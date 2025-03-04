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İK analiz yazılımı, insan kaynakları profesyonellerinin verileri toplamasına ve analiz etmesine olanak tanıyarak, temel iş gücü ölçümlerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu araçlar, İK departmanının genel iş performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek için iş ve çalışan verilerini entegre eder. Şirketler verimsizlikleri tespit etmek, üretkenliği tahmin etmek ve iş gücü organizasyonunu geliştirmek için İK analiz yazılımından yararlanır. İnsan sermayesini yönetmek için gerekli bilgileri sunan bu araçlar, bir şirketin yatırım getirisini artırmaya yardımcı olur. İK analiz yazılımının tahmine dayalı özellikleri, yönetime politika ve yapısal değişikliklerin çalışanların moralini ve performansını nasıl etkileyebileceğine dair içgörü sağlar. Ayrıca bu araçlar, İK profesyonellerini iş yerindeki kültürel değişikliklerin üretkenlik üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgilendirebilir. Bazı İK analiz araçları aynı zamanda işe alım sürecini kolaylaştıracak ve şirket kültürüne uygun adayları belirleyecek özellikler de sunar. Bazı İK yönetimi paketleri ve temel İK çözümleri analitik yetenekleri içerse de yalnızca İK analitiğine odaklanmazlar.
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Rippling
rippling.com
Dalgalanma, işletmelere İK, BT ve Finance - Globally çalıştırmak için bir yer verir. Normalde bordro, masraflar, avantajlar ve bilgisayarlar gibi bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk kez, çalışan yaşam döngüsünün her parçasını tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, yerleşik olun. Dalgalanma ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışan kiralayabilir ve bordrolarını, kurumsal kartlarını, bilgisayarlarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde ayarlayabilirsiniz.
LiveRem
liverem.com
LiveRem, gerçek zamanlı bir İK öngörüleri kıyaslama platformudur. 2024 yılında kurulan LiveRem, İK içgörülerinin her zaman açık bir görünümünü sağlamak için doğrudan bordro ve İK sistemlerine bağlanır ve bunları pazarın geri kalanıyla karşılaştırır. LiveRem, müşterilerin veriye dayalı kararlar almasına, zamandan tasarruf etmesine ve maliyet verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Sonuçta LiveRem kuruluşların yetenekleri çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olur. LiveRem şu anda Yeni Zelanda ve Avustralya'da mevcuttur ve yakında Singapur ve Dubai'de de satışa sunulacak.
Worknice
worknice.com
Keyifli İK yazılımı -% 100 Tasarlanmış, Yapılmış ve Avustralya'da desteklenmiştir. İK sistemlerinizi ve yapı verilerinizi büyük şeyler elde etmek için kolaylaştırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformunu kullanın. Çalışan, çekirdek İK genelinde piyasaya lider bir kullanıcı deneyimine sahiptir; Acasal kiralama, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişikliği yönetimi, bordro entegrasyonu, zaman-off, incelemeler ve anketler. Şimdi ve yenilerinin zorluklarını çözmesi gereken gelişen İK takımları için inşa edildi.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek için kapsamlı ve kurulumu kolay bir çözümle İK başarısını, memnuniyetini ve gelişen bir şirket kültürünü desteklerken ekibinizi ezici manuel işlerden kurtarıyoruz.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, dahili işbirliği modellerini ortaya çıkarmak, siloları ve darboğazları belirlemek ve en çok bağlantılı ve bağlantısız çalışanları vurgulamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Peoplelogic ile etkili iş kararları vermek için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere ve içgörülere sahip olacaksınız.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rabit, her büyüklükteki şirket için çalışan dinleme, performans yönetimi ve liderlik geliştirme programları ile performans kültürlerini oluşturan modern bir yetenek yönetim platformudur. Rabit, herkesin sevdiği bir geri bildirim deneyimi sunmak için kolay kullanım, mobil ilk teknoloji ve organizasyonel psikoloji harmanlayarak çalışanların katılımı, liderlik gelişimi ve performans yönetiminden acıyı çıkarır. Kuruluşlar, Rabit'in güzel, tamamen özelleştirilebilir İK analitik panolarından ve beyaz eldiven hesap yönetimi ve desteğinden yararlanır. İster yüksek bir katılım anketi ister güçlü liderlik değerlendirmeleri arıyor olun, Rabit, şirketinizin yüksek performanslı, karşı konulmaz bir kültür oluşturmasına yardımcı olmak için yeni bilgiler sunacaktır.
