yıllık anketler ve iki yönlü geri bildirim kanalları aracılığıyla çalışanlardan gerçek zamanlı bilgiler toplar. *Çalışan Raporlama: Raporlama, İK ve OPS liderlerine, ret tutmayı etkileyebilecek eğilimleri ve kalıpları tanımlamak için rol türü, konum, demografik özellikler ve görev süresi dahil olmak üzere çeşitli filtreler tarafından bölümlere ayrılabilecek çalışan davranışı hakkında veriler sağlar. *Öngörücü Analitik: WorkStep, tesis veya rol düzeyinde en iyi iyileştirme alanlarını belirlemek için makine öğrenimini kullanır ve çalışan cirosunu azaltmak için yüksek etkili eylemler önerir. *Etki Analizi: İşverenler, çalışan duygularındaki değişimi izleyerek ve etkilenen nüfus boyunca elde tutularak uygulanan herhangi bir girişimin başarısını ölçebilir. *İletişim: Liderler, çalışanların anonimliğini korurken acil yorumlara ve uyarılara cevap verebilir veya yeni programlara dikkat çekmek, kritik güncellemeleri paylaşmak, ekipleri kutlamak veya geri bildirim talep etmek için işgücünün segmentlerine genel olarak iletişim kurabilirler. Gerçek zamanlı verileri yapay zeka ile çalışan analiz ve yerleşik iletişim araçlarıyla birleştiren WorkStep, EHR ve operasyon liderlerinin ön cephe operasyonlarındaki fırsatları belirlemesine ve doğrudan ele almasına yardımcı olur. Bu, iyileştirilmiş elde tutma oranları, artan üretkenlik ve maliyetlerin azalmasıyla sonuçlanır.
Knoetic
knoetic.com
DEI, Yıpratma, İşe Alma, Tazminat ve daha fazlasına ilişkin içgörüleri ortaya çıkararak çalışanlarınız için neyin önemli olduğuna dair bütünsel bir görünüm elde edin.
Polinode
polinode.com
Polinode, ağ verilerini içe aktarmanıza, toplamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Polinode Networks ile herhangi bir ağ verisini Polinode bulutuna yükleyebilir, burada etkileşime geçebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.
Visier
visier.com
Visier'in amacı, iş gücünüzle ilgili insani gerçeği ortaya çıkarmak ve daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaktır. Visier, iş insanları için önemli olan şeylere odaklanmak üzere kuruldu: Bir kişinin sormayı bilemeyeceği doğru soruları yanıtlamak. İş stratejisini şekillendiren sorular, harekete geçme dürtüsünü sağlar ve daha iyi iş sonuçları elde edilmesini sağlar. Visier, kaynaktan bağımsız olarak mevcut tüm kişi verilerini kullanarak insanlara hızlı ve net bilgiler sunar. En iyi uygulama uzmanlığı sayesinde karar vericiler güvenle harekete geçebilir. Muhteşem müşterilerimiz sayesinde Visier, dünya çapında 75 ülkede 25.000'den fazla müşterisiyle İşgücü Analitiği alanında pazar lideridir. Daha fazla bilgi için visier.com'u ziyaret edin
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