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basit alışkanlıklar oluşturun - Zengin, gerçek zamanlı içgörülerle ekibinizi ilerleme konusunda güçlendirin - Etkileşim kurun, motive edin ve etkinleştirin çalışanlarınızın kendi kariyerlerine sahip olmalarını sağlayın - Rekor sürede olağanüstü çalışan büyümesinin kilidini açın. Progression ile sınıfının en iyisi becerileri ve kariyer yollarını oluşturun, dağıtın ve sürdürün. Bugün gerçek çalışan büyümesine katkıda bulunan ve personel kaybını azaltan binlerce ekibe katılın.
eqtble
eqtble.com
Kişi verilerini dönüştürün. İş Kararlarını etkinleştirin. eqtble, insan analistlerine sonsuz sayı hesaplayıcılar yerine problem çözücü olma gücü veriyor. Tek noktadan analiz için geleneksel İK kaynakları, Finans, Satış ve daha fazlasındaki verilerinizi bir araya getirin.
Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli kuruluşlara yönelik kapsamlı bir İK yazılımıdır. Mevcut çözümlerimiz bordro, çalışanların zamanı ve devamı, izin, talep, performans, işe alım, İK analitiği ve daha fazlası gibi temel yönetim araçlarını içerir.
Culture15
culture15.com
Culture15, bir kuruluşun mevcut kültürünü teşhis etmek için çalışan davranışlarını kullanan bir İK analiz platformudur. İster çevik, ister yenilikçi olmak ister çeşitlilik ve katılımı vurgulamak istesinler, liderlik ekiplerinin kendi kültürlerini 'tanımlamalarını' sağlarız; platformumuz kuruluşların bu yeteneğe sahip olup olmadıklarını ve eğer öyleyse ne kadar güçlü olduklarını görmelerine olanak tanır. Kullanıcılar özel yetenekler oluşturabilir ve davranışları işleve, bölgeye veya ayarlamak istedikleri diğer özel segmentasyona göre izleyebilir. Kuruluşunuz hakkında daha fazla bilgi edinmenize olanak tanıyan 15 eksenli özel davranış çerçevemizi temel alan bir anket kullanıyoruz. Ayrıca katılımın kurumsal kültürde de bir rol oynadığına inanıyoruz, bu nedenle platformumuz kuruluşların bunu ölçmeye devam etmesine de olanak tanıyor ancak kültürün ön plana çıkmasına izin vermek gerçekten değişimi tetikliyor.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR, 100'den fazla çalışanı olan büyüyen işletmelere yönelik bulut tabanlı bir İK ve bordro çözümüdür. Kapsamlı paketimiz temel bir İK veritabanı, self-servis, işe alım, performans yönetimi, zaman ve devam, harcamalar, bordro, raporlama ve analizleri içerir. Natural HR ayrıca işe alım ve işten ayrılma gibi süreçleri otomatikleştirmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olacak özelleştirilebilir iş akışlarıyla birlikte gelir. Yazılımlarını öğrenmeyi size bırakan çoğu bulut satıcısının aksine, daha fazlasını hak ettiğinize inanıyoruz. Bizim için bu, size teknoloji sunmaktan daha fazlasıdır. Çözümümüzden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlama konusunda tutkuluyuz. Dost canlısı ve cana yakın müşteri başarı ekibimiz, sürekli eğitim ve teknik destekle hızlı bir şekilde kurulum yapmanıza yardımcı olmaya kendini adamıştır.
Sysarb
sysarb.se
Yaklaşık 20 yıldır Sysarb dünya çapında adil işyerlerini teşvik ediyor. Bu alanda lider ses olarak tanınan Sysarb, ücret eşitliğini teşvik etmek için verilerden, teknolojiden ve uzmanlıktan yararlanıyor, böylece yeteneklerin elde tutulmasını artırıyor, istihdam katılımını artırıyor ve yasal riskleri azaltıyor. 50'den fazla ülkede 500'ün üzerinde müşterisiyle Sysarb, eşit ücret alanında önemli bir etki yaratıyor. Bu, şirketlerin en son teknolojilerle uyumlu hale gelmelerini sağlamayı da içerir.
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic, stratejik İK liderlerine yönelik insan analitiği platformudur. Dağınık İK ve finans verilerinizi birbirine bağlamanıza, anketler yürütmenize ve çalışanlarınız ve kuruluşunuz hakkındaki kritik sorulara yanıt almanıza yardımcı oluyoruz.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens, stratejik karar zekası sağlayan ödüllü bir yazılım uygulamasıdır. Misyonumuz, şirketlerin iş gücü ile işyeri arasındaki noktaları birleştirmesine yardımcı olarak verilere dayalı, hızlı ve uygun maliyetli kararlar almalarına yardımcı olmaktır. Stratigens, küresel iş gücü ve işyeri verilerini tek bir yerde birleştiren tek yazılım paketidir. Stratigens, binlerce veri kaynağından becerilere, şehirlere ve ülkelere ilişkin milyonlarca veri noktası toplayarak bu bilgileri kolayca sindirilebilir hale getirerek dış verileri zekaya ve öngörülere dönüştürür. Stratigens, danışmanlık maliyetinin çok altında bir maliyetle haftalarca süren araştırmaları saniyelere sığdırır. Stratigens, insan sermayesini etkili bir şekilde yönetmek için verileri kullanarak, insan odaklı stratejilere yatırım yapmanızı sağlar.
HRCast
hrcast.io
HRCast bir insan planlama ve analiz yazılımıdır. Yazılım, analiz için İK, bordro, muhasebe ve diğer ilgili veri kaynaklarını birleşik bir veritabanında birleştirir. HRCast, kullanıcıların bütçeler ve tahminler için farklı planlama senaryoları oluşturmasına, karşılaştırmasına ve birleştirmesine ve raporlar oluşturmasına olanak tanır. Yazılım, personel veri analitiği ve görselleştirmesi ile yönetim, İK ve finans arasındaki işbirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
Diversio
diversio.com
Diversio Platformu, Inclusion Framework™ kapsamında her çalışanın deneyimini ölçerek, takip ederek ve iyileştirerek DEI çabalarının artırılmasına yardımcı olur. Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company ve Danone gibi şirketler, şirket kültürlerini güçlendirmek için Diversio'ya güveniyor. Diversio, İK ve DEI ekiplerinin ve yatırımcıların daha kapsayıcı bir şirket kültürü yaratarak yetenekleri elde tutmasını ve performansı artırmasını sağlar.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.
Visier
visier.com
Visier'in amacı, iş gücünüzle ilgili insani gerçeği ortaya çıkarmak ve daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaktır. Visier, iş insanları için önemli olan şeylere odaklanmak üzere kuruldu: Bir kişinin sormayı bilemeyeceği doğru soruları yanıtlamak. İş stratejisini şekillendiren sorular, harekete geçme dürtüsünü sağlar ve daha iyi iş sonuçları elde edilmesini sağlar. Visier, kaynaktan bağımsız olarak mevcut tüm kişi verilerini kullanarak insanlara hızlı ve net bilgiler sunar. En iyi uygulama uzmanlığı sayesinde karar vericiler güvenle harekete geçebilir. Muhteşem müşterilerimiz sayesinde Visier, dünya çapında 75 ülkede 25.000'den fazla müşterisiyle İşgücü Analitiği alanında pazar lideridir. Daha fazla bilgi için visier.com'u ziyaret edin
Polinode
polinode.com
Polinode, ağ verilerini içe aktarmanıza, toplamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Polinode Networks ile herhangi bir ağ verisini Polinode bulutuna yükleyebilir, burada etkileşime geçebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.
Knoetic
knoetic.com
DEI, Yıpratma, İşe Alma, Tazminat ve daha fazlasına ilişkin içgörüleri ortaya çıkararak çalışanlarınız için neyin önemli olduğuna dair bütünsel bir görünüm elde edin.
WorkStep
workstep.com
WorkStep, İK ve operasyonların çalışanların cirosunu azaltmasına, verimliliği artırmasına ve saatlik işgücüne katılımı artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen çalışan katılım yazılımı çözümüdür. WorkStep, özellikle cephe takımları için tasarlanmış AI destekli çalışan katılım yazılımı sağlar. İK ve operasyon liderlerini gerçek zamanlı anlayışlarla güçlendirerek, WorkStep, maliyetlerin maliyetli sorunlar haline gelmeden önce tanımlanmasına ve ele alınmasına yardımcı olur ve operasyonların sorunsuz çalışmasını sağlar. WorkStep'in Çalışan Deneyim Çözümü, kapsamlı çalışanların dinleme, katılım, çalışanın sesi ve aşağıdakileri içeren iletişim işlevselliği sağlar: *Çalışan Geri Bildirimi: WorkStep, kilometre taşı nabzı, her zaman açık, yıllık anketler ve iki yönlü geri bildirim kanalları aracılığıyla çalışanlardan gerçek zamanlı bilgiler toplar. *Çalışan Raporlama: Raporlama, İK ve OPS liderlerine, ret tutmayı etkileyebilecek eğilimleri ve kalıpları tanımlamak için rol türü, konum, demografik özellikler ve görev süresi dahil olmak üzere çeşitli filtreler tarafından bölümlere ayrılabilecek çalışan davranışı hakkında veriler sağlar. *Öngörücü Analitik: WorkStep, tesis veya rol düzeyinde en iyi iyileştirme alanlarını belirlemek için makine öğrenimini kullanır ve çalışan cirosunu azaltmak için yüksek etkili eylemler önerir. *Etki Analizi: İşverenler, çalışan duygularındaki değişimi izleyerek ve etkilenen nüfus boyunca elde tutularak uygulanan herhangi bir girişimin başarısını ölçebilir. *İletişim: Liderler, çalışanların anonimliğini korurken acil yorumlara ve uyarılara cevap verebilir veya yeni programlara dikkat çekmek, kritik güncellemeleri paylaşmak, ekipleri kutlamak veya geri bildirim talep etmek için işgücünün segmentlerine genel olarak iletişim kurabilirler. Gerçek zamanlı verileri yapay zeka ile çalışan analiz ve yerleşik iletişim araçlarıyla birleştiren WorkStep, EHR ve operasyon liderlerinin ön cephe operasyonlarındaki fırsatları belirlemesine ve doğrudan ele almasına yardımcı olur. Bu, iyileştirilmiş elde tutma oranları, artan üretkenlik ve maliyetlerin azalmasıyla sonuçlanır.
Winningtemp
winningtemp.com
Takım başarı platformu WinningTemp, çalışanları dinleyerek ve liderleri net, ölçülebilir sonuçlara yol açan ilgili bilgiler ve eylemlerle güçlendirerek kazanan takımlar ve sağlıklı organizasyonlar yaratır. WinningTemp, bugünkü ve yarının gelecekteki çalışanlarından gelen taleplerine uyarlanmıştır. Gerçek zamanlı verileri kolayca oluşturabilir, hedefleri, başarıları ve genel yetkinliği sürekli olarak görselleştirebilir ve paylaşabilirsiniz. Yönetici ve çalışanlar arasında sık ve kısa takipler için sistematik çalışma yöntemi. Mevcut araştırmalar, yarının organizasyonu için başarı faktörleri olarak önemli alanları öngörüler ve vurgular. İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi'nde önde gelen araştırma bilim adamları ile birlikte oluşturulan en son çözüm, bilime dayanmaktadır, verilerle beslenir ve AI tarafından yönlendirilir. WinningTemp, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların takımların katılımını artırmak ve stres seviyelerini ve çalışan cirosunu azaltmak için akıllı, proaktif kararlar almalarına yardımcı olur.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore, günlük dijital katılımın görünürlüğünü sağlayan, müdahalesiz ve çalışan merkezli bir veri görselleştirme ve Çalışan Verimliliği İzleme çözümüdür. Verilere dayanan ve saniyeler içinde sindirilebilen eyleme dönüştürülebilir içgörüler ortaya çıkaran Prodoscore, liderlerin daha bilgili ve daha hazırlıklı olmasını sağlarken çalışanlar için esneklik ve işverenler için hesap verebilirlik sağlar. Eyleme dönüştürülebilir bilgiler, organizasyonun ve bireysel başarının desteklenmesine yardımcı olur. Üretkenlik zekası sağlamak için Makine Öğrenimi, Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme'yi kullanarak CRM, ofis paketiniz ve telefon sisteminiz gibi temel iş uygulamalarınızdaki binlerce günlük etkinlik noktasını ölçüyoruz. Tescilli puanlama sistemimiz saniyeler içinde sindirilebilen temel göstergeler üretir, böylece liderler verilerden yola çıkarak iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilir. Karmaşık makine öğrenimi algoritmalarımız tek bir puan vererek fırsatları hızla değerlendirmenizi kolaylaştırır. Birden fazla raporun incelendiği ve sorunlu alanları belirlemek için zorlu görüşmeler yapıldığı günler çoktan geride kaldı. Uygulama 15 dakikadan az sürer ve son kullanıcı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Çalışan üretkenliğini ölçmenin birçok nedeni vardır; ancak gerçekten işe yarayan ve uygulaması ve kullanımı kolay çok az araç vardır.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, tüm çalışan deneyiminizi sorunsuz bir şekilde yöneten ve çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini aktaran hepsi bir arada bir İK platformudur. Bir İK ekosistemi olarak PeopleForce, tamamen işlevli ve özelleştirilebilir altı ürün sunar: CoreHR, işe alım, performans, nabız, zaman ve masa, işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve süreçleri kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran kapsamlı bir platform sağlayan kapsamlı bir platform sunar. PeopleForce ile, maliyet etkinliğini sağlayarak ve yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkararak ihtiyacınız olan belirli ürünleri seçme ve ödeme esnekliğine sahipsiniz. Çalışanların uygulamada neler yapabileceği: -Bırak dengesi bilgilerini güncel olarak izleyin - Talep ve süreyi yönetin, yokluğun nedenini belirtir, dürtücüler. - Kişisel profillere hızlı erişim sağlayın ve aranabilir çalışanların diziniyle iletişim bilgileri - Bugün kimin çıktığını ve yokluğunun nedenlerini görün -Güncel Şirket Haberlerine ve Duyurularına Erişim -Yapılacaklara genel bakış, atanan görevleri görüntüleme ve eksiksiz - Belgelerine erişin Ayrıca yöneticiler - İzin talepleriyle bildirim alın ve bunları hızlı bir şekilde inceleyebilir ve onaylayabilir veya reddedebilir. -Görevlerinizi, onaylarınızı ve yapılacakları kolayca yönetin. PeopleForce'un misyonu, işletmeleri süreçlere değil, güçlendirici ve keyifli bir işyeri ortamı yaratan insanlara odaklanırken ilerlemeye güç vermektir. İK uzmanları, yöneticiler ve çalışanlar için iş deneyiminde devrim yaratan bir oyun değiştirici olarak PeopleForce, Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax ve diğerleri gibi yenilikçiler de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme için tercih edilen seçim haline geldi.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.
Bob HR
hibob.com
Bob, insan yönetimini basitleştiren ve her çalışan için iş deneyimini modernize eden İK platformudur - katılım, kültür ve üretkenlik. Bob, çalışma şekliniz için yapılandırılabilir - kolluk, uzak veya hibrit çalışma. İK ve yöneticilere performansı ve elde tutmayı artırmalarını sağlayarak daha sağlıklı ve daha üretken ekiplere yol açar. Bob ile, verimliliğinizi artırmak, tüm temas noktalarını kapsamak ve değerli zamandan tasarruf etmek için otomatik iş akışlarını kullanarak katılım, performans yönetimi ve tazminat yönetimi gibi temel İK işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bob, kârlılığı etkileyen stratejik kararları bilgilendirebilecek gerçek zamanlı ölçülebilir veriler sağlar. Bob, dinamik şirketlerin çalışanlarında en iyisini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Hibob’un ABD, İngiltere, Avrupa, İsrail ve Avustralya'daki özel takımları her gün 1.400'den fazla modern, hızlı büyüyen, orta ölçekli işletmelere hizmet etmek için çalışıyor.
Flowtrace
flowtrace.io
Şirketinizde işlerin nasıl yapıldığını anlamanıza ve optimize etmenize yardımcı oluyoruz. Daha üretken bir iş gücüne, bağlı çalışanlara ve müşterileriniz hak ettikleri hizmeti alacak. Daha üretken bir ekip oluşturabilmeniz için kuruluşunuzun bilgi akışı ve ilişkilerinin kapsamlı bir görünümünü sağlıyoruz. Temel yetkinliklerimiz şunlardır: 1. Ekipler Arası ve Fonksiyonlar Arası İşbirliği 2. İşbirliği süresi ve üretkenlik eğilimleri 3. Bilgi akışı ve düşünce lideri analitiği
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç veriyor.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, rampa yapmasına, tanımasına ve tutmasına yardımcı olmak, ClearCompany’nin uçtan uca yetenek yönetim platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin, çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasını sağladı. ClearCompany, veri güdümlü en iyi uygulamaları, uzman bilgilendirilmiş içeriği ve özel yazılım araçlarını, çalışanları ve iş başarısını elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirmek, birleştirmek, rampa yapmak, tanımak ve elde tutmak için entegre eder. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru bir şekilde planlamak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve kültürü kasıtlı olarak oluşturmak için gerekli araçlara sahip olduğunda elde edilir - bu yetenek maksimizasyon sütunları yetenek yönetim platformunun özüdür. ClearCompany, kuruluşların çalışanların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için insanları, platformları ve süreçleri birleştirerek görevlerine ulaşmalarına yardımcı olan tam spektrumlu bir yetenek yönetim platformudur. Eşsiz yaklaşımı, şirket misyonunu her müşterinin yetenek süreçlerinin merkezine koyar. İşe alım, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımını birleştiren tek İK yazılım sağlayıcısı olan ClearCompany platformu, tüm çalışanların yaşam döngüsü boyunca kuruluşları destekler.
ChartHop
charthop.com
Charthop, tüm insanların verilerini içgörü, uyum ve eylem yoluyla güçlendirmek için birleştiren ve görselleştiren dinamik bir insan operasyon platformudur. Charthop, kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma görevidir, böylece çalışanlar ve kuruluşlar gelişir. Dinamik bir insan operasyon platformu olan Charthop, içgörü, hizalama ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insanlara verileri birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bir yaklaşım getiren Charthop’un People Operations platformu, insanların verileri için birleşik bir kaynak ve günlük programlar, süreçler ve girişimler için ana eylem noktasıdır. İnsanlardan ve finans yöneticilerinden yöneticilere ve çalışanlara kadar Charthop, organizasyondaki herkes için tasarlanmıştır. Charthop, İK Tech yığınındaki sağlam entegrasyonlar yoluyla düzinelerce platformla iyi oynar ve 1Password, YipitData, BetterCloud ve Starburst gibi şirketlere hizmet verir. 2019 yılında Ian White tarafından kurulan Charthop, Andreessen Horowitz ve Cox Enterprises tarafından desteklenmektedir.
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